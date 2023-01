Decolonization of Russia and its Ramifications Yakov Rabkin, Professor Emeritus, Université de Montréal Samir Saul, Professor of History, Université de Montréal The war in the Ukraine has revived Western plans of dismembering Russia and, in the words of the promoters of this idea, to complete the dismantlement of the Soviet Union.

(Bild von realnoevremya.ru/news)

Die Dekolonisierung Russlands und ihre Auswirkungen

von Yakov Rabkin

11.Januar.2023 – Redacción Rusia

Dieser Beitrag ist auch verfügbar in: Spanisch, Französisch

(Bild von realnoevremya.ru/news)

Yakov Rabkin, emeritierter Professor, Université de Montréal

Samir Saul, Professor für Geschichte, Université de Montréal

Der Krieg in der Ukraine hat die Pläne des Westens wiederbelebt, Russland zu zerstückeln und, in den Worten der Befürworter dieser Idee, die Auflösung der Sowjetunion zu vollenden. Aktive Bemühungen,

einschließlich umfangreicher finanzieller Mittel, um den ethnischen Nationalismus unter den zahlreichen ethnischen Gruppen Russlands zu schüren. Es werden Treffen außerhalb Russlands einberufen, um den Separatismus entlang ethnischer Linien zu fördern. Der Plan, das Land aufzuteilen, wird manchmal als “Entkolonialisierung Russlands” bezeichnet. Da die heftigste Opposition gegen Russland von politischen Gruppen artikuliert wird, die sich selbst als fortschrittlich betrachten (wie die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten oder die Grünen in Deutschland), lässt das Konzept der Dekolonisierung diese Idee als antiimperialistisch und fortschrittlich erscheinen.

Innerhalb Russlands ist jedoch eine andere Art der Entkolonialisierung im Gange. Intellektuelle, Künstler und Politiker plädieren für die Befreiung des Landes nicht nur von der wirtschaftlichen und technologischen Abhängigkeit vom Westen, sondern auch von der kulturellen Kolonialisierung, die seit der Perestroika triumphiert hat. Die Auflösung der Sowjetunion war nicht nur “eine geopolitische Katastrophe”, wie Putin einmal sagte. Es war auch ein psychologischer Schlag für Millionen von Sowjetbürgern, nicht nur für Russen. All die Opfer, die für den Aufbau einer qualitativ anderen Gesellschaft und die Überwindung zweier schrecklich kostspieliger Weltkriege erbracht worden waren, schienen plötzlich umsonst gewesen zu sein.

Die Bevölkerung erlitt einen tiefgreifenden Verlust an Selbstvertrauen und Selbstachtung. Sie verfiel in eine Art kollektive Depression, als die neoliberalen Reformen der 1990er Jahre die Mehrheit in bittere Armut stürzten. Russland lag auf den Knien, in der Umklammerung der Art von betäubter Trägheit und geistiger Versklavung, die die von westlichen Imperien kolonisierten Völker schon früher erlebt hatten. Russland war auf dem besten Weg, eine echte Kolonie des Westens zu werden. Während Putin der erste ausländische Staatschef war, der nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme 2001 in Washington anrief, brachte er die Idee eines NATO-Beitritts Russlands ins Gespräch.

Intellektuelle Konzepte, künstlerischer Geschmack, Geschäftspraktiken und Regierungspolitik wurden unkritisch importiert und für überlegen erklärt, nur weil sie aus dem Westen stammten.

Die Sprache nahm eine schwere Dosis von oft überflüssigen Amerikanismen auf. Historische Kontinuität wurde zugunsten der Nachahmung vernachlässigt. Die pro-westlichen Reformer zerstörten bewusst einen Großteil des

Die prowestlichen Reformer zerstörten bewusst einen Großteil des technologischen und industriellen Potenzials des Landes mit dem erklärten ideologischen Ziel, alle Spuren des Sozialismus zu beseitigen. Aeroflot, die ehemals größte Fluggesellschaft der Welt, setzte ausschließlich Flugzeuge aus sowjetischer Produktion ein. Innerhalb weniger Jahre nach den postsowjetischen Reformen stellte sie auf Flugzeuge westlicher Bauart um, von denen die meisten derzeit aufgrund westlicher Sanktionen am Boden bleiben. Heutzutage werden verspätete Anstrengungen unternommen, um die lokale zivile Flugzeugindustrie wiederzubeleben.

Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte sich eine mächtige Kompradorenbourgeoisie unter der Führung neoliberaler Oligarchen im Land und in den Korridoren der Macht etabliert. Diese Leute betrachteten den Westen als zuverlässigen und

großzügigen Kumpel. Sie entwickelten ein grenzenloses Vertrauen in die Globalisierung, die eine ununterbrochene Versorgung mit Konsumgütern, Industrieanlagen und elektronischen Bauteilen versprach. Westliche Banken wurden nicht nur für die Einzahlung privater Gelder genutzt, sondern sogar für die Aufbewahrung der russischen Staatsreserven.

Die meisten dieser Reserven sind nun eingefroren und könnten ganz enteignet werden. Dennoch üben viele Anhänger der “regelbasierten Ordnung” unter der Ägide Washingtons weiterhin Einfluss in Moskau aus. Sie

Sie hoffen inständig, dass nach dem Ende des Krieges alles wieder seinen gewohnten Gang gehen wird. Doch es ist ein Kampf im Gange, um das Land aus der kolonialen Abhängigkeit zu befreien, die diese Intellektuellen, Politiker, Geschäftsleute und Finanziers jahrzehntelang gefördert und davon profitiert haben.

Die russische Fernseh- und Filmindustrie hat den amerikanischen Einfluss mit großem Vergnügen aufgenommen. Serien mögen zwar im Lande produziert werden, aber sie folgen Handlungssträngen und Moden, die von anderswo übernommen wurden. Ob man sowjetische Filme und Literatur nun schätzt oder nicht, es besteht kaum ein Zweifel daran, dass sie authentisch und originell waren. Ein Großteil der heutigen russischen Kulturproduktion ist abgeleitet und nachgeahmt. Billige Unterhaltung ist in die meisten Fernsehstudios eingedrungen, so dass ein Sender, Kultura, eine Art Naturreservat für Qualitätsprogramme darstellt, die oft aus Filmen bestehen, die in der UdSSR gedreht wurden.

Das Bildungssystem hat Egoismus, Wettbewerb und ungezügeltes Streben nach Geld gefördert.

Die Bücher von Ayn Rand wurden zum Evangelium für Millionen verwirrter Ex-Sowjets. Der individuelle Konsum sollte die sozialistischen Werte und selbst minimale gemeinschaftliche Anliegen ersetzen. Ein ehemaliger Bildungsminister plädierte offen dafür, gebildete Konsumenten statt Wissenschaftler, Ingenieure oder Intellektuelle hervorzubringen. Es ist kein Wunder, dass viele junge Männer das Land verließen, als im letzten Herbst die Mobilisierung zu den Streitkräften ausgerufen wurde. Patriotismus war unter den kultivierten städtischen Eliten längst zu einem Schimpfwort geworden. Es werden, wenn auch ungeschickt, Anstrengungen unternommen, diese Bildungspolitik zu ändern, und die Zeit wird zeigen, wie wirksam diese sein werden.

Russland erwacht aus dem Bann der Unterwerfung unter den Westen, der Verherrlichung seiner Ideologie und der Bewunderung seiner Vorbilder. Die Verachtung und die kaum verhohlenen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Russland in die Knie zu zwingen, haben viel zu diesem Trend beigetragen. Ähnlich wie die kolonisierte Welt sich erhob, um die Fesseln der Kolonialherrschaft abzustreifen, befreit sich Russland aus der geistigen Zwangsjacke der letzten dreißig Jahre. Patriotismus, Freiwilligenarbeit und soziales Engagement erleben ein Comeback.

Der Konflikt in der Ukraine ist der Katalysator für diesen epochalen Wandel. Die Dekolonisierung hat den außenpolitischen Diskurs Russlands erfasst. Putin und Lawrow sprechen nicht mehr von “unseren westlichen Partnern”, da zwischen Russland und der NATO ein aktiver Krieg geführt wird, was russische, ukrainische und westliche Beamte inzwischen offen zugeben.

Wie sehr die russische Führung auch ihre sowjetischen Vorgänger kritisieren mag, sie steht vor ähnlichen, möglicherweise noch gewaltigeren Herausforderungen. Bei ihren Versuchen, Bündnisse zu festigen und neue zu schließen, berufen sie sich auf das sowjetische Erbe der Unterstützung des Antikolonialismus. Viele Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika streben seit langem nach nationaler Souveränität und einer multipolaren Welt.

Nun ermutigt Russland sie, ihren Kampf gegen die westliche Hegemonie wieder aufzunehmen. Diese Länder haben sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen und beobachten genau, wie Russland sich gegen den kollektiven Westen behauptet. Russlands Versuche der mentalen und wirtschaftlichen Dekolonisierung werden daher zwangsläufig auch die Dekolonisierung in anderen Ländern fördern. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …