Die Dominanz von Amerikas falschen Narrativen von Paul Craig Roberts

https://www.paulcraigroberts.org/2022/10/18/the-dominance-of-americas-false-narratives/



Die Dominanz von falschen Narrativen

von Paul Craig Roberts



18. Oktober 2022

Diejenigen Amerikaner, die sich bewusst geworden sind, dass die US-amerikanischen Print- und TV-Medien und NPR Lügenmaschinen sind, können, wenn sie nur lange genug suchen, einige Websites wie diese und Podcasts wie Greg Hunter USA Watchdog finden, die sich bemühen, echte, gültige Informationen zu liefern, im Gegensatz zu den Narrativen, die konstruiert werden, um die Agenden der herrschenden Elite zu bedienen.

Zwei englischsprachige russische Medien, RT und Sputnik, und die neue US-amerikanische Epoch Times liefern ebenfalls Informationen, die von den US-Medien nicht bereitgestellt werden. Ich überprüfe RT, Sputnik und Epoch Times mehrmals täglich. Dort erscheinen Informationen, die in den westlichen Medien nicht zu finden sind. Aber mir ist aufgefallen, dass diese alternativen Nachrichtenseiten auch die gefälschten westlichen Berichte verbreiten. Die in Russland ansässigen Nachrichtenorganisationen stehen sehr stark unter dem Einfluss westlicher Presseorgane.

Zum Beispiel sieht dieser Sputnik-Bericht – https://sputniknews.com/20221016/george-floyd-didnt-die-of-hypoxia-claims-kanye-west-1101894716.html – eine Kontroverse in Kanye Wests Podcast-Aussage, dass “George Floyd nicht an Hypoxie”, sondern an einer Überdosis Fentanyl gestorben sei. Kanye sagt, dass das Knie von Officer Chauvin “nicht einmal auf seinem [Floyds] Hals lag”.

Wer auch immer den Sputnik-Bericht verfasst hat, der offenbar Kanye West widerspricht, ist Opfer einer falschen Darstellung. In dem Sputnik-Bericht heißt es weiter “Am 25. Mai 2020 kniete der Polizeibeamte Derek Chauvin aus Minneapolis mehr als neun Minuten lang auf Floyds Hals, als dieser in Handschellen auf dem Bauch lag.” Dies ist eine Lüge und eine unverantwortliche Berichterstattung seitens Sputnik News.

Das berühmte Video, das ein schwarzes Mädchen im Teenageralter aufgenommen hat und das scheinbar Officer Chauvin mit seinem Knie auf Floyds Hals zeigt, leidet unter einer so genannten “perspektivischen Verzerrung”. Die von den Polizeikameras aufgenommenen Nahaufnahmen zeigen, dass Chauvins Knie auf Floyds Schulter liegt, was der korrekten polizeilichen Fesselungstechnik entspricht.

Dies kam bei Chauvins Gerichtsverhandlung heraus, aber zu diesem Zeitpunkt war Chauvin bereits von den Medien verurteilt worden, was gegen die traditionelle Regel verstößt, dass die Medien sich nicht vor der Entscheidung der Geschworenen für schuldig erklären dürfen, da sonst die Anklage verworfen und der Fall abgewiesen wird. Diese Regel diente dazu, eine Voreingenommenheit der Geschworenen zu verhindern, indem die Schuld vor der Verhandlung und der Verurteilung verkündet wurde. In meiner Jugend hätte ein Richter alle Anklagen gegen Chauvin abgewiesen, weil er vor seinem Prozess von den Medien verurteilt worden war.

Zum Zeitpunkt von Chauvins Prozess hatten Black Lives Matter und Antifa die Geschäftszentren zahlreicher demokratisch regierter US-Städte niedergebrannt und geplündert. Die beiden Organisationen sprachen Drohungen aus, und kein Geschworener war bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn er sich mit den Beweisen befasste und Officer Chauvin für unschuldig erklärte, was er den Beweisen zufolge eindeutig war.

Warum hat Sputnik News die wahre Geschichte nicht gesehen, nämlich dass die amerikanische Justiz versagt hat und ein unschuldiger Mann inhaftiert wurde? Es gab nicht nur kein Knie an Floyds Hals, der medizinische Bericht zeigte, dass Floyd mehr als die doppelte tödliche Dosis Fentanyl hatte. Aber unverantwortliche amerikanische Medien, korrupte Staatsanwälte und ein Zusammenbruch der Anforderungen an einen fairen Prozess haben das Leben von Chauvin und seinen Polizeikollegen ruiniert, die als Komplizen des “Verbrechens” angeklagt werden.

Die Antwort ist, dass die Sputnik-Mitarbeiter die Lügenmaschine der US-Medien lesen und hören und akzeptieren, was sie hören, solange es sich nicht um antirussische Propaganda handelt.

Russland befindet sich also im Krieg mit dem Westen, ob es sich dessen bewusst ist oder nicht, und die russische Presse akzeptiert die falschen amerikanischen Berichte, anstatt die Ungerechtigkeit und die ungerechtfertigte Verurteilung von Offizier Chauvin aufzudecken.

Natürlich liegt die Erklärung wahrscheinlich darin, dass die in den USA ansässigen russischen Nachrichtenorganisationen wissen, dass Washington sie schließen wird, wenn sie sich nicht die Hörner abstoßen. Also müssen sie Kompromisse eingehen, um zu überleben. Übersetzt mit Deepl.com

Das ist der Zustand der “freien Rede” im Westen heute.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...