Die deutsche Position zu Palästina: Zweimal auf der falschen Seite der Geschichte?



Von Ilan Pappé



9. Mai 2022

Es besteht kein Zweifel, dass Nazi-Deutschland auf der falschen Seite der Geschichte stand, und es bedurfte enormer internationaler Anstrengungen, um Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die andere Seite der Geschichte zu bringen. Ein edler Weg, dies zu tun, war die Stärkung der demokratischen Basis des Nach-Nazi-Deutschlands, die Neugestaltung der Lehrpläne und die Zuerkennung einer führenden Rolle im Kampf gegen den Rassismus im Herzen des Kontinents. Ergänzt wurde dies durch den noblen Versuch, die einheimische Rüstungsindustrie und Waffenexporte zu regulieren, um einen möglichst umfassenden Restitutionsprozess zu gewährleisten.

Ein wichtiges Element dieser Restitution, das vom deutschen politischen System immer noch als entscheidend angesehen wird, ist jedoch die bedingungslose Unterstützung Israels. Eine Position, die den Eindruck erweckt, dass sich Deutschland als Staat erneut irren könnte. Diesmal ist die Abweichung von der Normalität und der Menschlichkeit weit weniger dramatisch als beim letzten Mal, aber dennoch ist es höchst beunruhigend und zutiefst enttäuschend, dass Deutschland als Staat – und hoffentlich nicht seine Gesellschaft – die moralischen Lehren, die es aus seiner dunklen Geschichte hätte ziehen sollen, nicht vollständig und ehrlich gezogen hat.

Deutschland, d.h. Westdeutschland bis in die späten 1980er Jahre, und der Westen im Allgemeinen, glaubten, dass der Weg zur Rehabilitierung Westdeutschlands und zur Wiederaufnahme in die “zivilisierten Nationen” über die Legitimierung der Kolonisierung Palästinas führen müsse. So verlangte der Westen innerhalb von drei Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der Welt gleichzeitig die Legitimation für das neue Deutschland und für die Schaffung eines jüdischen Staates auf einem großen Teil des historischen Palästina, als ob diese beiden Forderungen logisch und, schlimmer noch, moralisch miteinander verbunden wären. So wurde Israel zu einem der ersten Staaten, die erklärten, es gebe ein “neues Deutschland”, um im Gegenzug bedingungslose Unterstützung für seine Politik zu erhalten, ergänzt durch massive finanzielle und militärische Hilfe aus Westdeutschland.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der hegemonialen Rolle, die es seitdem in der EU-Außenpolitik spielt, wurde die deutsche Position zu Israel und Palästina überragend und beeinflusste die Gesamtpolitik des Kontinents. Erst in jüngster Zeit haben diejenigen von uns, die sich für Palästina engagieren, bemerkt, auf welch schlüpfrigem Weg Deutschland als Staat einmal mehr auf die falsche Seite der Geschichte gerät.

Es war unvermeidlich, dass große Teile der deutschen Zivilgesellschaft, vor allem der jüngeren Generation, erfolgreich zwischen ihrer Anerkennung der Nazi-Vergangenheit und ihren gegenwärtigen lokalen und internationalen moralischen Agenden navigieren würden. Tatsächlich hat die Vergangenheit eine Generation gewissenhafter junger Deutscher hervorgebracht, die sich anderen im Westen anschließt und für Menschen- und Bürgerrechte kämpft, wo immer sie verletzt werden.

Für jeden Deutschen, der auch nur einen Funken Anstand in sich trägt, wäre es unmöglich, die rassistische israelische Politik aus dieser moralischen Diskussion auszuschließen. Das unvermeidliche Ergebnis war das Entstehen einer starken deutschen Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk und seinem gerechten Kampf um Befreiung.

Wie auch anderswo, insbesondere nach der ersten Intifada, und erst recht in diesem Jahrhundert, reagierte Israel mit Nachdruck auf diesen Wandel in der europäischen öffentlichen Meinung. Als dieser ursprüngliche Solidaritätsimpuls zu einer massiven sozialen Bewegung anschwoll, die durch Initiativen wie BDS angeregt und gefördert wurde, zog Israel in den Krieg. Israel setzte Antisemitismus und Islamophobie als Waffen ein, um das deutsche politische System dazu zu bringen, alles zu tun, um die gewissenhafteren Stimmen in seiner Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen.

