Die C-17A wurde für den Transport der Atombombe B61-12 nach Europa freigegeben

Von Hans Kristensen



9. Januar 2023

https://fas.org/blogs/security/2023/01/c17-cleared-to-transport-b61-12/

Im November 2022 aktualisierte die Air Force ihre Sicherheitsvorschriften für den Lufttransport von Atomwaffen, um dem Flugzeug C-17A Globemaster III den Transport der neuen Atombombe B61-12 zu ermöglichen.

Durch die Aktualisierung, die mit einer Schulung und Zertifizierung des Flugzeugs und der Besatzungen einherging, wurde die C-17A für den Transport der neuesten US-Atomwaffe zu Stützpunkten in den Vereinigten Staaten und Europa zugelassen.

Die C-17As des 62nd Airlift Wing auf der Joint Base Lewis-McChord dienen als Prime Nuclear Airlift Force (PNAF), dem einzigen Lufttransportgeschwader, das zum Transport der Nuklearsprengköpfe der Air Force berechtigt ist.

Die aktualisierte Anweisung der Air Force bestätigt nicht, wie von einigen fälschlicherweise behauptet, dass der Transport der Waffen im Dezember begonnen hat. Sie dokumentiert jedoch einige der Vorbereitungen, die dafür erforderlich sind.

Politico berichtete im Oktober letzten Jahres, dass die USA den Einsatz der B61-12 vom Frühjahr 2023 auf Dezember 2022 vorgezogen haben. Zwei ungenannte US-Beamte sagten, die USA hätten die NATO im Oktober über den Zeitplan informiert.

Ein hochrangiger Pentagon-Beamter wies den Politico-Bericht jedoch mit den Worten zurück, dass sich an dem Zeitplan nichts geändert habe. Es gibt keine Beschleunigung wegen der Ukraine-Krise, die B61-12 befindet sich auf demselben Zeitplan wie immer”.

Obwohl der Beamte des Verteidigungsministeriums bestritt, dass es eine Änderung des Zeitplans gegeben habe, bestritt er nicht, dass der Transport im Dezember beginnen werde.

Der Zeitplan für die Produktion der B61-12 hatte sich wiederholt verschoben. Ursprünglich war geplant, die Produktion Anfang 2019 in vollem Umfang aufzunehmen. Im September 2022 wartete die National Nuclear Security Administration (NNSA) immer noch auf die Genehmigung für den Beginn der Großproduktion. Im Oktober 2022 schließlich bestätigte die NNSA der FAS, dass die B61-12 in vollem Umfang produziert wurde.

Die B61-12 ist als Upgrade und möglicher Ersatz für alle aktuellen nuklearen Schwerkraftbomben gedacht, einschließlich der B61-3, -4, -7 und wahrscheinlich auch der B61-11 und B83-1. Zu diesem Zweck kombiniert und verbessert sie verschiedene Aspekte der bestehenden Bomben: Sie verwendet eine modifizierte Version des B61-4-Gefechtskopfes mit mehreren Optionen für geringere und mittlere Sprengkraft (0,3-50 Kilotonnen). Die geringere Sprengkraft (im Vergleich zu den maximalen Sprengkräften der B61-7 und -11) wird durch ein gelenktes Heckteil zur Erhöhung der Genauigkeit sowie durch eine begrenzte Fähigkeit zur Erddurchdringung kompensiert.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die Lieferung der B61-12 nach Europa bereits begonnen hat. Falls nicht, scheinen sie unmittelbar bevorzustehen. Allerdings wird die Stationierung wahrscheinlich nicht in einem Zug erfolgen, sondern schrittweise auf immer mehr Stützpunkte verteilt werden, je nach Zertifizierung und Bauzustand der einzelnen Stützpunkte.

In fünf europäischen Ländern gibt es derzeit sechs aktive Stützpunkte mit etwa 100 B61-Bomben, die in unterirdischen Waffenlager- und Sicherheitssystemen (WS3) in Flugzeugbunkern gelagert sind. Ein siebter Standort in Deutschland (Ramstein Air Base) ist aktiv, ohne dass Waffen vorhanden sind, und ein achter Standort – RAF Lakenheath – wurde kürzlich in die Liste der WS3-Standorte aufgenommen, die modernisiert werden. Die Wiederbelebung der Atomwaffenbunker in Lakenheath deutet nicht unbedingt darauf hin, dass US-Atomwaffen auf britischen Boden zurückkehren werden, zumal der NATO-Generalsekretär noch im Dezember 2021 erklärte, dass “wir keine Pläne haben, Atomwaffen in anderen Ländern zu stationieren, als wir sie bereits haben…”. “Die Aufrüstung könnte jedoch dazu dienen, die Fähigkeit der NATO zu verbessern, die B61-Bomben in Zeiten erhöhter Spannungen umzuverteilen oder sie in Zukunft möglicherweise aus der Türkei zu verlegen. Darüber hinaus gibt es vier weitere Standorte mit inaktiven (möglicherweise eingemotteten) Tresoren (siehe Karte oben).

Diese Untersuchung wurde mit großzügigen Beiträgen der John D. und Catherine T. MacArthur Foundation, der New-Land Foundation, des Ploughshares Fund, der Prospect Hill Foundation, des FTX Future Fund und Longview Philanthropy, der Stewart R. Mott Foundation, des Future of Life Institute, Open Philanthropy und einzelner Spender durchgeführt. Übersetzt mit Deepl.com



