Die israelischen und palästinensischen Wahlen beleidigen die Demokratie-

jede auf ihre Weise

Von Salem Barahmeh

17. 3. 2021

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten werden die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) und Israel im Abstand von wenigen Monaten Parlamentswahlen abhalten. Viele in der internationalen Gemeinschaft und den Medien werden dies als eine gemeinsame Übung in Demokratie sehen, aber in Wirklichkeit ist es ein Fenster in die Realität eines zweistufigen Systems, das den Palästinensern die grundlegenden Freiheiten und Rechte verweigert, die viele auf der ganzen Welt als selbstverständlich ansehen.

Fahren Sie in diesem Frühjahr über die kurvenreichen Straßen des Westjordanlands und Sie werden Wahlplakate sehen, die die schöne Landschaft mit Oliven- und Mandelbäumen unterbrechen. Bei näherer Betrachtung werden Sie vielleicht bald feststellen, dass der beworbene Kandidat kein eifriger Palästinenser ist, der sich um einen Parlamentssitz bewirbt. Es ist wahrscheinlich ein israelischer Kandidat, der für das israelische Parlament kandidiert.

Das wirft eine sehr berechtigte Frage auf: Warum machen Israelis Wahlkampf im Westjordanland, dem Gebiet, das nach internationalem Recht und Konsens Teil eines zukünftigen palästinensischen Staates werden soll?

Israel besetzt und kontrolliert das gesamte Westjordanland und hat große Teile davon de facto annektiert durch die Ansiedlung von 650.000-750.000 Israelis auf palästinensischem Land. Nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist ein solches Siedlungsunternehmen nicht nur illegal, sondern gilt auch als Kriegsverbrechen. Dennoch sind diese illegalen Siedler in der Lage, bei israelischen Wahlen zu kandidieren, Wahlkampf zu führen und abzustimmen, und sie sind in der Lage, die Position der Königsmacher in der israelischen Koalitionspolitik einzunehmen.

Israels berühmte “Demokratie”, wie auch seine Expansionspolitik, macht nicht an der grünen Linie halt oder erkennt sie an – wenn überhaupt, dann hat sie sie mit dem Bulldozer in die Vergessenheit getrieben. In der Praxis übt Israel effektiv die totale Kontrolle über das Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer aus.

Die Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem dürfen nicht über das Regime abstimmen, das jeden Aspekt ihres Lebens bestimmt, auch wenn die Israelis, die auf demselben Land leben, dies tun. Diese 5 Millionen Palästinenser wählen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), ein Verwaltungsorgan, das heute nur eine Teilkontrolle über 40% des Westjordanlandes hat und für sein Überleben von Israel abhängig ist. Die PA sollte fünf Jahre lang existieren, während die Palästinenser den Übergang zur Eigenstaatlichkeit vollzogen, aber dieser Staat kam nie. Dafür sorgten die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen, die das Westjordanland, den Gazastreifen und Jerusalem mit Hilfe von Siedlungen und Annexionen in ein Archipel unzusammenhängender palästinensischer Bevölkerungszentren verwandelten.

Die für den 22. Mai angesetzten Parlamentswahlen der Palästinensischen Autonomiebehörde kommen nach Jahren der politischen Unterdrückung und einer jüngsten Welle antidemokratischer Gesetze, die durch palästinensische Präsidialdekrete eingeführt wurden und die Unabhängigkeit der Justiz und der Zivilgesellschaft ins Visier genommen haben. Viele betrachten die bevorstehenden Wahlen als einen Stempel für die Machtteilung zwischen den beiden Regierungsparteien Fatah und Hamas, mit der sie ihre Gewinne aus der letzten Parlamentswahl 2006 festigen können. Die Realität ist, dass in einer Gesellschaft, in der das Durchschnittsalter bei 21 Jahren liegt, die Mehrheit, wenn nicht sogar alle Führungspositionen von Personen mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren besetzt sind.

Trotz des realen Hungers unter jungen Palästinensern, an einem demokratischen Prozess teilzunehmen und Vertreter zu wählen, haben die jüngsten Änderungen der PA an den Wahlgesetzen es praktisch unmöglich gemacht, zu konkurrieren und das Monopol der herrschenden Fraktionen im Westjordanland und Gaza zu brechen. Zum Beispiel liegt das Mindestalter für Kandidaten bei 28 Jahren, was zu den höchsten der Welt gehört und viele Palästinenser von der Kandidatur ausschließt. Um auf die Wahlliste zu kommen, müssen die Kandidaten eine Gebühr von $20.000 (US-Dollar) zahlen und auf bestimmte Berufe verzichten, was in einer Wirtschaft mit sehr hoher Arbeitslosigkeit extrem schwierig ist. Schließlich wurde die Wahl mit nur wenigen Monaten Vorlaufzeit unter einem neuen Wahlsystem ausgeschrieben, das auf dem Verhältniswahlrecht basiert, das etablierte Parteien, die eine starke nationale Präsenz haben, gegenüber jungen politischen Emporkömmlingen bevorzugt.

Über diese strukturellen Einschränkungen hinaus gibt es den erdrückenden Einfluss der militärischen Besatzung auf die politische Beteiligung der Palästinenser. Israel hat den Palästinensern konsequent die Möglichkeit verweigert, Wahlen in Jerusalem abzuhalten, und hat gewählte Parlamentsmitglieder verhaftet. Palästinenser unter Besatzung leben unter israelischem Militärbefehl und haben daher keine Bürgerrechte; sie haben keine Versammlungs-, Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit, und es ist illegal, eine palästinensische politische Partei zu gründen.

Die Geschichte dieser beiden Wahlen hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern damit, einem System den Anschein von Legitimität zu verleihen, das die Vorherrschaft und Beherrschung eines Volkes über ein anderes aufrechterhält. In dieser Realität werden die Palästinenser ihrer Souveränität und der Möglichkeit beraubt, ihr Leben und ihre Zukunft zu gestalten und diese Unterdrückung herauszufordern. Dieses System kann keine wahre Demokratie bieten und muss als solches abgebaut werden. Ein neuer Gesellschaftsvertrag muss aufgebaut werden, in dem jeder Mensch wahre Selbstbestimmung ausüben kann und frei und gleichberechtigt ist.

Die Palästinenser brauchen ein institutionelles Vehikel, um ihre nationale Bewegung wiederzubeleben, damit sie den Status quo herausfordern kann. Der Weg nach vorne beginnt mit einem reformierten politischen System, das demokratisch und repräsentativ ist und allen 13 Millionen Palästinensern auf der Welt eine Stimme geben kann. Der Weg zur Freiheit beginnt mit uns. Übersetzt mit Deepl.com

Salem Barahmeh ist ein politischer Anwalt und der Geschäftsführer des Palestine Institute for Public Diplomacy

--

