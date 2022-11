Disrupt The Cognitive Infrastructure ❖ Leaked documents reveal that the US intelligence cartel has been working intimately with online platforms to regulate the ” cognitive infrastructure ” of the population – the information systems people use to feed their minds and think their thoughts.

Die kognitive Infrastruktur stören



Autorin: Caitlin Johnstone

1. November 2022

Durchgesickerte Dokumente enthüllen, dass das US-Geheimdienstkartell eng mit Online-Plattformen zusammenarbeitet, um die “kognitive Infrastruktur” der Bevölkerung zu regulieren – die Informationssysteme, die Menschen nutzen, um ihren Verstand zu füttern und ihre Gedanken zu denken.

Wenn es die Aufgabe des US-Geheimdienstkartells ist, die kognitive Infrastruktur der Gesellschaft zu regulieren, dann ist es die Aufgabe der gesunden Menschen, die kognitive Infrastruktur zu stören.

Füllen Sie die kognitive Infrastruktur mit Informationen, die für die Mächtigen unbequem sind.

Stören Sie die kognitive Infrastruktur, indem Sie sie mit unerlaubter Sprache überschwemmen.

Stören Sie die kognitive Infrastruktur. Korrumpieren Sie die kognitive Infrastruktur. Sagen Sie der kognitiven Infrastruktur, dass der Lehrer schwindelt und der Prediger ein Lügner ist. Schmuggle der kognitiven Infrastruktur ihre erste Zigarette und ein Exemplar des Kommunistischen Manifests unter.

Nimm der kognitiven Infrastruktur ihre Jungfräulichkeit. Unterrichte die kognitive Infrastruktur über den Vorrang der Klitoris. Nimm die kognitive Infrastruktur auf ihre erste Psilocybin-Pilzjagd mit und verpasse ihr Phönix-Reinkarnationsorgasmen im Wald.

Achten Sie auf den Mann hinter dem Vorhang. Äußerst aufmerksam. Seien Sie dabei aufdringlich. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in sein Arschloch. Ignorieren Sie die richtigen Kanäle. Hacken Sie seine Geräte und veröffentlichen Sie seine E-Mails.

Säen Sie chaotische Hiobsbotschaften im gesamten Informations-Ökosystem. Surfen Sie auf Wellen von WikiLeaks-Dokumenten und Grayzone-Berichten mit problematischen Enthüllungen, die wie Regen aus Ihrer Kehle strömen. Kritzeln Sie “WAS DURCH DIE WAHRHEIT ZERSTÖRT WERDEN KANN” auf Toilettenhäuschen und Überführungen.

Stören Sie die kognitive Infrastruktur auf Ihrem Smartphone. Unterbrechen Sie die kognitive Infrastruktur an der Straßenecke. Stören Sie die kognitive Infrastruktur in Gesprächen mit Freunden und Familie. Stören Sie die kognitive Infrastruktur zu stark und aus zu vielen Richtungen, als dass es jemals eine Hoffnung auf ihre Regulierung oder Kontrolle geben könnte.

Seien Sie die Störung, die Sie in der kognitiven Infrastruktur sehen wollen. Seien Sie ein Splitter in der Pranke des Monsters. Sei Sand im Getriebe des Molochs Maschine. Stören Sie die kognitive Infrastruktur in einer solchen Anzahl und mit einer solchen Aggressivität, dass die ganze Sache zusammenbricht und die Augen der Menschen beginnen zu flattern, und sie wachen aus ihrem Propagandakoma in der realen Welt auf und schreiten hinaus, um genau die Dinge zu tun, die das US-Geheimdienstkartell versucht hat, sie davon abzuhalten, jemals zu tun. Übersetzt mit Deepl.com

Freie Wesen unter einem weit offenen Himmel.

