The EU-Israel Association exposes the bloc’s reliance on the occupation state Article 2 of the EU-Israel Association agreement states, “Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (L) trifft den israelischen Außenminister Yair Lapid (L) am 13. Juni 2022 in Westjerusalem. [Israelisches Außenministerium – Anadolu Agency]



Die EU-Israel-Assoziation entlarvt die Abhängigkeit des Blocks von dem Besatzungsstaat

Von Ramona Wadi

29. September 2022

In Artikel 2 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel heißt es: “Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien sowie alle Bestimmungen des Abkommens beruhen auf der Achtung der Menschenrechte und der Grundsätze der Demokratie, von denen sich die Vertragsparteien in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen und die ein wesentliches Element dieses Abkommens sind.” Wenn es jedoch um Israel geht, wird die Missachtung von Menschenrechten und Demokratie durch die EU noch eklatanter. Nach dieser Klausel sollte das Abkommen ausgesetzt werden, weil Israel diese Anforderung tagtäglich eindeutig nicht erfüllt.

Nach dem Verbot der russischen Gaseinfuhren brauchte die EU jedoch einen Ersatzlieferanten. Im Juni unterzeichnete sie eine Absichtserklärung mit Israel und Ägypten, die von der Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, als “ein herausragender Schritt, der unsere Zusammenarbeit im Energiebereich auf die nächste Stufe bringt”, bezeichnet wurde. Im Juli kündigte die EU an, dass sie eine Ratstagung der EU-Israel-Assoziation einberufen werde. Der EU-Chef für auswärtige Angelegenheiten, Josep Borrell, bezeichnete dies als eine Gelegenheit, mit Israel über Palästina zu sprechen. Wirklich? Palästina ist eigentlich das Thema, das am weitesten von den Vorstellungen und Erwartungen sowohl Israels als auch der EU entfernt ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Israel eingreift, um Schaden zu begrenzen und dabei seine diplomatischen Beziehungen zu stärken. Von der Unterstützung von Militärdiktaturen in Lateinamerika, als die USA es für klug hielten, sich an die Seitenlinie zurückzuziehen, bis hin zu humanitären Missionen hat Israel das Ruder in die Hand genommen und ein falsches wohlwollendes Image aufgebaut, während es die kolonisierte palästinensische Bevölkerung unterdrückt und die internationale Gemeinschaft einlädt, sich an dieser Unterdrückung zu beteiligen.

Noch während sich die EU auf das Treffen vorbereitet, behandelt Israel die EU-Diplomaten mit Verachtung. Dem Sonderbeauftragten für den Friedensprozess im Nahen Osten, Sven Koopmans, wurden erneut Treffen mit israelischen Beamten verweigert, insbesondere mit dem israelischen Premierminister Yair Lapid, Staatspräsident Isaac Herzog und Verteidigungsminister Benny Gantz.

Anfang dieses Monats, als die EU ihre Vorbereitungen für das Treffen des Assoziationsrates EU-Israel bekannt gab, verfasste Koopmans einen Meinungsartikel, in dem er die Missachtung der Bedingungen des Abkommens durch die EU rechtfertigte, anstatt nach Wegen zu suchen, Israel für seine koloniale Expansion und Gewalt zur Verantwortung zu ziehen. “Als Israels Nachbar, historischer Freund und größter Handelspartner, der eine hervorragende Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Bildung und vielem mehr genießt, liegt uns viel daran”, schrieb Koopmans. “Die Europäer verstehen die Sicherheitsbedenken Israels. Die EU unterstützt nachdrücklich das Recht Israels, den Terrorismus zu bekämpfen, wobei es seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen in vollem Umfang respektiert.” Wenn er nicht weiß, dass Israel ständig gegen das Völkerrecht verstößt und auch Kriegsverbrechen begangen hat, dann hat er den falschen Job.

Jetzt, da der Fehler der EU, Russland zu sanktionieren, zu einer Energiekrise geführt hat, droht den Palästinensern eine weitere Demütigung durch die EU. Die angebliche Unterstützung der EU für palästinensische Nichtregierungsorganisationen und Familien, die von israelischer Zwangsvertreibung bedroht sind, wird weiterhin eine opportunistische PR für den Block und seine Zweistaaten-Diplomatie sein. Dies ist eine Fassade, ein dünnes Furnier der Seriosität, das nur deshalb relevant bleibt, weil es keinen politischen Willen gibt, sich Israel entgegenzustellen. Mit dem Abraham-Abkommen in der Tasche ist die Normalisierung des israelischen Siedlerkolonialismus, der Gewalt und der Apartheid akzeptabel geworden und sorgt dafür, dass immer mehr Länder diplomatisch und wirtschaftlich mit Israel zusammenarbeiten, immer auf Kosten der Menschen im besetzten Palästina.

