Judaizing Jerusalem: Israel’s ‘demographic’ plan to ethnically cleanse the Holy City Jerusalem has been a sticking point in attempts to find a political solution between Palestinians and their occupiers ever since the onset of the Arab-Israeli conflict. Yet, the situation involving the Holy City and its Al-Aqsa Mosque has reached a critical turning point since the recent ascension of ultra-right-wing Zionist parties to power in Israel.

Jerusalem ist die einzige und ungeteilte Hauptstadt Palästinas und gehört den Palästinensern. Stopp der Judaisierung von Jerusalem und Palästina

Evelyn Hecht-Galinski

Die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels hat sich verpflichtet, die Judaisierung Jerusalems voranzutreiben, einschließlich der Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee und der Verringerung der arabischen Bevölkerung in Al-Quds.

Die Judaisierung Jerusalems: Israels “demografischer” Plan zur ethnischen Säuberung der Heiligen Stadt

Von Palästina-Korrespondent von The Cradle

21. Februar 2023

Jerusalem ist seit Beginn des arabisch-israelischen Konflikts ein Knackpunkt bei den Versuchen, eine politische Lösung zwischen den Palästinensern und ihren Besatzern zu finden. Die Situation um die Heilige Stadt und ihre Al-Aqsa-Moschee hat jedoch einen kritischen Wendepunkt erreicht, seit die ultrarechten zionistischen Parteien in Israel an die Macht gekommen sind.

Am 3. Januar machte Itamar Ben Gvir, der Vorsitzende der Partei Otzma Yehudit, sein Wahlversprechen wahr und stürmte unter dem Schutz offizieller israelischer Sicherheitskräfte die Höfe der Al-Aqsa-Moschee. Damit war der extremistische Minister für nationale Sicherheit die erste offizielle Person, die einen solchen Schritt seit der ähnlichen Aktion des ehemaligen Premierministers Ariel Sharon im Jahr 2000 unternahm, die die zweite Intifada (auch bekannt als Al-Aqsa-Intifada) auslöste.

Die Erstürmung von Al-Aqsa, ein kalkulierter Schritt

Viele politische Analysten sind sich einig, dass die Erstürmung der Moschee durch Ben Gvir – die von der israelischen Polizei und dem Allgemeinen Sicherheitsdienst (Shin Bet) koordiniert wurde und von Premierminister Benjamin Netanjahu vorher gewusst wurde – ein Zeichen für die Politik der neuen Regierung gegenüber der Stadt Jerusalem und Al-Aqsa ist.

Sie sagen, dass die rechtsextremste Regierung in der Geschichte Israels dabei ist, illegale Siedlungen zu stärken und den historischen Status der Al-Aqsa-Moschee zu ändern.

Der Analyst Ayman al-Rafati erklärt gegenüber The Cradle, dass die Erstürmung des Innenhofs der Moschee und die Verhinderung des Zugangs des jordanischen Botschafters Ghassan al-Majali zur Moschee Mitte Januar zwei Bedeutungen haben:

“Die erste ist ein Versuch, die psychologische Abschreckung zu brechen, die nach der Schlacht von Sayf al-Quds (Schwert von Jerusalem) im Jahr 2021 aufgebaut wurde, die aufgrund von Praktiken wie dieser ausbrach; die zweite ist, den Spielraum der jordanischen Vormundschaft über Al-Aqsa zu verringern.”

Die Besatzungsbehörden versuchen auch, die Erfahrung mit der Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron (Al-Khalil) im Westjordanland zu wiederholen, indem sie die Al-Aqsa zeitlich und räumlich zwischen Muslimen und Juden aufteilen.

Israel hofft, dass die Erstürmung der Moschee ohne nennenswerte Gegenreaktionen aus dem besetzten Westjordanland und Jerusalem, von den Widerstandskämpfern im Gazastreifen oder von den israelischen Parteien der Linken und der Mitte, die Bedenken wegen der möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität des Staates äußern, vorübergehen wird.

Das Vorgehen von Ben Gvir und der israelischen Polizei ist zwar gefährlich, steht aber nicht im Einklang mit den Bestrebungen der Extremisten der jüdischen Tempelgruppe, die auf den Ruinen der Al-Aqsa-Moschee ein Bauwerk errichten wollen.

Judaisierung der Al-Aqsa

An dem Tag, an dem Ben Gvir sein Amt als Minister für nationale Sicherheit antrat, sandte Aviad Fisoli, der Anwalt des neuen Sanhedrin-Rates (der zentralen rabbinischen Institution der extremistischen Tempel-Siedlergruppen), einen Brief an den israelischen Polizeipräsidenten in Jerusalem, in dem er um eine Audienz beim Minister bat, um ihn über ihre Forderungen zu informieren und zu erfahren, welche Unterstützung sie von der Regierung und der Polizei erwarten könnten.

