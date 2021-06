Bild:Israeli police say some 1,550 Palestinian citizens of Israel have been arrested since May 9 [Ahmad Gharabli/AFP]

Die israelische Polizei hat nach dem Gaza-Krieg Tausende verhaftet. Vier von ihnen erzählen ihre

Geschichte

Von Maria Rashed

18.06.2021

Angesichts eines Verhältnisses von arabischen zu jüdischen Angeklagten von neun zu eins bezeichnet eine Bürgerrechtsgruppe die Aktion als “einen militarisierten Krieg gegen palästinensische Bürger Israels”. Die Polizei streitet jegliche Vorwürfe der Diskriminierung abIn den Wochen seit den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, bei denen es auch in Israels gemischten Städten, in denen sowohl Juden als auch Araber leben, zu schweren Ausschreitungen kam, hat die israelische Polizei im ganzen Land eine große Verhaftungsaktion durchgeführt. Nach Angaben der Polizei wurden mehr als 2.100 Personen verhaftet, und mindestens 280 wurden angeklagt. Von diesen sind 91 Prozent arabische Bürger Israels, eine Gruppe, die etwa 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Dieses Verhältnis hat starke Kritik von Bürgerrechtsgruppen und arabischen israelischen Gesetzgebern auf sich gezogen, die die Polizei beschuldigen, arabische Bürger zu diskriminieren, obwohl sowohl Juden als auch Araber während der Kämpfe mit Gaza randalierten. Haaretz sprach mit drei arabischen israelischen Teenagern und einem Gemeindeaktivisten, die alle bei oder in der Nähe von Protesten verhaftet wurden. Sie beschrieben eine harte Behandlung durch die Polizei und sagten, sie seien verhaftet worden, obwohl sie nichts Illegales oder Gewalttätiges getan hätten. Die Polizei sagte gegenüber Haaretz, dass diese Verhaftungen an Orten erfolgten, an denen es zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. Einer der Teenager ist Mohammed Haj-Yehia, ein 14-Jähriger aus Taibeh, einer arabischen Stadt in Zentralisrael. Er wurde am 17. Mai, dem dritten Tag des Eid al-Fitr-Festes, festgenommen und steht bis zum 10. Juni unter Hausarrest. Haj-Yehia sagt, er sei verhaftet worden, als er mit zwei Freunden in der Nähe einer Demonstration an diesem Abend in Taibeh stand. “Er wollte mit seinen Freunden essen gehen. Plötzlich kam ein Auto mit israelischen Streitkräften auf meinen Sohn und die Kinder zu, die sie mit Gummigeschossen angriffen, damit sie nicht weglaufen”, erinnert sich seine Mutter, Sana Haj-Yehia. “Sie schlugen und prügelten meinen Sohn, zerrten ihn, fesselten seine Hände und brachten ihn in ein verlassenes Gebiet, wo die Brutalität weiterging.” Haj-Yehia selbst fügt hinzu: “Ich fühlte mich, als würde ich sterben, als er auf meinem Hals saß, mich würgte und hart schlug. Ich konnte mich nicht bewegen; es tat weh. Ich dachte tatsächlich, dass dies mein Ende sei und ich sterben würde.” Haj-Yehia sagt, er habe immer noch blaue Flecken am ganzen Körper von der Begegnung. Haj-Yehia wurde vier Tage lang im Gefängnis festgehalten. Seine Mutter sagt: “Am Tag der Verhaftung gingen wir um 4 Uhr morgens zur Polizeistation, um meinen Sohn als vermisst zu melden, weil wir ihn seit 21 Uhr in der Nacht nicht mehr gesehen hatten. Als wir auf dem Revier ankamen, sah ich plötzlich Mohammed in der Haftanstalt.” Haj-Yehia sagt, die Polizei habe ihn auch verbal malträtiert. “Sie haben mich bedroht, um mich zu einem Geständnis zu bringen. Ich habe aber nichts getan, was ich gestehen könnte.” Haj-Yehia wurden Vergehen vorgeworfen, die keinen Sinn ergaben, sagt seine Mutter, die hinzufügt, dass der Anwalt ihres Sohnes die Polizei davon überzeugt hat, Haj-Yehia aus dem Hausarrest zu entlassen, damit er von 8 bis 14 Uhr die Schule besuchen kann. “Mein Sohn ist traumatisiert, er ist überwältigt und am Boden zerstört”, sagt sie. “Ich möchte, dass die Welt erfährt, wie dieses Land mit Kindern umgeht.” 18-stündiges Verhör Nadem und Nour Saadi, Geschwister aus Haifa im Alter von 16 und 18 Jahren, wurden in der gleichen Nacht vor zwei Wochen verhaftet, nachdem sie eine Demonstration in der Innenstadt von Haifa verlassen hatten. “Ich war bei dem Protest, aber als die Zusammenstöße begannen und die israelische Polizei mit Tränengas angriff, bin ich sofort gegangen”, sagt Nour Saadi. “Ich stand mit zwei Freunden, als eine Gruppe von Polizisten auf mich zukam und mich an den Haaren packte.” Nadem fügt hinzu: “Ich sah sechs israelische Polizisten, die meine Schwester angriffen. Ich musste sie aufhalten. Ich fragte, was der Grund für ihr brutales und aggressives Vorgehen gegen meine Schwester sei. Sie ließen meine Schwester los und begannen, mich anzugreifen. Sie brachten uns zum Verhör, das 18 Stunden dauerte, und hielten mich dann zwei Nächte lang fest.” Nour sagt: “Während des Verhörs brachten sie uns kein Wasser, sie sagten uns, dass sie uns leiden lassen würden, bedrohten uns mit Pfefferspray und beschimpften und beleidigten uns auch die ganze Zeit, in der wir festgehalten wurden.” Sie sagt, sie sei 15 Stunden lang festgehalten worden. Vor ein paar Tagen wurde Nadem zum zweiten Mal festgenommen, als er auf der Straße spazieren ging. Er sagt, die Polizei habe ihn ohne Grund angehalten und befragt. “Ich hatte Angst, dass sie mich wieder verhaften und schlagen würden, also rannte ich weg. Sie verfolgten mich und legten mir Handschellen an, schlugen mich und brachten mich in die Haftanstalt”, sagt er. Schließlich wurde er freigelassen und hat seitdem nichts mehr von der Polizei gehört. Verhaftet “nur wegen meines Namens Rafat Abu Aish, ein 27-Jähriger aus der Beduinenstadt Lakiya im Süden, ist Schriftsteller und Aktivist und hat einen Bachelor-Abschluss in Jura. Letzten Monat wurde er vor dem Studentenwohnheim der Ben-Gurion Universität des Negev vom Sicherheitsdienst Shin Bet verhaftet. Er sagt, er wurde verhaftet, während Studenten in der Nähe des Campus protestierten. Die Polizei verhaftete acht Personen, und er war einer von ihnen. “Die Verhaftung stand nicht im Zusammenhang mit dem Protest, sondern nur wegen meines Namens. Sie suchten nach mir, um mich zu beschuldigen, ein Auto in Brand gesetzt zu haben, ein Unfall, der sich in dieser Nacht in Lakiya ereignete”, sagt er.

