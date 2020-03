Die Covid-19 Verbreitung in israelischen Gefängnissen Samidoun

Israeli apartheid, COVID-19 and Palestinian prisoners: Freedom now! Palestinian prisoners and human rights organizations have expressed serious concerns about the threat of coronavirus inside Israeli prisons. Amid the COVID-19 pandemic, Palestinian prisoners are already suffering from severe conditions of medical neglect and denial of adequate health care.

Die Covid-19 Verbreitung in israelischen Gefängnissen

Palästinensische Gefangene und Menschenrechtsorganisationen haben ernste Bedenken über die Bedrohung durch das Coronavirus in israelischen Gefängnissen geäußert. Inmitten der COVID-19-Pandemie leiden palästinensische Gefangene bereits unter schweren Bedingungen der medizinischen Vernachlässigung und der Verweigerung einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Die israelische Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie ist durch den Rassismus und die Repression gekennzeichnet, die dem siedler-kolonialen Apartheidprojekt innewohnen, wobei den Palästinensern ihre Rechte verweigert und die Angriffe auf die Gefangenen verstärkt werden, ohne dass ein sinnvoller Schutz vor einer Ansteckung gewährleistet ist.

Die palästinensischen Gefangenen setzen ihren Kampf gegen die israelische Apartheid-COVID-19-Reaktion fort, die eine Bedrohung für die palästinensischen Gefangenen und in der Tat für alle Palästinenser darstellt. Bisher wurde bei keinem palästinensischen Gefangenen ein Coronavirus diagnostiziert, aber ihre Haftbedingungen geben Anlass zu ernster Besorgnis.

Die Palestinian Prisoners‘ Society kündigte an, dass die Gefangenen planen, ihre Sektionen zu schließen und ihre Mahlzeiten am Freitag und Samstag, dem 20. und 21. März, zurückzugeben, um gegen die Strafmaßnahmen zu protestieren, die im Namen der Infektionskontrolle gegen sie durchgeführt werden, während ihnen echte Mittel verweigert werden, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die palästinensischen Gefangenen fordern stattdessen eine vollständige Sterilisierung, Desinfektion und Reinigung der Gefängnisse sowie eine angemessene Gesundheitsbehandlung für alle Gefangenen.

Das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network betont die Dringlichkeit einer globalen Antwort auf COVID-19, die sich auf Solidarität, gegenseitige Hilfe und öffentliche Gesundheit konzentriert, statt auf kapitalistische Werte wie Ausbeutung, Unterdrückung und Marginalisierung der notleidenden Menschen. Wir bekräftigen unsere seit langem bestehende Forderung nach der sofortigen Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen, die in dieser Zeit der Pandemie stark gefährdet sind, und insbesondere der Verwaltungshäftlinge, der kranken und älteren Gefangenen sowie der Kinderhäftlinge. Die Verteidigung der öffentlichen Gesundheit muss Freiheit für die palästinensischen Gefangenen, Freiheit für Palästina und Freiheit für alle unterdrückten Völker und Nationen bedeuten.

Verweigerung des Zugangs zu sanitären Einrichtungen

Wie die Addameer Prisoner Support and Human Rights Association feststellt, „sind die Gefängnisse überfüllt, die Räume, Zellen und Sektionen sind klein und es mangelt an angemessener Belüftung … es fehlt an Sterilisatoren, Reinigungsmaterialien und Medikamenten wie Antibiotika und der notwendigen Ernährung“. Während Addameer bemerkte, dass einige Häftlinge mit Reinigungsmaterial versorgt worden seien, wurde anderen Häftlingen der Zugang zu sanitären Anlagen weiter verwehrt.

Die israelische Gefängnisverwaltung soll palästinensischen politischen Gefangenen den Kauf von 170 verschiedenen Artikeln aus der „Kantine“ oder dem Gefängnislager, einschließlich Reinigungslösungen, untersagt haben. Die Palestinian Prisoners‘ Society gab an, dass auch Reinigungsmaterial, frisches und gefrorenes Gemüse, Fleisch, Fisch, Öl und Kräuter aus der „Kantine“ abgezogen wurden. Sie äußerte insbesondere die Besorgnis, dass es sich um einen weiteren Angriff auf palästinensische Gefangene handelt, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie weiter isoliert sind.

Verweigerung von Familienbesuchen

Palästinensischen Gefangenen wurden auf Anordnung des israelischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, Familienbesuche verweigert – derselbe israelische Beamte, der eine internationale Verleumdungskampagne gegen palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen geführt hat, die palästinensische Gefangene verteidigen, und der zuvor erklärt hat, dass „wir die Bedingungen für palästinensische Gefangene verschlechtern“ und die Lebensbedingungen auf das „erforderliche Minimum“ reduzieren müssen.

