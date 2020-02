Die Gelegenheit des Jahrhunderts für Trump und Netanjahu Von Amira Abo el Fetouh

Opportunity of the century for Trump and Netanyahu! We have been hearing about the „deal of the century“ cooking in the Zionist-American kitchen for almost two years, as a solution to the Palestinian issue, under the auspices of Trump and his son-in-law Kushner. We are chased by this term wherever we turn, hearing about it in every media outlet, including written, visual and audio media and connected to every event in the region.

Die Gelegenheit des Jahrhunderts für Trump und Netanjahu

Von Dr. Amira Abo el Fetouh



Seit fast zwei Jahren hören wir von dem „Deal des Jahrhunderts“, der in der zionistisch-amerikanischen Küche als Lösung für die Palästinenserfrage unter der Schirmherrschaft von Trump und seinem Schwiegersohn Kushner gekocht wird. Wir werden von diesem Begriff gejagt, wohin wir uns auch wenden, und wir hören in allen Medien, auch in den schriftlichen, visuellen und akustischen Medien und in Verbindung mit jedem Ereignis in der Region davon. Ganz zu schweigen von den Berichten, die über die geheimen Treffen zwischen Präsident Trump und den arabischen Führern veröffentlicht werden, die alle bestätigen, dass diese arabischen Führer mit dem unglückseligen Abkommen zwischen Trump und seinem Schwiegersohn einverstanden sind.

Jedes Mal, wenn ein Datum festgelegt wird, um seine Bedingungen zu verkünden, ziehen sie es zurück und verschieben es, bis Trump es letzte Woche in Anwesenheit des Mannes, der das Abkommen ausgeheckt hat, Netanjahu, verkündet hat. Drei Regierungsvertreter aus drei Golfstaaten (Vereinigte Arabische Emirate, Oman und Bahrain) in einer Szene, die jeden provoziert, der auch nur einen Funken Würde, arabischen Nationalismus oder Islam hat, da sie als falsche Zeugen dieses verfluchten Abkommens standen, das für die zionistische Besetzung ist und die palästinensische Sache liquidiert.

Die Bedingungen dieses beschämenden Deals hatten nicht viel mehr als das, was in den letzten zwei Jahren durchgesickert war, und die Behauptungen, dass die Grundlage des Deals auf dem Beilin-Abu Mazen-Dokument über die Endlösung von 1995 als Grundlage für den zukünftigen israelischen Friedensvertrag beruhte, und es war sicherlich die Grundlage, auf der Kushner seinen Deal aufbaute. Die beiden Dokumente enthalten viele ähnliche Klauseln, von denen die wichtigste der Verzicht auf das Recht auf Rückkehr, das dauerhafte Zugeständnis an Jerusalem, die Übertragung der vollständigen Souveränität über Jerusalem an die zionistische Besatzung und die Ernennung eines der an Jerusalem angrenzenden Stadtviertel, Abu Dis, zur Hauptstadt des angeblichen palästinensischen Staates ist.

Es gab einige kleinere Anpassungen, um der Entwicklung der Ereignisse der letzten Jahre Rechnung zu tragen, in denen Israel nach der Ankunft von Trump im Weißen Haus, seiner uneingeschränkten Unterstützung für Israel, seiner Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt, seiner Zustimmung zur Annexion der Golanhöhen und Siedlungen an Israels Grenzen, der Kürzung der Finanzhilfe für die UNRWA und der Abschaffung des Rückkehrrechts stärker wurde. Kein anderer amerikanischer Präsident hat dies getan. Darüber hinaus kündigte Netanjahu die neue israelische Verfassung an, die das Judentum des Staates und das rassistische Nationalstaatsgesetz festschreibt.

Sie steht auch im Einklang mit der schwachen palästinensischen Situation und der scharfen Spaltung unter den Palästinensern sowie mit der beschämenden arabischen Situation nach dem Sieg der Konterrevolutionen und der Hetze der zionistischen Regime, sich mit Israel in verschiedenen Sport-, Kultur- und Kunstbereichen usw. zu normalisieren. Dies wird nicht mehr verborgen, nachdem die Masken gefallen sind und die Regime ihre hässlichen Köpfe erhoben und die verborgenen Gesichter jahrzehntelang aufgedeckt haben. Wir sehen jetzt das Ausmaß der Zusammenarbeit vor Ort zwischen den zionistischen arabischen Regimen und den zionistischen Besatzern auf vielen Gebieten, sogar beim Militär und beim Geheimdienst, und diese Regime haben ihre Rettungsleine in den Händen des zionistischen Feindes, des offiziellen Beschützers ihrer Throne, gesehen. Daher wurde der Zeitpunkt für die Ankündigung des Jahrhundertvertrages vollständig untersucht und zur Umsetzung bereit, nachdem sie den Weg dafür geebnet hatten.

Daher glauben wir nicht, dass der Präsident der Sicherheitskoordination, Mahmoud Abbas, das Abkommen des Jahrhunderts ablehnt, da er einer seiner Paten war, als er als Leiter der internationalen Beziehungen in der PLO und Chef der palästinensischen Verhandlungsführer tätig war.

