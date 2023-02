Zionism’s ‘Three State Solution’ Netanyahu’s governmental partner, the Jewish Strength Party, is willing to conduct Palestinicide in order to create a Jewish-only society in the Levant, writes Vijay Prashad. A two-state solution, is simply no longer factually possible. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social

Abdel Rahmen al-Mozayen, Palästina, “Jenin”, 2002.



Netanjahus Regierungspartner, die Jüdische Kraftpartei, ist bereit, Palästinamord zu betreiben, um eine rein jüdische Gesellschaft in der Levante zu schaffen, schreibt Vijay Prashad. Eine Zweistaatenlösung ist einfach faktisch nicht mehr möglich.

Die “Drei-Staaten-Lösung” des Zionismus

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

3. Februar 2023

Israel nennt seine jüngste Militärkampagne Operation Break the Wave, eine lyrische Beschreibung einer brutalen Realität. In diesem Jahr, 2023, jährt sich zum 75. Mal die Nakba, die Katastrophe von 1948, als israelische Truppen die Palästinenser widerrechtlich aus ihren Häusern vertrieben und versuchten, Palästina von der Landkarte zu tilgen. Seitdem haben die Palästinenser allen Widrigkeiten zum Trotz Widerstand geleistet, obwohl Israel von den mächtigsten Ländern der Welt, allen voran den Vereinigten Staaten, massiv unterstützt wird.

Die Operation Break the Wave begann im Februar 2022 mit der Ermordung von drei Palästinensern in Nablus – Adham Mabrouka, Ashraf Mubaslat und Mohammad Dakhil – und setzte sich mit schrecklicher Gewalt im gesamten Westjordanland fort und griff auf den brutalisierten Gazastreifen über.

Am 26. Januar töteten israelische Streitkräfte 10 Palästinenser – darunter eine ältere Frau – in Jenin und in al-Ram, nördlich von Jerusalem, und schossen dann auf einen Krankenwagen, um ihn an der Versorgung der Verletzten zu hindern – ein eindeutiges Kriegsverbrechen. Das Massaker von Jenin löste Raketenbeschuss durch palästinensische Widerstandskräfte im Gazastreifen aus, auf den die israelische Luftwaffe mit unverhältnismäßigem Beschuss des dicht besiedelten Flüchtlingslagers al-Maghazi im Zentrum von Gaza reagierte.

Der Kreislauf der Gewalt setzte sich fort, als ein palästinensischer Einzeltäter in der illegalen Siedlung Neve Yaakov in Ostjerusalem sieben Israelis tötete. Als Reaktion darauf hat die israelische Regierung ein System der “kollektiven Bestrafung” eingeführt, das gegen die Genfer Konventionen verstößt und es dem Staat erlaubt, die Familienangehörigen des Täters ins Visier zu nehmen. Die israelische Regierung wird es Israelis außerdem erleichtern, Schusswaffen zu tragen.

Die israelische Regierung hat die Operation “Break the Wave” als Reaktion auf die “habbat sha’biyya” oder “Volksaufstände” gestartet, die in ganz Palästina wieder begonnen haben und Ausdruck der Frustration sind, die durch israelische Druckkampagnen und den Beinahe-Zusammenbruch des Wirtschaftslebens entstanden ist.

Einige dieser Aufstände fanden nicht nur im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen statt, wo sie häufiger vorkommen, sondern auch unter Palästinensern, die innerhalb der Grünen Linie Israels von 1948 leben.

Im Mai 2021 versammelten sich diese Demonstranten unter dem Manifest für Würde und Hoffnung und riefen zu neuen Aktionen auf, zu einer “vereinten Intifada”, die die Palästinenser im Exil, in Israel und in den besetzten Gebieten vereinigt. Diese Schritte und die Erfolge der Palästinenser im System der Vereinten Nationen deuten auf eine neue Dynamik in der palästinensischen Politik hin.

Erst kürzlich, am 31. Dezember 2022, stimmte die UN-Generalversammlung mit 87 zu 26 Stimmen dafür, den Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten zu Israels “anhaltender Besetzung, Besiedlung und Annexion der Palästinensischen Autonomiegebiete” zu bitten.

Rachid Koraïchi, Algerien, und Hassan Massoudy, Irak, “Eine Nation im Exil”, 1981.

Inmitten all dieser Ereignisse wählte das israelische Volk Benjamin Netanjahu in sein Amt, um seine sechste Regierung seit 1996 zu bilden. Netanjahu ist bereits seit 15 der letzten 27 Jahre Ministerpräsident Israels und steht nun vor einer weiteren siebenjährigen Amtszeit.

Seine Regierung ist stark rechtslastig, obwohl aus der Sicht der Palästinenser eine ständige Kontinuität in der Politik des zionistischen Staates besteht, unabhängig davon, ob die Regierung von den Rechtsextremen oder von weniger rechtslastigen Teilen geführt wird. Am 28. Dezember 2022 definierte Netanjahu den Auftrag seiner Regierung mit Klarheit:

“Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel. Die Regierung wird die Besiedlung in allen Teilen des Landes Israel fördern und ausbauen – in Galiläa, im Negev, auf dem Golan, in Judäa und Samaria.”