Wenn diese Tagung des Assoziationsrates EU-Israel stattfindet – zum ersten Mal seit 2012 – wird jede mögliche Erwähnung der Palästinenser auf der Tagesordnung nur oberflächlich sein. Wir können nur hoffen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde eine solche unbedeutende Rhetorik nicht als Beweis für die Unterstützung der EU auffasst. Der Block braucht keine weitere Ermutigung, um weiterhin nichts zu tun. Übersetzt mit Deepl.com

EU-Israel talks restart after decade amid outcry from rights groups Talks between the EU and Israel resume in Brussels on Monday after nearly a decade, despite warnings from human rights groups and European lawmakers over Israel’s abuses against Palestinians, Anadolu News Agency reports. The first meeting of the EU-Israel Association Council, after nine years, focuses on bilateral issues, the implications of Russia’s war on Ukraine, and the spiralling global energy and food crises.

Die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Joseph Borrell und der israelische Geheimdienstminister Elazar Stern am 03. Oktober 2022 [Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images]



Wiederaufnahme der EU-Israel-Gespräche nach zehn Jahren unter dem Aufschrei von Menschenrechtsgruppen



3. Oktober 2022

Die Gespräche zwischen der EU und Israel werden am Montag in Brüssel nach fast einem Jahrzehnt wieder aufgenommen, trotz der Warnungen von Menschenrechtsgruppen und europäischen Gesetzgebern über Israels Übergriffe auf Palästinenser, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Im Mittelpunkt des ersten Treffens des Assoziationsrates EU-Israel nach neun Jahren stehen bilaterale Fragen, die Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine sowie die sich zuspitzende globale Energie- und Nahrungsmittelkrise.

Die EU-Delegation wird von ihrem Leiter der Außenpolitik, Josep Borrell, geleitet, während Geheimdienstminister Elazar Stern das israelische Team anführt, nachdem sich Premierminister Yair Lapid aufgrund innenpolitischer Prioritäten zurückgezogen hat.

Die Sitzungen des Assoziationsrates EU-Israel wurden 2013 ausgesetzt, als Israel sich wegen der Proteste des Blocks gegen seine Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland zurückzog.

Die Wiederaufnahme erfolgte, nachdem Lapid, der im Juli dieses Jahres sein Amt antrat, in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im vergangenen Monat seine Unterstützung für ein “Friedensabkommen auf der Grundlage von zwei Staaten und zwei Völkern” zum Ausdruck gebracht hatte.

Trotz dieser Rhetorik warnen Menschenrechtsaktivisten und EU-Gesetzgeber, dass Israel seine Politik gegenüber den Palästinensern nicht geändert hat.

Die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, “die Verbrechen der israelischen Behörden gegen die Menschlichkeit, die Apartheid und die Verfolgung während des Treffens des Assoziationsrates EU-Israel zu verurteilen”.

STELLUNGNAHME: Lapids irreführende Zwei-Staaten-Lösung

In einem gemeinsamen Brief drückten 47 Mitglieder des Europäischen Parlaments ihre “Bestürzung” über die Entscheidung des Blocks aus, die Gespräche mit Israel wieder aufzunehmen, und forderten Borrell auf, “eine Regierung nicht zu belohnen, die ihre Politik der Annexion und Verfolgung unter offener Missachtung des Völkerrechts und Hunderter UN-Resolutionen fortsetzt”.

Die EU hat Israel wiederholt aufgefordert, alle Siedlungsaktivitäten im besetzten Westjordanland einzustellen und bereits bestehende Siedlungen aufzulösen.

Der Block setzt sich auch für die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen ein, die auf eine Zwei-Staaten-Lösung abzielen.

Das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, gilt nach internationalem Recht als besetztes Gebiet, so dass alle jüdischen Siedlungen dort illegal sind.

Wie die Türkei und ein Großteil der internationalen Gemeinschaft erkennt die EU die Souveränität Israels über die seit 1967 besetzten Gebiete nicht an. Übersetzt mit Deepl.com

