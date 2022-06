Big Thief answers Palestinian call, cancels Tel Aviv gigs In the latest victory for the Palestinian-led boycott, divestment and sanctions movement, indie rock band Big Thief has canceled two gigs in Tel Aviv. The critically acclaimed band heeded the call by activists and fans not to cross the Palestinian picket line and play in apartheid Israel.

Bild:Indie rock band Big Thief performs a live concert in Copenhagen, Denmark on 16 March 2020. Christian Larsen Gonzales Photo

Die Indie-Rockband Big Thief antwortet auf palästinensischen Aufruf und sagt Auftritte in Tel Aviv ab

Von Tamara Nassar

9. Juni 2022



Als jüngster Sieg der von den Palästinensern angeführten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung hat die Indie-Rockband Big Thief zwei Konzerte in Tel Aviv abgesagt. Die von Kritikern gefeierte Band ist dem Aufruf von Aktivisten und Fans gefolgt, die palästinensische Streikpostenkette nicht zu überqueren und im Apartheidstaat Israel zu spielen.

“Wir entschuldigen uns bei denjenigen, die wir mit der Rücksichtslosigkeit und Naivität unserer ursprünglichen Aussage, in Israel zu spielen, verletzt haben”, erklärte Big Thief am Donnerstag.

Die Palästinenser haben den Schritt herzlich begrüßt. “Wir begrüßen den Mut von Big Thief und ihre Bereitschaft, auf die Unterdrückten zu hören”, erklärte PACBI, die palästinensische Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels. “Wir erkennen auch die klare Position einer Mehrheit der Fans der Gruppe an, die BDS grundsätzlich unterstützen”, fügte PACBI hinzu.

In ihrer ursprünglichen Ankündigung sagten Big Thief, die beiden Konzerte im Juli seien eine Geste der “Liebe jenseits von Meinungsverschiedenheiten” und des “Lernens”, gängige Klischees, die von Künstlern verwendet werden, die dem palästinensischen Aufruf zum Boykott Israels den Rücken kehren. Ursprünglich sagte die Band, dass “wir nicht behaupten, zu wissen, wo die moralische Überlegenheit liegt, wenn es darum geht, wie wir uns in den Boykott einordnen”.

In ihrer Erklärung vom Donnerstag stellte die Band jedoch klar, dass dies “in spezifischer Bezugnahme auf das Spielen von Konzerten in Israel während einer Zeit, in der BDS zu einem kulturellen Boykott aufruft” und “nicht in Bezug auf die israelische Besatzung und die Vertreibung von Palästinensern” geschehen sei.

Die Band sagte, sie sei sich nun der “Tragweite” der Angelegenheit bewusst. “Wir lehnen die illegale Besatzung und die systematische Unterdrückung des palästinensischen Volkes ab”, fügte Big Thief hinzu. “Wir glauben an die totale Freiheit und Selbstbestimmung für alle Palästinenser”.



“Obwohl wir noch viel lernen müssen, standen diese grundlegenden Realitäten für uns nie in Frage”, sagten sie. “Wir sind uns auch bewusst, dass unsere Perspektiven aufgrund unserer verschiedenen Privilegien begrenzt sind.”

In ihrer ursprünglichen Ankündigung der beiden Konzerte sagten Big Thief, dass ihre “Beweggründe und Absichten” für die Reise nach Israel darin bestehen, dort zu spielen, wo eines ihrer Bandmitglieder, Bassist Max Oleartchik, Familie hat. “Unsere Absicht, die Konzerte in Tel Aviv zu spielen, wo Max geboren und aufgewachsen ist und derzeit lebt, entsprang dem einfachen Glauben, dass Musik heilen kann”, so die Band in ihrem Statement, in dem sie die Absage bekannt gab.

“Wir haben nun erkannt, dass die von uns gebuchten Shows diesem Gefühl nicht gerecht werden”. Die Band nahm auch ihre frühere Behauptung zurück, dass “wir uns des kulturellen Aspekts der BDS-Bewegung sehr wohl bewusst sind”. In ihrer Erklärung vom Donnerstag räumte die Gruppe ein, dass “wir inzwischen erkannt haben, dass dies nicht der Fall ist”.

Viele Unterstützer palästinensischer Rechte bedankten sich in den sozialen Medien herzlich bei der Band.

Aber Barby, der Veranstaltungsort in Tel Aviv, an dem die Band spielen sollte, zeigte nach der Ankündigung der Band sein wahres Gesicht. “Die Einschüchterungsboykottkampagnen der Nazis auf Instagram haben euch zum Einknicken gebracht”, schrieb das Lokal am Donnerstag – und verleumdete damit die BDS-Bewegung, die sich ausdrücklich gegen Rassismus in all seinen Formen wendet, einschließlich Islamophobie und antijüdischer Bigotterie. Der Veranstaltungsort griff die Bandmitglieder als “einen Haufen miserabler Musiker ohne Rückgrat, die Angst vor ihrem eigenen Schatten haben” an. Das Lokal wünschte der Band “alles Böse auf der Welt”.

Die abscheuliche Reaktion von Barby kommt nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Band offen israelische Soldaten feiert, die sich an der Tötung von Palästinensern beteiligen. Barby “verteilte stolz kostenlose T-Shirts mit dem Logo des Lokals und den Worten ‘f**k you, we’re from Israel'” an Soldaten, die an Israels Angriff auf Gaza 2014 teilgenommen hatten, so PACBI. Während dieses 51-tägigen Angriffs tötete Israel durchschnittlich 11 palästinensische Kinder pro Tag.

Auch die Pro-Israel-Lobbyisten hatten einen Nervenzusammenbruch. StopAntisemitism.org, eine Organisation, die vorgibt, Antisemitismus zu bekämpfen, aber hauptsächlich Kritiker Israels und seiner rassistischen Staatsideologie Zionismus verleumdet, griff die Band an. “Ihr habt den Antisemiten nachgegeben – schlicht und einfach”, sagte die Gruppe und verleumdete die Boykottbewegung. “Das hilft den Palästinensern nicht, es fördert nur den Judenhass.”

Big Thief spielte 2017 am selben Veranstaltungsort in Tel Aviv. Es war geplant, dies im März 2020 zu wiederholen, aber diese Show wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. Nach Israels 11-tägiger Bombardierung des Gazastreifens im Mai 2021 unterzeichneten bedeutende Künstler eine Verpflichtung, nicht in Israel zu spielen, und forderten andere auf, dasselbe zu tun.

Zu den Unterzeichnern der “Musicians for Palestine”-Verpflichtung gehören Patti Smith, Noname, Run the Jewels, Sun City Girls, Broken Social Scene, Rage Against the Machine, Julian Casablancas und Vic Mensa.



Die Künstler rufen ihre Kollegen dazu auf, “öffentlich ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden”, da “die Mitschuld an israelischen Kriegsverbrechen im Schweigen liegt”. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...