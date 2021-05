Shin Bet’s Campaign Against Palestine Several major international and Israeli human rights groups have recently issued reports calling Israel an apartheid state “from the river to the sea.” This means that Israel has devised a system keeping all non-Jews, whether inside the Green Line or outside (West Bank), under a racist system maintaining them in a state of perpetual oppression.

Die Kampagne des Shin Bet gegen Palästina

von Richard Silverstein

8. Mai 2021

Mehrere große internationale und israelische Menschenrechtsgruppen haben kürzlich Berichte veröffentlicht, in denen sie Israel einen Apartheidstaat “vom Fluss bis zum Meer” nennen. Das bedeutet, dass Israel ein System entwickelt hat, das alle Nicht-Juden, ob innerhalb der Grünen Linie oder außerhalb (Westbank), unter einem rassistischen System hält, das sie in einem Zustand ständiger Unterdrückung hält. Dieses einheitliche System als Apartheid zu bezeichnen, ist ein wichtiger Schritt, um Israel selbst als einen Pariastaat zu definieren, der internationales Recht verletzt und vom Internationalen Strafgerichtshof strafrechtlich verfolgt werden kann.

Ein wichtiges Werkzeug, das Israel zur Aufrechterhaltung dieses Systems einsetzt, ist sein Geheimdienstapparat. Sowohl der Shin Bet als auch der Mossad nehmen alle Versuche von Palästinensern innerhalb oder außerhalb der Grünen Linie, sich für ihre nationalen, politischen Rechte zu organisieren, als feindlich gegenüber den Interessen des Staates ins Visier. Bereits 2007 sagte der damalige Shin Bet-Chef Yuval Diskin als Reaktion auf Pläne israelisch-palästinensischer NGOs, die die Umwandlung Israels in einen säkularen demokratischen Staat mit gleichen Rechten für alle Bürger forderten:

“Der Shin Bet Sicherheitsdienst wird die Aktivitäten jeder Gruppe oder jedes Individuums vereiteln, die versuchen, den jüdischen…Charakter des Staates Israel zu schädigen, selbst wenn solche Aktivitäten durch das Gesetz sanktioniert sind.”

Diskin…[bezeichnete] auch Israels arabische Bevölkerung als “strategische Bedrohung”.

Der Shin Bet sagte, dass es nichts Falsches an der Formulierung der [Pläne] gebe, “es sei denn, sie spiegeln subversive Aktivitäten wider oder ermutigen sie”, und dass die Aktivität des Shin Bet das Vereiteln solcher Aktivitäten seitens verschiedener Gruppen einschließt, “selbst wenn ihre Aktivitäten demokratische Mittel nutzen.”

In der Tat entlarvte der Geheimdienstapparat seine wahre Natur, indem er den Staat vor wahrer Demokratie verteidigte und die Vorherrschaft seiner jüdischen Bürger schützte. Um dies zu tun, trieb er nationale Führer wie Azmi Bishara ins Exil. Er verhaftete und inhaftierte israelisch-palästinensische Führer MKs wie Basel Ghattas. Sie sperrte den palästinensischen nationalistischen Aktivisten Ameer Makhoul für neun Jahre ein, unter dem Vorwurf, mit Staatsfeinden zu verkehren. Er bestrafte die MK Haneen Zoabi dafür, dass sie nicht auf der Linie blieb, indem er den jüdischen MKs garantierte Vergünstigungen vorenthielt.

Der Shin Bet sieht keinen Unterschied zwischen legitimer palästinensischer politischer Lobbyarbeit und Terrorismus. Sie sind ein und dasselbe.

Das spanischsprachige Plakat des Samidoun-Netzwerks fordert die Freiheit von Juana Ruiz Rishmawi

Israels Kriminalisierung von humanitärer Hilfe

Eine weniger bekannte, aber ebenso wichtige Methode der Unterdrückung ist die Kriminalisierung jeglicher Form von humanitärer Hilfe für Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen. In Ermangelung eines palästinensischen Staates bietet ein Netzwerk von ausländischen und palästinensischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) den Einwohnern lebenswichtige Formen der Hilfe an, darunter Lebensmittel, medizinische Versorgung, Beschäftigung und Bildung. Der israelische Geheimdienstapparat betrachtet solche Organisationen als Bedrohung für die Interessen des israelischen Apartheidstaats und seine fortwährende Dominanz über die palästinensische Unterschicht.

Der Internationale Strafgerichtshof wird bei seiner bevorstehenden Untersuchung der israelischen Kriegsverbrechen seit 2014 viel zu untersuchen haben. Apartheid ist nur eine von vielen Anklagen. Zu dieser Liste sollte er diese intensive und systematische Kampagne hinzufügen, um alle palästinensischen Bemühungen zu zerstören, menschliche Grundbedürfnisse zu sichern, die die Besatzungsmacht verweigert. Dies mag nicht so ungeheuerlich sein wie die Ermordung von 2.300 Gazanern während der Operation Protective Edge. Aber es ist nichtsdestotrotz ein krimineller Akt, der gegen internationales Recht verstößt.