Diese Einschränkung galt gleichermaßen für alle palästinensischen Gefangenen, einschließlich der etwa 180 Kinder, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden und denen neben ihren erwachsenen Mitgefangenen Familienbesuche verweigert werden.

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes kündigte an, dass die Besuche für eine weitere Woche ausgesetzt werden, abhängig von den Entwicklungen des Coronavirus-Ausbruchs. Während Familienbesuche verweigert werden, bietet die israelische Besatzung den Palästinensern jedoch keine andere Möglichkeit, mit ihren Familien Kontakt aufzunehmen, wie etwa Telefonanrufe. Stattdessen wird COVID-19 als ein Mechanismus zur weiteren Isolierung und Bestrafung palästinensischer Gefangener eingesetzt.

Der Apartheid-Charakter dieser Beschränkung zeigt sich leicht an der Tatsache, dass israelische Zivil- und Strafgefangene im Gegensatz zu palästinensischen politischen oder „Sicherheits“-Häftlingen trotz der COVID-19-Krise Familienbesuche empfangen dürfen, so Al-Mezan. Während diese Besuche mit einer Glasbarriere durchgeführt werden müssen, sind palästinensische Gefangene routinemäßig gezwungen, Besuche mit der Glasbarriere an Ort und Stelle zu empfangen, ohne dass eine Pandemie droht.

Verweigerung von legalen Besuchen

Addameer dokumentierte die umfassende Verweigerung des Zugangs zu Rechtsbeistand, die palästinensischen Gefangenen unter dem Vorwand der COVID-19-Prävention auferlegt wurde. Während Verhörhäftlingen der Zugang zu ihren Anwälten verweigert wurde, wurde den Vernehmern weder der Zugang zu den Gefangenen verweigert, noch wurde ihnen befohlen, ihre Verhörmethoden zu ändern, die extreme physische und psychische Folter einschließen können.

Für Gefangene, die bereits verurteilt worden sind, wird ihnen ein Telefongespräch mit ihren Anwälten nur im Falle eines laufenden Gerichtsverfahrens, wie z.B. einer Berufung, gestattet. Sie dürfen nur ein Telefongespräch vor und ein weiteres nach dem entsprechenden Verfahren führen, und die Anrufe unterliegen vollständig der Überwachung durch die Gefängnisverwaltung, die auch die Dauer des Gesprächs jederzeit einschränken kann.

Für palästinensische Gefangene aus dem ’48 besetzten Palästina und Jerusalem werden die Gerichtsverhandlungen in ihrer Abwesenheit stattfinden. Während der Anwesenheit eines Anwalts wird der Häftling über eine Video- oder Audioverbindung verbunden. Andererseits werden die Anhörungen vor dem israelischen Militärgericht im Allgemeinen verschoben, während Gefangene, die verhört werden, persönlich vor Gericht gebracht werden, wenn die israelische Besatzung versucht, ihre Verhörzeit zu verlängern.

Gleichzeitig wurden diese repressiven Maßnahmen angekündigt, aber keine begleitenden Maßnahmen, um der Bedrohung zu begegnen, der palästinensische Gefangene durch die israelischen Besatzungstruppen und die Gefängniswärter ausgesetzt sind, um die Überbelegung zu verringern oder um Gefangene während der Überstellungen zu schützen, bei denen es sich um lange, beschwerliche Reisen handelt, die mit Hilfe der „Bosta“ durchgeführt werden. Stattdessen finden weiterhin Verlegungen von einem Gefängnis in ein anderes statt, ohne dass offensichtlich zusätzliche Vorkehrungen für die Sicherheit der Häftlinge getroffen werden.

Medizinische Vernachlässigung und Verweigerung der medizinischen Versorgung

Zu den von der Gefängnisverwaltung genehmigten Maßnahmen gehört es, medizinische Untersuchungen und Klinikbesuche einzustellen, außer im Falle von hohem Fieber. Kranken und verwundeten Häftlingen, auch solchen mit langfristigen und schweren Erkrankungen, wurden die Arzttermine vollständig gestrichen. Auch außerhalb des Kontexts der COVID-19-Pandemie müssen palästinensische Gefangene regelmäßig lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um eine Genehmigung für die Behandlung zu erhalten.

Selbst die aufgrund ihrer Vorerkrankungen und ihres hohen Alters am stärksten gefährdeten Gefangenen, wie Fuad al-Shobaki, 80, und Muwaffaq Arouq, 77, sind diesen restriktiven Maßnahmen ausgesetzt. Die israelischen Gefängnisse sind schändlich schmutzig und überfüllt, insbesondere die für palästinensische Gefangene reservierten Bereiche. Während in den israelischen Zivil- und Strafgefangenen etwa vier Gefangene pro Raum festgehalten werden, steigt diese Zahl bei den palästinensischen politischen Gefangenen, die von den israelischen Behörden als „Sicherheitsgefangene“ bezeichnet werden, auf sechs oder mehr.

