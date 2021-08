Wer es wagt “die Mächtigen” herauszufordern……

Die Inhaftierung des ehemaligen britischen Botschafters Craig Murray ist der jüngste Versuch, den unabhängigen Journalismus zu unterdrücken

Von Jonathan Cook

1.August 2021

Craig Murray, ehemaliger Botschafter in Usbekistan, Vater eines neugeborenen Kindes, ein Mann in sehr schlechtem Gesundheitszustand und ohne Vorstrafen, wird sich am Sonntagmorgen der schottischen Polizei stellen müssen. Er ist der erste Mensch, der jemals wegen des obskuren und vage definierten Vorwurfs der “Puzzle-Identifizierung” inhaftiert wurde.

Murray ist auch die erste Person, die in Großbritannien seit einem halben Jahrhundert wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert wurde – einer Zeit, in der so unterschiedliche rechtliche und moralische Werte vorherrschten, dass das britische Establishment gerade erst die Verfolgung von “Homosexuellen” und die Inhaftierung von Frauen wegen Abtreibung beendet hatte.

Die Verurteilung Murrays zu acht Monaten Haft durch Lady Dorrian, die zweithöchste Richterin Schottlands, beruht natürlich ausschließlich auf einer scharfen Auslegung des schottischen Rechts und nicht auf Rachegelüsten des schottischen und Londoner politischen Establishments an dem ehemaligen Diplomaten. Und die Weigerung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs vom Donnerstag, Murrays Berufung trotz zahlreicher eklatanter rechtlicher Unregelmäßigkeiten in dem Fall anzuhören und ihm damit den Weg ins Gefängnis zu ebnen, beruht ebenfalls auf einer strikten Anwendung des Gesetzes und ist in keiner Weise von politischen Erwägungen beeinflusst.

Murrays Inhaftierung hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass er den britischen Staat Anfang der 2000er Jahre in Verlegenheit gebracht hat, indem er das seltenste aller Dinge getan hat: ein Diplomat zu sein, der die Wahrheit sagt. Er deckte auf, dass die britische Regierung zusammen mit den USA am Folterregime in Usbekistan beteiligt war.

Seine Inhaftierung hat auch nichts damit zu tun, dass Murray den britischen Staat in jüngster Zeit in Verlegenheit gebracht hat, indem er in einem Londoner Gerichtssaal über die beklagenswerten und anhaltenden Rechtsmissbräuche berichtete, während Washington versucht, den Wikileaks-Gründer Julian Assange auszuliefern und lebenslang in ein Hochsicherheitsgefängnis zu sperren. Die USA wollen an Assange ein Exempel statuieren, weil er ihre Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufgedeckt und durchgesickerte diplomatische Dokumente veröffentlicht hat, die die Maske von Washingtons hässlicher Außenpolitik fallen ließen.

Murrays Inhaftierung hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass das schottische Gericht ihm im Rahmen des Verfahrens wegen Missachtung der Menschenrechte den Reisepass entzogen hat, damit er nicht nach Spanien reisen kann, um in einem verwandten Fall von Assange auszusagen, der Großbritannien und die USA schwer in Verlegenheit bringt. Der spanischen Anhörung wurden zahlreiche Beweise dafür vorgelegt, dass die USA Assange illegal in der ecuadorianischen Botschaft in London ausspioniert haben, wo er politisches Asyl beantragt hat, um einer Auslieferung zu entgehen. Murray sollte aussagen, dass seine eigenen vertraulichen Gespräche mit Assange gefilmt wurden, ebenso wie Assanges privilegierte Treffen mit seinen eigenen Anwälten. Bei einer solchen Spionage hätte das Verfahren gegen Assange eingestellt werden müssen, wenn der Richter in London das Gesetz tatsächlich angewendet hätte.