In dem Schreiben wurden 11 Forderungen formuliert, die alle zur Teilung der Al-Aqsa-Moschee führen würden. Dazu gehören:

Verlängerung der Zeiten, in denen die Extremisten die Moschee stürmen können;

die Erlaubnis, Gebete und religiöse Rituale in der Moschee zu verrichten;

Öffnung der Moschee für Razzien während der gesamten Woche; Zulassung von “heiligen Werkzeugen” in der Moschee, einschließlich Thora-Rollen, der Bundeslade, Trompeten sowie Pflanzen- und Tieropfern;

Einrichtung einer jüdischen Synagoge in der Al-Aqsa-Moschee;

Beendigung der Polizeibegleitung von Extremisten;

Ermöglichung des Sturms durch alle Tore, nicht nur durch das Mughrabi-Tor, das seit 1967 von den Besatzungsbehörden kontrolliert wird;

Keine Sperrung der Moschee für Eindringlinge während islamischer Veranstaltungen;

Erklärung der “Gleichberechtigung” für alle Religionen in der Al-Aqsa;

Aufhebung der Politik, Juden aus der Moschee zu vertreiben;

Öffnung der Tür der Synagoge in der historischen Tanziah-Schule – die das Al-Aqsa-Gelände überblickt – und derzeit vom israelischen Sicherheitsministerium kontrolliert wird, für alle Juden.

Im April 2022 begannen die Extremisten der Tempelgruppe eine Kampagne, um eine Genehmigung für die Durchführung des Pessach-Opfers in der Al-Aqsa zu erhalten.

Die Bewegung “Rückkehr zum Tempelberg”, die von einem extremistischen jüdischen Siedler namens Raphael Morris angeführt wird, sandte Anfang Januar eine Botschaft an Ben Gvir und bat ihn um Hilfe bei der Ermöglichung der Schlachtung des “Pessachopfers” in den Höfen der Moschee.

In ihrem Schreiben erklärte die Gruppe, dass die Bildung einer echten rechten Regierung “eine goldene Gelegenheit ist, die Krone zu ihrem früheren Glanz zurückzuführen und das Pessach-Opfer zum ersten Mal seit etwa zweitausend Jahren zu erneuern”. Sie glauben, dass dieser Akt “als der Beginn des Baus des dritten Tempels in die Geschichte eingehen wird”.

Entwicklung”: ein Vorwand für demografisches Engineering

Vor Ort in Jerusalem werden die Ambitionen der Siedler durch staatlich geförderte Ausgrabungen und den Bau von Straßen und Brücken unterstützt. Mahmoud Abu Arqoub, ein palästinensischer Wachmann, der an der Al-Aqsa-Moschee stationiert ist, berichtet The Cradle, dass die israelische Polizei Jerusalemer und “Mourabitoun” (Wächter, die islamische heilige Stätten vor feindlichen Ungläubigen schützen sollen) daran hindert, die verfallenen Teile der Moschee zu restaurieren.

In der Zwischenzeit werden zahlreiche Projekte durchgeführt, um die wachsende Zahl von Siedlern, die die Moschee stürmen, unterzubringen.

Nach Angaben des Palästina-Informationszentrums “Maata” stürmten im vergangenen Jahr rund 55.000 Siedler die Al-Aqsa-Moschee, im Jahr 2021 waren es noch 34.000. Abu Arqoub wies auch darauf hin, dass die israelische Regierung 2022 ein Projekt zum Ausbau der hölzernen Mughrabi-Brücke in Angriff genommen hat, die das Mughrabi-Tor mit dem Al-Buraq-Platz verbindet und von Siedlern und “Touristen” zum Betreten der Moscheehöfe genutzt wird.

Adnan al-Husseini, Leiter der Abteilung für Jerusalem-Angelegenheiten der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), ist der Ansicht, dass das Projekt zur Erweiterung der Brücke darauf abzielt, die Zahl der Siedler zu erhöhen und den Weg für ein großes Siedlungsprojekt zu ebnen, indem der Zugang für motorisierte Fahrzeuge erleichtert wird.

Abu Arqoub sagt voraus, dass “im Monat Ramadan (im kommenden März) größere Unruhen rund um das Damaskustor ausbrechen könnten. Die Besatzer erlegen dieser Region weitere Beschränkungen auf, um ihre Judaisierung und Annexion vorzubereiten”.

Unter dem Deckmantel des Ausbaus des Verkehrsnetzes betreiben die Israelis einen Wettlauf mit der Zeit, um den Jerusalemern mehr Land wegzunehmen. Mitte Januar genehmigte der lokale Planungs- und Bauausschuss der Jerusalemer Stadtverwaltung Pläne für den Bau einer Stadtbahnlinie zwischen Ost- und Westjerusalem.

