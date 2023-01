The EU’s Lost the Plot “The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.” “The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master – – that’s all.” ~ Lewis Carroll’s ‘Through the Looking-Glass’ The EU, with much ado, this week announced the NINTH sanctions package on Russia.

Die EU hat den Faden verloren

von Alastair Crooke,

Direktor des Conflicts Forum; ehemaliger hochrangiger britischer Diplomat; Autor über Al Mayadeen

4. Januar 2023

“Die Frage ist”, sagte Alice, “ob man Worte so viele verschiedene Dinge bedeuten lassen kann.” “Die Frage ist”, sagte Humpty Dumpty, “welches der Meister sein soll – das ist alles.” ~ Lewis Carrolls “Through the Looking-Glass

Die EU hat diese Woche mit viel Getöse das NEUNTE Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Was hat es mit den Sanktionen auf sich, dass die EU sie nicht “versteht”? Russland hat die westlichen Finanzsanktionen gut überstanden (sogar der leidenschaftliche Putin-Gegner Economist stimmt dem zu). Vielleicht sind es die technischen Sanktionen, die Russland letztendlich ‘strangulieren’ werden. Viel Glück dabei, das abzuwarten! Wer erwürgt am Ende wen?

Die EU ist immer noch damit beschäftigt, alle russischen Vermögenswerte in Europa “legal” zu annektieren. Und welche russischen Ziele hat die EU für Sanktionen gefunden? Nun, das war kein leichtes Unterfangen, da so vieles bereits sanktioniert wurde. Der Schwerpunkt liegt also darauf, die letzte russische Stimme, die in Europa noch vorhanden ist, illegal zu machen.

Ja, wir Europäer sind durch den Regen staatlicher Desinformation und durch unverschämte, offensichtliche Lügen so sehr von einer “kopflastigen” Desorientierung heimgesucht worden, dass viele begonnen haben, ihren eigenen Verstand und den der Umgebung in Frage zu stellen. In ihrer Verwirrung sind sie dazu übergegangen, die “Botschaften” der endlosen Sanktionen als “vollkommen rational” zu betrachten. Sie sind hypnotisiert worden: “Entweder man ist für oder gegen das Narrativ”.

Es ist also klar, dass der gesamte russische Diskurs in Europa eliminiert werden muss:

Letzte Woche erklärte der Allgemeine Rat der EU, er sei “besorgt darüber, dass die Türkei trotz des Krieges in der Ukraine und der harten westlichen Sanktionen gegen Moskau eine enge Partnerschaft mit Russland aufrechterhält.” Die sich vertiefenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Russland seien “ein Grund zu großer Besorgnis”, so EU-Außenpolitikchef Borrell in einem Brief an das Europäische Parlament. Ebenfalls “besorgniserregend” sei die anhaltende Politik der Türkei, “sich den restriktiven Maßnahmen der EU gegen Russland nicht anzuschließen”, heißt es in dem Schreiben. Es sei wichtig, dass die Türkei Russland keine Umgehungsmöglichkeiten für die Sanktionen anbiete, mahnte Borrell.

Daraufhin konterte Präsident Erdogan:

“Das ist eine hässliche Aussage. Borrell kann unsere Beziehungen zu Russland nicht definieren und formalisieren. Er hat weder die Qualifikation noch die Fähigkeit, solche Entscheidungen zu treffen. Wer ist er, dass er unsere Beziehungen zu Russland im Hinblick auf Sanktionen beurteilen kann?”

Am 12. Dezember kündigte Borrell an, dass sich die EU auf ein “sehr hartes” Sanktionspaket gegen den Iran einigen werde:

“Wir werden ein sehr hartes Paket von Sanktionen verabschieden. [Die EU wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um junge Frauen und friedliche Demonstranten zu unterstützen. Und wir werden versuchen, weitere Sanktionen gegen den Iran wegen der Lieferung von Drohnen an Russland zu vereinbaren.”

Im Klartext: Die EU verdoppelt, nein, verdreifacht ihre Sanktionen gegen jeden, der “nicht mit dem Narrativ übereinstimmt”.

Es ist verwunderlich (oder vielleicht auch nicht), dass die EU das nicht liest.

