Die großen Illusionen des Westens in der Ukraine von Jeff Rich

https://johnmenadue.com/the-wests-grand-illusions-in-ukraine/

Abstraktes Ballkonzept der ukrainischen Flagge zwischen der amerikanischen und der russischen Flagge.

Die großen Illusionen des Westens in der Ukraine



Von Gastautor Jeff Rich



22. Februar 2023

Die großen Illusionen der Führer der westlichen Demokratien werden in der Ukraine zunichte gemacht.

La Grande Illusion war der Film von Renoir aus dem Jahr 1937, der die tragischen Fehler der Aristokraten der europäischen Imperien im Ersten Weltkrieg aufzeigte. Er bezog sich wiederum auf ein britisches Traktat aus dem Jahr 1910, The Great Illusion, in dem behauptet wurde, Krieg sei irrational und im zivilisierten Europa unmöglich, weil er den Interessen der britischen imperialen, auf liberalen Regeln basierenden Ordnung zuwiderlaufe.

Die sich abzeichnende Niederlage der Ukraine, der NATO und der USA gegen Russland offenbart ähnliche tragische Irrtümer und große Illusionen.

Aber wie kann ich von einer “drohenden Niederlage” in der Ukraine sprechen? Jeder Leser der Mainstream-Nachrichten in Australien würde sich angesichts des bevorstehenden Jahrestags der Invasion über dieses Urteil lustig machen. Aber ich habe diesen Krieg im Podcast The Burning Archive schon vor dem Konflikt im Februar 2022 kommentiert.

Russland gewinnt den Krieg eindeutig. Es besiegt nicht nur die Ukraine, sondern auch die NATO und die USA. Es gewinnt den Krieg auch militärisch. Es hat eine überwältigende Artillerie-Dominanz und steht kurz davor, Bakhmut einzunehmen. Russland hat dem Wirtschaftskrieg widerstanden, den ‘Sanktionen aus der Hölle’, die ‘den Rubel in Schutt und Asche legen’ würden. Es hat die amerikanische Illusion entlarvt, Russland sei eine “Tankstelle, die vorgibt, ein Land zu sein”. Russland und sein strategischer Partner China sind auf diplomatischer Ebene erfolgreich. Putin hat die westliche Illusion widerlegt, dass Joe Biden eine ‘Vereinte Nationen der Demokratien’ im Stil des Zweiten Weltkriegs zusammenstellen könnte, um Russland zu isolieren. Die größte Demokratie der Welt, Indien, sagte entschieden und höflich: “Nein, die Welt ist komplizierter und multipolarer als das”.

Selbst im Informationskrieg ist der Westen seinen Versorgungsleitungen voraus. Trotz der offensichtlichen amerikanischen Dominanz und der beispiellosen Einschränkungen der “offenen Gesellschaft” des Westens, wie etwa die Entfernung vieler russischer Medienkanäle, nutzt Russland den Blitzkrieg des Westens im Informationskrieg langsam zu seinem Vorteil. Es entlarvt einfach die Wahrheit. Die Ukraine ist keine Demokratie. Die Ukraine hat wirklich ein Problem mit extremen ethno-nationalistischen Ideologien. Die Ukraine setzt ihre Bürger unter Druck, damit sie im Donbass schnell sterben, um die amerikanische Berichterstattung über den Krieg zu unterstützen. Die Ukraine hat seit 2014 wirklich Tausende von Zivilisten beschossen und getötet. Amerika hat, wie Seymour Hersh berichtete und ABC noch nicht berichtet hat, die Nordstream-Pipelines gesprengt. Und Amerika tat dies, laut Hershs Quellen, in einer verdeckten Operation, die den Kongress umging und seinen eigenen NATO-Verbündeten schädigte. Dank der unabhängigen Medien wird die Wahrheit die Explosion überleben.