Ein entscheidender Teil einer solchen Kampagne war eine Reihe von Strafverfolgungen über die Jahre sowohl gegen NGOs als auch gegen deren lokale Mitarbeiter, die fälschlicherweise beschuldigt wurden, zuzulassen, dass Gelder von echten humanitären Projekten zu verbotenen terroristischen Gruppen wie der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) und der Hamas abgezweigt werden. Der heutige Beitrag berichtet über einen neuen Fall, in dem der Shin Bet unbewiesene Behauptungen aufstellt, dass solche Gelder sogar für einen Terroranschlag verwendet wurden, bei dem eine israelische Frau ermordet wurde.

Letzten Monat habe ich gegen die israelische Zensur verstoßen, um zu berichten, dass Juana Ruiz, eine leitende Mitarbeiterin einer spanischen NGO, die im Westjordanland Hilfsarbeit leistet, heimlich verhaftet und zwei Wochen lang in Isolationshaft gehalten wurde, ohne dass Anklage gegen sie erhoben wurde. Über die Verhaftung war in den englischsprachigen ausländischen Medien nicht berichtet worden. Nur ein einziger Artikel in der spanischen El Pais, erwähnte sie.

Der Shin Bet stellte damals vage Behauptungen auf, sie habe Gelder, die für die Hilfsprojekte ihrer Organisation bestimmt waren, an die PFLP weitergeleitet, um deren Terroroperationen zu finanzieren. Die Anschuldigungen klangen auf den ersten Blick bedrohlich. Aber selbst ein flüchtiger Blick zeigte, dass sie fadenscheinig waren und durch wenig mehr als die Behauptungen einer berüchtigten Gruppe, NGO Monitor, gestützt wurden, die für ihre Flickschusterei bekannt ist und deren Daten wahrscheinlich vom Shin Bet selbst stammten.

Eine Überprüfung ihrer Website zeigt, dass sie praktisch alle Anklagen enthielt, die in den Nachrichtenberichten über Ruiz’ Verhaftung erwähnt wurden. In der Tat hatte die NGOM dem Shin Bet eine Vorlage für seine zukünftige Strafverfolgung angeboten. Es sei denn natürlich, die Agentur selbst hatte die Anklagen an NGOM für genau solch eine Eventualität durchsickern lassen.

Und warum? Weil die Welt Behauptungen von Spionageagenturen automatisch mit Skepsis begegnet. Wenn aber eine Nichtregierungsorganisation die gleichen Informationen veröffentlicht, ist die ahnungslose Öffentlichkeit eher bereit, ihnen zu glauben. Ich stellte Fragen an die Agentur, in welcher Beziehung sie zu der Gruppe steht; ob sie irgendwelche der Beweise, die gegen Ruiz und die Komitees für Gesundheitsarbeit verwendet wurden, mit der NGOM geteilt habe. Die von mir befragte Quelle weigerte sich zu antworten.

Auch diese Geheimdienstmethode ist für israelische Spionageagenturen nicht ungewöhnlich. Tatsächlich prahlte Nitsana Darshan-Leitner, die Gründerin der Lawfare-Organisation Shurat Ha-Din, gegenüber US-Botschaftsbeamten damit, dass sie diese mit direkter Hilfe des Mossad ins Leben gerufen hat. Ihr Buch über ihre Arbeit, Harpoon, ist sogar nach der Mossad-Einheit benannt, die ihr einen Großteil der geheimdienstlichen Informationen lieferte, die sie in ihren Gerichtsverfahren verwendet. Sie und ihr Team von Terroranwälten haben Hunderte von Verfahren gegen weit entfernte arabische Banken und Regierungen angestrengt, um im Namen ihrer “Opfer” Vermögenswerte zu pfänden. Sie behauptet, 200 Millionen Dollar an solchen Vermögenswerten gewonnen zu haben, aber sie hat keine Beweise dafür vorgelegt, und sie weiß, dass es äußerst schwer zu verifizieren wäre. Ihr ultimatives Ziel ist es, sowohl ihren eigenen Ruf als Terrorkämpferin für Zion zu vergrößern als auch palästinensische und iranische politische Einrichtungen in den Bankrott zu treiben. Shurat Ha-Din ist für den Mossad das, was NGOM für den Shin Bet ist: Sie fungieren als Kraftmultiplikator. Diese Gruppen können freier und sogar rücksichtsloser in der Öffentlichkeit sprechen. Sie können in den Medien als unabhängige Autoritäten zu diesen Themen zitiert werden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass ihre Behauptungen in Frage gestellt werden. Und wenn doch, steht weniger auf dem Spiel, als wenn ein staatliches Organ die gleichen Anschuldigungen erheben würde.

Gestern hat der Staat Anklage gegen Juana erhoben und diese war ebenso wenig überzeugend. Ich sprach mit Juanas Anwältin Gaby Lasky, die sagte, man habe die Behauptung fallen gelassen, sie habe die PFLP direkt unterstützt, indem sie ihr Gelder zuführte. Stattdessen wird ihr in der Anklageschrift vorgeworfen, Gelder in Europa gesammelt und ohne die erforderliche Genehmigung in die Westbank gebracht zu haben. Das ist lächerlich, weil keine anderen Gruppen im Westjordanland solche Genehmigungen einholen müssen. Die Verordnung wird selektiv eingesetzt, um Ruiz zu verfolgen und damit die Arbeit ihrer NGO zu sabotieren. Wer würde jemals denken, dass der Akt der Wohltätigkeit zu einem kriminellen Akt werden könnte? Übersetzt mit Deepl.com

