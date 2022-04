Warum berichten deutsche Medien wieder völlig ungenau über den tragischen Mord an einer unbewaffneten Witwe und Mutter von sechs Kindern durch die jüdische Besatzungsarmee? Wäre dieser Mord in der Ukraine geschehen, dann würde die EU ihre “Bestürzung” mit der Verhängung von Sanktionen beschließen. Aber in Palästina hat das zionistische Regime die Lizenz zum töten.

Evelyn Hecht-Galinski

Die Europäische Union hat gestern ihre Bestürzung darüber zum Ausdruck gebracht, dass israelische Besatzungstruppen eine palästinensische Frau in der Nähe der besetzten Stadt Bethlehem erschossen haben.

Bild: Relatives mourn during the funeral of Ghada Sabatin, 47, who died from her wounds after being shot by Israeli soldiers, in Husan village west of Bethlehem city in the occupied West Bank, on April 10, 2022 [Wisam Hashlamoun/Anadolu Agency]Die EU zeigte sich in einer Erklärung “entsetzt” über die israelische Tat und sprach der Familie der Toten ihr “tiefstes Beileid” aus.

“Eine derart exzessive Anwendung tödlicher Gewalt gegen einen unbewaffneten Zivilisten ist inakzeptabel”, betonte die Union und forderte eine “rasche Untersuchung” der Tötung, während sie “die Täter vor Gericht bringt”.

Besatzungssoldaten erschossen an einem Kontrollpunkt in der Nähe des westlichen Dorfes Husan in Bethlehem die 45-jährige Ghada Ibrahim Sbatein aus nächster Nähe. Die Mutter von sechs Kindern wurde Berichten zufolge verwundet und verblutete.

Palästinenser haben über eine Zunahme der Gewalt durch illegale israelische Siedler und Sicherheitsbeamte im Westjordanland berichtet. Übersetzt mit Deepl.com