https://covertactionmagazine.com/2022/12/24/hero-worship-of-zelensky-in-washington-would-make-for-a-good-episode-of-the-twilight-zone-if-it-werent-real/[Quelle: bbc.com]

Die Heldenverehrung von Selenskyj in Washington wäre eine gute Episode der Twilight Zone – wenn sie nicht real wäre



von Jeremy Kuzmarov –



24. Dezember 2022



Joe Biden vergleicht Selenskyj mit Juda dem Makkabäer, aber er ist eher wie der böse griechische König Antiochus in der Chanukka-Geschichte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde bei seinem Besuch in Washington am 21. Dezember wie ein Held empfangen. Die scheidende Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verglich ihn mit Winston Churchill, während Präsident Joe Biden ihn an Chanukka mit Juda dem Makkabäer verglich, der in der Antike den jüdischen Tempel gegen die Truppen des griechischen Königs Antiochus verteidigte.

Wie es sich für einen großen Befreier gehört, versprach Biden Selenskyj weitere 1,85 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe, einschließlich der Patriot-Batterie für Boden-Luft-Raketen und Präzisionsmunition, die zur Bombardierung der Menschen in der Ostukraine eingesetzt werden soll.

Ein lächelndes Männerpaar Beschreibung automatisch generiert mit wenig Vertrauen

Joe und Volodymyr. [Quelle: newzakar.com]

In seiner Rede vor dem Kongress behauptete Selenskyj, dass die Ukraine “Russland im Kampf um die Köpfe der Welt besiegt” habe und dass ihre “Siege dem ukrainischen Volk Mut gegeben” hätten, was “die ganze Welt inspiriert”.

Selenskyj verglich die ukrainischen Soldaten, die in der ostukrainischen Stadt Bakhmut die Stellung gegen die Russen hielten, mit amerikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis kämpften.

Selenskyj sagte: “Die Taktik der Russen ist primitiv. Sie brennen alles nieder und zerstören alles, was sie sehen. Sie schickten Schläger an die Frontlinien. Sie schickten Sträflinge in den Krieg. Sie haben alles gegen uns geworfen, ähnlich wie die andere Tyrannei, die in der Ardennenoffensive”.

Selenskyj fuhr fort: “Um sicherzustellen, dass Bachhmut nicht nur eine Festung ist, die die russische Armee zurückhält, sondern dass die russische Armee vollständig abziehen kann, werden mehr Kanonen und Granaten benötigt. Wie die Schlacht von Saratoga [Wendepunkt im amerikanischen Revolutionskrieg] wird auch der Kampf um Bachhmut den Verlauf unseres Krieges um Unabhängigkeit und Freiheit verändern”.

Historische Analogien kommen gut an in den USA der Amnesie

Selenskyjs Wortwahl und historische Analogien kamen bei den führenden Politikern eines Landes, in dem Geschichtsunterricht abgewertet wird, gut an.

Der Vergleich der russischen Armee mit den Nazis ist obszön, wenn man bedenkt, dass es die Russen waren, die den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg besiegten, und dass das neonazistische Asow-Bataillon ein zentraler Bestandteil der ukrainischen Armee ist.

Das Asow-Bataillon. [Quelle: montrealsimon.blogspot.com]

Selenskyjs Regierung hat auch linke Parteien verboten, ähnlich wie Hitler es 1933 tat, während die Kommunistische Partei die führende legale Oppositionspartei in Russland ist.

Selenskyjs Vergleich der Schlacht um Bachhmut mit Saratoga ist auch deshalb unsinnig, weil die ostukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk für die Autonomie von der ukrainischen Regierung gestimmt haben – sie wurden nie von den Russen kolonisiert, so wie die Vereinigten Staaten vor der Revolution von Großbritannien kolonisiert wurden.

Auch die ukrainische Armee gewinnt den Krieg im Moment nicht, und die Ukraine hat den Krieg mit Russland nach einem vom Ausland unterstützten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 selbst provoziert.

Mehr wie Antiochus

Wenn Selenskyj ein moderner Juda der Makkabäer ist, sollten die Juden dieses Chanukka-Fest lieber mit Antiochus feiern.

Im Jahr 2019 berichtete das CIA-geführte Radio Free Europe über Selenskyjs Verbindung zu Ihor Kholomoisky, einem ukrainischen Oligarchen, dem das Außenministerium im März 2021 die Einreise in die USA untersagte, weil er “in erheblichem Maße korrupt” sei und eines der “größten Schneeballsysteme der Weltgeschichte” betreibe.

Die Beziehung zwischen Kholomoisky und Selenskyj geht auf das Jahr 2012 zurück, als Selenskyj und seine Partner in der Fernsehproduktionsfirma Kvartal 95 begannen, regelmäßig Inhalte für Fernsehsender zu produzieren, die Kholomoisky gehören.

Selenskyj und Kholomoisky (links von Selenskyj) bei einem Treffen im Präsidentenpalast der Ukraine. [Quelle: voanews.com]

Während des ukrainischen Wahlkampfs 2019 veröffentlichte ein Verbündeter des Amtsinhabers Petro Poroschenko auf Facebook eine Tabelle, die angeblich zeigte, dass Selenskyj und seine Fernsehproduktionspartner Nutznießer eines Netzes von Offshore-Firmen waren, die angeblich 41 Millionen Dollar von Kholomoiskys Privatbank erhielten. (Weitere Einzelheiten dazu wurden in den Pandora-Papieren veröffentlicht.)

Der Neoliberale, der eine weitreichende Privatisierungsinitiative vorantrieb, hat nicht nur Oppositionsparteien verboten, sondern auch eine Schreckensherrschaft gegen politische Gegner ausgeübt. Zu den Opfern gehören der frühere Führer der ukrainischen Linken, Wassili Wolga, und die Brüder Kononowitsch, Führer des ukrainischen Jungkommunistischen Bundes, die beschuldigt wurden, pro-russisch zu sein.

Obwohl er mit einem Friedensprogramm in den Wahlkampf zog, provozierte Zelensky einen Krieg mit Russland, indem er a) im Februar eine umfangreiche Truppenaufstockung in der Ostukraine veranlasste, b) den Beschuss der Ostukraine unter Verletzung von Waffenstillstandsvereinbarungen verstärkte und c) die Rückeroberung der Krim und der Stadt Sewastopol, in der sich die Schwarzmeerflotte der russischen Marine befindet, von Russland forderte.

Der Schweizer Journalist Guy Mettan schrieb, dass Selenskyj letztendlich für die Verwüstung der Ukraine im Krieg verantwortlich gemacht werden wird, da er “den Ruin seines Landes einem rechtzeitigen Kompromiss vorzog”.

Vietnam Redux?

Selenskyjs Besuch im Kongress erinnerte an den des südvietnamesischen Premierministers Ngô Đình Diệm, dem ebenfalls ein roter Teppich und große parteiübergreifende Bewunderung zuteil wurden, als er im Mai 1957 Washington besuchte, um mehr Unterstützung für den Krieg gegen die linksgerichtete Nationale Befreiungsfront (NLF) zu fordern.



Ngô Đình Diệm bei seiner Rede vor dem US-Kongress im Jahr 1957. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Sam Rayburn (D-TX) und Vizepräsident Richard Nixon (R-CA) sitzen auf denselben Plätzen, auf denen Kamala Harris (D-CA) und Nancy Pelosi (D-CA) bewundernd zusahen, während Selenskyj sprach. (Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von James Bradley)

Zu dieser Zeit wurde Diệm als “Amerikas Wundermann in Südostasien” gefeiert, weil er die Linie gegen den Kommunismus hielt[1].

Er war 1955 von den USA nach der angeblich vorübergehenden Teilung Vietnams eingesetzt worden und blieb an der Macht, indem er manipulierte Wahlen gewann und seine Gegner in einer Folterkammer unter dem Zoo von Saigon gefangen hielt.

Die von der CIA unterstützte Kampagne des weißen Terrors, die Diệm während seines Besuchs in Washington verheimlichte, war ein Vorbote der ähnlichen Kampagne von Selenskyj.

Die Welt wurde erst spät auf die Schrecken in Südvietnam aufmerksam, als buddhistische Mönche sich selbst verbrannten, um gegen Diệms Terror zu protestieren – ein Vorspiel für noch schlimmere Schrecken, die noch kommen sollten.

[Quelle: cnn.com]

Als der damalige Vizepräsident Lyndon Johnson im Mai 1961 Saigon besuchte, verglich er Diệm mit George Washington, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt und Winston Churchill. Unter vier Augen sagte Johnson jedoch zu einem Reporter: “Scheiße, Mann, er ist der einzige Junge, den wir da draußen haben.”[2] Was natürlich auch auf Selenskyj in der heutigen Ukraine zutrifft.

