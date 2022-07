“Palästinensische Führer betonen, dass die Tötung von Ali Harb ein weiteres Ergebnis der Straflosigkeit Israels – einschließlich der israelischen Siedler – in der internationalen Gemeinschaft ist.”

Ali Harb und seine Familie hatten es mit zwei Gegnern zu tun – israelischen Soldaten und Siedlern (im Bild: Israelische Soldaten und Siedler konfrontieren Palästinenser während eines Protestes gegen den Ausbau jüdischer Siedlungen in der Nähe der Westbankstadt Salfit, Montag, 30. November 2020). (AP Photo/Majdi Mohammed)



Ideologische israelische Siedler, die entschlossen sind, den Palästinensern das Leben schwer zu machen, greifen oft zu Gewalt (mit israelischer militärischer Deckung). Der Tod von Ali Harb ist ein Beispiel dafür – und der Siedler könnte mit Mord davonkommen.

Die (fast) unglaubliche Geschichte eines israelischen Mörders – und die Lügen, die ihn schützen

von Kathryn Shihadah

10. Juli 2022

Nach dem grausamen Tod von Ali Harb im vergangenen Monat war die darauf folgende Chronik der Ereignisse für Palästinenser, die unter israelischer Besatzung leben, nicht überraschend, aber für den Rest der Welt verblüffend.

Augenzeugen des Vorfalls vom 21. Juni beschreiben, was als ein ziemlich routinemäßiger Vorfall begann: Israelische Siedler (die nach internationalem Recht illegal sind), die von einer radikalen Ideologie angetrieben werden, tauchen häufig auf palästinensischem Privatbesitz auf, um die einheimischen Palästinenser zu belästigen oder zu provozieren. Manchmal kommen die Siedler mit der Absicht, ein Zelt aufzuschlagen und so einen illegalen “Außenposten” zu errichten, der der erste Schritt zur Annektierung eines Grundstücks sein kann.

Manchmal verstecken sich die Palästinenser in ihren Häusern, um sich in Sicherheit zu bringen, ein anderes Mal konfrontieren sie die Siedler und fordern sie auf, zu gehen. Oft begleiten israelische Soldaten die Siedler, schützen sie und verhaften (oder schießen) die Palästinenser, die sich weigern, nachzugeben.

In diesem Fall begann eine Gruppe von etwa 15 Siedlern – unter den Augen israelischer Soldaten – mit dem Bau eines Außenpostens auf dem Land der Familie Harb. “Als wir versuchten, sie daran zu hindern”, erklärte Harbs Cousin Naim, “nahm einer der Siedler ein Messer und stach Ali in die Brust.”

Ein anderer Verwandter, Zaid, fügte hinzu: “Die Polizei und die Armee waren nur wenige Meter von uns entfernt, aber sie haben dem Messerstecher nichts getan.”

Augenzeugen behaupten, dass die Palästinenser vor der Messerstecherei gewaltlos gehandelt hätten.

Als Ali Harb blutend am Boden lag, “richteten die Militärs ihre Waffen auf uns und feuerten in die Luft”, so ein anderer Verwandter, Firas.

Schließlich wurde den Umstehenden erlaubt, Ali zu bewegen. Firas erklärte: “Wir trugen ihn etwa zwei Kilometer weit… während er blutete, bis wir den Krankenwagen erreichten. Ali wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Die Familie von Ali Harb betrauert seinen Tod, nachdem ihm ein Siedler ins Herz gestochen hat. (ajplus/Twitter)

Offizielle israelische Version

Die offizielle israelische Version des Vorfalls ist, wie so oft, unterschiedlich.

Ein Sprecher des israelischen Militärs behauptet, dass eine “gewaltsame Konfrontation” zwischen Siedlern und Palästinensern bereits stattgefunden habe, als die Soldaten eintrafen – in der Darstellung wird betont, dass die Konfrontation bereits vor ihrem Eintreffen stattgefunden habe.

Die Soldaten sollen einen verwundeten Palästinenser bemerkt und angeboten haben, ihn in einen Militärkrankenwagen zu setzen und ihn in ein Krankenhaus zu bringen, damit er “die notwendige medizinische Behandlung” erhalten könne. In der offiziellen Darstellung heißt es, dass die Palästinenser dies ablehnten.



Nachwirkungen

Einige Tage später verhafteten israelische Soldaten Mitglieder der Familie Harb bei einer Razzia um 2 Uhr morgens, bei der auch Betäubungsgranaten eingesetzt wurden.

