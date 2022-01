Hasbara ein zahnloser Tiger

Bild: Emma Watson at the launch of the HeForShe campaign in the United Nations Headquarters, New York, September 20, 2014. (UN Women/CC BY-NC-ND 2.0)

Die Gefahr falscher Anschuldigungen des Antisemitismus

Von Natasha Roth-Rowland



7. Januar 2022

Das Jahr 2022 ist gerade einmal eine Woche alt, und schon gehen die Bemühungen, Antisemitismus neu zu definieren – oder besser gesagt, den Begriff so widersprüchlich und amorph zu machen, dass er völlig bedeutungslos wird -, weiter. Wenige Tage vor dem ersten Jahrestag des Anschlags auf das Capitol, bei dem ein bewaffneter, verschwörerischer, antisemitischer Mob versuchte, die Auszählung der Kongresswahlen zu sabotieren, schlug ein hochrangiger israelischer Beamter vor, dass das Posten eines Bildes mit palästinensischen Flaggen bei einer Demonstration zusammen mit einem offen formulierten Slogan über Solidarität gleichbedeutend mit antijüdischem Hass ist.

Die öffentliche Behauptung des ehemaligen israelischen UN-Botschafters Danny Danon, die britische Schauspielerin Emma Watson sei eine Antisemitin, weil sie dieses Bild gepostet hat, sollte als Farce erkannt werden. Sie bietet aber auch die Gelegenheit, die tiefere Bedeutung des Versuchs vieler Vertreter und Unterstützer Israels zu bewerten, den Diskurs über Antisemitismus fast vollständig mit dem über Israel-Palästina gleichzusetzen.

Danons Kritik ist ein besonders ungeheuerliches Beispiel für das, was seit einiger Zeit der konzeptionelle Motor der Hasbara, der staatlich geförderten Propaganda Israels, ist: nämlich die Vorstellung, dass es bestenfalls ignorant und schlimmstenfalls antisemitisch ist, sich auf Palästinenser außerhalb des Kontextes von entweder Schaden für Israel und Juden oder israelischer Wohltätigkeit auf beiden Seiten der Grünen Linie zu beziehen.

Diese Logik stützt sich auf einige Annahmen. Die erste ist, dass es keinen Unterschied zwischen dem Staat Israel und den Juden weltweit gibt (was eine antisemitische Überzeugung ist). Zweitens: Da die Palästinenser fast ausschließlich mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden, ist alles, was darauf hindeutet, dass sie Rechte, Souveränität und Solidarität verdienen könnten, an sich schon ein Ausdruck der Unterstützung von Gewalt gegen Juden. Und drittens ist die militärische Besatzung eine Kraft für das Gute, nicht nur für die Sicherheit Israels und der jüdischen Diaspora, sondern auch als “letzte Verteidigungslinie des Westens” gegen “die Kräfte des radikalen Islam”. Von dieser Position aus ist es ein einfacher Schritt, die Unterstützung für die Palästinenser und die Kritik an der israelischen Unterdrückung als zwei Seiten derselben antisemitischen Medaille zu verurteilen.

Abgesehen von Verleumdung, falschen Gleichsetzungen und Vermischung gibt es mehrere Probleme damit, diese Behauptungen als eine Form der jüdischen Verteidigung aufzustellen. Eines davon ist, dass damit im Wesentlichen die Gewalt des israelischen Staates (ethnische Säuberung, Masseninhaftierung, außergerichtliche Tötung, Landraub usw.) als eine Form von geschütztem Verhalten dargestellt wird, weil sie von Juden ausgeübt wird.

Das zweite Problem – und hier kommt der Angriff auf das Capitol ins Spiel – ist, dass dieses Narrativ die Art von Verschwörungstheorien wiederholt, die in der Vergangenheit so verheerend für Juden war und die in den letzten Jahren in der globalen extremen Rechten einen halsbrecherischen Aufschwung erlebt hat. Ein Großteil der Hasbara beruht auf der Annahme, dass die Palästinenser Teil einer internationalen Verschwörung sind, die “die freie Welt” unterwandern will, und dass sie Tricks, Täuschung und Medienmanipulation einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die Idee einer globalen islamischen Verschwörung ist keineswegs originell, aber ihre nahezu universelle Verbreitung durch erfolgreiche rechtsextreme politische Parteien in der ganzen Welt zeugt von ihrer anhaltenden Anziehungskraft.

All dies ist der Grund, warum ein erfahrener israelischer Diplomat jemanden ohne Umschweife als Antisemiten verleumden kann, und zwar wegen einer Äußerung, die – bei allem Respekt für Emma Watson – eigentlich nicht viel mehr aussagt, als dass sie anerkennt, dass die Palästinenser Menschen mit Rechten sind, die erfüllt werden sollten.

Der Schaden, den solche fadenscheinigen Anschuldigungen anrichten, einschließlich der Bemühungen, den tatsächlichen Antisemitismus zu bekämpfen, ist für Hasardeure wie Danon völlig irrelevant. Was zählt, ist die Aufrechterhaltung der Fiktion, dass man Juden hasst, wenn man Palästinenser unterstützt. Und das ist – zu jeder Zeit, aber besonders in einer Woche, in der wir uns an die von der GOP unterstützten weißen Rassisten erinnern, die durch das Kapitol randalieren – eine Torheit, eine Beleidigung für diejenigen, die gegen echten Antisemitismus kämpfen und ihn erleben, und eine schlechte Nachricht für Palästinenser und Juden gleichermaßen.

Natasha Roth-Rowland ist Redakteurin und Autorin bei +972 Magazine und Doktorandin in Geschichte an der University of Virginia. Sie forscht und schreibt schwerpunktmäßig über die jüdische extreme Rechte in Israel-Palästina und den Vereinigten Staaten. Natasha verbrachte zuvor mehrere Jahre als Autorin, Redakteurin und Übersetzerin in Israel-Palästina und lebt jetzt in New York. Sie schreibt unter dem wahren Nachnamen ihrer Familie in Erinnerung an ihren Großvater Kurt, der gezwungen war, seinen Nachnamen in Rowland” zu ändern, als er während des Zweiten Weltkriegs im Vereinigten Königreich Zuflucht suchte.



Dieser Artikel erschien ursprünglich in “The Landline”, dem wöchentlichen Newsletter von +972



--

