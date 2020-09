The ‘Desaparecidos’ of Palestine: Gantz Escalates Israel’s War on the Dead On September 2, the Israeli government approved a proposal that allows the military to indefinitely withhold the bodies of Palestinians who have been killed by the Israeli army. The proposal was made by the country’s Defense Minister, Benny Gantz. Gantz is the main political rival of Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Die ‘Desaparecidos’ von Palästina: Gantz eskaliert Israels Krieg gegen die Toten

Von Ramzy Baroud

15. September 2020

Am 2. September billigte die israelische Regierung einen Vorschlag, der es dem Militär erlaubt, die Leichen von Palästinensern, die von der israelischen Armee getötet wurden, auf unbestimmte Zeit zurückzuhalten. Der Vorschlag wurde vom Verteidigungsminister des Landes, Benny Gantz, unterbreitet.

Gantz ist der wichtigste politische Rivale von Premierminister Benjamin Netanjahu. Er bekleidet auch die Rolle des “stellvertretenden Premierministers”. Wenn Netanyahu den Koalitionsvertrag, den er im April letzten Jahres mit der Blau-Weiß-Partei von Gantz unterzeichnet hat, nicht bricht, wird Gantz ab November 2021 die Führung Israels übernehmen.

Seit seiner offiziellen Einführung in die turbulente Welt der israelischen Politik hat Gantz, der angeblich ein “Zentrist” ist, eine kämpferische Haltung gegenüber den Palästinensern eingenommen, insbesondere gegenüber denen in Gaza. Auf diese Weise hofft er, seinen Appell an die israelischen Wähler, von denen die Mehrheit massenhaft nach rechts gewandert ist, zu erweitern.

Doch Gantz’ jüngste “Errungenschaft”, nämlich toten Palästinensern ein ordentliches Begräbnis zu verweigern, ist keine völlig neue Idee. Tatsächlich ist in Israel das Feilschen mit Leichen jahrzehntelang der modus operandi gewesen.

Nach der Logik des Verteidigungsministers wird das Zurückhalten von Leichen als “Abschreckung gegen Terroranschläge” dienen. Nach der Tatsache zu urteilen, dass diese Praxis seit vielen Jahren angewandt wird, gibt es jedoch keinen Beweis dafür, dass die Palästinenser durch solche Strategien jemals davon abgehalten wurden, sich der militärischen Besetzung Israels zu widersetzen.

Die neue Politik, so israelische Beamte, unterscheidet sich von den bisherigen Praktiken. Während Israel in der Vergangenheit nur die Leichen mutmaßlicher “palästinensischer Angreifer”, die “Terrorgruppen” angehörten, behalten hat, würde die jüngste Entscheidung der israelischen Regierung die Regel auf alle Palästinenser ausdehnen, auch auf diejenigen, die keine politische Zugehörigkeit haben.

Abgesehen von Gantz’ Versuch, seine kämpferischen Referenzen zu stützen, will der vom Militär verwandelte Politiker seine Chancen in den ein- und ausgehenden, indirekten Verhandlungen zwischen Israel und palästinensischen Gruppen in Gaza verbessern. Israel geht davon aus, dass derzeit vier Soldaten im Gaza-Streifen festgehalten werden, darunter die Leichen von zwei Soldaten, die während des verheerenden israelischen Krieges im Juli 2014 im belagerten Streifen getötet wurden. Die Hamas hat behauptet, dass zwei der vier Soldaten – Hadar Goldin und Shaul Aaron – tatsächlich noch am Leben und in Gewahrsam sind.

Seit Jahren zielen Gespräche auf niedriger Ebene zwischen der Hamas und Israel darauf ab, eine Vereinbarung zu erreichen, die die Freilassung einer unbestimmten Anzahl palästinensischer Gefangener im Austausch gegen die inhaftierten Israelis vorsieht. Durch die Zurückhaltung weiterer palästinensischer Körper hofft Tel Aviv, seine Position in künftigen Gesprächen zu stärken.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Die israelische Armee schickt seit Monaten keine Leichen von Palästinensern zurück, die beschuldigt werden, israelische Soldaten angegriffen zu haben, darunter alle Palästinenser, ungeachtet ihrer angeblichen politischen Zugehörigkeit.

