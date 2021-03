Die “falsche Sorte” von Juden Posted von David Wilson 

The wrong sort of Jews Hannah Arendt , political scientist: “The trouble is that Zionism has often thought and said that the evil of antisemitism was necess…



Die “falsche Sorte” von Juden

Hannah Arendt, Politikwissenschaftlerin:

“Das Problem ist, dass der Zionismus oft gedacht und gesagt hat, das Übel des Antisemitismus sei notwendig für das Wohl des jüdischen Volkes.”

Isaac Asimov, Romanautor: “Ich befinde mich in der merkwürdigen Lage, kein Zionist zu sein … Ich denke, es ist falsch, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass es irgendetwas Besonderes an einem bestimmten Erbe gibt, egal welcher Art.”

Uri Avnery, ehemaliger israelischer Armeeoffizier, schreibt nach einem israelischen Militärsieg: “Was sich in das Bewusstsein der Welt einbrennen wird, ist das Bild Israels als blutbesudeltes Monster, das jeden Moment bereit ist, Kriegsverbrechen zu begehen und sich an keine moralischen Schranken halten will.”

Daniel Barenboim, israelischer Pianist und Dirigent: “Ich glaube nicht, dass das jüdische Volk 20 Jahrhunderte lang überlebt hat, vor allem durch Verfolgung und das Ertragen endloser Grausamkeiten, um jetzt zu den Unterdrückern zu werden, die anderen Grausamkeiten zufügen. Deshalb schäme ich mich, heute ein Israeli zu sein.”

Lenni Brenner, Schriftsteller und Bürgerrechtler der 1960er Jahre: “Italiens Zionisten haben sich nie gegen den Faschismus gewehrt; am Ende haben sie ihn gelobt und in seinem Namen diplomatische Verhandlungen geführt. Der Großteil der Revisionisten und ein paar andere Rechte wurden zu seinen begeisterten Anhängern. Die gemäßigten bürgerlichen zionistischen Führer waren am Faschismus selbst uninteressiert. Als jüdische Separatisten stellten sie nur eine Frage, den zynischen Klassiker: ‘Und? Ist es gut für die Juden?'”

Martin Buber, israelischer Philosoph: “Wie groß war unsere Verantwortung gegenüber jenen elenden arabischen Flüchtlingen, in deren Städten wir Juden angesiedelt haben, die aus der Ferne hierher gebracht wurden; deren Häuser wir geerbt haben, deren Felder wir jetzt säen und ernten; die Früchte ihrer Gärten, Obstgärten und Weinberge wir sammeln; und in deren Städten wir Häuser der Erziehung, der Wohltätigkeit und des Gebets errichten.”

Noam Chomsky: “Was Israel in den besetzten Gebieten tut, ist viel schlimmer als Apartheid. Es Apartheid zu nennen, ist ein Geschenk an Israel, zumindest wenn man mit “Apartheid” die Apartheid im südafrikanischen Stil meint. Was in den besetzten Gebieten geschieht, ist viel schlimmer.”

Richard Cohen, US-Kolumnist: “Der größte Fehler, den Israel im Moment machen könnte, ist zu vergessen, dass Israel selbst ein Fehler ist … die Idee, eine Nation von europäischen Juden in einem Gebiet von arabischen Muslimen (und einigen Christen) zu schaffen, hat ein Jahrhundert der Kriege hervorgebracht.”

Marek Edelman, ein Anführer des Aufstandes im Warschauer Ghetto 1943: “Befehlshaber der militärischen, paramilitärischen und Partisanen-Operationen in Palästina” – “An alle Soldaten der kämpfenden Organisationen in Palästina” – Brief an den Widerstand in Palästina.

Albert Einstein: “Die (israelische) Staatsidee ist nicht nach meinem Herzen. Ich kann nicht verstehen, warum sie notwendig ist. Sie ist mit vielen Schwierigkeiten und einer Engstirnigkeit verbunden. Ich glaube, sie ist schlecht.”

Ben Ehrenreich, Autor des Romans “Die Freier”: “Die Charakterisierung des Antizionismus als eine “Epidemie”, die gefährlicher ist als der Antisemitismus, offenbart nur die Unhaltbarkeit der Position, in die Israels Apologeten gezwungen worden sind. Konfrontiert mit internationaler Verurteilung versuchen sie, den Diskurs einzuschränken, Mauern zu errichten, die abgrenzen, was gesagt werden kann und was nicht.”

Richard Falk, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte: Nannte die israelische Politik in den besetzten Gebieten “ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Falk hat auch Israels Behandlung der Palästinenser mit der Behandlung der Juden durch die Nazis verglichen.

