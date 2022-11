Als alte Berlinerin kann ich alles, was hier steht, nur bestätigen!

Die Hauptstadt des ganz normalen Wahnsinns

Ein Artikel von Frank Blenz

Neuigkeiten aus der Hauptstadt Berlin sind des öfteren keine guten. Dabei ist sie ja unsere aller Hauptstadt, unser Schaufenster in die Welt, unsere Visitenkarte, unser Aushängeschild na und so weiter, wer will also, dass es ihr schlecht geht? Mensch, Berlin, Du bist wunderbar, was machen sie mit Dir? Die Frage stellt sich mir. Dass man in Berlin in turbokapitalistischen und Zeiten der versteckten bis offenen Militarisierung immer noch einen daraufsetzt, ist schlimm, die Entwicklung Berlins steht für die bedrohlich rückwärtsgewandte Entwicklung im ganzen Land. Es ist lang schon geboten, diesen Zug gegen die Wand zu stoppen. Abwarten geht nicht mehr. Ein Kommentar von Frank Blenz



Schlagzeilen voller Pein

Schlagzeilen der derben Sorte aus dem Berliner Alltag lauten gerade „Läden schließen und verwandeln sich in teure Ferienwohnungen“, „Kaufhauskette stellt Insolvenzantrag“, „Tipps für die Zeit ohne Strom in Berin haben Hochkonjunktur“, „Die Flüchtlingsströme sind für Berlin nicht zu stemmen“, „Bäcker, Fleischer, andere Handwerksbetriebe geben auf“, „Staus wegen junger Menschen, die sich auf die Straße kleben“, „Bundespräsident hält Rede an die Nation“, „Gesundheitsminister erklärt, dass Kitas in der Pandemie nicht hätten geschlossen werden müssen“, „Mieterhöhungen von 15 Prozent bedrohen Mieter in Moabit“, „5 Euro für einen Glühwein“, „Briefe werden von der Post unzuverlässig zugestellt“, „Berliner Feuerwehr in Not“, „Sozialämter überlastet“, „Zahl der Obdachlosen steigt“, „Paragrafenänderung durch Regierung schränkt Freiheit der Rede, der Meinung, der Wissenschaft ein“, „Aufarbeitung des RBB-Skandals ist einzige Veralberung“, „Müllgebühren steigen“, „Kochen ohne Strom – Empfehlung dagegen: Rotkohlsalat“, Drama um Berufsausbildung – die Lage ist schlecht“, „Sanierungsstau bei der U Bahn“. Und so weiter. Die Berliner haben das nicht verdient.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