Doch in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Ukraine auf der Gewinnerseite und kann nichts falsch machen. Wir müssen der Ukraine “beistehen”, “so lange es dauert”. Kürzlich inszenierte das australische Parlament ein Foto der Einheit der Abgeordneten, die mit der ukrainischen Flagge stehen. Die öffentliche Wahrnehmung wird mit ständiger Propaganda genährt, wie z.B. dem Bear Grills ‘Interview’ mit Zelensky. Wenn nach dem Sturz von Bakhmut und der zermürbenden Offensive der russischen Armee die wirklich schlechten Nachrichten eintreffen, könnte der Schock für die öffentliche Meinung für die Weltordnung ebenso folgenreich sein wie das Scheitern des Ersten Weltkriegs oder der Fall von Singapur und Kabul.

Vielleicht haben die amerikanische und die alliierte Führung ihrer eigenen Propaganda geglaubt, dass sie jeden Krieg gewinnen könnten, als sie diesen Krieg provozierten, indem sie versuchten, Russlands Dame auf Brzezinskis großem Schachbrett zu schlagen. Aber wenigstens melden sich jetzt einige “Realisten” zu Wort, wenn auch im Verborgenen in den Korridoren Washingtons. Das Papier der Rand Corporation über die “Vermeidung eines langen Krieges” warnt davor, dass übertriebener Optimismus über den Erfolg des Krieges diesen verlängern wird und dass der Krieg nicht im Interesse der USA ist. Es tadelt Außenminister Blinken höflich als “zu eng auf eine Dimension des Kriegsverlaufs konzentriert”.

Übermäßiges Vertrauen in den Kriegserfolg provoziert Kriege, führt zu langen Kriegen und entspringt den großen Illusionen der nationalen Eliten. Geoffrey Blainey hat dies 1973 in Causes of War (Kriegsursachen) dargelegt, und der Bericht der Rand Corporation und die Fraktion der “Realisten” in Amerika berufen sich heute auf ihn.

Natürlich haben viele Kritiker (einschließlich meines bescheidenen Podcasts) diese Illusionen seit Februar 2022 entlarvt. Jeffrey Sachs. John Mearsheimer. Paul Keating. Tony Kevin. Geoffrey Roberts. Seymour Hersh. Viele, viele mehr, die schändlicherweise als “russische Propagandisten” angegriffen werden.

Die Wahrheit wird die Illusion zerstreuen. Es kann Wochen dauern. Es kann Monate oder Jahre dauern. Aber irgendwann wird es eine Abrechnung geben. Das Ende des Ersten Weltkriegs war nicht gut für die verblendeten europäischen imperialen Eliten. Das Ende des Krieges in der Ukraine wird für die imperialen amerikanischen Eliten nicht gut sein. Sie haben zu lange damit verbracht, die virtuellen Realitäten manipulierter Nachrichten zu spinnen – “Amerika schafft sich seine eigene Realität” -, um sich mit den Realitäten einer veränderten multipolaren Welt auseinanderzusetzen.

Sie wurden als inkompetent entlarvt, wenn es darum geht, einen Krieg mit Gleichaltrigen zu führen, Diplomatie mit unabhängigen Nationen zu betreiben, eine Wirtschaft zu gestalten, die den Menschen und nicht den Blasen dient, und schließlich ihrem eigenen Volk die ehrliche Wahrheit zu sagen. Tragischerweise werden die großen Illusionen dieser Führungselite die eingezogenen Soldaten der Ukraine überleben, dieser entbehrlichen Nation, die sich auf der Suche nach amerikanischem Ruhm verraten hat. Übersetzt mit Deepl.com

Jeff Rich ist Schriftsteller, Historiker, Podcaster und Regierungsbeamter im Ruhestand. Seit 2021 berichtet er im Podcast Burning Archive über den Russland-Ukraine-NATO-Konflikt. Er schreibt einen wöchentlichen Newsletter unter jeffrich.substack.com und berichtet über die Geschichte, Kultur und Geopolitik der multipolaren Welt auf dem Burning Archive Youtube Channel.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …