Die Einschläge kommen immer näher Von Yavuz Özoguz

Die Einschläge kommen immer näher und Zaynabs Zelt wird geschützt werden Der Endkampf des Imperiums nimmt immer dramatischere Züge an und immer mehr wird jede Seele dazu gezwungen sich zu entscheiden, denn die ganze Welt bebt. Gestern Abend hat der oberste Vertreter Imam Chameneis bei einer Trauerveranstaltung in Hamburg in aller Deutlichkeit klar gemacht, wen das Imperium vor wenigen Tagen ermordet hat.