Netanjahus maximalistischer Anspruch – dass das jüdische Volk, nicht nur der zionistische Staat, ein Recht auf das Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer hat – ist nicht aus heiterem Himmel entstanden. Sie ist im israelischen Grundgesetz (2018) verankert, in dem es heißt: “Das Land Israel ist das historische Heimatland des jüdischen Volkes, in dem der Staat Israel gegründet wurde.”

Durch dieses juristische Manöver wurde Israel als das Land des jüdischen Volkes und nicht als multinationales oder multiethnisches Gebiet festgelegt. Darüber hinaus behauptet jede administrative Definition des “Staates Israel” dessen Kontrolle über das gesamte Gebiet. So hat das israelische Zentralamt für Statistik seit mindestens 1967 jeden Israeli, der westlich des Jordans lebt, auch im Westjordanland, fälschlicherweise als Israeli gezählt, und die offiziellen israelischen Karten weisen keine der internen Unterteilungen auf, die durch die Osloer Abkommen von 1993 entstanden sind.

Mustafa al-Hallaj, Palästina, “Die Schlacht von Al-Karameh”, 1969.

Die israelische Staatspolitik, die auf einer kolonialen Siedlermentalität beruht, lässt keinen Raum für einen palästinensischen Staat. Der Gazastreifen wird abgewürgt, die Beduinen in an-Naqab werden vertrieben, Palästinenser in Ostjerusalem werden vertrieben und die illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland wachsen wie eine Heuschreckenplage.

Netanjahus Regierungspartner Otzma Yehudit oder die “Partei der jüdischen Stärke” ist bereit, Palästinamord zu betreiben, um eine rein jüdische Gesellschaft in der Levante zu schaffen. Das Versprechen von Oslo, eine Zweistaatenlösung, ist faktisch nicht mehr möglich, da der palästinensische Staat ausgehöhlt und eingegrenzt wird.

Die idealistische Möglichkeit eines binationalen Staates – bestehend aus Israel und Palästina, wobei die Palästinenser volle Staatsbürgerrechte erhalten – wird durch das zionistische Beharren darauf, dass Israel ein jüdischer Staat sein muss, ausgeschlossen – eine ethnozentrische und antidemokratische Option, die die Palästinenser bereits als Bewohner zweiter Klasse in einer Apartheidgesellschaft behandelt. Stattdessen befürwortet der Zionismus eine “Drei-Staaten-Lösung”, nämlich die Vertreibung der Palästinenser nach Ägypten, Jordanien und in den Libanon.

Im Jahr 2016 unterzeichneten die Vereinigten Staaten und Israel ihre dritte 10-jährige Vereinbarung über Militärhilfe, die von 2019 bis 2028 läuft und in der die USA versprechen, Israel mit 38 Milliarden Dollar für militärische Ausrüstung zu versorgen. Diese Hilfe ist an keine Bedingungen geknüpft: Nichts in der Vereinbarung hindert Israel daran, die Ausrüstung zu nutzen, um internationales Recht zu verletzen, US-Bürger zu töten – wie die Reporterin Shireen Abu Akleh – oder von der US-Regierung finanzierte humanitäre Projekte zu zerstören.

Anstatt Israel für seine ethnozidale Politik auch nur milde zu tadeln, hieß US-Präsident Joe Biden Netanjahu, seinen “jahrzehntelangen Freund”, willkommen, um die USA bei der Bekämpfung der illusionären “Bedrohung durch den Iran” zu unterstützen.

Darüber hinaus traf das US-Militär, kurz nachdem Netanjahus Regierung die Operation “Break the Wave” vertieft hatte, in großer Zahl in Israel ein, um eine gemeinsame Militärübung namens Juniper Oak durchzuführen, die “größte und bedeutendste Übung, an der wir je teilgenommen haben”, so Pentagon-Pressesprecher Pat Ryder, ein Brigadegeneral der Air Force. Mit der vollen Rückendeckung der USA und der Gleichgültigkeit gegenüber der Verurteilung durch internationale Gremien setzt der israelische Staat sein fatales Projekt der Auslöschung Palästinas fort.

Maya Abu al-Hayyat, eine in Jerusalem lebende palästinensische Dichterin, hat ein wunderschönes Gedicht mit dem Titel “Tagtraum” geschrieben, das sich in einen Rhythmus des palästinensischen Lebens und der Geografie einfügt, die von kleinen Städten im Westjordanland bestimmt wird. Es gibt spielende Kinder, tanzende Frauen, Leben, wo das Leben durch eine seit Generationen andauernde Besatzung verweigert wird, wo die Schreie der Besetzten den lauten Alarm des palästinensischen Sonnenvogels, des Nationalvogels, nachahmen.

Ich werde über eine Freude schreiben, die aus sechs Richtungen in Jenin eindringt,

über Kinder, die im Lager Am’ari mit Luftballons in der Hand rennen,

über eine Fülle, die stillende Babys die ganze Nacht in Askar zur Ruhe bringt,

über ein kleines Meer, an dem wir in Tulkarem auf und ab spazieren können,

über Augen, die den Menschen in Balata ins Gesicht starren,

über eine Frau, die tanzt

für die Leute in der Schlange am Checkpoint in Qalandia,

über Stiche in den Seiten von lachenden Männern in Azzoun,

über dich und mich

die unsere Taschen mit Muscheln und Wahnsinn vollstopfen

und eine Stadt bauen. Übersetzt mit Deepl.com

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of US Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

