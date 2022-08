https://www.middleeasteye.net/opinion/ayman-zawahiri-killing-war-on-terror-never-over



US-Präsident Joe Biden spricht über die Operation, bei der Zawahiri getötet wurde, im Weißen Haus in Washington, DC, am 1. August 2022 (AFP)



Die Ermordung von Ayman al-Zawahiri beweist, dass der “Krieg gegen den Terror” nie vorbei war

Von Maha Hilal



4. August 2022



Diejenigen, die diesen Krieg führen, wollen die Amerikaner glauben machen, dass er zu Ende ist, während die USA weiterhin massive Gewalt im Ausland ausüben

In einer untypischen Nachmittagsansprache gab US-Präsident Joe Biden am Montag, dem 1. August, die Tötung von Ayman al-Zawahiri bekannt, der nach der Tötung von Osama bin Laden die Führung von al-Qaida übernommen hatte und zuvor dessen rechte Hand war.

Beide wurden im Abstand von 11 Jahren getötet und in Reden von Biden bzw. dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama – in sehr ähnlicher Sprache – unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit verkündet. Nach der Ermordung Zawahiris stellen sich uns zwei Fragen: Was bedeutet “Gerechtigkeit” im “Krieg gegen den Terror” – und hat der “Krieg gegen den Terror” überhaupt ein denkbares Ende?

Wir sollten verstehen, dass die grenzenlose Gewalt, die der “Krieg gegen den Terror” entfesselt hat, der neue Status quo ist. Es gibt keinen Weg zurück

Um den ersten Punkt zu verstehen, ist es hilfreich, auf die Worte des ehemaligen Präsidenten George W. Bush zurückzublicken, dessen Regierung den Apparat für den “Krieg gegen den Terror” aufgebaut hat.

In seiner Rede neun Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses erklärte Bush: “Ob wir unsere Feinde vor Gericht bringen oder unseren Feinden Gerechtigkeit widerfahren lassen, der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden”. Er führte nicht aus, wie die Feinde vor Gericht gebracht werden sollten, stellte aber fest, dass “Gerechtigkeit” ein fester Bestandteil aller US-Interventionen zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung sein würde.

Verformbare Gerechtigkeit

Als seine Regierung den Al-Qaida-Führer Osama bin Laden außergerichtlich ermordete, hielt Barack Obama eine Rede, in der er dessen Tod ankündigte: “Und in Nächten wie dieser können wir den Familien, die Angehörige durch den Terror von Al-Qaida verloren haben, sagen: Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.” Als die Trump-Regierung den Anführer des Islamischen Staates, Abu Bakr al-Baghdadi, außergerichtlich ermordete, erklärte er in ähnlicher Weise: “Letzte Nacht haben die Vereinigten Staaten den führenden Terroristen der Welt zur Rechenschaft gezogen.”



Am Montag, als Biden die Nachricht überbrachte, dass Zawahiri ermordet worden war, sagte er: “Jetzt wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Und diesen Terroristenführer gibt es nicht mehr.”

Wenn diese Äußerungen etwas deutlich machen, dann, dass Gerechtigkeit formbar ist; dass diese Tötungen – und nicht etwa juristische Verfahren wie Strafprozesse – der einzige Weg sind, um Gerechtigkeit zu erlangen; dass die Getöteten das pure Böse waren und ihr Schicksal verdient haben; und schließlich, dass die Behauptung, der Gerechtigkeit sei Genüge getan worden, der Interpretation der US-Regierung unterliegt, unabhängig von allen anderen Überlegungen.

Außergerichtliche Tötungen widersprechen jedoch jedem sinnvollen Anschein von Gerechtigkeit, insbesondere in einem Land, das ständig die Überlegenheit seiner Werte, seines Rechtssystems und seiner Rechtsstaatlichkeit zur Schau stellt.