Sie behaupten, das Projekt sei Teil der “modernen Verkehrsrevolution in Jerusalem, um die Verkehrsüberlastung zu verringern”. Die Jerusalemer Forscherin Nevine Najeeb ist jedoch der Ansicht, dass die Linie, die 2028 fertig gestellt werden soll, der Besatzungsbehörde einen Vorwand liefert, noch mehr Land und Immobilien von Jerusalemern zu beschlagnahmen. Wie Najeeb gegenüber The Cradle erklärt:

“In Zukunft wird die Besatzungsbehörde den Abriss von Häusern verlangen, die seit Hunderten von Jahren den Jerusalemern gehören, weil sie dem Zug im Weg sind, oder um die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Strecke zu verstärken. Dieses Szenario hat die Besatzungsbehörde bereits vor neun Jahren in der Stadt Shuafat angewandt, als Dutzende von Menschen unter demselben Vorwand gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen.”

Parallel dazu graben die Besatzungsbehörden und Tempelgruppen weiterhin Tunnel unter der Al-Aqsa-Moschee. Am 10. Januar gaben Quellen in Jerusalem die Entdeckung eines neuen Tunnels bekannt, der die Mauer der Altstadt durchdringt, vier Meter breit ist und sich von der Stadt Silwan bis zu einem Punkt in der Nähe des Mughrabi-Tors erstreckt.

“Das Ziel der Tunnel ist es, die Voraussetzungen für die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee durch natürliche Faktoren, wie z. B. ein Erdbeben, zu schaffen, um eine umfassende Konfrontation mit der Besatzungsmacht zu vermeiden”, erklärt Najeeb.

‘Fremde in Jerusalem’

Die gefährlichste israelische Entwicklung ist jedoch die Umsetzung des Plans “Groß-Jerusalem”, der das demografische Gleichgewicht in der Heiligen Stadt zugunsten der jüdischen Bevölkerung verändern soll, wie das Angewandte Forschungsinstitut in Jerusalem (ARIJ) herausgefunden hat.

In einem Ende 2022 veröffentlichten Bericht wies das Institut darauf hin, dass Israel damit begonnen hat, vier große Siedlungsblöcke – Givat Ze’ev, Ma’aleh Adumim, Gush Etzion und Psagot – zu Jerusalem hinzuzufügen. Es wird erwartet, dass dadurch der Anteil der Palästinenser an der Stadtbevölkerung von 37 Prozent auf 21 Prozent sinken wird.

In einer Pressemitteilung erklärte ARIJ-Direktor Jad Isaac, dass die israelische Regierung im Jahr 2022 mehrere Siedlungsprojekte genehmigt habe, darunter den Bau von 4.900 Siedlungseinheiten in Jerusalem, 9.000 Einheiten im Gebiet Atarot nördlich der Stadt und das Siedlungsprojekt “Silicon Valley” mit einer Fläche von 710.000 Quadratmetern im Stadtteil Wadi al-Jouz.

Darüber hinaus gibt es Pläne, das Viertel Sheikh Jarrah und die Stadt Silwan in gemischte Viertel umzuwandeln, indem die Zahl der dort ansässigen Siedler erhöht und Anordnungen zur Vertreibung von Palästinensern oder zum Abriss ihrer Häuser erlassen werden.

Im Jahr 2022 dokumentierte ARIJ 138 Fälle von Hausabrissen und 273 Übergriffe von Siedlern auf das Land von Jerusalemern. Darüber hinaus haben die israelischen Besatzungsbehörden das Projekt “Landbesiedlung und -registrierung” initiiert, um noch mehr Land zu beschlagnahmen, was dazu führen könnte, dass 80 Prozent des Landes als “abwesendes Eigentum” registriert werden und Palästinenser zu “Fremden in Jerusalem” werden, wie Isaac feststellte.

Die existenzielle Bedrohung von Al-Quds

Die Palästinenser in der Stadt sind einer systematischen Entfremdung ausgesetzt, da die Besatzungsbehörden versuchen, palästinensische Schulen daran zu hindern, den palästinensischen Lehrplan zu unterrichten. Im vergangenen Jahr wurde zwei Schulen die Lizenz entzogen, weil sie Lehrpläne unterrichteten, die angeblich “Aufwiegelung gegen den israelischen Staat und die israelische Armee” enthielten.

Nach Angaben der Faisal-Husseini-Stiftung sind rund 45 500 Schüler in Jerusalem, die 146 dem palästinensischen Bildungssystem angeschlossene Schulen besuchen, davon bedroht, gezwungen zu werden, den israelischen Lehrplan zu lernen.

Seit der Besetzung Jerusalems im Jahr 1967 haben alle israelischen Regierungen, ob rechts oder links, Projekte zur Judaisierung der Stadt verfolgt. Die derzeitige israelische Regierung, die von den Israelis selbst als die am weitesten rechts stehende in der Geschichte Israels bezeichnet wird, stellt jedoch eine größere Bedrohung für die Stadt dar.

Für rechtsextreme Gruppen bietet sich eine noch nie dagewesene Gelegenheit, die Stadt zu judaisieren und die Al-Aqsa-Moschee zu zerstören. Ein solcher Schritt würde wahrscheinlich einen weiteren Konflikt auslösen, der sich zu einem großen regionalen Krieg ausweiten könnte, wie die Führer der Widerstandsbewegungen in Palästina, im Libanon und anderswo wiederholt gewarnt haben. Übersetzt mit Deepl.com