Ebenso hat Murrays Inhaftierung nichts damit zu tun, dass er das schottische politische und juristische Establishment in Verlegenheit gebracht hat, indem er fast im Alleingang über die Verteidigung im Prozess gegen den ehemaligen schottischen Ministerpräsidenten Alex Salmond berichtete. Die von Salmonds Anwälten vorgelegten Beweise führten dazu, dass die von Frauen dominierten Geschworenen ihn von einer Reihe von Anklagen wegen sexueller Übergriffe freisprachen, ohne dass die Medien darüber berichteten. Es ist Murrays Berichterstattung über Salmonds Verteidigung, die die Ursache für seinen derzeitigen Ärger ist.

Und ganz sicher hat Murrays Inhaftierung nichts mit seinem Argument zu tun, das erklären könnte, warum die Geschworenen von der Anklage so wenig überzeugt waren, nämlich dass Salmond in Wirklichkeit das Opfer eines hochrangigen Komplotts hochrangiger Politiker in Holyrood war, um ihn zu diskreditieren und seine Rückkehr in die vorderste Reihe der schottischen Politik zu verhindern. Murray zufolge bestand die Absicht darin, Salmond die Chance zu nehmen, sich mit London anzulegen und ein ernsthaftes Plädoyer für die Unabhängigkeit zu halten, und damit die zunehmenden Lippenbekenntnisse der SNP zu dieser Sache zu entlarven.

Unerbittlicher Angriff

Murray ist dem britischen Establishment schon seit fast zwei Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Jetzt haben sie einen Weg gefunden, ihn genauso wie Assange einzusperren und Murray möglicherweise jahrelang in Rechtsstreitigkeiten zu verwickeln, die ihn in den Ruin treiben könnten, während er versucht, seinen Namen reinzuwaschen.

Und angesichts seines äußerst prekären Gesundheitszustands – der dem Gericht ausführlich dokumentiert wurde – besteht die Gefahr, dass sich seine Haftstrafe von acht Monaten in eine lebenslange Haftstrafe verwandelt. Murray wäre vor 17 Jahren beinahe an einer Lungenembolie gestorben, als er das letzte Mal vom britischen Establishment so unerbittlich angegriffen wurde. Sein Gesundheitszustand hat sich seitdem nicht verbessert.

Damals, in den frühen 2000er Jahren, im Vorfeld und in der Anfangsphase der Invasion im Irak, deckte Murray die Komplizenschaft seiner britischen Diplomatenkollegen auf – ihre Vorliebe, die Augen vor den von ihrer eigenen Regierung und deren korrupter und korrumpierender Allianz mit den USA sanktionierten Missständen zu verschließen.

Später, als Washingtons Programm der “außerordentlichen Überstellungen” – staatlicher Entführungen – und sein Folterregime an Orten wie Abu Ghraib ans Licht kamen, hätte das Rampenlicht auf das Versagen der Diplomaten gerichtet werden müssen, ihre Meinung zu sagen. Im Gegensatz zu Murray weigerten sie sich, als Whistleblower aufzutreten. Sie gewährten der Illegalität und Barbarei Deckung.

Dafür wurde Murray von Tony Blairs Regierung unter anderem als sexuelles Raubtier verleumdet – ein Vorwurf, von dem ihn eine Untersuchung des Außenministeriums schließlich freisprach. Aber der Schaden war angerichtet, und Murray musste gehen. Die Verpflichtung zu moralischer und rechtlicher Redlichkeit war eindeutig unvereinbar mit den Zielen der britischen Außenpolitik.

Murray musste seine Karriere neu erfinden, und das tat er mit einem populären Blog. Mit demselben Engagement für die Wahrheit und den Schutz der Menschenrechte hat er auch seine journalistische Arbeit fortgesetzt – und ist dabei erneut auf den gleichen erbitterten Widerstand des britischen Establishments gestoßen.

Zwei-Klassen-Journalismus

Die eklatanteste und beunruhigendste juristische Neuerung in Lady Dorrians Urteil gegen Murray – und der Hauptgrund dafür, dass er ins Gefängnis muss – ist ihre Entscheidung, Journalisten in zwei Klassen einzuteilen: diejenigen, die für zugelassene Medienunternehmen arbeiten, und diejenigen, die wie Murray unabhängig sind und oft von den Lesern finanziert werden, anstatt von Milliardären oder dem Staat hohe Gehälter zu beziehen.