Ewige Opferrolle

Zur Unterstreichung dieser wiederholten triumphalistischen Proklamationen von Gerechtigkeit haben Biden und seine Vorgänger die US-Aktionen weiterhin mit dem Hinweis auf die ewige Opferrolle der USA gerechtfertigt, um den nicht enden wollenden Krieg zur Rache des den Vereinigten Staaten angetanen Unrechts zu legitimieren. In diesem Fall wurde die Opferrolle der USA benutzt, um fast 21 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine gezielte Ermordung zu rechtfertigen, ohne dass ein Gerichtsverfahren eingeleitet wurde.

Als Biden die Tötung von Zawahiri ankündigte, erklärte er, dass “die Vereinigten Staaten diesen Krieg gegen den Terror nicht gesucht haben. Er kam zu uns, und wir haben mit denselben Prinzipien und derselben Entschlossenheit geantwortet, die uns seit Generationen prägen, um die Unschuldigen zu schützen, die Freiheit zu verteidigen und das Licht der Freiheit am Brennen zu halten – ein Leuchtfeuer für den Rest der ganzen Welt.”

Auch wenn Zawahiri eine zentrale Rolle bei den Anschlägen vom 11. September 2001 gespielt hat, fördert diese Darstellung die problematische Annahme, dass diese Tötungen die einzige Form der “Gerechtigkeit” sind, die die USA in den mehr als zwei Jahrzehnten des “Kriegs gegen den Terror” verfolgt haben.

Der Weg zur “Gerechtigkeit” bei der Tötung Zawahiris wurde jedoch mit dem Blut von Millionen von Menschen – unverhältnismäßig vielen Muslimen – gepflastert, die auf diesem Weg zu Schaden gekommen sind. Darüber hinaus haben sich die US-Führung und die Öffentlichkeit nie mit den Morden an unschuldigen Zivilisten im “Krieg gegen den Terror” im Irak, in Afghanistan und anderswo auseinandergesetzt oder gefragt, wie Gerechtigkeit für sie aussieht.



Kein Ende in Sicht

Nach der Tötung Zawahiris durch die USA und der vollzogenen “Gerechtigkeit” tauchte unweigerlich die allgegenwärtige Frage auf, was das Ende des “Kriegs gegen den Terror” markieren könnte oder würde – und ob dies das Ende war.

Nach dem Tod Zawahiris und der Bewertung der anhaltenden und zügellosen staatlichen Gewalt der USA sollten wir nicht mehr fragen, ob der “Krieg gegen den Terror” vorbei ist; er ist es nicht und es ist unklar, ob er es jemals sein wird. Stattdessen sollten wir begreifen, dass die ungebremste Gewalt, die er entfesselt hat, der neue Status quo ist. Es gibt keinen Weg zurück.

Ein Demonstrant, der die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo Bay fordert, hält ein Schild vor dem Weißen Haus in Washington, DC, am 2. April 2022

Ein Demonstrant vor dem Weißen Haus fordert die Schließung von Guantanamo Bay, am 2. April 2022 (AFP)

Im Gegensatz zu den Argumenten der US-Mainstream-Medien, dass “Amerika den 11. September endlich überwunden hat”, hat sich die US-Gewalt im Krieg gegen den Terror so fest in unserem Alltag verankert, dass kaum noch erkennbar ist, was als Krieg zählt und was nicht.

Die Anschläge vom 11.9. 20 Jahre danach: Wie sich der “Krieg gegen den Terror” im Kreis drehte

Mehr lesen ”

Als Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine Rede hielt, in der er den nebulösen “Krieg gegen den Terror” ankündigte, legte er eine Blaupause für die hegemoniale Gewalt der USA vor, die sich über mehrere Regierungen hinweg ausbreiten und so normalisiert werden sollte, dass Reden, in denen außergerichtliche Tötungen gefeiert werden, ohne dass die rechtlichen Aspekte auch nur erwähnt oder gar berücksichtigt werden.

