Die Israel Hasbara Maschine versucht, Naftali Bennett “Ich tötete viele Araber” Zitat zu reinigen.



Von Jonathan Ofir

18. Juni 2021

Der neue israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat nicht nur gesagt: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und das ist kein Problem”, sondern es war sogar noch schlimmer, als es scheint.

Israel hat gerade seinen rechtesten Premierminister aller Zeiten bekommen, in Form von Naftali Bennett. Wir haben bereits die Anzeichen gesehen, dass israelische Experten versuchten, seine rassistische Geschichte zu säubern, um ihn besser zu verkaufen als Netanyahu.

Aber was macht man mit Sätzen wie “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und damit gibt es kein Problem”? Ich meine, das ist eines der eindeutig rassistischsten Dinge, die er gesagt hat, es wird oft zitiert, und es ist nicht nur rassistisch, sondern hat einen völkermörderischen Beigeschmack?

Nun, wenn Sie StandWithUs sind, die israelische Propaganda-Outfit, Sie versuchen, die Geschichte zu löschen, indem sie es falsch darstellen – indem es Fake News nennen.

Hier ist die StandWithUs Instagram Post von gestern:

Sie behaupten, dass “Al Jazeera und Bella Hadid Fake News verbreiten”. Es zeigt zwei Posts, wobei der eine Al Jazeera paraphrasiert, dass “Bennett damit geprahlt hat, Palästinenser zu töten”, und der andere ist Bella Hadid, die das genaue Zitat postet:

“Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und damit habe ich kein Problem.”

StandWithUs behaupten, dass dies eine Lüge ist. Sie posten also das angeblich “wahre” Zitat:

“Ich habe in meinem Leben viele Terroristen getötet… das ist gut und es ist eine Schande, dass wir nicht mehr Terroristen getötet haben”.

Also, wer sagt die Wahrheit?

Lassen Sie es mich gleich hier verraten – StandWithUs lügt, und Bella Hadid ist sehr präzise. Ob Bennett den anderen Satz gesagt hat, den StandWithUs zitiert, ist irrelevant, denn er hat tatsächlich dieses Zitat über das Töten “vieler Araber” im Jahr 2013 gesagt.

Und der Kontext, in dem es gesagt wurde, macht es noch schlimmer.

Am 15. August 2013 gab Adalah, das Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel, bekannt, dass es forderte, dass der Generalstaatsanwalt eine Untersuchung gegen Bennett einleitet. Adalah behauptete, dass Bennett, der damals Wirtschaftsminister war, angeblich zu Gewalt angestiftet habe. Grundlage dafür war ein Bericht von Yediot Aharonot vom 29. Juli 2013, in dem ein Streit beschrieben wurde, der zwischen Bennett und dem nationalen Sicherheitsberater Yaakov Amidror ausgebrochen war. In diesem Streit sagte Bennett, dass “wenn Terroristen gefasst werden, sie einfach getötet werden müssen”. Als Antwort darauf sagte Amidror, dass “dies illegal ist”, worauf Bennett antwortete:

Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und damit gibt es kein Problem.

Mondoweiss berichtete damals darüber hier, und hier ist ein Screenshot des fraglichen Yediot Aharonot-Artikels:

Bild gepostet auf Facebook am 28. Juli 2013 von Manar Yaqub. Es wird übersetzt als:

Bennett’s “Lösung”

Bennett: “Wenn [ihr (pl.)/wir/ihr] Terroristen fangt, [müsst ihr] sie einfach töten.”

Amidror: “Hören Sie, das ist nicht legal.”

Bennett: “Ich habe in meinem Leben schon viele Araber getötet, und damit gibt es kein Problem.”

Packen wir das also erst einmal aus, bevor wir weitermachen. Das erste Problem mit Bennetts Worten ist eigentlich nicht das berüchtigtste Zitat, sondern das über die außergerichtliche Hinrichtung eines mutmaßlichen “Terroristen”. Dies ist eine konsequente Politik in Israel gewesen, die 2015 im gesamten politischen Spektrum und im Sicherheitsestablishment offen befürwortet wurde. Sogar der “liberale” Yair Lapid, der jetzt in der neuen Regierung stellvertretender Ministerpräsident werden soll, sagte:

Wer ein Messer oder einen Schraubenzieher zückt, oder was auch immer es sein mag, die Anweisung muss lauten: schießen, um zu töten. Nicht zu zögern. Es wird volle rechtliche Rückendeckung geben. Der Staat gibt volle juristische Rückendeckung.

