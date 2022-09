https://www.globalresearch.ca/bombing-nord-stream-pipeline-who-benefits/5794980

Die Bombardierung der Nord Stream-Pipeline: Wer profitiert?



Von Alex Lantier und Johannes Stern

Global Research,

30. September 2022

World Socialist Web Site 29. September 2022

Am Montag haben starke Unterwasserexplosionen klaffende Löcher in die Nord Stream 1 und 2 Pipelines gesprengt, die russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren. Aus den Explosionen, die sich in dänischen Gewässern ereigneten, steigen Gasschwaden mit einem Durchmesser von einem Kilometer an die Oberfläche. Dutzende von Milliarden Dollar an Infrastrukturen, die für die Finanzierung der russischen Wirtschaft und die Versorgung der deutschen und europäischen Wirtschaft mit Strom und Wärme von entscheidender Bedeutung sind, liegen in Trümmern.

Während die USA und die NATO in der Ukraine Krieg gegen Russland führen, weist dieses Ereignis auf die rücksichtslose militärische Eskalation hin, die in Europa stattfindet. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte, die Explosionen seien das Ergebnis einer “vorsätzlichen Aktion” von Unbekannten, während der schwedische Seismologe Bjorn Lund sagte: “Es besteht kein Zweifel, dass es sich nicht um ein Erdbeben handelt.”

Obwohl die europäischen Medien Russland sofort beschuldigten, die Nord-Stream-Pipelines bombardiert zu haben, fallen solche Anschuldigungen schnell in sich zusammen.

Selbst die New York Times, normalerweise eine Quelle aggressiver antirussischer Propaganda, verzichtete darauf, Moskau die Schuld an der Bombardierung zu geben. “Auf den ersten Blick scheint es kontraintuitiv, dass der Kreml seine eigenen Multimilliarden-Dollar-Anlagen beschädigen würde”, räumte sie ein. “Während einige europäische Beamte schnell über eine russische Beteiligung spekulierten, waren amerikanische Beamte vorsichtiger und verwiesen auf den Mangel an verfügbaren Beweisen”, heißt es weiter, und Washington “und die meisten seiner europäischen Verbündeten hielten sich mit der Nennung von Verdächtigen zurück”.

Der ehemalige polnische Außenminister Radek Sikorski, Mitglied mehrerer NATO-Denkfabriken und mit der bekannten US-Außenpolitikerin Anne Applebaum verheiratet, deutete offen an, dass Washington hinter dem Bombenanschlag steckte. Er twitterte ein Bild des ausströmenden Erdgases mit der Aufschrift: “Thank you, USA”. Er fügte hinzu: “Jetzt liegen 20 Milliarden Dollar Schrott auf dem Meeresgrund, ein weiterer Preis, den Russland für seine kriminelle Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren, zahlen muss.”

Die Anschuldigungen, Russland sei in die Bombardierungen verwickelt, entbehren jeder Glaubwürdigkeit und lenken von dem weitaus wahrscheinlicheren Täter ab: den Vereinigten Staaten. Die erste Frage, die man sich im Zusammenhang mit der Bombardierung von Nord Stream stellen muss, lautet: Cui bono? Wem nützt es, und wer hatte ein Motiv, es auszuführen?

Russland hatte kein Motiv, die Nord Stream-Pipeline zu zerstören. Das russische Gazprom-Konglomerat besaß neben deutschen, französischen und niederländischen Anteilseignern die Hälfte der Pipeline, und die Pipeline war das Herzstück von Moskaus Plänen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa wiederherzustellen, falls und wenn der Krieg mit der NATO in der Ukraine beendet sein sollte. Es hatte keinen Grund, seine eigene Pipeline in die Luft zu jagen.

Für Washington hatte die Bombardierung zwei Vorteile. Erstens würde sie inmitten der militärischen Eskalation der NATO gegen Russland in der Ukraine dazu beitragen, die antirussische Kriegspropaganda weiter anzuheizen. Zweitens entsprach die Bombardierung, indem sie Europa von US-Erdgasimporten abhängig machte, um russisches Gas zu ersetzen, von Anfang an einem der Hauptziele der USA im Ukraine-Krieg: Europa stärker unter US-Kontrolle zu bringen. Diese Ziele sind in den letzten Jahren immer deutlicher zutage getreten.

Im Jahr 2018 kam es zu erbitterten Konflikten zwischen der Trump-Administration und Berlin, als Trump Sanktionen gegen deutsche Autoexporte nach Amerika verhängte und Berlin aufforderte, Nord Stream 2 abzuschalten.

Am 7. Februar 2022, als er vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine die wirtschaftlichen und militärischen Drohungen gegen den Kreml verschärfte, lud US-Präsident Joe Biden den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gesprächen nach Washington ein. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz versprach Biden, die Nord Stream 2-Pipeline zu zerstören. “Wenn Russland einmarschiert”, sagte Biden, “dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden ihr ein Ende setzen.”

Auf die Frage, wie er dies bewerkstelligen wolle – die Nord Stream-Pipeline befindet sich im gemeinsamen Besitz von Russland und angeblichen NATO-Verbündeten der USA wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden – verweigerte Biden die Antwort: “Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.”

Die Auflösung der Sowjetunion durch die stalinistische Bürokratie im Jahr 1991 ebnete der NATO nicht nur den Weg für blutige imperialistische Kriege vom Irak und Jugoslawien bis Afghanistan, Libyen und Syrien. Sie beraubte die NATO ihres Hauptfeindes, der zur Einigung des Bündnisses beigetragen hatte, und öffnete Eurasien für große US-amerikanische und europäische Konzerne. Die Spannungen zwischen den imperialistischen NATO-Mächten, die um die Aufteilung der Beute der Weltwirtschaft konkurrieren, explodierten.

Trump verlangte von Berlin, Nord Stream 2 zu beenden, nachdem es eine militärische Aufrüstung der EU und eine von der NATO unabhängige Verteidigungspolitik gefordert hatte. Während die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte, dass Deutschland “selbst für seine Zukunft kämpfen” solle, rief der französische Präsident Emmanuel Macron dazu auf, dass sich die EU auf eine Konfrontation mit Russland, China oder Amerika vorbereiten solle.

EU-Beamte wiesen Trumps Forderungen nach einem Stopp von Nord Stream 2 zurück. Solche Forderungen, so der deutsche Gesetzgeber Rolf Mützenich, “betreffen deutsche und europäische Unternehmen und stellen eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten dar. Die EU und Deutschland sind für Trump offenbar keine verbündeten Partner, sondern tributpflichtige Vasallen…”

Die US-Politik gegenüber Europa erinnert an die Warnung von Leo Trotzki vor fast einem Jahrhundert, dass in einer Krisenzeit “die Hegemonie der Vereinigten Staaten vollständiger, offener und rücksichtsloser als in der Zeit des Aufschwungs wirken wird.” Trotzki beschrieb die Pläne des US-Imperialismus für Europa nach dem Ersten Weltkrieg wie folgt:

Er wird die Märkte zerstückeln; er wird die Tätigkeit der europäischen Finanziers und Industriellen regulieren. Wenn wir eine klare und präzise Antwort auf die Frage geben wollen, was der amerikanische Imperialismus will, müssen wir sagen: Er will das kapitalistische Europa auf Ration setzen.

Dies beschreibt kurz und bündig die heutige Politik Washingtons. In diesem Jahr nutzte es den Einmarsch Russlands in die Ukraine, um den Krieg mit Russland zu eskalieren und den seit langem angestrebten Abbruch des EU-Energiehandels mit Russland zu erzwingen. Die Auswirkungen auf Europa sind verheerend.

Millionen von Arbeitnehmern in Europa müssen in diesem Winter frieren, und die Gaspreise steigen um das Zehnfache, da Europa das billige russische Gas, das über Pipelines transportiert wird, durch US-amerikanisches Flüssigerdgas ersetzt. Die Preiserhöhungen werden noch verstärkt, wenn die europäischen Währungen gegenüber dem US-Dollar fallen, der im Zuge der Zinserhöhungen der US-Notenbank steigt. Europäische Stahl-, Chemie- und andere Unternehmen, so das Wall Street Journal, “verlagern ihre Aktivitäten in die USA, angezogen von stabileren Energiepreisen und muskulöser staatlicher Unterstützung”.

Die EU-Imperialisten haben dem insofern zugestimmt, als der Krieg ein Vorwand ist, um weiterhin Milliarden von Euro für die Aufrüstung abzuzweigen. Vor allem die deutsche Bourgeoisie will nach zwei verlorenen Weltkriegen wieder die führende Militärmacht in Europa werden. In diesem Monat forderte Scholz, Deutschland solle “zum Eckpfeiler der konventionellen Verteidigung in Europa werden, zur am besten ausgerüsteten Streitmacht in Europa” und forderte einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat.

Obwohl Berlin seine Unterstützung für Nord Stream 2 nach der russischen Invasion offiziell beendet hat, wirft es die Frage nach neuen Energiebeziehungen mit Russland auf. Diese Woche sagte Merkel, man dürfe nie den “Tag danach” aus den Augen verlieren. Sie rief dazu auf, darüber nachzudenken, was “im Moment schier unvorstellbar ist – nämlich, wie so etwas wie Beziehungen zu und mit Russland wieder aufgebaut werden können.”

Es ist glaubwürdiger, den Angriff auf Nord Stream nicht als einen wirtschaftlichen und politischen Selbstmord Russlands zu erklären, sondern als ein Signal Washingtons an seine EU-“Verbündeten”: “Ja, ihr könnt euch re-militarisieren, aber eure Energie- und Militärpolitik wird sich nach unseren Bedingungen richten.”

Diese Konflikte verdeutlichen umso mehr die enormen Gefahren, denen Massen von Arbeitern und Jugendlichen ausgesetzt sind, da die NATO und Russland am Rande eines globalen Flächenbrandes stehen.

*Die Originalquelle dieses Artikels ist World Socialist Web Site

Copyright © Alex Lantier und Johannes Stern, World Socialist Web Site, 2022