Laut Lady Dorrian haben zugelassene Unternehmensjournalisten Anspruch auf rechtlichen Schutz, den sie inoffiziellen und unabhängigen Journalisten wie Murray verweigert – genau den Journalisten, die sich am ehesten mit Regierungen anlegen, das Rechtssystem kritisieren und die Heuchelei und Lügen der Unternehmensmedien aufdecken.

Als Lady Dorrian Murray der so genannten “Puzzle-Identifizierung” für schuldig befand, machte sie keinen Unterschied zwischen dem, was Murray über den Fall Salmond schrieb, und dem, was anerkannte Unternehmensjournalisten schrieben.

Dafür gibt es einen guten Grund. Zwei Umfragen haben gezeigt, dass die meisten derjenigen, die den Salmond-Prozess verfolgten und glauben, einen oder mehrere seiner Ankläger identifiziert zu haben, dies aufgrund der Berichterstattung der Wirtschaftsmedien, insbesondere der BBC, taten. Murrays Schriften scheinen nur sehr wenig Einfluss auf die Identifizierung der Ankläger gehabt zu haben. Von den namentlich genannten Journalisten wurde Dani Garavelli, der für Scotland on Sunday und die London Review of Books über den Prozess schrieb, von den Befragten 15 Mal häufiger als Murray genannt, weil er ihnen half, Salmonds Ankläger zu identifizieren.

Lady Dorrian unterschied vielmehr, wer bei der Identifizierung geschützt wird. Schreiben Sie für die Times oder den Guardian, oder senden Sie für die BBC, wo die Reichweite des Publikums enorm ist, und die Gerichte werden Sie vor Strafverfolgung schützen. Wenn Sie über die gleichen Themen in einem Blog schreiben, riskieren Sie, ins Gefängnis zu kommen.

Die rechtliche Grundlage der “Puzzle-Identifizierung” – man könnte sagen, der ganze Sinn der Identifizierung – besteht darin, dass sie dem Staat gefährliche Befugnisse einräumt. Sie gibt dem juristischen Establishment die Erlaubnis, willkürlich zu entscheiden, welches Teil des vermeintlichen Puzzles als Identifizierung zu zählen ist. Wenn Kirsty Wark von der BBC ein Puzzleteil beisteuert, gilt dies in den Augen des Gerichts nicht als Identifizierung. Wenn Murray oder ein anderer unabhängiger Journalist ein anderes Puzzlestück anbietet, zählt es doch. Die offensichtliche Leichtigkeit, mit der dieses Prinzip vom Establishment missbraucht werden kann, um abweichende Journalisten zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen, muss nicht weiter betont werden.

Und doch ist dies nicht mehr allein die Entscheidung von Lady Dorrian. Mit der Weigerung, Murrays Berufung anzuhören, hat der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs dieser gefährlichen, zweistufigen Klassifizierung seinen Segen gegeben.

Vom Staat beglaubigt

Was Lady Dorrian getan hat, ist, die traditionellen Ansichten darüber, was Journalismus ausmacht, umzustoßen: dass es sich dabei um eine Praxis handelt, die im besten Fall darauf abzielt, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, und dass jeder, der eine solche Arbeit leistet, Journalismus betreibt, unabhängig davon, ob er üblicherweise als Journalist angesehen wird oder nicht.

Dieser Gedanke war bis vor kurzem selbstverständlich. Als die sozialen Medien ihren Siegeszug antraten, war eine der Errungenschaften, die sogar von den Konzernmedien herausposaunt wurde, das Aufkommen einer neuen Art von “Bürgerjournalisten”. Zu diesem Zeitpunkt glaubten die Konzernmedien, dass diese Bürgerjournalisten zu billigem Futter werden würden, indem sie vor Ort lokale Geschichten liefern würden, zu denen nur sie Zugang hätten und die nur die etablierten Medien zu Geld machen könnten. Genau dies war der Anstoß für die Rubrik “Comment is Free” des Guardian, die es in ihrer Anfangszeit einer Vielzahl von Personen mit Fachwissen oder Informationen ermöglichte, der Zeitung kostenlos Artikel zur Verfügung zu stellen, um die Verkaufszahlen und die Anzeigenpreise der Zeitung zu erhöhen.