Es gibt eine Reihe schwer und chronisch kranker palästinensischer Gefangener, darunter solche mit Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen und Autoimmunkrankheiten, die möglicherweise noch stärker gefährdet sind, darunter auch eine Reihe älterer Gefangener. Palästinensische Gefangene berichten häufig über erhebliche Verzögerungen bei Tests, Diagnosen und Behandlungen. Ihnen wird der Zugang zu Besuchen durch unabhängige Ärzte, die von ihren Familien gestellt werden, verweigert, selbst wenn sie die Kosten privat tragen. Sie berichten, dass sie als Reaktion auf viele verschiedene Krankheiten wiederholt Schmerzmittel erhalten, während Häftlinge, die eine Dialyse und Chemotherapie benötigen, berichten, dass sie ihre lebenserhaltenden Behandlungen nicht nach einem angemessenen Zeitplan erhalten.

Sami Abu Diak, ein Krebspatient, starb im November 2019 im israelischen Gefängnis, nachdem man ihm die mitfühlende Entlassung zum Sterben zu Hause verweigert hatte. Abu Diak wurde zunächst mit Schmerzmitteln behandelt, bevor sein Krebs diagnostiziert wurde. Fünf palästinensische Gefangene verloren 2019 und 222 seit 1967 in israelischen Gefängnissen ihr Leben, darunter Nasser Taqatqa, der während körperlicher Folter und intensiver Verhöre in einem israelischen Gefangenenlager eine Lungenentzündung entwickelte. Anstatt eine Behandlung zu erhalten, wurde er in der Isolation zum Sterben zurückgelassen.

Diese israelische Missachtung des Lebens und der Gesundheit der palästinensischen Gefangenen stellt in der Ära des COVID-19 eine noch größere Bedrohung dar, und die israelische Reaktion hat diese Realität nur noch verstärkt. Wissenschaftler der palästinensischen Jugendbewegung stellen fest: „Angesichts ihrer verabscheuungswürdigen Bedingungen haben palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen jetzt noch mehr Grund, inmitten des Elends und der bewussten, routinemäßigen Verweigerung der medizinischen Versorgung, die die Inhaftierung definiert, um ihr Leben zu fürchten. In einem Kolonialstaat, der versucht, alle Lebensformen immer mehr zu verzerren, werden die Gefängnisse zu wichtigen Orten des Widerstands, und die Gefangenen sind notwendige Empfänger von Solidarität und Unterstützung, da sie die direkte Manifestation der gesamten Not ihres Volkes übernehmen.

Die COVID-19-Bedrohung in den Gefängnissen

Bis heute wurde bei keinem palästinensischen Gefangenen ein Coronavirus diagnostiziert. Allerdings wurden 19 palästinensische Gefangene im Gefängnis von Ashkelon isoliert, nachdem ein israelischer Psychiater, bei dem später COVID-19 diagnostiziert wurde, die Sektion 3 des Gefängnisses besucht und dort einen Gefangenen interviewt hatte.

Gefängnisse und Gefangenenlager auf der ganzen Welt stellen eine erhebliche Bedrohung für das Leben und die Gesundheit der darin festgehaltenen Menschen dar, insbesondere aufgrund ihrer beengten Unterbringung und der unhygienischen Bedingungen. Wie The Justice Collaborative bemerkt: „Händewaschen, die Desinfektion von Gemeinschaftsräumen und soziale Distanzierung gehören nach Ansicht von Experten zu den wichtigsten Möglichkeiten, wie Menschen helfen können, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber hinter Gittern sind einige der grundlegendsten Maßnahmen zur Krankheitsvorbeugung gegen die Regeln oder einfach unmöglich.

Zu den Inhaftierten und Inhaftierten auf der ganzen Welt gehören politische Gefangene sowie Mitglieder marginalisierter Gemeinschaften, die rassistischen und kolonialen Mustern der Masseneinkerkerung ausgesetzt sind. Gefangene und Häftlinge – einschließlich derer, die in Lagern und Haftanstalten gehalten werden, weil sie versuchen, auszuwandern oder Sicherheit zu finden – sind überwiegend verarmt und Menschen der Arbeiterklasse, die den Verwüstungen des Kapitalismus und der Entmenschlichung der Gefangenschaft ausgesetzt sind.

