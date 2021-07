Die Globalisierung der Zwölf Stämme Israels



Von Gilad Atzmon

16.Juli 2021

Der israelische Außenminister Yair Lapid sprach am Mittwoch auf dem siebten Globalen Forum zur Bekämpfung von Antisemitismus. Er sagte, dass Antisemitismus Teil einer breiten Familie von Hass sei, und dass Antisemiten mit Angriffen auf Juden beginnen, aber “immer” dazu übergehen, ihren Hass und ihre Gewalt auch auf andere Gruppen zu richten.

Lapid bestand darauf, dass der Antisemitismus mit anderen Hassformen verwandt sei, wie z.B. mit dem Hass derjenigen, “die am Sklavenhandel teilgenommen haben.” Vermutlich ist dem Ignoranten nicht bewusst, dass einige Historiker behaupten, dass es Juden gab, die im afrikanischen Sklavenhandel prominent waren.

Lapid wies auch auf die “Hutu-Massaker an Tutsis in Ruanda” hin. Jemand sollte ihn darauf hinweisen, dass die palästinensische Nakba 1948 mit einer Vielzahl von jüdischen paramilitärischen Massakern an der einheimischen Bevölkerung eingeleitet wurde. Diese entsetzlichen Aktionen führten zu einer orchestrierten ethnischen Säuberung Palästinas. Lapid behauptete: “Antisemitismus ist nicht der Vorname des Hasses, es ist der Familienname.”

Ich würde dem israelischen Außenminister raten, dass, wenn Rassismus der angemessene Familienname für die meisten Formen von Bigotterie gegenüber dem Anderen ist, dann sollte Chosness (rassische Vorherrschaft) als sein definitiver Vorname betrachtet werden. Wenn Sie sich für eine Sekunde erlaubt haben zu glauben, dass Lapid von einer echten humanistischen und universalistischen Agenda zur Bekämpfung von Rassismus und Hass motiviert war, haben Sie sich offensichtlich geirrt.

Lapid entwarf einen Plan für die Gojim: “Jüdische Menschen brauchen Verbündete und müssen jeden gewinnen, der glaubt, dass es falsch ist, Menschen nur wegen ihres Glaubens, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts, ihrer Nationalität oder ihrer Hautfarbe zu verfolgen … Wir müssen ihnen sagen, dass Antisemitismus nie mit den Juden endet. Er wird immer zum nächsten Ziel weiterziehen.” Lapid zufolge hängt das Überleben des jüdisch-nationalistischen Projekts davon ab, dass man das Universum in identitäre Segmente aufteilt und gleichzeitig sicherstellt, dass sie sich alle an den jüdischen Staat und die Interessen des jüdischen Volkes halten. Während die alte jüdische Linke für eine kosmopolitische Agenda eintrat, die Barrieren und Grenzen zwischen Menschen unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht oder ihrer Nationalität beseitigte, ist die neue jüdische progressive Agenda das komplette Gegenteil. Sie ist dazu da, uns anhand von Geschlecht, Ethnizität, sexueller Orientierung, Rasse usw. zu spalten. Wir sind im Grunde Zeugen einer globalisierten Version der Zwölf Stämme Israels.

Lapid meint, dass “der Kampf nicht zwischen Antisemiten und Juden stattfindet: Der Kampf ist zwischen Antisemiten und jedem, der an die Werte von Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit glaubt.” Aber die Wahrheit ist, dass nicht viele Staaten auf der Welt so weit von den “Werten der Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit” entfernt sind wie der jüdische Staat. Schauen Sie, wie Israel seine afrikanischen Asylbewerber oder die schwarzen Hebräer behandelt. Fällt Ihnen ein anderer Staat ein, der Millionen von Menschen jahrzehntelang in Freiluftgefängnisse sperrt und sie endlosen brutalen Blockaden aussetzt?

Viele in Israel haben Lapids Rede nicht gutgeheißen. Oppositionsführer Benjamin Netanjahu warf dem Außenminister vor, den Begriff des Antisemitismus zu verharmlosen” und seine Einzigartigkeit zu schmälern. Lapid wurde grundsätzlich vorgeworfen, den Holocaust zu trivialisieren. Er ist nicht der erste; die ADL wirft ihm so ziemlich das gleiche “Verbrechen” vor. “

Obwohl der Antisemitismus, der Hass auf Juden, Teil des allgemeinen menschlichen Phänomens des Hasses auf das Fremde ist, unterscheidet er sich davon in seiner Stärke, seiner Beständigkeit über Tausende von Jahren und seiner mörderischen Ideologie, die über Generationen hinweg genährt wurde, um den Weg für die Vernichtung der Juden zu ebnen.” argumentierte Netanjahu. Ausnahmsweise stimme ich Netanjahu zu. Die jüdische Geschichte ist in der Tat eine Kette von Katastrophen. Juden haben während ihrer gesamten Geschichte Ablehnung und Missbrauch erfahren.

Der frühe Zionismus war in der Tat eine einzigartige und erfrischende Bewegung, die dazu bestimmt war, den jüdischen Weg und das Schicksal zu verändern. Er gelobte, die Juden zu “bessern”, sie zu geliebten und respektierten Menschen zu machen. Niemand verstand diesen revolutionären intellektuellen und spirituellen Wandel in der jüdischen Mentalität besser als Benjamin Netanjahus Vater, der, wie ich glaube, eine der besten historischen Abhandlungen über das frühzionistische Projekt geschrieben hat. Aber die Wahrheit vor Ort und der Aufstieg des Antisemitismus sind wahrscheinlich das beste Indiz dafür, dass der Zionismus katastrophal gescheitert ist. Im Laufe der Zeit ist es klar, dass der Zionismus das komplette Gegenteil erreicht hat.

Wenn es noch echte zionistische Denker in der jüdischen Welt gibt, sollten sie in den Spiegel schauen und fragen, was Israel tut, um Antisemitismus zu provozieren. Was ist es, was jüdische Lobbygruppen tun, das so viele Menschen entfremdet? Ein solcher Ansatz könnte sich auf lange Sicht als hilfreicher erweisen als Lapids taktisches Angebot, die Identitären weltweit zu einer neuen Liga zionistischer Söldner zu machen.Übersetzt mit Deepl.com