Einer der Festgenommenen beschrieb das Verhör: “Sie konzentrierten sich auf die Tatsache, dass wir gesagt hatten, die Armee und die Polizei seien bei dem Vorfall anwesend gewesen – sie versuchten uns zu sagen, dass sie nicht da waren, als es passierte… Das war alles, was sie wissen wollten.”

Er fügte hinzu: “Ich blieb bei meiner Aussage, dass der Siedler Ali vor den Augen der Soldaten erstochen hat, genau wie ich es in meiner Erklärung gegenüber der israelischen Polizei kurz nach dem Mord gesagt hatte.”

Der israelische Geheimdienst verhaftete einen 44-jährigen israelischen Siedler; Hunderte von Israelis, darunter rechtsextreme Parlamentsabgeordnete, protestierten gegen die Verhaftung und forderten die Freilassung des Mörders.

“Selbstverteidigung”

Tatsächlich wurde der Siedler, der Ali Harb getötet hat, am Dienstag, den 5. Juli, unter Hausarrest gestellt.

Die israelische Zeitung Ha’aretz berichtet: “Die Polizei betrachtet den Fall nun als einen Fall von fahrlässiger Tötung … und nicht als eine schwerwiegendere Anklage wegen Mordes.” Bei einer Verurteilung würde die Höchststrafe 12 Jahre betragen. (Fahrlässige Tötung ist eine Form der fahrlässigen Tötung.)

Der Siedler, der unbefugt palästinensisches Privateigentum betreten hatte und aufgefordert wurde, es zu verlassen, hat behauptet, dass der Messerstich in “Selbstverteidigung” erfolgte.

Die Ermittler des Shin Bet betrachten den Vorfall nicht als “vorsätzlich” oder “terroristisch”.



Gewalt in Außenposten

Während alle israelischen Siedlungen im palästinensischen Westjordanland nach internationalem Recht illegal sind, werden Außenposten von Israel nicht einmal offiziell anerkannt; dennoch erhalten Außenposten vom Staat finanzielle und militärische Unterstützung.

Die Gewalt, die eingesetzt wird, um die Palästinenser einzuschüchtern und letztlich ethnisch zu säubern, wird seit der Gründung Israels und sogar schon davor praktiziert – und bleibt im Allgemeinen vom Staat unerkannt und ungestraft.

Der palästinensische Aktivist Ghassan Daghlas erklärt,

Die israelische Regierung hat den Siedlern grünes Licht gegeben, sich jedes Land zu nehmen, das sie mit Gewalt erobern können.

Allein in der Region Salfit [wo Ali Harb getötet wurde] gibt es 24 Siedlungen und Siedleraußenposten, und sie gehören zu den gewalttätigsten Siedlern im Westjordanland.

Die Palästinenser in der Region sind schutzlos, und sie müssen hinausgehen, um ihr Land zu schützen, wobei sie ihre Sicherheit und ihr Leben riskieren.

Die Siedler errichten neue Außenposten auf palästinensischem Land, weil sie wissen, dass sie unter dem Schutz der Armee und der Regierung stehen, und deshalb greifen sie auch palästinensische Bauern und Dorfbewohner an.

Palästinensische Führer betonen, dass die Tötung von Ali Harb ein weiteres Ergebnis der Straflosigkeit Israels – einschließlich der israelischen Siedler – in der internationalen Gemeinschaft ist.

Von den 650 000 israelischen Siedlern, die auf palästinensischem Land im Westjordanland und in Ostjerusalem leben, wollen nicht alle weiter expandieren, wie diejenigen, die an der Ermordung von Ali Harb beteiligt waren. Die israelische Regierung ermutigt Israelis, sich niederzulassen, und bietet Anreize, damit sie in die besetzten Gebiete ziehen. Ihre Anwesenheit wirkt sich auf das Leben der Palästinenser aus, da die Regierung ihnen Land für die Siedlungen zuweist, nur jüdische Straßen zu den Siedlungen führt und ihnen Raum für ihre Expansion gibt – und das alles auf palästinensischem Grund und Boden ohne Zustimmung der Palästinenser.

Die ideologischen Siedler gehen über diese Störung hinaus und besetzen zusätzlich zu dem, was sie bereits besitzen, weiteres palästinensisches Land. Beide Arten von Siedlern verstoßen gegen das Völkerrecht. Übersetzt mit Deepl.com