Die Haltung des Establishments gegenüber Bürgerjournalisten und die des Guardian gegenüber dem “Comment is Free”-Modell änderte sich erst, als sich diese neuen Journalisten als schwer kontrollierbar erwiesen und ihre Arbeit oft ungewollt oder ungewollt die Unzulänglichkeiten, Täuschungen und Doppelmoral der Konzernmedien aufzeigte.

Nun hat Lady Dorrian dem Bürgerjournalismus den letzten Sargnagel eingeschlagen. Mit ihrem Urteil hat sie erklärt, dass sie und andere Richter darüber entscheiden werden, wer als Journalist gilt und wer somit rechtlichen Schutz für seine Arbeit erhält. Dies ist ein kaum verhohlener Weg für den Staat, Journalisten zu lizenzieren oder zu “zertifizieren”. Es macht den Journalismus zu einer Berufsgilde, in der nur offizielle, unternehmenseigene Journalisten vor der rechtlichen Verfolgung durch den Staat sicher sind.

Wenn Sie ein nicht zugelassener, nicht zertifizierter Journalist sind, können Sie, wie Murray, auf einer ähnlichen Rechtsgrundlage inhaftiert werden wie jemand, der eine chirurgische Operation ohne die erforderlichen Qualifikationen durchführt. Doch während das Gesetz gegen Scharlatane in der Chirurgie die Öffentlichkeit schützen und verhindern soll, dass Kranken unnötiges Leid zugefügt wird, dient Lady Dorrians Urteil einem ganz anderen Zweck: Es soll den Staat vor dem Schaden bewahren, der dadurch entsteht, dass seine geheimen oder höchst bösartigen Praktiken von unruhestiftenden, skeptischen – und jetzt weitgehend unabhängigen – Journalisten aufgedeckt werden.

Der Journalismus wird wieder unter die ausschließliche Kontrolle des Staates und der milliardenschweren Konzerne gebracht. Es mag nicht überraschen, dass Unternehmensjournalisten, die ihren Job behalten wollen, durch ihr Schweigen diesem umfassenden Angriff auf den Journalismus und die freie Meinungsäußerung zustimmen. Schließlich handelt es sich dabei um eine Art Protektionismus – zusätzliche Arbeitsplatzsicherheit – für Journalisten, die bei einem Medienkonzern beschäftigt sind, der nicht wirklich die Absicht hat, die Mächtigen herauszufordern.

Wirklich schockierend ist jedoch, dass diese gefährliche Ausweitung der Macht des Staates und der mit ihm verbündeten Unternehmen von der Journalistengewerkschaft NUJ stillschweigend unterstützt wird. Sie hat zu den monatelangen Angriffen auf Murray und den weit verbreiteten Bemühungen, ihn wegen seiner Berichterstattung zu diskreditieren, geschwiegen. Die NUJ hat sich nicht nennenswert darüber geäußert, dass Lady Dorrian zwei Klassen von Journalisten geschaffen hat – staatlich zugelassene und nicht zugelassene – oder dass sie Murray aus diesen Gründen inhaftiert hat.

Aber die NUJ ist noch weiter gegangen. Ihre Führer haben öffentlich ihre Hände in Unschuld gewaschen, indem sie Murray von der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ausgeschlossen haben, obwohl ihre Funktionäre zugegeben haben, dass er sich qualifizieren sollte. Die NUJ hat sich bei der Verfolgung eines Journalisten genauso mitschuldig gemacht wie einst Murrays Diplomatenkollegen bei seiner Verfolgung als Botschafter. Dies ist eine wirklich beschämende Episode in der Geschichte der NUJ.

Freie Meinungsäußerung kriminalisiert

Noch gefährlicher ist jedoch, dass die Entscheidung von Lady Dorrian Teil eines Musters ist, bei dem sich Politik, Justiz und Medien zusammengetan haben, um die Definition dessen, was als Journalismus gilt, einzuschränken und alles auszuschließen, was über den Brei hinausgeht, der in den Konzernmedien gewöhnlich als Journalismus gilt.