Am 2. September billigte die israelische Regierung einen Vorschlag, der es dem Militär erlaubt, die Leichen von Palästinensern, die von der israelischen Armee getötet wurden, auf unbestimmte Zeit zurückzuhalten. Der Vorschlag wurde vom Verteidigungsminister des Landes, Benny Gantz, unterbreitet.

Gantz ist der wichtigste politische Rivale von Premierminister Benjamin Netanjahu. Er bekleidet auch die Rolle des “stellvertretenden Premierministers”. Wenn Netanyahu den Koalitionsvertrag, den er im April letzten Jahres mit der Blau-Weiß-Partei von Gantz unterzeichnet hat, nicht bricht, wird Gantz ab November 2021 die Führung Israels übernehmen.

Seit seiner offiziellen Einführung in die turbulente Welt der israelischen Politik hat Gantz, der angeblich ein “Zentrist” ist, eine kämpferische Haltung gegenüber den Palästinensern eingenommen, insbesondere gegenüber denen in Gaza. Auf diese Weise hofft er, seinen Appell an die israelischen Wähler, von denen die Mehrheit massenhaft nach rechts gewandert ist, zu erweitern.

Doch Gantz’ jüngste “Errungenschaft”, nämlich toten Palästinensern ein ordentliches Begräbnis zu verweigern, ist keine völlig neue Idee. Tatsächlich ist in Israel das Feilschen mit Leichen seit Jahrzehnten der modus operandi.

Nach der Logik des Verteidigungsministers wird das Zurückhalten von Leichen als “Abschreckung gegen Terroranschläge” dienen. Nach der Tatsache zu urteilen, dass diese Praxis seit vielen Jahren angewandt wird, gibt es jedoch keinen Beweis dafür, dass die Palästinenser durch solche Strategien jemals davon abgehalten wurden, sich der militärischen Besetzung Israels zu widersetzen.

Die neue Politik, so israelische Beamte, unterscheidet sich von den bisherigen Praktiken. Während Israel in der Vergangenheit nur die Leichen mutmaßlicher “palästinensischer Angreifer”, die “Terrorgruppen” angehörten, behalten hat, würde die jüngste Entscheidung der israelischen Regierung die Regel auf alle Palästinenser ausdehnen, auch auf diejenigen, die keine politische Zugehörigkeit haben.

LESEN: Das Festhalten an den Leichen von Märtyrern ist die Art und Weise, wie Gantz vor schwierigen Fragen davonläuft

Abgesehen von Gantz’ Versuch, seine kämpferischen Referenzen zu stützen, will der vom Militär verwandelte Politiker seine Chancen in den ein- und ausgehenden, indirekten Verhandlungen zwischen Israel und palästinensischen Gruppen in Gaza verbessern. Israel geht davon aus, dass derzeit vier Soldaten im Gaza-Streifen festgehalten werden, darunter die Leichen von zwei Soldaten, die während des verheerenden israelischen Krieges im Juli 2014 im belagerten Streifen getötet wurden. Die Hamas hat behauptet, dass zwei der vier Soldaten – Hadar Goldin und Shaul Aaron – tatsächlich noch am Leben und in Gewahrsam sind.

Seit Jahren zielen Gespräche auf niedriger Ebene zwischen der Hamas und Israel darauf ab, ein Abkommen zu erreichen, das die Freilassung einer unbestimmten Anzahl palästinensischer Gefangener im Austausch gegen die inhaftierten Israelis vorsieht. Durch die Zurückhaltung weiterer palästinensischer Körper hofft Tel Aviv, seine Position in künftigen Gesprächen zu stärken.

Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Die israelische Armee schickt seit Monaten keine Leichen von Palästinensern zurück, die beschuldigt werden, israelische Soldaten angegriffen zu haben, darunter alle Palästinenser, ungeachtet ihrer angeblichen politischen Zugehörigkeit.

Palästinenser halten während einer Demonstration Plakate in der Stadt Hebron im Westjordanland am 30. August 2020, um die Rückgabe der Leichen von Angehörigen zu fordern, die angeblich an Angriffen beteiligt waren und infolgedessen von israelischen Streitkräften getötet wurden.

Palästinenser halten während einer Demonstration Plakate in der Stadt Hebron im Westjordanland am 30. August 2020, um die Rückgabe der Leichen von Angehörigen zu fordern, die angeblich an Angriffen beteiligt waren und infolgedessen von israelischen Streitkräften getötet wurden. [HAZEM BADER/AFP über Getty Images]

Zweifellos ist das Zurückhalten von Leichen als politische Strategie völkerrechtswidrig. Artikel 130 der Vierten Genfer Konvention besagt eindeutig, dass Personen, die während bewaffneter Konflikte getötet werden, “ehrenhaft begraben werden sollen … gemäß den Riten der Religion, der sie angehörten”.