Wissenschaftler der PYM stellen fest: „Während wir darum kämpfen, die Ausbreitung des Coronavirus in unseren Räumen zu verhindern, können wir die Not der am meisten benachteiligten und verletzlichen Bevölkerungsgruppen nicht vergessen, von inhaftierten und kolonisierten Palästinensern und Flüchtlingen bis hin zu den undokumentierten Familien, die brutal in Konzentrationslager an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gezwungen werden, wo Kinder gewaltsam von ihren Eltern getrennt und in kühlen, schwach beleuchteten Räumen inmitten mutwilliger medizinischer Vernachlässigung und Ressourcenknappheit eingesperrt werden. Zusätzlich zu der gefängnisähnlichen Atmosphäre der Haftanstalten, die darauf ausgerichtet sind, den Menschen ohne Papiere Angst, Schrecken und Leid einzuflößen und ethnische Säuberungen durch strukturell verordnete und vorgeschriebene Prozesse der Familientrennung, deren Auswirkungen auf die Opfer oft irreversibel sind, wirksam zu fördern, dürfen wir die bedauerlichen Bedingungen in den tatsächlichen US-Gefängnissen nicht vergessen, die einige der prekärsten und am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen beherbergen und strukturell ähnlich für ein erhöhtes Infektionsrisiko gerüstet sind. Ironischerweise wird die Arbeit in den Gefängnissen dazu benutzt, genau die Hand- und Gesichtsmasken herzustellen, die viele Menschen horten, um die Ansteckungsgefahr auszugleichen“.

COVID-19: Der Partner des Imperialismus bei der Zerstörung

Die Internationale Liga des Volkskampfes hat betont, dass die Arbeiterklasse und die armen Menschen auf der ganzen Welt am stärksten durch das Coronavirus bedroht sind, sowohl durch seine medizinischen Auswirkungen als auch durch die nachfolgenden wirtschaftlichen Folgen. „Die ILPS fordert, dass die betroffenen arbeitenden Menschen ein garantiertes Einkommen und freien Zugang zu Tests und Behandlung haben sollten. Die Regierungen sollten gefährdeten Gemeinschaften Vorrang einräumen. Die Machthaber sollten für die Gesundheitskrise zur Verantwortung gezogen werden. Obwohl die soziale Distanzierung ein Weg ist, die Epidemie zu bewältigen, sollte sie nicht dazu benutzt werden, die soziale Solidarität und die politische Organisation und Aktion zu zerstören. Die Menschen müssen sich zusammenschließen und ihr kollektives Handeln für die Gesundheitsversorgung ausüben. Die öffentliche Gesundheit gegen die Gier der Konzerne und die imperialistische Politik durchsetzen“.

Auch Palästinenser in den Flüchtlingslagern im Libanon und mit Migranten- und Flüchtlingskollegen in Griechenland und anderswo in Europa sind extrem gefährdet für das Coronavirus. Auch die Palästinenser im belagerten Gaza-Streifen sind stark gefährdet, insbesondere angesichts der Verschlechterung der Gesundheitseinrichtungen aufgrund der mehr als zehnjährigen Blockade. Israel hat – in Zusammenarbeit mit Ägypten, den USA und der Europäischen Union – die destruktivste Form der kollektiven „sozialen Distanzierung“ gegen die gesamte Bevölkerung des Gaza-Streifens verhängt, die Umkehrung einer schützenden Quarantäne. Auch wenn der Gazastreifen bisher vor COVID-19 abgeschirmt war, stellt die Exposition eine katastrophale Bedrohung dar.

Wir stellen fest, dass die COVID-19-Krise in vielen Gebieten mit einer Politik der Grenzschließung angegangen wird, die nichts zum Schutz der Gesundheit der am meisten gefährdeten und marginalisierten Menschen beiträgt. Eine militarisierte und polizeiliche Unterdrückungspolitik schützt nicht das Leben der Menschen, sondern spiegelt einen kapitalistischen Rahmen wider, der versuchen kann, die weit verbreitete und ernsthafte Besorgnis um die öffentliche Gesundheit inmitten einer Pandemie auszunutzen, um eine langfristige Überwachungs- und Kontrollpolitik durchzusetzen.

COVID-19 ist keine Ausnahme von der brutalen Politik des Imperiums. Die Rote Nation stellt fest: „Für Länder wie Iran und Venezuela haben die von den Vereinigten Staaten eingeleiteten Sanktionen bereits ihre Infrastruktur beeinträchtigt und belasten ihre Fähigkeit zur Bekämpfung des Virus, das Millionen Menschen verwundbar macht, enorm. Dies ist unmenschlich und moralisch verwerflich.“ Der Imperialismus ist die größte Bedrohung für die Menschen auf der Welt, und dazu gehört auch die systematische Art und Weise, in der er die Auswirkungen von COVID-19 unter den betroffenen Gemeinschaften und Nationen durch Sanktionen und Belagerung verstärkt. Viele der von den USA ins Visier genommenen Länder, darunter Kuba und Venezuela, haben ihre Hilfe auf andere Nationen ausgeweitet. Übersetzt mit Deepl.com