Darüber hinaus haben die USA die Definition von Krieg weiterhin so eng gefasst, dass Truppen vor Ort als aktive Kriegsführung gelten, während Drohnen, die die Souveränität verletzen, lediglich als begrenzte Taktik zur Terrorismusbekämpfung angesehen werden.

Dies wurde deutlich, als Biden im August letzten Jahres das Ende des Krieges in Afghanistan ankündigte, als er seine Truppen abzog, während er sich weiterhin auf Drohnenangriffe verließ, um das Land zu bekämpfen.

Aber Bidens Krieg gegen Afghanistan ist damit noch nicht zu Ende – dazu gehört auch seine Entscheidung von Anfang dieses Jahres, Mittel in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar nicht an das afghanische Volk, sondern stattdessen an die Familien der Opfer des 11. Septembers zu leiten, wobei er die Führung der Taliban als Vorwand benutzt. Mit anderen Worten: Biden hat sich dafür entschieden, sich auf die kollektive Verantwortung zu berufen, den Modus Operandi des “Kriegs gegen den Terror”, um die wirtschaftliche Strangulierung des afghanischen Volkes zu rechtfertigen – und das alles, während er behauptet, der Krieg sei vorbei.



Ein entscheidender Moment

Im Großen und Ganzen war die Tötung Zawahiris durch die Biden-Administration also nur ein Teil des sich ausbreitenden “Kriegs gegen den Terror” – wobei Biden bewiesen hat, dass der Krieg unter seiner Führung mit derselben Wucht weitergehen wird.

Die Tötung Zawahiris ist kein Wendepunkt, sondern ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die den “ewigen Krieg” führen, ihn weniger sichtbar fortsetzen wollen, damit die Amerikaner glauben können, er sei vorbei, während die USA im Ausland weiterhin massive Gewalt ausüben.

Die US-Führung und die Öffentlichkeit haben sich nie mit den Morden an unschuldigen Zivilisten im Irak, in Afghanistan und anderswo auseinandergesetzt oder gefragt, wie Gerechtigkeit für sie aussieht.

Da Biden sein Bekenntnis zum “Krieg gegen den Terror” bekräftigt hat, ist es unwahrscheinlich, dass sich viele Amerikaner der Tatsache bewusst sind, dass dieser Krieg den Ausbau von Militärbasen in der Sahara und die Rückkehr von US-Truppen nach Somalia beinhaltet – ein Land, dem die USA nach dem 11. September 2001 nie offiziell den Krieg erklärt haben und in dem unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump die Beendigung von Antiterroroperationen angeordnet wurde.

Ob mit Hilfe von Fähigkeiten, die über den Horizont hinausgehen und die amerikanische Öffentlichkeit von einer Nation ablenken sollen, die sich nicht mehr im Krieg in Afghanistan befindet, oder mit anderen verdeckten Taktiken, eines ist klar: Ein Krieg, der so viel Schrecken für Gemeinschaften im Inland und auf der ganzen Welt verursacht hat, wird weitergehen – und die Gerechtigkeit ist so nebulös wie immer. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Maha Hilal ist Forscherin und Autorin über institutionalisierte Islamophobie und Verfasserin des Buches Innocent Until Proven Muslim: Islamophobia, the War on Terror, and the Muslim Experience Since 9/11. Ihre Beiträge sind unter anderem in Vox, Al Jazeera, Middle East Eye, Newsweek, Business Insider und Truthout erschienen. Sie ist die Gründungsdirektorin des Muslim Counterpublics Lab, Organisatorin bei Witness Against Torture und Ratsmitglied der School of the Americas Watch. Sie promovierte im Mai 2014 an der Abteilung für Justiz, Recht und Gesellschaft der American University in Washington, DC. Sie erwarb ihren Master-Abschluss in Beratung und ihren Bachelor-Abschluss in Soziologie an der University of Wisconsin-Madison.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...