“Sie hielten mich drei Tage lang unter dem Vorwurf fest, ein Auto abgefackelt zu haben, obwohl ich es offensichtlich nicht getan habe. Während der gesamten Ermittlungen weigerte sich die israelische Polizei, das Kameramaterial anzusehen, das eindeutig zeigt, dass ich unschuldig bin. Erst nach drei Tagen stimmten sie zu, die Aufnahmen der Sicherheitskameras aus den Wohnheimen zu überprüfen, die zeigten, dass ich in der Nacht des Feuers in den Wohnheimen schlief.” Das Adalah Legal Center for Arab Minority Rights in Israel nannte die Verhaftungsaktion “einen militarisierten Krieg gegen palästinensische Bürger Israels.” “Dies ist ein Krieg gegen palästinensische Demonstranten, politische Aktivisten und Minderjährige, bei dem massive israelische Polizeikräfte eingesetzt werden, um die Häuser palästinensischer Bürger zu durchsuchen”, sagt Hassan Jabareen, der Generaldirektor von Adalah. “Diese Razzien dienen dazu, palästinensische Bürger Israels einzuschüchtern und sich an ihnen zu rächen – ‘um die Rechnung zu begleichen’ mit den Palästinensern, in den eigenen Worten der israelischen Polizei – wegen ihrer politischen Positionen und Aktivitäten.” Die Polizei sagte Haaretz als Antwort: “Während der Ereignisse [der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas] arbeitete die Polizei rund um die Uhr im ganzen Land, um Gewalt und ordnungswidriges Verhalten zu stoppen, um die Sicherheit aller Israelis zu schützen. Diese Verdächtigen waren in Fälle von Ausschreitungen verwickelt und wurden ohne Bezug zu ihrer Identität juristisch untersucht. “Die israelische Polizei achtet die Rechte der Verdächtigen, während sie eine professionelle Untersuchung durchführt. Wir betrachten jede Beteiligung von Bürgern an terroristischen Aktivitäten und ordnungswidrigem Verhalten mit Strenge, und wir werden weiterhin handeln, um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und die Öffentlichkeit zu schützen. In Fällen, in denen Festgenommene Beschwerden über ihre Inhaftierung haben, sollten sie sich an die zuständigen Behörden wenden.”

Übersetzt mit DeepL.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...