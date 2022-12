https://scheerpost.com/2022/12/25/chris-hedges-the-democrats-are-now-the-war-party/

Die dunkle Seite der Demokraten – von Mr. Fish

Die Demokratische Partei ist zur Partei des permanenten Krieges geworden, die massive Militärausgaben vorantreibt, die das Land von innen aushöhlt und mit einem Atomkrieg liebäugelt.

Die Demokraten sind jetzt die Kriegspartei

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

25. Dezember 2022

Die Demokraten positionieren sich selbst als die Partei der Tugend und tarnen ihre Unterstützung für die Kriegsindustrie mit einer moralischen Sprache, die bis nach Korea und Vietnam zurückreicht, als Präsident Ngo Dinh Diem ebenso gelobt wurde wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Alle Kriege, die sie unterstützen und finanzieren, sind “gute” Kriege. Alle Feinde, die sie bekämpfen, wie zuletzt Russlands Wladimir Putin und Chinas Xi Jinping, sind die Inkarnation des Bösen. Das Foto einer strahlenden Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Vizepräsidentin Kamala Harris, die hinter Selenskyj eine unterzeichnete ukrainische Kampfflagge hochhielten, als er vor dem Kongress sprach, war ein weiteres Beispiel für die erbärmliche Unterwürfigkeit der Demokratischen Partei gegenüber der Kriegsmaschinerie.

Die Demokraten wurden, vor allem während der Präsidentschaft von Bill Clinton, zu Handlangern nicht nur der amerikanischen Konzerne, sondern auch der Waffenhersteller und des Pentagons. Kein Waffensystem ist zu kostspielig. Kein Krieg, egal wie katastrophal er ist, wird nicht finanziert. Kein Militärbudget ist zu groß, einschließlich der 858 Milliarden Dollar an Militärausgaben, die für das laufende Haushaltsjahr vorgesehen sind, eine Erhöhung um 45 Milliarden Dollar gegenüber dem, was die Regierung Biden beantragt hat.

Der Historiker Arnold Toynbee bezeichnete unkontrollierten Militarismus als die tödliche Krankheit von Imperien, die letztlich Selbstmord begehen.

Es gab einmal einen Flügel der Demokratischen Partei, der die Kriegsindustrie in Frage stellte und ihr die Stirn bot: Die Senatoren J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire und der Abgeordnete Dennis Kucinich. Doch diese Opposition verflüchtigte sich zusammen mit der Antikriegsbewegung. Als 30 Mitglieder der progressiven Fraktion der Partei vor kurzem Biden zu Verhandlungen mit Putin aufforderten, wurden sie von der Parteiführung und den kriegslüsternen Medien gezwungen, einen Rückzieher zu machen und ihr Schreiben zurückzuziehen. Mit Ausnahme von Alexandria Ocasio-Cortez hat jedoch keiner von ihnen gegen die milliardenschweren Waffenlieferungen an die Ukraine oder das aufgeblähte Militärbudget gestimmt. Rashida Tlaib stimmte mit Ja.

Der Widerstand gegen die fortlaufende Finanzierung des Krieges in der Ukraine kam vor allem von den Republikanern, 11 im Senat und 57 im Repräsentantenhaus, von denen einige, wie Marjorie Taylor Greene, Verschwörungstheoretiker aus dem Häuschen sind. Nur neun Republikaner im Repräsentantenhaus schlossen sich den Demokraten an und unterstützten das 1,7 Billionen Dollar schwere Ausgabengesetz, das notwendig war, um den Stillstand der Regierung zu verhindern, und das die Bewilligung von 847 Milliarden Dollar für das Militär beinhaltete – die Gesamtsumme erhöht sich auf 858 Milliarden Dollar, wenn man die Konten einbezieht, die nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses für Streitkräfte fallen. Im Senat sprachen sich 29 Republikaner gegen das Ausgabengesetz aus. Die Demokraten, darunter fast alle 100 Mitglieder des Congressional Progressive Caucus im Repräsentantenhaus, haben sich pflichtbewusst für einen endlosen Krieg eingesetzt.

Diese Kriegslust ist gefährlich, denn sie treibt uns in einen potenziellen Krieg mit Russland und später vielleicht auch mit China – beide sind Atommächte. Sie ist auch wirtschaftlich ruinös. Die Monopolisierung des Kapitals durch das Militär hat die Verschuldung der USA auf über 30 Billionen Dollar getrieben, 6 Billionen Dollar mehr als das BIP der USA von 24 Billionen Dollar. Die Bedienung dieser Schulden kostet 300 Milliarden Dollar pro Jahr. Wir geben mehr für das Militär aus als die nächsten neun Länder, einschließlich China und Russland, zusammen. Der Kongress ist auch auf dem besten Weg, dem Pentagon zusätzliche 21,7 Milliarden Dollar für die Versorgung der Ukraine zur Verfügung zu stellen – zusätzlich zu dem bereits erweiterten Jahresbudget.

