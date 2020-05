Die dunkle Seite der Annexion des Jordantals: Beschönigender Landdiebstahl

Von Akiva Eldar

06. Mai 2020

Der politische Aufruhr und die strategische Debatte über die Annexion von Land im Westjordanland im Rahmen des Koalitionsabkommens haben die Aufmerksamkeit von einer der größten Verschwörungen zum Diebstahl von Privatland seit Beginn der Besetzung im Jahr 1967 abgelenkt.

Hinter der ideologischen Inbrunst und dem angeblichen Sicherheitsmotiv verbirgt sich ein Komplott, um gestohlenes Land zu waschen. Die Auferlegung des israelischen Rechts auf Gebiet C (die 60 Prozent des Westjordanlandes, die unter israelischer Kontrolle stehen), einschließlich des Jordantals, wird in der Praxis dazu führen, dass riesige Gebiete, die legal auf den Namen vieler Palästinenser registriert sind, an den Staat Israel übertragen werden.

Die palästinensischen Eigentümer dieser Ländereien wurden während des Sechstagekrieges vertrieben oder flohen nach Jordanien und wurden in Flüchtlingslagern angesiedelt. Viele der Vertriebenen, deren Zahl auf 100.000 bis fast 300.000 Menschen geschätzt wird, waren Flüchtlinge aus dem Jahr 1948, die Häuser und Ländereien in Haifa, Jaffa und Jerusalem zurückließen. Die Auferlegung des israelischen Gesetzes für Gebiet C wird ihr Eigentum sofort in „verlassenes Eigentum“ verwandeln, oder mit anderen Worten, es würde in den Besitz des Besatzungsannexstaates übergehen.

Im Jahr 2014 entschied ein erweitertes Gremium von sieben Richtern des Obersten Gerichtshofs, dass die Annexion Ost-Jerusalems die Anwendung des Gesetzes über „verlassenes Eigentum“ auf das Eigentum von Palästinensern ermöglicht, die in das Westjordanland geflohen sind oder dorthin ausgewiesen wurden. Nach diesem Präzedenzfall würde die Annexion von Teilen des Westjordanlandes das Land der Vertriebenen sofort zu verlassenem Eigentum machen. Damit würde der Befehl Nr. 58 des Militärkommandanten aus dem Jahr 1967, der im Westjordanland in Kraft ist, aufgehoben. Dieser Befehl unterscheidet den Status der „neuen Flüchtlinge von dem ihrer altgedienten israelischen Brüder, deren Eigentum als „verlassenes Eigentum“ deklariert und mit „kein Zutritt für Araber“ gekennzeichnet wurde.

Die Anordnung besagt, dass, „wenn jemand, der der Eigentümer war, oder jemand, der ein verlassenes Vermögen legal, den Umständen entsprechend, besitzt, zurückkehrt, der Aufseher das Eigentum oder seinen Wert in ihre Hände überträgt, und wenn dies geschehen ist, hört dieses Vermögen auf, ein Vermögenswert für den Aufseher zu sein, und kehrt an die gleiche Person zurück wie derjenige, der an seiner Stelle kommt“. Bis dahin wird das Land in den Händen des Aufsehers für Staatseigentum in der Zivilverwaltung deponiert, und es ist der Regierung nicht gestattet, dieses Land für Siedlungszwecke zuzuteilen.

Zusätzlich zum Befehl des militärischen Kommandeurs befahl der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Juli 1967 Israel, den Bewohnern der Gebiete, die während des Krieges geflohen waren, die Rückkehr in ihre Heimat zu gestatten. Im Friedensabkommen mit Ägypten und in den Abkommen von Oslo verpflichtete sich Israel, sich für die Lösung des Vertriebenenproblems einzusetzen.

Der Rechtsprofessor Eyal Benvenisti von der Universität Cambridge ist jedoch der Ansicht, dass die Anwendung des israelischen Rechts auf Judäa und Samaria nicht den Anforderungen des Völkerrechts genügen wird und sogar dem Grundsatz der Demokratie widerspricht. Benvenisti zufolge könnte jede Auferlegung der israelischen Regierungsgewalt auf einen Palästinenser – im Gegensatz zu der sich aus dem Völkerrecht ergebenden Auferlegung der Autorität durch den Militärkommandanten – als unzulässige Verletzung des Rechts auf Würde betrachtet werden, da sie ihn als Objekt behandelt und nicht seine Zustimmung zu seiner Autorität verlangt. Benvenisti führt aus, dass die französische Armee nach der Französischen Revolution, als sie damit begann, Gebiete jenseits ihrer Grenzen zu erobern, in den neuen Regionen vorsichtig Referenden durchführte, basierend auf dem Verständnis, dass die Zugehörigkeit zu einem demokratischen Land nicht denen auferlegt werden kann, die ihre Zustimmung zu seiner Autorität nicht erteilt haben.

Aber wenn es um das Siedlungsunternehmen geht, sind das Völkerrecht und die demokratischen Prinzipien bestenfalls eine Empfehlung. Wenn es um die vertriebenen Palästinenser aus dem Jordantal geht, haben die israelischen Regierungen das Konzept der Verlassenheit perfektioniert. Der jährliche Bericht des State Comptroller für das Jahr 2005 ergab, dass in den späten 1960er und 1970er Jahren den israelischen Gemeinden und Armeestützpunkten im Jordantal Tausende von Dunam-Land zugeteilt wurden, das den Vertriebenen gehörte.

Als ein halbes Dutzend Lager geschlossen wurden, ordnete Premierminister Ariel Sharon an, dass ihr „befreites“ Land an nahe gelegene Siedlungen abgegeben werden sollte. Der staatliche Rechnungsprüfer schrieb, der Rechtsberater der Zivilverwaltung von Judäa und Samaria habe zwei Jahre zuvor davor gewarnt, dass die Nutzung dieses Landes illegal sei, und vor einer „Kettenreaktion gewarnt, die alle Grundstücke der betroffenen Gemeinden in Gefahr bringen könnte“. Die Siedlungen hätten weder die Käufer der Häuser und Grundstücke noch die Hypothekenbanken, die ihnen Darlehen gewährten, darüber informiert, dass es sich in der Praxis um Landdiebstahl handele, schrieb er.