Murray war einer der wenigen Journalisten, die detailliert über die Argumente von Assanges Anwaltsteam bei seinen Auslieferungsanhörungen berichtet haben. Sowohl im Fall Assange als auch im Fall Murray ist auffällig, dass der vorsitzende Richter den Schutz der freien Meinungsäußerung, der dem Journalismus traditionell gewährt wird, eingeschränkt hat, und zwar durch die Einschränkung, wer als Journalist gilt. In beiden Fällen handelt es sich um Frontalangriffe auf die Fähigkeit bestimmter Arten von Journalisten – derjenigen, die frei von unternehmerischem oder staatlichem Druck sind -, über wichtige politische Themen zu berichten, wodurch unabhängiger Journalismus effektiv kriminalisiert wird. Und all dies wurde mit einem Kunstgriff erreicht.

Im Fall von Assange stimmte Richterin Vanessa Baraitser weitgehend den Behauptungen der USA zu, dass es sich bei dem, was der Wikileaks-Gründer getan hat, um Spionage und nicht um Journalismus handelt. Die Obama-Regierung hatte Assange nicht strafrechtlich verfolgt, weil sie keinen rechtlichen Unterschied zwischen seinem Recht, Beweise für US-Kriegsverbrechen zu veröffentlichen, und dem Recht der New York Times und des Guardian, dieselben Beweise, die ihnen von Wikileaks zur Verfügung gestellt wurden, zu veröffentlichen, erkennen konnte. Wenn die US-Regierung Assange strafrechtlich verfolgen würde, müsste sie auch die Redakteure dieser Zeitungen belangen.

Donald Trumps Beamte umgingen dieses Problem, indem sie eine Unterscheidung zwischen “richtigen” Journalisten, die bei Unternehmen angestellt sind, die überwachen und kontrollieren, was veröffentlicht wird, und “falschen” Journalisten, die unabhängig sind und keinem solchen Druck ausgesetzt sind, machten.

Trumps Beamte sprachen Assange den Status eines Journalisten und Verlegers ab und behandelten ihn stattdessen als Spion, der mit Whistleblowern zusammenarbeitete und sie unterstützte. Damit wurde angeblich der Schutz der freien Meinungsäußerung, den er laut Verfassung genießt, aufgehoben. Aber natürlich war das US-Verfahren gegen Assange völliger Unsinn. Es ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit von Enthüllungsjournalisten, mit Whistleblowern “zusammenzuarbeiten” und sie zu unterstützen. Und Spione verstecken die Informationen, die sie von solchen Whistleblowern erhalten, sie geben sie nicht an die Welt weiter, wie es Assange tat.

Beachten Sie die Parallelen zu Murrays Fall.

Richter Baraitsers Ansatz in Bezug auf Assange entsprach dem der USA: Nur zugelassene, zugelassene Journalisten genießen den Schutz des Gesetzes vor Strafverfolgung; nur zugelassene, zugelassene Journalisten haben das Recht auf freie Meinungsäußerung (sollten sie sich dafür entscheiden, es in Redaktionen auszuüben, die staatlichen oder unternehmerischen Interessen verpflichtet sind). Die Redefreiheit und der Schutz des Gesetzes, so Baraitser, beziehen sich nicht mehr in erster Linie auf die Rechtmäßigkeit dessen, was gesagt wird, sondern auf den rechtlichen Status dessen, der es sagt.

Eine ähnliche Methode wurde von Lady Dorrian im Fall Murray angewandt. Sie hat ihm den Status eines Journalisten abgesprochen und ihn stattdessen als eine Art “unzulässigen” Journalisten oder Blogger eingestuft. Wie im Fall von Assange wird damit impliziert, dass “unzulässige” oder “falsche” Journalisten eine so außergewöhnliche Bedrohung für die Gesellschaft darstellen, dass ihnen der normale rechtliche Schutz der freien Meinungsäußerung entzogen werden muss.

