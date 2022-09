https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/shireen-abu-aklehs-family-rejects-latest-israeli-cover



Ein Foto der ermordeten Journalistin Shireen Abu Akleh wird auf einen Stuhl gelegt, während Journalisten auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden und dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas nach deren Treffen in der besetzten Stadt Bethlehem im Westjordanland warten, 15. Juli. Majdi Mohammed AP-Foto

Die Familie von Shireen Abu Akleh weist die jüngste israelische Vertuschung zurück



Von Ali Abunimah



5. September 2022

Die Familie von Shireen Abu Akleh lehnte am Montag die Ergebnisse der offiziellen israelischen Untersuchung der Ermordung der weltbekannten Al Jazeera-Journalistin ab.

Abu Akleh wurde am 11. Mai in Dschenin mit einem Kopfschuss getötet, als sie und andere Journalisten über eine Razzia der israelischen Armee in der besetzten Stadt im Westjordanland berichteten. Ihr Kollege Ali al-Samoudi wurde in den Rücken geschossen und verletzt.

“Wir können von der Organisation, die für die Erschießung einer unbewaffneten und eindeutig identifizierbaren Journalistin verantwortlich ist, niemals irgendeine Art von Rechenschaftspflicht oder legitimer Untersuchung erwarten”, erklärte Lina Abu Akleh, die Nichte der Journalistin, in einem Tweet, in dem sie die Reaktion ihrer Familie mitteilte.



Zuvor hatte die israelische Armee laut der Zeitung Haaretz behauptet, Abu Akleh sei wahrscheinlich irrtümlich von einem israelischen Soldaten erschossen worden, der ein Zielfernrohr benutzte und sie fälschlicherweise für einen bewaffneten palästinensischen Schützen hielt.

Es gab mindestens neun verschiedene Untersuchungen zu Abu Aklehs Ermordung. Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass es zum Zeitpunkt der Tötung von Abu Akleh, die eindeutig als Journalistin identifiziert wurde, keinen Schusswechsel in dem Gebiet gab.

Eine dieser Untersuchungen wurde von CNN durchgeführt, der im Mai berichtete, dass er “neue Beweise – einschließlich zweier Videos vom Ort der Schießerei – erhalten hat, die zeigen, dass es in der Nähe von Abu Akleh in den Momenten vor ihrem Tod weder einen aktiven Kampf noch militante Palästinenser gab”.

“Die von CNN erhaltenen Videos, die durch die Aussagen von acht Augenzeugen, einem Audioforensiker und einem Sprengstoffexperten bestätigt werden, deuten darauf hin, dass Abu Akleh bei einem gezielten Angriff der israelischen Streitkräfte erschossen wurde”, so der amerikanische Sender weiter.

Absurd auf den ersten Blick

Die jüngste widersprüchliche Darstellung Israels behauptet jedoch laut Haaretz, dass palästinensische Bewaffnete auf ein Fahrzeug der israelischen Armee geschossen hätten. “Einer der Soldaten glaubte, Abu Akleh gehöre zu den bewaffneten Kämpfern, die auf sie schossen, und er schoss durch ein Zielfernrohr auf sie”, so die Zeitung unter Berufung auf die Erkenntnisse der Armee.

“Es kann nicht eindeutig festgestellt werden, wer auf sie geschossen hat”, wird ein hochrangiger israelischer Armeeangehöriger von Haaretz zitiert. “Es muss gesagt werden, dass sowohl IDF-Soldaten als auch Palästinenser am Tatort waren.”

Diese Darstellung passt nicht zusammen – und das nicht nur, weil frühere Untersuchungen immer wieder ergeben haben, dass es vor der Ermordung von Abu Akleh keinen Schusswechsel gegeben hat. Wie können die Israelis behaupten, sie wüssten, dass einer ihrer Soldaten durch ein Zielfernrohr auf sie geschossen hat, während sie gleichzeitig keine Ahnung haben, wer es war?

Die Soldaten vor Ort wüssten, wer eine Waffe abgefeuert hat. Die Israelis wüssten genau, wer ein Gewehr mit einem Zielfernrohr erhalten hat. Wenn nur ein Soldat geschossen hätte, wäre dieser der Hauptverdächtige. Wenn es mehr als einer war, würde das die Zahl der Verdächtigen einschränken. Die Behauptung Israels, es könne nicht feststellen, wer den tödlichen Schuss abgegeben hat, ist schlichtweg absurd.

Das Büro des israelischen Generalstaatsanwalts erklärte, es werde gegen keinen der beteiligten Soldaten eine Untersuchung einleiten, da “kein Verdacht auf eine Straftat besteht”.

Und in einem weiteren Versuch, die Tötung als unbeabsichtigt und sogar gerechtfertigt darzustellen, bezeichnete der israelische Armeechef Aviv Kochavi am Montag den Tod von Abu Akleh als “unglücklichen Vorfall”, der sich “während einer operativen Tätigkeit zur Vereitelung des palästinensischen Terrors” ereignet habe.