“Aber diese Verträge sind nur die Spitze dessen, was sich zu einem großen neuen Verteidigungsaufgebot entwickelt”, berichtete die New York Times. “Die Militärausgaben werden im nächsten Jahr inflationsbereinigt den höchsten Stand seit dem Höhepunkt der Kosten für die Kriege im Irak und in Afghanistan zwischen 2008 und 2011 und den zweithöchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreichen – ein Niveau, das höher ist als die Budgets der zehn nächstgrößten Ministerien zusammen.

Die Demokratische Partei, die unter der Clinton-Regierung aggressiv um die Geldgeber aus der Wirtschaft buhlte, hat ihre Bereitschaft aufgegeben, die Kriegsindustrie – wenn auch lauwarm – herauszufordern.



“Als die Demokratische Partei vor 35 oder 40 Jahren beschloss, Spenden von Unternehmen anzunehmen, wurde jeglicher Unterschied zwischen den beiden Parteien zunichte gemacht”, sagte Dennis Kucinich, als ich ihn in meiner Sendung für The Real News Network interviewte. “Denn in Washington hat derjenige das Sagen, der die Zeche zahlt. Und genau das ist passiert. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen den beiden Parteien, wenn es um Krieg geht.”

In seinem 1970 erschienenen Buch “The Pentagon Propaganda Machine” (Die Propagandamaschine des Pentagon) beschreibt Fulbright, wie das Pentagon und die Rüstungsindustrie Millionen in die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch PR-Kampagnen, Filme des Verteidigungsministeriums, die Kontrolle über Hollywood und die Beherrschung der kommerziellen Medien stecken. Bei den Militäranalysten in den Kabelnachrichten handelt es sich durchweg um ehemalige Militär- und Geheimdienstbeamte, die in Aufsichtsräten sitzen oder als Berater für die Rüstungsindustrie tätig sind, was sie der Öffentlichkeit nur selten offenlegen. Barry R. McCaffrey, ein pensionierter Vier-Sterne-Armeegeneral und Militäranalyst für NBC News, war auch ein Angestellter von Defense Solutions, einer Firma für militärischen Vertrieb und Projektmanagement. Wie die meisten dieser Kriegstreiber hat er persönlich vom Verkauf der Waffensysteme und der Ausweitung der Kriege im Irak und in Afghanistan profitiert.

Am Vorabend jeder Abstimmung des Kongresses über den Pentagon-Haushalt treffen sich Lobbyisten von Unternehmen, die mit der Kriegsindustrie verbunden sind, mit Kongressmitgliedern und deren Mitarbeitern, um sie zu drängen, für den Haushalt zu stimmen, um Arbeitsplätze in ihrem Bezirk oder Staat zu schützen. Dieser Druck, gepaart mit dem von den Medien verbreiteten Mantra, dass Opposition gegen verschwenderische Kriegsfinanzierung unpatriotisch sei, hält die gewählten Vertreter in Knechtschaft. Diese Politiker sind auch von den üppigen Spenden der Waffenhersteller abhängig, um ihre Kampagnen zu finanzieren.

Seymour Melman hat in seinem Buch “Pentagon Capitalism” dokumentiert, wie militarisierte Gesellschaften ihre Binnenwirtschaft zerstören. Milliarden werden für die Forschung und Entwicklung von Waffensystemen ausgegeben, während Technologien für erneuerbare Energien auf der Strecke bleiben. Universitäten werden mit militärbezogenen Stipendien überschwemmt, während sie um Geld für Umweltstudien und Geisteswissenschaften kämpfen. Brücken, Straßen, Deiche, Schienen, Häfen, Stromnetze, Kläranlagen und Trinkwasserinfrastrukturen sind strukturell mangelhaft und veraltet. Die Schulen sind baufällig und es fehlt an Lehrern und Personal. Die gewinnorientierte Gesundheitsindustrie ist nicht in der Lage, die COVID-19-Pandemie einzudämmen, und treibt Familien, auch solche mit Versicherungen, in den Bankrott. Die heimische Produktion bricht zusammen, insbesondere durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China, Vietnam, Mexiko und in andere Länder. Familien ertrinken in persönlicher Verschuldung, und 63 Prozent der Amerikaner leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck. Die Armen, die psychisch Kranken, die Kranken und die Arbeitslosen werden im Stich gelassen.