Am 12. Dezember kündigte Borrell an, dass sich die EU auf ein “sehr hartes” Sanktionspaket gegen den Iran einigen werde:

“Wir werden ein sehr hartes Paket von Sanktionen verabschieden. [Die EU] wird alles tun, um junge Frauen und friedliche Demonstranten zu unterstützen. Und wir werden versuchen, weitere Sanktionen gegen den Iran wegen der Lieferung von Drohnen an Russland zu vereinbaren.”

Im Klartext: Die EU verdoppelt, nein, verdreifacht ihre Sanktionen gegen jeden, der “nicht mit der Geschichte übereinstimmt”.

Es ist überraschend (oder vielleicht auch nicht), dass die EU die Runen über die Ukraine nicht richtig liest, was den Kampf um die Ukraine-Politik in Washington angeht. Grob gesagt: Die Elite der US-Realisten und Henry Kissinger – ein “Falke”, der sich manchmal als Realist ausgibt – liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der russophoben Wählerschaft innerhalb der Elite, was darauf hindeutet, dass letztere einen größeren Krieg anstrebt (den zu führen die USA schlecht beraten wären).

Obwohl dieser Gedanke die meisten Leser nicht überraschen dürfte, entblößt Kissinger mit seiner Aussage, dass eine Zerstückelung Russlands oder die Zerstörung seiner Fähigkeit, strategische Politik zu betreiben, ein “No-No” sei, implizit die neokonservative Wählerschaft, indem er deren verdeckte Ziele ins objektive Bewusstsein rückt (letztere hat immer bestritten, dass es ihr Ziel ist, Russland in unbedeutende Staatlein zu zerlegen und sich dann seiner Ressourcen zu bemächtigen). Kissinger zumindest “outet” das Thema.

Bisher geht es bei diesem Manöver zwischen den US-Eliten eher darum, den Boden in den außenpolitischen Diskussionsgruppen der USA zu bereiten, als eine neue Politik ins Leben zu rufen. (Dafür ist es vielleicht noch zu früh?).

Die EU hingegen will “ihr Territorium markieren”, denkt die Dinge aber nicht zu Ende. Olaf Scholz murmelt schlaff von einem Waffenstillstand und dem vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine.

Der britische Premierminister hingegen hat jeden Waffenstillstand mit kaltem Wasser begossen: Der Westen sollte jede russische Forderung nach einem Waffenstillstand in seinem Krieg gegen die Ukraine unter den derzeitigen Umständen als “völlig bedeutungslos” betrachten, sagte Rishi Sunak am Montag.

Nun, selbst wenn es einen Rückzug auf die Positionen vom 24. Februar 2022 (der Kissinger-Vorschlag) gäbe, würde das nicht als Grundlage für einen Waffenstillstand funktionieren, sondern eher die Naivität des EU-‘Denkens’ unterstreichen.

Die EU verpackt die Ukraine in die Fantasie eines gleichgesinnten demokratischen Staates, der für seine Unabhängigkeit gegen einen überheblichen “großen Bruder” kämpft. Das ist Unsinn. Die Ukraine ist ethnisch, sprachlich, kulturell und konfessionell gespalten. Sie befindet sich inmitten eines Bürgerkriegs. Sie befindet sich schon seit Jahrzehnten im Bürgerkrieg. Zehntausende Tote.

Einfach so zu tun, als ob diese grundlegende Tatsache keinen Einfluss auf den Waffenstillstandsrahmen hätte, ist lächerlich. Die bewaffneten nationalistischen Belagerungslinien befinden sich in Raketenreichweite der nördlichen (kulturell russischen) zivilen Städte (wie Donezk), die die radikalen Nationalisten erobern und unterwerfen wollen.

Ein solcher Waffenstillstand wäre vergleichbar mit der Wiedereinsetzung der katholischen Irisch-Republikanischen Armee (IRA) unter der Nase der protestantischen Bevölkerung.

Um Kissinger gerecht zu werden, erkennt er die Unwahrscheinlichkeit des Waffenstillstands an, indem er auf die mögliche Teilung der Ukraine (durch Referenden) verweist, die notwendig werden würde, wenn sich sein Waffenstillstandsvorschlag als unmöglich erweisen sollte. (Die EU ist von solchen Überlegungen meilenweit entfernt.)

Vielmehr hat sich die EU mit ihrem “die Ukraine muss gewinnen” und “wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist” in einen “Bakhmut-Graben” eingegraben. Die EU tut so, als ob sie glaubt, die Kontrolle zu haben, d.h. dass die EU entscheiden wird, ob sie Russland einen Waffenstillstand gewährt – oder nicht.

Höchstwahrscheinlich wird die EU ein Zuschauer sein, der die Ereignisse von außen beobachtet. Sie wird keinen Sitz am Tisch haben.

Und möglicherweise wird es nie einen formellen “Waffenstillstand” geben. Diplomaten sagen allzu gern, dass Konflikte niemals mit militärischen Mitteln gelöst werden – aber das ist nicht wahr. Oft bedarf es einer Demonstration militärischer Stärke, um eine tektonische Verschiebung auszulösen und herbeizuführen.

Oder das Ergebnis kann einfach von innen nach außen kommen, d. h. durch eine von unten nach oben oder von außen nach innen verlaufende Neuausrichtung der Führung in Kiew oder im ukrainischen Militär – unabhängig von einer direkten Beteiligung der EU oder der USA. Diese Möglichkeit sollte nicht außer Acht gelassen werden.

Die Folgen für diese hochtrabende Behauptung der EU, die Ereignisse in der Ukraine beeinflussen zu können, sind nicht trivial, sondern von strategischer Tragweite. Die unmittelbarste ist, dass die fanatische Unterstützung der EU für Kiew die ethnisch “antirussische Ukraine” immer weiter von jeder Möglichkeit entfernt hat, als neutraler Staat oder Pufferstaat zu dienen.

Pari passu für jede Rolle der EU. Sie hat als Vermittler alle Brücken abgebrochen. Warum sollten ethnisch russische Ukrainer der EU vertrauen (wenn es der Kreml nicht tut)?

Das Schüren von giftigen antirussischen Gefühlen – durch ukrainische “Aktivisten”, innerhalb der EU-Führungsklasse und auf höchster Ebene der EU – hat unweigerlich eine bittere Bruchlinie in der Ukraine ausgelotet.

Diese ist jedoch nicht auf die Ukraine allein beschränkt: Sie spaltet nicht nur Europa, sondern schafft auch eine strategische Bruchlinie zwischen der EU und dem Rest der Welt.

Präsident Macron sagte diese Woche, dass er in den Augen von Präsident Putin “Ressentiments” sehe. – Eine Art Groll” gegen die westliche Welt, einschließlich der EU und der USA, der sich aus dem Gefühl speist, dass unsere Perspektive darin bestand, Russland zu zerstören”.

Damit hat er Recht. Der Groll beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Russen, die Europa verachten, sondern es ist vielmehr so, dass überall auf der Welt der Groll über all die zerstörten Leben aufkeimt, die das westliche Hegemonialprojekt mit sich bringt. Selbst ein hochrangiger französischer Botschafter bezeichnet die regelbasierte Ordnung inzwischen als eine ungerechte “westliche Ordnung”, die auf “Hegemonie” beruht.

Angela Merkels Interview mit dem Zeit-Magazin bestätigt für den Rest der Welt, dass die strategische Autonomie der EU immer eine Lüge war. Sie gibt zu, dass ihr Eintreten für den Minsker Waffenstillstand 2014 eine Täuschung war. Es sei ein Versuch gewesen, Kiew Zeit zu geben, sein Militär zu stärken – und das sei gelungen, so Merkel. “[Die Ukraine] hat diese Zeit genutzt, um [militärisch] stärker zu werden, wie Sie heute sehen können. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute”.

Die EU positioniert sich als strategischer Akteur, als politische Macht an sich, als Marktkoloss, als Monopolist mit der Macht, jedem, der mit ihr Handel treibt, seinen Willen aufzudrängen. Einfach ausgedrückt: Die EU besteht darauf (und glaubt daran), dass sie über eine bedeutende politische Handlungsfähigkeit verfügt. Aber sie hat keine politische oder militärische Macht per se (sie ist ein Vasall der USA). Ihr Einfluss ergibt sich vielmehr aus ihrer wirtschaftlichen Breite – und die hat sie durch Selbstbeschädigung verspielt. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...