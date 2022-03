“Die Palästinenser schauen fassungslos auf die neue, selbsternannte Rolle des israelischen Regimes als Vermittler und potenzieller Friedensstifter. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es eine Komödie”.

The farce of Israeli peace-making Israel, a serial invader, cannot be a force for peace between Russia and Ukraine, and the prospect of holding talks in occupied Jerusalem is an insult to the Palestinians under fire, writes Yara Hawari.

Bild: Ukrainian president, Volodomyr Zelensky, suggested Jerusalem as an ideal location for peace talks with Russia. [GETTY]

Die Farce der israelischen Friedensstiftung



Von Yara Hawari



17 Mär, 2022

Die Aussicht auf Gespräche im besetzten Jerusalem ist eine Beleidigung für die unter Beschuss stehenden Palästinenser, schreibt Yara Hawari.

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij hat erklärt, dass das israelische Regime das Potenzial hat, eine wichtige Rolle bei der Beendigung des Krieges zu spielen. Jerusalem sei ein idealer Ort für die Friedensgespräche zwischen seinem Land und Russland. Zuvor hatte der israelische Premierminister Naftali Bennett als Vermittler zwischen den beiden Staaten fungiert und war sogar nach Moskau geflogen, um direkt mit Putin zu sprechen.

Das israelische Regime hat in der Tat eine quasi neutrale Position zur russischen Invasion in der Ukraine eingenommen. In einer Dringlichkeitssitzung der UN-Generalversammlung Anfang März stimmte das israelische Regime für eine Resolution, in der die Invasion verurteilt und der sofortige Rückzug der russischen Truppen gefordert wurde. Dennoch hat es sich geweigert, sich an den Sanktionen der USA und Europas gegen Russland zu beteiligen, obwohl die USA es direkt dazu aufgefordert hatten. Das israelische Regime hat auch Selenskyjs Bitte um Verteidigungswaffen ignoriert und stattdessen medizinische Hilfsgüter geschickt.

“Die Palästinenser schauen fassungslos auf die neue, selbsternannte Rolle des israelischen Regimes als Vermittler und potenzieller Friedensstifter. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es eine Komödie”.

Diese Quasi-Neutralität spiegelt die langjährigen Beziehungen des israelischen Regimes zu beiden Ländern sowie zu einer beträchtlichen Anzahl von israelischen Ukrainern und Russen wider. Das Verhältnis zu Russland ist jedoch komplizierter, und aus diesem Grund geht es vorsichtig vor. Russland ist eine bedeutende militärische Kraft im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, wo es eine große Präsenz hat. Manche haben sogar behauptet, das israelische Regime habe Angst vor Russland.

Und dann sind da noch die jüdischen russischen Oligarchen, von denen einige seit der Invasion und der Verhängung von Sanktionen Zuflucht in Israel gesucht haben. Der berüchtigtste unter ihnen ist Roman Abramowitsch, Besitzer des Fußballclubs Chelsea, ein großer Finanzier israelischer Siedlergruppen und Berichten zufolge ein Mitglied von Putins innerem Kreis. Aufgrund seiner engen Beziehungen zu Putin wurde Abramowitsch von der EU und dem Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt, darunter das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote. Unmittelbar danach wurde sein Privatjet bei der Landung in Tel Aviv gesehen.

Nicht alle waren von Israels Versuchen, “Frieden zu schaffen”, beeindruckt. Der ukrainische Botschafter in Israel erklärte, dass Israel in dem Krieg keine besondere Rolle spielen sollte und dass seine Neutralität eher ein Spiel sei. Es wird immer deutlicher, dass Bennetts Pendeldiplomatie angesichts der eigenen (komplizierten) Interessen des israelischen Regimes eine Farce ist. Wie lange es diese “neutrale” Haltung angesichts des Drucks der USA und der EU, sich eindeutig auf die Seite der Ukraine zu stellen, aufrechterhalten kann, bleibt jedoch abzuwarten.

Unterdessen schauen die Palästinenser völlig fassungslos auf die neue selbsternannte Rolle des israelischen Regimes als Vermittler und potenzieller Friedensstifter. Wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es eine Komödie. Nach der Gründung eines Apartheidstaates im Jahr 1948, buchstäblich auf der Asche des historischen Palästina, ist das israelische Regime seither ununterbrochen in palästinensisches Land eingedrungen und hat es sich zur ausschließlichen Nutzung durch jüdische Israelis angeeignet. Dabei hat es die Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben und sie in vielen Fällen ins dauerhafte Exil gezwungen. Das israelische Regime belagert seit langem den Gazastreifen und setzt ihn häufig verheerenden Bombardierungen aus.

Die Stadt Jerusalem, in der Selenskyj Friedensgespräche führen möchte, ist selbst eine Stadt, die heftig angegriffen wird. Nachdem das israelische Regime 1948 den Westen der Stadt erobert hatte, folgte 1967 die Eroberung des Ostens. Im Mai 2021 erhob sich ein palästinensisches Viertel in Jerusalem, Sheikh Jarrah, gegen die drohende ethnische Säuberung. Dies löste das aus, was viele als Intifada der Einheit bezeichneten, während der die Palästinenser im gesamten kolonisierten Palästina gemeinsam Widerstand leisteten. Sie wurden vom israelischen Regime brutal unterdrückt, und seither werden Palästinenser in Sheikh Jarrah und anderswo in Jerusalem aus ihren Häusern vertrieben.

Israel wurde über Jahrzehnte hinweg immer wieder in UN-Resolutionen für die Verletzung der Rechte der Palästinenser verurteilt, obwohl es keine Konsequenzen für sein Handeln zu befürchten hatte. In jüngster Zeit haben verschiedene Menschenrechtsorganisationen, darunter Human Rights Watch und Amnesty International, im Einklang mit palästinensischen Wissenschaftlern und Aktivisten dem israelischen Regime vorgeworfen, das Verbrechen der Apartheid zu begehen. Nach allen moralischen Maßstäben sollte dies das israelische Regime zu einem Pariastaat machen und sicherlich nicht zu einem, der den Friedensstifter spielen sollte. Die Menschen, die unter der russischen Invasion in der Ukraine leiden, haben etwas Besseres verdient als das. Doch die dystopische Realität, in der wir leben, sieht anders aus. Übersetzt mit Deepl.com