Der israelische Oberste Gerichtshof, der sehr oft völkerrechtswidrig entscheidet, hat jedoch am 9. September 2019 – genau ein Jahr vor der Entscheidung des israelischen Kabinetts – entschieden, dass die Armee das Recht hat, die Praxis des Zurückhaltens der Leichen von toten Palästinensern fortzusetzen.

Israel ist zwar nicht das erste Land, das die Toten als Druckmittel bei Verhandlungen einsetzt, aber die Praxis in Israel dauert schon so lange wie der Konflikt selbst an und wurde auf unzählige Arten in der Absicht genutzt, Palästinenser zu erniedrigen, kollektiv zu bestrafen und mit ihnen zu verhandeln.

Während des “Schmutzigen Krieges” in Argentinien (1976-1983) “verschwanden” Zehntausende von Argentiniern. Studenten, Intellektuelle, Gewerkschafter und Tausende anderer Dissidenten wurden vom Regime des Landes in einem beispiellosen Völkermord getötet. Die Leichen der meisten dieser Opfer wurden nie gefunden. Diese Praxis wurde jedoch nach dem Zusammenbruch der Militärjunta 1983 weitgehend eingestellt.

Ähnliche Torturen wurden von anderen Ländern in vielen Teilen der Welt zugefügt. In Israel ist die Praxis jedoch nicht an ein bestimmtes Militärregime oder einen bestimmten Führer gebunden. Die “desaparecidos” Palästinas umspannen mehrere Generationen.

Bis zum heutigen Tag unterhält Israel die so genannten “Friedhöfe der Zahlen”. Salwa Hammad, Koordinatorin der Palästinensischen Nationalen Kampagne zur Rückführung der Märtyrer, schätzt, dass es in Israel sechs solcher Friedhöfe gibt, obwohl sich die israelischen Behörden weigern, nähere Einzelheiten über die Art dieser Friedhöfe oder die genaue Zahl der dort begrabenen palästinensischen Leichen bekannt zu geben.

Das Jerusalemer Zentrum für Rechtshilfe und Menschenrechte schätzt, dass 255 palästinensische Leichen auf diesen Friedhöfen begraben sind, von denen 52 seit 2016 von den israelischen Behörden dort “festgehalten” werden.

LESEN: Werden die Araber Netanjahus politisches Leben retten?

Auf den “Friedhöfen der Zahlen” sind Palästinenser nicht namentlich, sondern durch eine Zahl bekannt, eine Zahl, die nur Israel mit der tatsächlichen Person in Verbindung bringen kann, die dort begraben ist. Im Jahr 2011 wurde die Leiche von Hafez Abu Zant freigegeben, nachdem er 35 Jahre lang auf einem dieser Friedhöfe festgehalten wurde, berichtete die Nachrichtenagentur Bernama.

Laut Hammad “Wenn die Überreste auf einem ‘Friedhof der Zahlen’ liegen, bekommen wir sie in einem schwarzen Sack zurück – einige Knochen, etwas Erde und vielleicht ihre Kleidung”.

Nachdem das israelische Kabinett seinem Vorschlag zugestimmt hatte, prahlte Gantz mit seiner Fähigkeit, “seit seinem Amtsantritt eine umfassende Abschreckungspolitik anzuwenden”. Die Wahrheit ist, dass Gantz lediglich posiert und die Lorbeeren für eine langwierige israelische Politik einheimst, die von allen früheren Regierungen, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung, angewandt wurde.

Wenn Gantz wirklich davon überzeugt ist, dass das Festhalten an toten palästinensischen Leichen – bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der israelischen militärischen Besetzung – zu einer wie auch immer gearteten verzerrten Definition von Frieden und Sicherheit führen wird, dann irrt er sich leider.

Eine solche Politik hat sich als völliger Misserfolg erwiesen. Während palästinensische Familien durch diese abscheuliche Praxis absolut am Boden zerstört sind, hat die Inhaftierung von Leichen niemals eine Rebellion niedergeschlagen, weder in Argentinien noch in Palästina. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...