Ich habe das Ergebnis dieser Kampagne erlebt. Immer wieder wurden meine Vorträge in Deutschland im letzten Moment abgesagt, und die Organisatoren mussten mich und andere Redner an andere Veranstaltungsorte verlegen, die in aller Eile und mit wenig Zeit für die erneute Bekanntmachung der Veranstaltungen organisiert wurden, was der Hauptzweck dieser Einschüchterungsversuche von oben war.

Die deutsche Politik geriet noch tiefer in einen moralischen Abgrund, als der Deutsche Bundestag am 17. Mai 2019, also vor fast drei Jahren, eine Resolution verabschiedete, in der die BDS-Bewegung als antisemitisch verurteilt wurde. Staatliche Institutionen in Deutschland wurden aufgefordert, keine Aktivitäten der BDS-Bewegung oder anderer Gruppen zu unterstützen, die “antisemitisch sind und/oder den Boykott von Israelis und israelischen Unternehmen und Produkten fordern”. Dieser ungewöhnliche Schritt des Parlaments wurde einvernehmlich von allen politischen Parteien unterstützt: den Parteien der Christlichen Union (CDU und CSU), der Sozialdemokraten (SPD), der Liberalen Partei (FDP) und der Grünen Partei.

Oder – was noch drakonischer ist – es galt für jede Veranstaltung, die von Personen organisiert wurde, die als pro-palästinensisch bekannt waren. Darüber hinaus drohte deutschen Bürgern der Verlust ihres Arbeitsplatzes und die Gefährdung ihrer Karriereaussichten, wenn sie an pro-palästinensischen Demonstrationen oder Solidaritätsbekundungen teilnahmen.

In seiner allgemeinen Außenpolitik unterscheidet sich Deutschland nicht von anderen Mitgliedstaaten der EU. Eine Politik, die eine Mischung aus Gleichgültigkeit gegenüber Israels Missbrauch der Rechte der Palästinenser darstellt, während sie gleichzeitig die strategischen, militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel festigt. Gleichzeitig unterwirft sie sich pro-israelischen Lobbygruppen, um Politiker, die es wagen, sich mit der palästinensischen Sache zu identifizieren, zu Fall zu bringen, und unterdrückt jede wichtige Debatte über den Zionismus und die Politik Israels. In Deutschland ist die Politik der Unterdrückung sogar noch drakonischer, und die militärische Hilfe und die wirtschaftlichen Verbindungen sind noch stärker als in jedem anderen EU-Mitgliedstaat.

Es geht nicht nur um die Angst vor Israel oder um Schuldgefühle wegen des Holocausts. Diese Faktoren sind wichtig, aber es gibt noch eine andere, dunklere Geschichte, der sich das offizielle Deutschland nicht stellen will. Selbst eine relativ oberflächliche Diskussion über Deutschlands Verantwortung für das Leiden der Palästinenser wird deutlich zeigen, dass es das Deutschland der Nach-Nazi-Zeit war, das es der Welt ermöglichte, nicht nur Westdeutschland, sondern Europa als Ganzes vom Holocaust freizusprechen, indem es die Enteignung der Palästinenser voll unterstützte. Es war viel einfacher, diesen Weg der Rehabilitierung zu wählen, als sich mit dem Antisemitismus, aber auch mit allen Formen des europäischen Rassismus auseinanderzusetzen, der sich heute vor allem in Form von Islamophobie, aber auch als Rassismus gegen “nicht-europäische” oder “nicht-weiße” Minderheiten auf dem ganzen Kontinent manifestiert.

Die Politik Israels gegenüber den Palästinensern ist durch und durch rassistisch, und man kann keine Hierarchien des Rassismus oder einen Club des “akzeptierten” oder legitimen Rassismus schaffen. Man hätte erwartet, dass Deutschland die antirassistische Kampagne anführt, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, anstatt als Staat eines der längsten rassistischen Projekte unserer Zeit im historischen Land Palästina zu unterstützen.

Es ist nicht abzusehen, wann und wie diese falsche und unmoralische deutsche Haltung auf Deutschland zurückfallen wird. Klar und ermutigend ist, dass es eine große Zahl von Deutschen gibt, die nicht auf diesem schlüpfrigen Weg rutschen wollen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesen unmoralischen Verfall zu stoppen und die Schaffung eines echten “neuen” Deutschlands zu fordern, nach dem wir uns alle als gewissenhafte und moralische Menschen sehnen. Übersetzt mit Deepl.com

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