Melman, der den Begriff “permanente Kriegswirtschaft” geprägt hat, stellte fest, dass die Bundesregierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als die Hälfte ihres Haushalts für vergangene, laufende und künftige militärische Operationen ausgegeben hat. Dies ist die größte Einzelaktivität der Regierung. Das militärisch-industrielle Establishment ist nichts anderes als eine vergoldete Wohlfahrt für Unternehmen. Militärische Systeme werden verkauft, bevor sie produziert werden. Die Militärindustrie darf der Bundesregierung enorme Kostenüberschreitungen in Rechnung stellen. Massive Gewinne sind garantiert. Im November dieses Jahres vergab die Armee beispielsweise allein an Raytheon Technologies Aufträge im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar – zusätzlich zu den im August vergebenen 190 Millionen Dollar – für die Lieferung von Raketensystemen zur Erweiterung oder Aufstockung der in die Ukraine gelieferten Waffen. Trotz eines gedrückten Marktes für die meisten anderen Unternehmen sind die Aktienkurse von Lockheed und Northrop Grumman in diesem Jahr um mehr als 36 bzw. 50 Prozent gestiegen.

Tech-Giganten wie Amazon, das Polizei und FBI mit Überwachungs- und Gesichtserkennungssoftware beliefert, wurden in die permanente Kriegswirtschaft integriert. Amazon, Google, Microsoft und Oracle erhielten milliardenschwere Cloud-Computing-Verträge für die Joint Warfighting Cloud Capability und haben Anspruch auf Pentagon-Verträge im Wert von 9 Milliarden Dollar, um dem Militär bis Mitte 2028 “global verfügbare Cloud-Dienste für alle Sicherheitsbereiche und Klassifizierungsstufen, von der strategischen bis zur taktischen Ebene” zu liefern.

Ausländische Hilfe erhalten Länder wie Israel, das seit seiner Gründung 1948 mehr als 150 Milliarden Dollar an bilateraler Unterstützung erhalten hat, oder Ägypten, das seit 1978 mehr als 80 Milliarden Dollar erhalten hat – Hilfe, die ausländische Regierungen dazu verpflichtet, Waffensysteme von den USA zu kaufen. Ein solches Kreislaufsystem verhöhnt die Idee der freien Marktwirtschaft. Diese Waffen sind bald veraltet und werden durch modernere und in der Regel teurere Waffensysteme ersetzt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies eine Sackgasse. Sie stützt nichts anderes als die permanente Kriegswirtschaft.

“Die Wahrheit ist, dass wir uns in einer stark militarisierten Gesellschaft befinden, die von Gier und Profitgier getrieben wird, und Kriege werden nur deshalb geführt, um diese zu befeuern”, sagte Kucinich.

2014 unterstützten die USA einen Putsch in der Ukraine, bei dem eine Regierung eingesetzt wurde, der Neonazis angehörten und die Russland feindlich gesinnt war. Der Putsch löste einen Bürgerkrieg aus, als die ethnischen Russen in der Ostukraine, dem Donbass, versuchten, sich vom Land abzuspalten, was zu über 14.000 Toten und fast 150.000 Vertriebenen führte, bevor Russland im Februar einmarschierte. Laut Jacques Baud, einem ehemaligen NATO-Sicherheitsberater, der auch für den Schweizer Geheimdienst tätig war, wurde die russische Invasion in der Ukraine durch die Eskalation des ukrainischen Krieges im Donbass ausgelöst. Sie folgte auch auf die Ablehnung von Vorschlägen des Kremls durch die Regierung Biden Ende 2021, die den Einmarsch Russlands hätten verhindern können.

Diese Invasion hat zu weitreichenden Sanktionen der USA und der EU gegen Russland geführt, die sich wie ein Bumerang auf Europa ausgewirkt haben. Die Inflation wütet in Europa, da die Lieferungen von russischem Öl und Gas stark zurückgegangen sind. Die Industrie, insbesondere in Deutschland, ist lahmgelegt. In den meisten europäischen Ländern herrscht ein Winter der Knappheit, der steigenden Preise und des Elends.

“Die ganze Sache läuft dem Westen ins offene Messer”, warnte Kucinich. “Wir haben Russland gezwungen, sich nach Asien zu orientieren, ebenso wie Brasilien, Indien, China, Südafrika und Saudi-Arabien. Es entsteht eine ganz neue Welt. Der Katalysator dafür ist die Fehleinschätzung in Bezug auf die Ukraine und der Versuch, die Ukraine im Jahr 2014 zu kontrollieren, der den meisten Menschen nicht bewusst ist.”

Indem sie sich nicht gegen eine Demokratische Partei stellen, deren Hauptgeschäft der Krieg ist, werden Liberale zu den sterilen, besiegten Träumern in Fjodor Dostojewskis “Notizen aus dem Untergrund”.

Als ehemaliger Sträfling hatte Dostojewski keine Angst vor dem Bösen. Er fürchtete eine Gesellschaft, die nicht mehr die moralische Kraft hatte, sich dem Bösen zu stellen. Und Krieg, um eine Zeile aus meinem letzten Buch zu klauen, ist das größte Übel. Übersetzt mit Deepl.com