Die “Puzzle-Identifizierung” – insbesondere wenn sie mit Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe verbunden ist, die Rechte von Frauen betrifft und in die allgemeine, aktuelle Besessenheit von Identitätspolitik hineinspielt – ist das perfekte Mittel, um eine breite Zustimmung für die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung kritischer Journalisten zu gewinnen.

Die Fesseln der Medienunternehmen

Es gibt ein noch größeres Bild, das jedem ehrlichen Journalisten, ob er nun ein Unternehmen ist oder nicht, nicht entgehen sollte. Lady Dorrian und Richterin Baraitser – und das Establishment, das hinter ihnen steht – versuchen, den Geist wieder in die Flasche zu stecken. Sie versuchen, einen Trend umzukehren, der in den letzten zehn Jahren dazu geführt hat, dass eine kleine, aber wachsende Zahl von Journalisten die neuen Technologien und die sozialen Medien nutzt, um sich von den Fesseln der Konzernmedien zu befreien und Wahrheiten zu sagen, die das Publikum nie hören sollte.

Sie glauben mir nicht? Nehmen Sie den Fall des Journalisten Ed Vulliamy vom Guardian und Observer. In seinem Buch Flat Earth News erzählt Vulliamys Kollege beim Guardian, Nick Davies, die Geschichte, wie Roger Alton, Redakteur des Observer zur Zeit des Irakkriegs und ein glaubwürdiger, lizenzierter Journalist, eine der größten Geschichten in der Geschichte der Zeitung monatelang unter Verschluss hielt.

Ende 2002 überredete Vulliamy, ein altgedienter und sehr vertrauenswürdiger Reporter, Mel Goodman, einen ehemaligen hochrangigen CIA-Beamten, der immer noch über eine Sicherheitsfreigabe der Behörde verfügte, zu Protokoll zu geben, dass die CIA wusste, dass es im Irak keine Massenvernichtungswaffen gab – der Vorwand für eine bevorstehende und illegale Invasion des Landes. Wie viele vermuteten, hatten die US-amerikanische und die britische Regierung Lügen erzählt, um einen bevorstehenden Angriffskrieg gegen den Irak zu rechtfertigen, und Vulliamy hatte eine wichtige Quelle, um dies zu beweisen.

Doch Alton machte dieser weltbewegenden Geschichte einen Strich durch die Rechnung und weigerte sich dann, sechs weitere Versionen zu veröffentlichen, die ein zunehmend verärgerter Vulliamy in den nächsten Monaten geschrieben hatte, als der Krieg drohte. Alton war entschlossen, die Geschichte aus den Nachrichten herauszuhalten. Damals, im Jahr 2002, brauchte es nur eine Handvoll Redakteure – die alle wegen ihrer Diskretion, ihres Feingefühls und ihres sorgfältigen “Urteils” aufgestiegen waren – um sicherzustellen, dass bestimmte Nachrichten ihre Leser nicht erreichten.

Die sozialen Medien haben solche Berechnungen verändert. Die Geschichte von Vulliamy könnte heute nicht mehr so leicht unterdrückt werden. Sie würde durchsickern, und zwar durch einen hochkarätigen unabhängigen Journalisten wie Assange oder Murray. Das ist der Grund, warum solche Persönlichkeiten für eine gesunde und informierte Gesellschaft so wichtig sind – und warum sie und ein paar andere wie sie allmählich verschwinden. Das Establishment hat verstanden, dass der Preis für die freie Tätigkeit unabhängiger Journalisten viel zu hoch ist.

Zunächst wurde jeder unabhängige, nicht lizenzierte Journalismus als “Fake News” in einen Topf geworfen. Vor diesem Hintergrund konnten sich die Unternehmen der sozialen Medien mit den so genannten etablierten Medienkonzernen zusammentun, um unabhängige Journalisten in die Vergessenheit zu treiben. Und jetzt werden unabhängige Journalisten darüber aufgeklärt, welches Schicksal ihnen droht, wenn sie versuchen, Assange oder Murray nachzueifern.

