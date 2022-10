The CIA Thought Putin Would Quickly Conquer Ukraine. Why Did They Get It So Wrong? Ever since Ukraine launched a successful counteroffensive against Russian forces in late August, American officials have tried to claim credit, insisting that U.S. intelligence has been key to Ukraine’s battlefield victories. Yet U.S. officials have simultaneously downplayed their intelligence failures in Ukraine – especially their glaring mistakes at the outset of the war.

1_US_Präsident_Joe_Biden_speak.jpg

Die CIA dachte, Putin würde die Ukraine schnell erobern. Warum haben sie sich so geirrt?

Von James Risen, Ken Klippenstein

The Intercept

5. Oktober 2022

Seit die Ukraine Ende August eine erfolgreiche Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte eingeleitet hat, haben amerikanische Beamte versucht, die Lorbeeren für sich zu beanspruchen, indem sie darauf bestanden, dass die US-Geheimdienste der Schlüssel zu den Siegen der Ukraine auf dem Schlachtfeld waren.

Doch gleichzeitig haben US-Beamte ihre nachrichtendienstlichen Versäumnisse in der Ukraine heruntergespielt – insbesondere ihre eklatanten Fehler zu Beginn des Krieges. Als Putin im Februar in die Ukraine einmarschierte, sagten US-Geheimdienstmitarbeiter dem Weißen Haus, dass Russland innerhalb weniger Tage gewinnen würde, indem es die ukrainische Armee schnell überwältigen würde, so aktuelle und ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter, die aus Gründen der Vertraulichkeit nicht namentlich genannt werden wollten.

Die Central Intelligence Agency schätzte die Chancen der Ukraine so pessimistisch ein, dass sie Präsident Joe Biden und anderen politischen Entscheidungsträgern mitteilte, dass die Reste der besiegten ukrainischen Streitkräfte bestenfalls einen Aufstand, einen Guerillakrieg gegen die russischen Besatzer führen würden. Zum Zeitpunkt der Invasion im Februar plante die CIA bereits, wie sie einen ukrainischen Aufstand nach einem russischen Militärsieg verdeckt unterstützen könnte, so die Beamten.

US-Geheimdienstberichte sagten damals voraus, dass Kiew schnell fallen würde, vielleicht in ein oder höchstens zwei Wochen. Diese Vorhersagen veranlassten die Regierung Biden, heimlich einige wichtige US-Geheimdienstmitarbeiter aus der Ukraine abzuziehen, darunter auch verdecktes ehemaliges Personal für Sondereinsätze, das bei der CIA unter Vertrag stand, so die derzeitigen und ehemaligen Beamten. Ihre Darstellung wurde von einem Marineoffizier und einem ehemaligen Navy SEAL bestätigt, die von den Bewegungen wussten und ebenfalls darum baten, nicht namentlich genannt zu werden, weil sie nicht befugt waren, öffentlich zu sprechen.

Die CIA “hat sich völlig geirrt”, sagte ein ehemaliger hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter, der über die Berichte der CIA zu Beginn der russischen Invasion Bescheid weiß. “Sie dachten, Russland würde sofort gewinnen.

Als klar wurde, dass die Vorhersagen des Geheimdienstes über einen schnellen russischen Sieg falsch waren, schickte die Biden-Regierung die geheimen Einheiten, die aus der Ukraine abgezogen worden waren, zurück ins Land, so die Militärs und Geheimdienstler. Ein US-Beamter beharrte darauf, dass die CIA nur einen teilweisen Abzug ihrer Mittel durchführte, als der Krieg begann, und dass die Agentur “nie ganz weg war”.

Die geheimen US-Operationen in der Ukraine werden auf der Grundlage einer präsidialen Genehmigung für verdeckte Operationen durchgeführt.

Dennoch sind die geheimen amerikanischen Operationen in der Ukraine heute weitaus umfangreicher als zu Beginn des Krieges, als die US-Geheimdienstler befürchteten, Russland würde die ukrainische Armee überrollen. Die Präsenz von CIA- und US-Spezialkräften und -Ressourcen in der Ukraine ist viel größer als zum Zeitpunkt der russischen Invasion im Februar, wie mehrere aktuelle und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter gegenüber The Intercept erklärten.

Geheime US-Operationen in der Ukraine werden im Rahmen einer präsidialen verdeckten Aktion durchgeführt, sagten derzeitige und ehemalige Beamte. Der Befund besagt, dass der Präsident in aller Stille bestimmte Kongressabgeordnete über die Entscheidung der Regierung informiert hat, ein umfassendes Programm geheimer Operationen im Land durchzuführen. Ein ehemaliger Offizier der Special Forces sagte, Biden habe eine bereits bestehende, ursprünglich während der Obama-Regierung genehmigte Entscheidung geändert, die darauf abzielte, bösartige ausländische Einflussnahme zu verhindern. Ein ehemaliger CIA-Offizier sagte gegenüber The Intercept, dass Bidens Verwendung des bereits bestehenden Befundes einige Geheimdienstmitarbeiter frustriert habe, die der Meinung seien, dass die Beteiligung der USA am Ukraine-Konflikt so sehr vom Geist des Befundes abweiche, dass ein neuer Befund erforderlich sei. Ein CIA-Sprecher lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob es eine präsidiale Feststellung über verdeckte Aktionen für Operationen in der Ukraine gibt.

Das verblüffende Versagen der US-Geheimdienste zu Beginn des Krieges, die grundlegenden Schwächen des russischen Systems zu erkennen, spiegelt ihre Blindheit gegenüber den militärischen und wirtschaftlichen Schwächen der Sowjetunion in den 1980er Jahren wider, als Washington den Fall der Berliner Mauer 1989 und den Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 nicht vorhersehen konnte. Zwar haben nicht alle US-Geheimdienstanalysten den ukrainischen Kampfeswillen unterschätzt, aber die Fehltritte der Gemeinschaft in der Ukraine kamen nur wenige Monate, nachdem die amerikanischen Geheimdienste ernsthaft unterschätzt hatten, wie schnell die von den USA unterstützte Regierung in Afghanistan im Jahr 2021 zusammenbrechen würde, was zu einer schnellen Übernahme durch die Taliban führte.

Einige hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter haben inzwischen zugegeben, dass sie mit ihren Prognosen über einen schnellen russischen Sieg falsch lagen. Im März räumte Avril Haines, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, bei einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats ein, dass die CIA bei der Vorhersage der militärischen Herausforderungen, auf die [Putin] mit seinem eigenen Militär gestoßen ist, nicht gut abgeschnitten hat”.

Der Direktor des Verteidigungsnachrichtendienstes, Armeegeneralleutnant Scott Berrier, sagte bei der gleichen Anhörung im März, dass “ich der Ansicht war, dass die Ukrainer aufgrund einer Reihe von Faktoren nicht so bereit waren, wie ich dachte, dass sie es sein sollten, und dass ich daher ihren Kampfeswillen in Frage stellte, [und] das war eine schlechte Einschätzung meinerseits.”

“Ich denke, die Bewertung der Moral und des Kampfeswillens ist eine sehr schwierige analytische Aufgabe”, fügte er hinzu. “Wir hatten unterschiedliche Beiträge von verschiedenen Organisationen. Und zumindest aus meiner Sicht als Direktor habe ich das nicht so gut gemacht, wie ich es hätte tun können.”

Hinter diesen Eingeständnissen verbirgt sich jedoch ein grundlegenderes Versagen, das von offizieller Seite nicht in vollem Umfang eingeräumt wurde: Die US-Geheimdienste hätten die Bedeutung der grassierenden Korruption und Inkompetenz im Putin-Regime, insbesondere in der russischen Armee und der Moskauer Verteidigungsindustrie, nicht erkannt, so die derzeitigen und ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter. Den US-Geheimdiensten entgingen die Auswirkungen korrupter Insider-Geschäfte und des Betrugs unter Putin-Loyalisten im Moskauer Verteidigungsapparat, der die russische Armee zu einer brüchigen und hohlen Hülle gemacht hat.

“Es gab keine Berichte über die Korruption im russischen System”, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter. “Sie haben es übersehen und alle Beweise dafür ignoriert.”

“Es wurde nicht über die Korruption im russischen System berichtet”.

Nach einer Reihe von russischen Niederlagen haben selbst prominente russische Analysten begonnen, die Korruption und den Betrug, die das russische System plagen, offen zu tadeln. Im russischen Fernsehen machte Andrej Guruljow, der ehemalige stellvertretende Kommandeur des südlichen Militärdistrikts Russlands und jetzige Abgeordnete der russischen Duma, am vergangenen Wochenende ein System von Lügen “von oben bis unten” für die Verluste seines Landes verantwortlich.

Außerdem habe Putin dem russischen Militär einen Invasionsplan auferlegt, der unmöglich zu verwirklichen sei, so ein aktueller US-Beamter. “Man kann die Frage der russischen militärischen Kompetenz nicht wirklich von der Tatsache trennen, dass sie an einen unmöglichen Plan gebunden waren, was zu einer schlechten militärischen Vorbereitung führte”, sagte der Beamte.

Reste russischer Uniformen im zerstörten Dorf Shandryholove bei Lyman, Ukraine, 3. Oktober 2022.

Reste russischer Uniformen im zerstörten Dorf Shandryholove in der Nähe von Lyman, Ukraine, am 3. Oktober 2022.

Foto: Wojciech Grzedzinski/Getty Images

Nach Russlands Niederlage in Lyman in der Ostukraine am vergangenen Wochenende gab auch der pensionierte Generalleutnant Ben Hodges, der von 2014 bis 2018 die Streitkräfte der US-Armee in Europa befehligte, zu, dass er Russlands Fähigkeiten vor dem Einmarsch in die Ukraine “überschätzt” hatte, weil er “das Ausmaß der Korruption” im russischen Verteidigungsministerium nicht erkannt hatte.

Die Unfähigkeit der US-Geheimdienste, die Bedeutung der russischen Korruption zu erkennen, scheint das Ergebnis eines übermäßigen Vertrauens in technische Informationen zu sein. Vor dem Krieg konnten die USA mit Hilfe von Hightech-Satelliten und Überwachungssystemen den Aufmarsch russischer Truppen, Panzer und Flugzeuge verfolgen und russische Militärbeamte abhören, so dass die US-Geheimdienste den Zeitpunkt der Invasion genau vorhersagen konnten. Aber es hätte mehr menschliche Spione in Russland gebraucht, um zu erkennen, dass die russische Armee und die Rüstungsindustrie zutiefst korrupt waren.

Seit Beginn des Krieges wurde eine lange Liste von Schwachstellen im russischen Militär und in der Rüstungsindustrie aufgedeckt, die durch den so genannten “Jack-in-the-box”-Fehler in russischen Panzern symbolisiert wird. Die ukrainischen Streitkräfte lernten schnell, dass ein gut platzierter Schuss einen russischen Panzerturm in die Luft jagen und die gesamte Besatzung töten konnte. Es wurde deutlich, dass die russischen Panzer billig konstruiert und gebaut worden waren – mit Munition, die offen in einem Ring im Turm gelagert wurde, der bei einem Treffer explodieren kann – und dass die Sicherheit der Besatzung nicht an erster Stelle gestanden hatte. Im Juli erklärte der britische Militärchef Admiral Tony Radakin, dass Russland in der Ukraine fast 1.700 Panzer verloren habe.

Schwache Führung, schlechte Ausbildung und niedrige Moral haben zu hohen Verlusten unter den russischen Soldaten geführt. Im August schätzte das Pentagon, dass 70.000 bis 80.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verwundet worden waren. Die Ukraine hat ebenfalls große Verluste erlitten, aber die russische Front ist stark geschwächt.

Eines der größten Rätsel für US-Analysten ist die Tatsache, dass es Russland nicht gelungen ist, die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum zu erlangen, obwohl es über eine weitaus größere Luftwaffe verfügt. Konstruktionsfehler an den Flugzeugen, schlechte Pilotenausbildung und Lücken in der Flugzeugwartung haben die russischen Flugzeuge anfällig für die ukrainische Luftabwehr gemacht, die mit Stinger-Raketen und anderen westlichen Luftabwehrsystemen aufgerüstet worden ist.

Dass die US-Geheimdienste die Funktionsstörungen in der russischen Armee und Verteidigungsindustrie nicht erkannten, bedeutet, dass sie auch Russlands anhaltende Niederlagen auf dem Schlachtfeld nicht vorhersahen, die nun tief greifende politische und soziale Auswirkungen sowohl auf Putin als auch auf Russland haben. Putin hat eine Teilmobilisierung angeordnet, um die schweren Verluste auf dem Schlachtfeld zu ersetzen, was zu massiven Protesten geführt hat. Mindestens 200.000 Menschen sind bereits aus Russland geflohen, darunter Tausende junger Männer, die sich der Wehrpflicht entziehen wollen. Übersetzt mit Deepl.com