Als die schwedische Außenministerin Margot Wallström zu Recht forderte, zu untersuchen, ob es in Israel tatsächlich eine Politik der außergerichtlichen Hinrichtungen gibt, meinte ein prominenter Pädagoge auf den Seiten der Sheldon-Adelson-Zeitung Makor Rishon, dass sie die “Bernadotte-Behandlung” – Ermordung – bekommen sollte, wenn sie das auch nur andeutet. Premierminister Netanjahu bezeichnete Wallströms Vorschläge als “empörend, unmoralisch, ungerecht und dumm”.

Aber nun zurück zu Bennett. Er schlug genau dies vor. Und als man ihn darauf hinwies, dass dies illegal ist, benutzte er eine Sprache, in der er “Terroristen” mit “Arabern” vertauschte. Das ist eine rassistische Kriminalisierung von Palästinensern, die die Quintessenz dieses ganzen Problems ist – man wird standardmäßig als “Araber” verdächtigt, ein wahrscheinlicher “Terrorist” zu sein, und dann gibt es “kein Problem” damit, dich zu töten, aufgrund dieses Verdachts.

Bennett hat selbst versucht, diese zu sanitize, im Jahr 2015. Ein Tweet von ihm zeigte einen Screenshot der Medienveröffentlichung mit diesem berüchtigten Zitat, das eigentlich den oben erwähnten Austausch mit Amidror zeigt. Bennett kommentiert:

Lügner, ich habe die Schnauze voll von euch

Ich habe nie gesagt “Ich habe viele Araber in meinem Leben getötet” oder irgendetwas aus diesem Zitat. Ich habe über Terroristen gesprochen. Und ich werde mich nicht entschuldigen.

Bennett benutzt einen Strohmann. Er mag auch über Terroristen gesprochen haben, aber er sprach auch über “Araber”.

Die Jerusalem Post fügt nun der Hasbara-Kampagne hinzu, indem sie sagt, dass “Bella Hadid und Al-Jazeera verleumderische Zitate von PM Bennett teilen”. Sehen Sie jetzt, wie Bennetts Worte werden nur “umstritten” und “falsch zitiert”:

Kontroverse 2013 falsch zitierte Kommentare, die angeblich vom neu gewählten Premierminister Naftali Bennett gemacht wurden, tauchten am Montag über Social-Media-Posts von Supermodel, Bella Hadid und der Al-Jazeera-Publikation AJ+ wieder auf. Die Zitate von Bennett stammen aus einer Kabinettsdebatte über die Freilassung von palästinensischen Terroristen mit Blut an den Händen. In einer Instagram-Story teilte Hadid kürzlich ihren 43 Millionen Followern mit, dass Bennett gesagt habe: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet, und es gibt kein Problem damit.”

Die Jerusalem Post bringt zu Bennetts Verteidigung seine eigene Behauptung aus dem Jahr 2015:

Bennett stellte in einem Knesset-Briefing im Jahr 2015 klar, dass er vom ehemaligen Parteimitglied der Gemeinsamen Liste, Haneen Zoabi, ungenau mit den Worten zitiert wurde: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet”, während er tatsächlich sagte, dass er im Rahmen seines Armeedienstes viele Terroristen getötet habe.

Es ist offensichtlich, dass Bennett im Jahr 2015 von Haneen Zoabi mit seinen rassistischen Äußerungen konfrontiert wurde, und es wurde ihm unangenehm, also versuchte er, die Geschichte umzuschreiben. Jetzt ist es 2021, er ist Premierminister, und es ist wieder unangenehm, also versucht er, es wieder umzuschreiben – mit Hilfe von StandWithUs, der Jerusalem Post und anderen.

Das wird wahrscheinlich immer so weitergehen, um genug Zweifel daran zu pflanzen, was Bennett tatsächlich gesagt hat. Die nächste Kampagne könnte sein: Was hat er wirklich gemeint, als er zum palästinensisch-israelischen Gesetzgeber Ahmad Tibi sagte, dass “als Sie noch auf Bäume kletterten, wir hier einen jüdischen Staat hatten”? Hat er die Palästinenser wirklich Affen genannt, oder hat er Ahmad Tibi nur einen Affen genannt? Oder hat er nur die Terroristen gemeint? Übersetzt mit Deepl.com

H/t Oumaima Abou Elenin