LBJ, links, und Amerikas damaliger Wundermann. [Quelle: histmag.org]

Waffen des Todes

Die Perversität von Washingtons Heldenverehrung für Selenskyj wurde auf einer von der Donezker Volksrepublik (DVR) am 14. Dezember organisierten Konferenz deutlich, auf der der Einsatz von aus dem Westen gelieferten Waffen gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur durch die Ukraine detailliert dargestellt wurde.

Vertreter der Gemeinsamen Beobachtungs- und Koordinierungsstelle für Kriegsverbrechen in der Ukraine (Joint Monitoring and Coordination Center for War Crimes in Ukraine, JCCC) zeigten mehrere 155-mm-Granaten, HIMARS-Raketen und HARM-Raketen, die Opfer unter der Zivilbevölkerung forderten, sowie die Schäden, die durch die von der ukrainischen Armee zu Tausenden auf dem Gebiet der DVR verteilten Blattminen verursacht wurden.

Tödliche Waffen auf einer Konferenz in der Donezker Volksrepublik am 14. Dezember. [Quelle: donbas-insider.com]

Natalia Shutkina, stellvertretende Leiterin der DVR-Mission beim JCCC, sagte, dass “Kiewer Offizielle versuchen, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass die vom Westen gelieferten Waffen angeblich zur “Verteidigung der Souveränität” und ausschließlich gegen militärische Ziele eingesetzt werden. Das ist leider weit von der Realität entfernt. Seit die NATO-Länder begonnen haben, Waffen an die Ukraine zu liefern, hat der militärische Terror ein noch nie dagewesenes Ausmaß angenommen: Die Zahl der zivilen Opfer hat sich vervierfacht und die Zerstörung der Zivilbevölkerung hat sich verdreifacht.”

Grafische Benutzeroberfläche, Anwendungsbeschreibung automatisch generiert

[Quelle: donbas-insider.com]

Allein seit dem 27. November 2022 hat die ukrainische Armee mehr als 2.800 Granaten und Raketen auf Wohngebiete in der DVR abgefeuert, zum Teil mit westlichen Waffen, was zu zahlreichen zivilen Opfern in Donezk, Gorlowka, Makejewka, Jassinowataja und Elenowka führte.

Der blutigste Tag war zweifellos der 6. Dezember 2022, als die ukrainischen Streitkräfte ihren beruflichen Feiertag “feierten”, indem sie im Donbass acht Zivilisten töteten und 21 verwundeten und 53 Wohnhäuser und 29 andere Gebäude zerstörten.

In mehr als acht Jahren Krieg sind mehr als 15.000 Bewohner der DVR ums Leben gekommen, etwa 4.500 davon seit Februar.

Laut Shutkina findet der Raketen- und Artilleriebeschuss durch die ukrainischen Streitkräfte hauptsächlich tagsüber und am frühen Abend statt, wenn die Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen sind.

[Quelle: donbass-insider.com]

Am 6. Dezember bombardierte die ukrainische Armee mit einer hochpräzisen Artilleriegranate vom Typ M982 Excalibur sogar den Druschba-Sportpalast, in dem die Verteilung von Trinkwasser an die Zivilbevölkerung organisiert wird, seit die Ukraine den Donbass von der einzigen Wasserversorgungsquelle abgeschnitten hat, dem Sewerski-Donez-Kanal, der den größten Teil des Donbass mit Wasser versorgt.

Selenskyj ist zwangsläufig ein Kriegsverbrecher, dessen Verherrlichung in Washington eine gute Folge von Twilight Zone abgeben würde – wenn sie nicht tatsächlich real wäre.

[1] Siehe Seth Jacobs, Cold War Mandarin: Ngo Dinh Diem and the Origins of America’s War in Vietnam, 1950-1963 (New York: Rowman & Littlefield, 2008).

[2] Jacobs, Cold War Mandarin, 124. Anfang November 1963 sanktionierte die Kennedy-Regierung einen Putsch gegen Diệm, der zu seiner Ermordung führte, nachdem er sich für eine Aussöhnung mit der NLF und der nordvietnamesischen Regierung eingesetzt hatte. Ob Selenskyj das gleiche Schicksal erwartet, insbesondere wenn er sich für Verhandlungen mit den Russen entscheidet, bleibt abzuwarten.

Jeremy Kuzmarov

Jeremy Kuzmarov ist leitender Redakteur des CovertAction Magazine.

Er ist der Autor von vier Büchern über die US-Außenpolitik, darunter Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) und The Russians Are Coming, Again, mit John Marciano (Monthly Review Press, 2018).

Er ist zu erreichen unter: jkuzmarov2@gmail.com.