Die Person, die es damals ablehnte, war Jassir Arafat, und deshalb wurde er belagert und getötet und später ersetzt, damit sie ihre Verschwörungen fortsetzen und die zionistische Besatzung legitimieren konnten. Trump sagte mit unmissverständlicher Klarheit, dass die Palästinenser den Frieden annehmen müssen, indem sie Israel als jüdischen Staat anerkennen und den Terrorismus in allen seinen Formen ablehnen.

Dieser beschämende Schlag gegen die Palästinenser fordert sie dazu auf:

Israel als einen jüdischen Staat anzuerkennen.

Entwaffnen Sie die Hamas in Gaza.

Das Recht auf Rückkehr anerkennen.

Hören Sie auf, den Familien von Gefangenen, Märtyrern und Verwundeten Zuwendungen zu zahlen.

Die Aufwiegelung im palästinensischen Bildungswesen zu beenden.

Stoppen Sie die Verfolgung Israels im IStGH.

Unterlassen Sie den Beitritt zu internationalen Institutionen ohne die Zustimmung Israels.

Erkennen Sie Israels Grenzen an, nachdem seine Souveränität über das Westjordanland ausgeweitet worden ist.

Dies sind Bedingungen der Unterwerfung, Demütigung und Niederlage nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für die islamische Nation als Ganzes. Dieses verdammte Abkommen ist eine große Verschwörung, die die Existenz und die Heiligkeit der gesamten muslimischen Nation zum Ziel hat.

Der größte Fehler, oder besser gesagt, die größte Verschwörung gegen die Palästinenser in der Vergangenheit besteht darin, dass sie die palästinensische Frage zu einer rein palästinensischen Angelegenheit gemacht haben, während sie die Angelegenheit aller Muslime ist, da Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee, das Vermächtnis der Propheten an alle Muslime, in Palästina liegen. Jeder Muslim, der seine Religion und Würde schützt, fühlt sich beleidigt. und ein harter Schlag von Trump. Sie schämten sich wegen ihrer enttäuschenden arabischen Führer, denen es an Würde, arabischem Nationalismus und Islam mangelt, und die den Deal freundlich und bequem entgegennahmen, sich sogar bei Trump für den Deal bedankten und die Palästinenser baten, ihn ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Dieses beschämende Abkommen ist der Höhepunkt einer Reihe von Ohrfeigen, die seit den unglücklichen Osloer Abkommen von 1993 zwischen dem zionistischen Besatzer und der PLO, die von dem verstorbenen Palästinenserführer Jassir Arafat unterzeichnet wurden, begannen. Damit ging der Weg des großen palästinensischen Kampfes verloren, bei dem die heldenhaften Mudschaheddin ihr Leben für den palästinensischen Boden opferten, nicht, damit eine imaginäre palästinensische Behörde eingerichtet wird, die der Besatzung dient. An diesem schicksalhaften Tag wurde die PLO verbrannt, zusammen mit ihrer nationalen Charta, die den zionistischen Feind als eine koloniale Einheit identifiziert, die das Land Palästina usurpiert hat und Israel nicht anerkennt!

Palästina ist durch die Risse gerutscht, seit die PLO ihre Waffen niedergelegt und den bewaffneten Kampf gegen den Feind als Mittel zur Befreiung Palästinas vom Meer bis zum Fluss aus ihrer Charta entfernt hat. Sie wurde durch den Frieden als die strategische Entscheidung der PLO ersetzt.

Seit den Osloer Abkommen und in der Hoffnung auf einen angeblichen Frieden konnte die zionistische Besatzung viele Errungenschaften erzielen, die sie in ihren vergangenen Kriegen nicht hätte erreichen können, während die Palästinenser viel verloren haben. Sie wurden in einen nicht enden wollenden Zyklus von Verhandlungen hineingezogen, und dann wurden Verhandlungen für dasselbe von Verhandlungen geführt, und die palästinensische Sache ging in den Korridoren der Verhandlungen und fruchtlosen Debatten verloren. Die wahnhafte PA wurde Teil des zionistischen Projekts, indem sie eine Sicherheitskoordination mit dem Feind durchführte. Die PA ist diejenige, die gegen Hamas und Islamischen Dschihad vorgeht, palästinensische Aktivisten verhaftet und die israelischen Sicherheitsbehörden über den Verbleib der palästinensischen Oppositionsgruppen informiert. Der jüngste davon war der Führer des Islamischen Dschihad, Bahaa Abu Al-Ata.

Ich frage mich, wie können wir glauben, dass Mahmoud Abbas den Deal des Jahrhunderts ablehnt, während er die Entwaffnung der Hamas und des Islamischen Dschihad forderte, bevor Trump dies in dem Deal festschrieb? Er hat dies selbst in seiner Rede vor der so genannten Arabischen Liga zugegeben, indem er seinen Verrat zugab und sich an die Zionisten wandte und sagte, er habe ihnen Informationen gegeben, von denen sie nicht hätten träumen können, aber jetzt hat er aufgehört, also müssen sie sich damit befassen. Er sagte auch, dass er nicht an den Einsatz von Waffen glaube und dass er sich dafür einsetzen werde, dass Palästina ein entmilitarisierter Staat wird.

