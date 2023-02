Die Illusion der israelischen Demokratie ist zerbrochen von Haim Bresheeth-Žabner

Wann wird sich Deutschland endlich besinnen und auf die Realität im Netanjahu Regime eingehen und umdenken? Nicht Aktivisten wie Roger Waters Auftritte verbieten, sondern die Israel-Lobby in ihre Schranken weisen und Sanktionen gegen dieses faschistisch-zionistische Apartheidregime verhängen. Die deutsche Staatsräson für den “Jüdischen Staat” und seine Sicherheit sofort beenden. Wir brauchen eine Staatsräson für einen Staat Palästina und seine Bürger, in Würde, Freiheit und Gleichheit. Ich hatte nie eine Illusion über eine israelische Demokratie! Weil es die in Wirklichkeit nie gab und sie bei der Staatsgründung auch niemals geplant war. Diese Lügen-Illusion war eine fatale Propaganda-Lüge. Haben Philosemiten, jüdische wie nicht-jüdische einmal überlegt wie sie mit ihrer “jüdischen Staat” Unterstützung den Antisemitismus weltweit Auftrieb geben? Evelyn Hecht-Galinski

People across the world have watched the thousands of Israelis demonstrating against their government with at least some bemusement. After 75 years of Israel denying its own agency in the terrible catastrophe it has inflicted on the Palestinians, its new government is now blamed for doing something most Israeli governments have never done – openly discussing the aim of controlling the whole of Palestine through an exclusive Jewish apartheid state.