Schlafen am Steuer

Während die Unternehmensjournalisten am Steuer schliefen, bereitete sich das britische Establishment darauf vor, das Netz auszuweiten, um jeden Journalismus zu kriminalisieren, der versucht, die Macht ernsthaft zur Rechenschaft zu ziehen. Ein kürzlich veröffentlichtes Konsultationspapier der Regierung, in dem ein drakonischeres Vorgehen gegen das gefordert wird, was irreführend als “Weitergabe von Informationen” – ein Code für Journalismus – bezeichnet wird, hat die Unterstützung von Innenministerin Priti Patel erhalten. In dem Dokument wird der Journalismus implizit als etwas eingestuft, das sich kaum von Spionage und Whistleblowing unterscheidet.

Im Zuge des Konsultationspapiers hat das Innenministerium das Parlament aufgefordert, “höhere Höchststrafen” für Straftäter – also Journalisten – in Erwägung zu ziehen und die Unterscheidung “zwischen Spionage und den schwerwiegendsten unbefugten Enthüllungen” aufzuheben. Die Regierung argumentiert, dass “Weitergabe von Informationen” “weitaus schwerwiegendere Schäden” verursachen kann als Spionage und daher ähnlich behandelt werden sollte. Wenn das akzeptiert wird, wird jede Verteidigung des öffentlichen Interesses – der traditionelle Schutz für Journalisten – abgeschwächt.

Jeder, der die Assange-Anhörungen im letzten Sommer verfolgt hat – was die meisten Journalisten in den Unternehmensmedien ausschließt -, wird starke Anklänge an die Argumente bemerken, die die USA für die Auslieferung von Assange vorgebracht haben, Argumente, die Journalismus mit Spionage vermengen und die von Richter Baraitser weitgehend akzeptiert wurden.

All dies kam nicht aus heiterem Himmel. Wie die Online-Technologie-Publikation The Register im Jahr 2017 feststellte, prüfte die Rechtskommission damals “Vorschläge im Vereinigten Königreich für ein neues Spionagegesetz, das Journalisten als Spione ins Gefängnis bringen könnte”. Es hieß, ein solches Gesetz werde “in aller Eile von Rechtsberatern entwickelt”.

Es ist schon außergewöhnlich, dass zwei investigative Journalisten – einer davon ein langjähriger, ehemaliger Mitarbeiter des Guardian – es geschafft haben, in diesem Monat einen ganzen Artikel über das Konsultationspapier der Regierung zu schreiben und Assange nicht ein einziges Mal zu erwähnen. Die Warnzeichen sind schon seit fast einem Jahrzehnt vorhanden, aber die Journalisten haben sich geweigert, sie zu bemerken. Es ist auch kein Zufall, dass Murrays Notlage ebenfalls nicht auf dem Radar der Konzernmedien erschienen ist.

Assange und Murray sind die Kanarienvögel im Kohlebergwerk für das zunehmende Vorgehen gegen investigativen Journalismus und gegen Bemühungen, die Exekutive zur Rechenschaft zu ziehen. Das mag erklären, warum die Konzernmedien das zunehmende politische und rechtliche Klima gegen Meinungsfreiheit und Transparenz nicht nur gelassen sehen, sondern es geradezu bejubeln.

In den Fällen Assange und Murray In diesen Fällen schafft sich der britische Staat einen Raum, in dem er definiert, was als legitimer, autorisierter Journalismus gilt – und die Journalisten machen bei dieser gefährlichen Entwicklung mit, wenn auch nur durch ihr Schweigen. Diese Absprache sagt uns viel über die gegenseitigen Interessen des politischen und juristischen Establishments auf der einen Seite und des Medienestablishments auf der anderen Seite.

Assange und Murray sagen uns nicht nur beunruhigende Wahrheiten, die wir nicht hören sollen. Die Tatsache, dass ihnen die Solidarität derjenigen verweigert wird, die ihre Kollegen sind, die als nächste in der Schusslinie stehen könnten, sagt uns alles, was wir über die so genannten Mainstream-Medien wissen müssen: dass die Rolle der Konzernjournalisten darin besteht, den Interessen des Establishments zu dienen und sie nicht in Frage zu stellen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Essay erschien zuerst auf Jonathan Cooks Blog: https://www.jonathan-cook.net/blog/