Andrew Feinstein, ANC-Mitglied, der unter Nelson Mandela diente: “Ich habe 39 Mitglieder meiner Familie im Holocaust verloren. Jeremy Corbyn ist kein Antisemit.”

Sigmund Freud: “Ich räume mit Bedauern ein, dass der grundlose Fanatismus unseres Volkes zum Teil für das Erwachen des arabischen Misstrauens verantwortlich zu machen ist. Für die fehlgeleitete Frömmigkeit, die ein Stück einer herodianischen Mauer in ein nationales Relikt verwandelt und damit die Gefühle der Eingeborenen beleidigt, kann ich überhaupt kein Verständnis aufbringen.”

Erich Fromm, Sozialpsychologe: “Der Anspruch der Juden auf das Land Israel kann kein realistischer politischer Anspruch sein. Wenn alle Nationen plötzlich Territorien beanspruchen würden, in denen ihre Vorfahren vor zweitausend Jahren gelebt haben, wäre diese Welt ein Tollhaus.”

Gerald Kaufman MP: “Meine Großmutter lag krank im Bett, als die Nazis in ihre Heimatstadt Staszow kamen. Ein deutscher Soldat erschoss sie in ihrem Bett … Meine Großmutter starb nicht, um israelischen Soldaten Deckung zu geben, die palästinensische Großmütter in Gaza ermorden.”

Gabriel Kolko, ein führender Historiker zur modernen Kriegsführung: “Die große Mehrheit der Israelis ist nicht im geringsten jüdisch im kulturellen Sinne, ist kaum sozialistisch in irgendeinem Sinne, und das tägliche Leben und die Art, wie die Menschen leben, ist in Israel nicht anders als in Chicago oder Amsterdam. Es gibt einfach keinen rationalen Grund, der die Gründung des Staates rechtfertigt.”



Rabbi Michael Lerner, Herausgeber des Tikkun-Magazins: “Wenn ein Jude heute in irgendeine Synagoge in den USA oder auf der ganzen Welt geht und sagt: ‘Ich glaube nicht an Gott oder die Tora und ich befolge die Gebote nicht’, werden die meisten ihn trotzdem aufnehmen und ihn auffordern, sich zu engagieren. Aber sagen Sie: ‘Ich unterstütze den Staat Israel nicht’, und Sie werden wahrscheinlich als ‘selbsthassender Jude’ oder Antisemit abgestempelt, verachtet und abgewiesen werden.”

Primo Levi, Schriftsteller und Auschwitz-Überlebender. “Jeder hat seine Juden. Für die Israelis sind es die Palästinenser.”

Miriam Margolyes, Schauspielerin: “Die schwarzen Südafrikaner baten um unsere Unterstützung und jetzt sind es die Palästinenser, die um unsere Unterstützung bitten. Ich hasse, was Israel den Palästinensern dort drüben antut. Ich denke, dass der Boykott eine sehr aktive und gewaltfreie Art des Protestes ist.”

Harold Pinter. Im Jahr 2008 schloss er sich 105 prominenten Juden an, die sagten: “Wir können nicht den Geburtstag eines Staates feiern, der auf Terrorismus, Massakern und der Enteignung eines anderen Volkes von seinem Land gegründet ist. Wir können nicht den Geburtstag eines Staates feiern, der auch jetzt noch ethnische Säuberungen vornimmt, der internationales Recht verletzt, der eine monströse kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung von Gaza vornimmt und der den Palästinensern weiterhin ihre Menschenrechte und nationalen Bestrebungen verweigert. Wir werden feiern, wenn Araber und Juden als Gleichberechtigte in einem friedlichen Nahen Osten leben.”

Henry Siegman, Rabbiner und Direktor des U.S./Middle East Project: “Israel hat die Schwelle von der ‘einzigen Demokratie im Nahen Osten’ zum einzigen Apartheid-Regime in der westlichen Welt überschritten.”

I.F. Stone, US-Journalist: “Israel erzeugt eine Art moralische Schizophrenie im Weltjudentum. In der Außenwelt hängt das Wohlergehen des Judentums von der Aufrechterhaltung von säkularen, nicht-rassischen, pluralistischen Gesellschaften ab. In Israel findet sich das Judentum dabei wieder, eine Gesellschaft zu verteidigen, in der Mischehen nicht legalisiert werden können, in der das Ideal rassistisch und ausgrenzend ist.”

Prof. Avi Shlaim, Professor für Internationale Beziehungen: “Israelische Propagandisten verquicken bewusst, ja absichtlich, Antizionismus mit Antisemitismus, um Kritiker Israels zu diskreditieren, einzuschüchtern und mundtot zu machen.” Übersetzt mit Deepl.com

