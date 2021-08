The international community has normalised Israel’s colonial violence Israel’s dependence on being able to act with absolute impunity through its military and other institutions, as well as its illegal settlers, continues to leave a trail of oppressive destruction for the people of occupied Palestine. Indeed, nobody is safe from Israeli belligerence.

Die internationale Gemeinschaft hat Israels koloniale Gewalt zu einer normalen Angelegenheit gemacht



Von Ramona Wadi

10. August 2021

Die Abhängigkeit Israels davon, mit Hilfe seines Militärs und anderer Institutionen sowie seiner illegalen Siedler absolut ungestraft handeln zu können, hinterlässt bei den Menschen im besetzten Palästina weiterhin eine Spur der Unterdrückung und Zerstörung. In der Tat ist niemand vor der israelischen Kriegstreiberei sicher.

Ende Juli zum Beispiel wurden die Büros von Defence for Children International – Palestine (DCIP) in Al-Bireh in den frühen Morgenstunden von israelischen Streitkräften gestürmt. Die israelischen Soldaten beschlagnahmten sechs Computer, zwei Laptops, Festplatten und Akten im Zusammenhang mit palästinensischen Kinderhäftlingen, die vor israelischen Militärgerichten angeklagt sind. DCIP wurde kein Grund für die Razzia genannt.

“Die israelische Regierung wird zunehmend ermutigt, die legitime Menschenrechts- und humanitäre Arbeit palästinensischer Menschenrechts- und zivilgesellschaftlicher Organisationen zu kriminalisieren”, sagte DCIP-Generaldirektor Khaled Quzmar, “und ich bin zutiefst besorgt, dass politisch motivierte Verfolgungen vor den israelischen Militärgerichten zur Norm werden.

Zwischen der israelischen Zwangsgewalt und der Dokumentation von DCIP liegt die Normalisierung der kolonialen Gewalt Israels durch die internationale Gemeinschaft. Wäre diese nie normalisiert worden, hätten unabhängige Menschenrechtsorganisationen innerhalb der Parameter des internationalen Rechts effektiver arbeiten können? So wie die Dinge liegen, passt die heuchlerische Rhetorik der UNO nicht zu ihren Taten, so dass Menschenrechtsorganisationen in Palästina nicht nur mit Razzien durch israelische Soldaten konfrontiert sind, sondern auch mit der Isolation, im Rahmen des internationalen Rechts zu arbeiten, wenn auch ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, die das Recht aufrechterhalten soll. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die internationale Gemeinschaft dem palästinensischen Volk, selbst palästinensischen Kindern, die vor israelische Militärgerichte gestellt werden, irgendeine sinnvolle Unterstützung gewährt.

Im Juli töteten israelische Streitkräfte zwei Jungen – der jüngste war erst 11 Jahre alt – und verletzten zwei weitere. Die von DCIP zusammengestellten Statistiken zeigen, dass im Mai dieses Jahres 72 Kinder von israelischen Siedlern und Soldaten getötet wurden. Das ist die höchste monatliche Zahl, die jemals erreicht wurde, abgesehen von Januar 2009 und Juli und August 2014, die mit den Operationen Gegossenes Blei und Protective Edge zusammenfielen. Nach den jüngsten Statistiken von Addameer vom Juli dieses Jahres werden 225 Kinder in israelischen Gefängnissen festgehalten.

Die gezielte Verhaftung von palästinensischen Kindern ist eine ständige israelische Politik – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Während Israel sicherlich keine Skrupel hat, jede Form von Menschenrechtsarbeit zu behindern, die den Palästinensern zugute kommen könnte, spricht die Selektivität, mit der die israelischen Streitkräfte vorgehen, Bände über das Vorgehen des Besatzungsstaates gegen Organisationen wie DCIP und B’Tselem. Letztere hatte Anfang des Jahres den Zorn der Regierung auf sich gezogen, nachdem sie Israel als Apartheidstaat bezeichnet hatte. Die Behinderung von Menschenrechtsorganisationen hat letztlich Folgen für das palästinensische Volk, das keine politischen Vertreter hat, die sich tatsächlich um seine politischen und Menschenrechte kümmern, und daher auf Organisationen angewiesen ist, die die Kluft zwischen der vorherrschenden israelischen Darstellung und den palästinensischen Aussagen überbrücken, die in der Regel zum Schweigen gezwungen werden.

Es ist sehr bezeichnend, dass auch die DCIP das Bedürfnis verspürt, die UNO aufzufordern, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Menschenrechtsorganisation, die die angeblichen Hüter der Menschenrechte an ihre Verpflichtungen erinnern muss, sagt viel über die abgeschottete Blase aus, in der die internationale Organisation agiert. Wenn solche Organisationen der Zivilgesellschaft wissen, dass sie sich nicht auf internationale Institutionen verlassen können, wenn es darum geht, auch nur die grundlegendsten Rechte der Unterdrückten zu schützen, stellt sich die Frage, warum die UNO immer noch als Bezugspunkt und Autorität in Menschenrechtsfragen gilt. Übersetzt mit Deepl.com