“Unsere Familie ist von diesem Ergebnis nicht überrascht, da es für jeden offensichtlich ist, dass israelische Kriegsverbrecher nicht in der Lage sind, ihre eigenen Verbrechen zu untersuchen”, hieß es in der von Lina Abu Akleh geteilten Erklärung.

Die Familie erklärte, sie werde weiterhin von der US-Regierung eine eigene Untersuchung der Ermordung von Shireen Abu Akleh fordern, die amerikanische Staatsbürgerin war.

Eine weitere Beschönigung

Menschenrechtsgruppen weisen seit langem darauf hin, dass die Hauptaufgabe des Büros des Generalstaatsanwalts der israelischen Armee nicht in der Wahrheitsfindung besteht, sondern darin, israelische Soldaten vor der Rechenschaftspflicht zu schützen.

Im Jahr 2016 kündigte B’Tselem an, nicht mehr mit dem militärischen Ermittlungssystem zusammenzuarbeiten.

“Wir werden nicht länger ein System unterstützen, das Ermittlungen beschönigt und als Feigenblatt für die Besatzung dient”, sagte die israelische Menschenrechtsgruppe damals.

Am Montag wies B’Tselem die Untersuchung des Mordes an Abu Akleh durch die Armee als eine weitere “Schönfärberei” zurück und sagte, die Ermordung sei “kein Fehler”, sondern israelische “Politik”.

“Es bedurfte enormen öffentlichen und internationalen Drucks, damit Israel ein schwaches Geständnis abgab, dass einer seiner Soldaten die Journalistin Shireen Abu Akleh getötet hatte, während es gleichzeitig jegliche Verantwortung für ihren Tod von sich wies”, so B’Tselem weiter.

“Die Tötung von Abu Akleh ist das vorhersehbare Ergebnis von Israels unverschämter Politik des offenen Feuers in den besetzten Gebieten. Diese Politik fordert immer mehr Opfer, während die Schönfärberei ungestört weitergeht.”

Das Komitee zum Schutz von Journalisten bezeichnete die israelischen Ergebnisse als “verspätet und unvollständig” und fügte hinzu, dass das am Montag bekannt gegebene Ergebnis der Untersuchung “nicht die Antworten – in Bezug auf Transparenz oder Verantwortlichkeit – liefert, die ihre Familie und Kollegen verdienen.”

Omar Shakir, der Israel- und Palästina-Direktor von Human Rights Watch, stellte fest, dass Israels Fokus auf die angeblich “unbeabsichtigte” Natur von Abu Aklehs Tötung “eine absichtliche Irreführung” sei.

“Israel wendet routinemäßig exzessive Gewalt an – sein Muster des wahllosen Feuers tötet und verstümmelt regelmäßig Palästinenser, einschließlich Journalisten”, sagte Shakir.

“Niemand stellt die Absicht eines ständig betrunkenen Fahrers, der tötet, in Frage – sie werden hart bestraft.”

Washingtons Mittäterschaft

Israels jüngster Versuch der Vertuschung ist nur als PR-Maßnahme sinnvoll.

Während Israel vorgab, eine Untersuchung des Mordes an Abu Akleh durchzuführen, gaben die Vereinigten Staaten – Israels wichtigster Förderer – vor, eine solche zu fordern.

In Wirklichkeit haben die USA Israel dabei geholfen, mit dem Mord davonzukommen, und die zunehmenden Forderungen von Mitgliedern des Kongresses und der Familie von Abu Akleh ignoriert, dass die USA ihre eigenen Ermittlungen einleiten sollten.

Angesichts dieser Bilanz gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass Washington – und seine treuen Gefolgsleute in der Europäischen Union – Israels Spiel nicht weiter mitspielen werden, wenn die Forderungen nach echter Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht nicht laut und beständig bleiben.

Die israelische Ankündigung vom Montag – am Tag der Arbeit, einem nationalen Feiertag in den USA – lässt auch den Verdacht aufkommen, dass sie zeitlich so abgestimmt wurde, dass sie so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregt.

Die USA wählten den 4. Juli – ihren eigenen so genannten Unabhängigkeitstag und einen weiteren wichtigen Feiertag – für eine Erklärung, in der es hieß, dass Washington “keine endgültige Schlussfolgerung bezüglich der Herkunft der Kugel, die den Journalisten tötete”, ziehen konnte.

Die USA räumten damals zwar ein, dass Israel Abu Akleh wahrscheinlich getötet hat, boten jedoch Rechtfertigungen und Entschuldigungen an, die weithin verspottet und zurückgewiesen wurden.

“Die israelische Tötung unserer lieben Shireen kann nicht beiseite gewischt werden”, sagte die Familie Abu Akleh am Montag und forderte ihre Anhänger auf, den Druck auf Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken aufrechtzuerhalten.

“Keine andere Familie sollte das durchmachen müssen, was unsere Familie durchmachen musste. Wir können und werden nicht aufhören, bis wir Gerechtigkeit für Shireen bekommen.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...