Wenn er sie wirklich ablehnt und uns glauben machen will, hätte er diese verschleierte Rede nicht vor seinen zionistischen Herren halten sollen. Vielmehr hätte er seinen zionistischen Mantel ausziehen und seine Sicherheitskoordination mit der zionistischen Besatzung aufgeben, eine seiner Hände in die Hände des Widerstands legen und die andere dazu benutzen sollen, die Osloer Abkommen zu zerreißen.

Nur in diesem Fall werden wir ihm glauben und ihm applaudieren, und wir werden seine Position mit aller Kraft unterstützen und seine schändliche Geschichte aus unserem Gedächtnis auslöschen.

Tatsächlich ist der Trump-Deal nichts anderes als die Anerkennung der vollendeten Tatsachen, und daran wird sich nichts ändern. Was sie wollen, ist die Legitimierung der Besatzung, den Diebstahl palästinensischen Landes und die Plünderung palästinensischen Eigentums durch die Osloer Führung. Die Osloer Kollaborateure müssen nur noch vor dem palästinensischen Volk öffentlich den oben genannten Bedingungen zustimmen, obwohl sie bereits im Geheimen zugestimmt haben. Dazu gehört, dass sie alle ihre Rechte einräumen und die gegenwärtige Situation anerkennen, einschließlich eines geeinten Jerusalems als Hauptstadt Israels und des Landes, auf dem israelische Siedlungen im Westjordanland gebaut werden, sowie des landwirtschaftlichen Bodens und der Wasserressourcen im Westjordanland, die alle zusammen mit dem Jordantal von Israel kontrolliert werden. Sie müssen ankündigen, dass all dies zu den palästinensischen Gebieten, die durch die Besetzung I 1948 als Teil des so genannten Staates Israel eingenommen wurden, hinzukommt, und die Palästinenser auffordern, dies zu akzeptieren, um eine „Autonomie“ über isolierte und zersplitterte Kantone zu errichten, die später durch Tunnel miteinander verbunden werden, die unter israelischer Kontrolle stehen. Unter der Voraussetzung, dass sie sich gut benehmen, könnte diese Autonomie zu einem lebensfähigen, entmilitarisierten und souveränen Staat werden.

Kein palästinensischer Herrscher, egal wie sehr er mit der Besatzung kollaboriert, würde es wagen, dies zu sagen, und deshalb ist dies ein toter Vertrag, der nicht die Tinte wert ist, mit der er geschrieben wurde.

Was das Neue an dem Geschäft des Jahrhunderts betrifft, so enthüllte es alle Kräfte, die dem Wahn einer Zwei-Staaten-Lösung nachjagten, dem Wahn der UN-Resolutionen, einschließlich der Resolution 181 von 1947 über die Teilung,

Die Resolution 242 nach der Niederlage von 1967, die den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den von ihr besetzten arabischen Gebieten und eine gerechte Lösung des Flüchtlingsproblems forderte, und die Resolution 131 des Sicherheitsrates zum arabisch-israelischen Konflikt, die Israel nicht umsetzte und die heute von Trump mit seinen amerikanischen Schuhen zertrampelt wird.

Es ist ironisch, dass einige der zionistischen arabischen Herrscher von den Palästinensern verlangen, dass sie Trumps Abkommen ernsthaft in Betracht ziehen und mit der amerikanischen Regierung kommunizieren. Sie bestehen darauf, dass die USA der Vermittler des Friedens in der Region und ein ehrlicher Vermittler zwischen den Palästinensern und den Israelis sind. Das ist so, als ob sich jemand gleichzeitig dem Richter und dem Henker ausliefern würde.

Trump sagt zusammen mit einigen der arabischen Zionisten, dass dies eine Gelegenheit ist, die die Palästinenser nicht verpassen sollten, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Dazu sagen wir: Ja, das ist eine Chance, aber für Trump und Netanjahu ist es eine Chance, das Gesicht vor ihrem Volk zu wahren und es vor den Ermittlungen zu bewahren, die in ihren Ländern zu ihrer Entlassung führen können. Sie werden jedoch vor Erleichterung seufzen, wenn dieser verdächtige Deal, den sie während ihrer Wahlkampagnen weiterhin fördern werden, unterzeichnet wird.

Es ist in der Tat eine Gelegenheit für die Palästinenser, sich dem zionistischen Rassismus nicht zu ergeben, ihre Reihen zu vereinen, die Spaltung zu beenden, aus dem Wahn des Osloer Abkommens aufzuwachen und darauf zu treten. Sie müssen zu ihrem ersten Weg zurückkehren oder kämpfen und ihre Entschlossenheit zeigen, ihre Waffen vereinen, denn das usurpierte Land Palästina vom Fluss bis zum Meer kann nur durch bewaffneten Widerstand wiederhergestellt werden. Übersetzt mit Deepl. com



