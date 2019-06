Die Konferenz von Bahrain ist ein Stich in den Rücken für jeden Palästinenser Von Aya Al Ghazzawi Mondoweiss

Bahrain conference is a stab in the back to every Palestinian Aya Al Ghazzawi says that the Trump administration Bahrain conference is another step in the continual dehumanization of the Palestinian people. It says that the blood of the Palestinian martyrs and the people’s long suffering can be bargained upon, Al Ghazzawi writes, That money can make up to Palestinians for the ongoing ethnic cleansing which began in 1948.

Die Konferenz von Bahrain ist ein Stich in den Rücken für jeden Palästinenser.

Von Aya Al Ghazzawi

Alle sprechen von der zweitägigen Bahrain-Konferenz in Manama mit dem Titel „Peace to Prosperity Workshop“, auf der „prosperierende“ Vorschläge zur wirtschaftlichen Entwicklung in Palästina diskutiert werden. Diese Konferenz soll die erste Stufe des so genannten „Deal of the Century“ sein. Aber das ist nicht wahr. Der Deal begann bereits, als die USA ihre Botschaft im vergangenen Jahr nach Jerusalem verlegten, nachdem sie sie als Hauptstadt des jüdischen Staates Israel erklärt hatten, da Israel 62 Palästinenser tötete, die an der friedlichen Demonstration des Großen Rückmarsches teilnahmen. Darüber hinaus erklärten die USA die israelische Souveränität über die besetzten Golanhöhen. Und dass das Westjordanland an Israel angeschlossen werden könnte. Die „Peace to Prosperity Workshop“ stellt lediglich einen wirtschaftlichen Aspekt dieses langsam auflösenden Abkommens dar.

An der Oberfläche sieht diese Konferenz ausschließlich wirtschaftlich aus, geht aber darüber hinaus. Die Gefahr dieser Konferenz zeigt sich nicht nur in der Förderung der Normalisierung zwischen den arabischen Ländern, insbesondere dem Golf, und Israel, sondern auch in der Minimierung des palästinensischen Kampfes in eine Wirtschaftskrise. Das bedeutet, dass sie die palästinensische Sache entpolitisiert und sie überhaupt als humanitäre Angelegenheit darstellt, indem sie die Tatsache leugnet, dass Palästina unter einem mehrstufigen System der Unterdrückung leidet, das in Israel verankert und in Besatzung, Siedler-Kolonialismus und Apartheid verkörpert ist.

Diese Konferenz ist in der Tat ein Schritt in Richtung einer kontinuierlichen Entmenschlichung des palästinensischen Volkes. Darin heißt es, dass die palästinensische Sache innerhalb der nächsten 10 Jahre bis zu 50 Milliarden Dollar kostet, die an Palästina (28 Milliarden Dollar) und umliegende Länder wie Ägypten (12 Milliarden Dollar), Jordanien (7 Milliarden Dollar) und den Libanon (6 Milliarden Dollar) verteilt werden. Es heißt, dass das Blut der palästinensischen Märtyrer und das lange Leiden des Volkes verhandelt werden kann. Dieses Geld kann die Palästinenser für die anhaltende ethnische Säuberung, die 1948 begann, entschädigen. Dass der zunehmende Völkermord, den Israel den Palästinensern angetan hat, für Brotkrumen und einen trivialen Geldbetrag vergessen werden kann. Und vor allem, dass das unbestreitbare Recht der Palästinenser, in ihre ursprünglichen Heimatländer zurückzukehren, und die in der Resolution 94 garantierte Entschädigung entfremdet werden können.

Was Kushner vermitteln will, ist, dass Frieden im Nahen Osten durch den Aufbau von Infrastrukturen in den Bereichen Handel, Verkehr, Tourismus und digitale Dienstleistungen erreicht werden kann, wobei zu vergessen ist, dass Israel der Hauptgrund für die Zerstörung dieser Infrastruktur ist. Welche unpolitischen Projekte auch immer vorgeschlagen werden, sie werden unzureichend und erfolglos sein, obwohl sie kurzfristig das Gegenteil beweisen können, denn die Ursache des Problems liegt in der Existenz eines Apartheid-Staates in Palästina.

Jared Kushner besetzt den Senior-Berater in Trumps aktueller Regierung und lebt in einem postkolonialen Amerika, das ohne den Völkermord an seiner indigenen Bevölkerung heute nicht bekannt gewesen wäre, und besteht darauf, den Eindruck zu erwecken, den Palästinensern einen Gefallen zu tun, indem er „Frieden“ und „Wohlstand“ in ihre „reaktionäre“ und „armselige“ Heimat bringt. Diese koloniale weiße supremazistische Mentalität fordert die Palästinenser auf, der gute Sklave zu sein, indem sie gehorchen und zusammenarbeiten. Der gute Palästinenser ist derjenige, der die totale Unterwerfung unter seinen Meister zugibt. Von den Palästinensern wird erwartet, dass sie der amerikanischen Regierung dafür danken, dass sie sie vor sich selbst gerettet haben. Anfang dieses Monats äußerte sich Kushner rassistisch über die Unfähigkeit der Palästinenser, sich selbst zu regieren. Deshalb brauchen die Palästinenser eine überlegene Seite, die fähig und fortschrittlich ist, um die Kontrolle über sie zu übernehmen und ihre Angelegenheiten zu regeln.

Von ihrer Seite kündigten die Palästinenser innerhalb des besetzten Palästina und in der Diaspora ihre Ablehnung der Manama-Konferenz und damit ihrer Ergebnisse an. Die Palästinenser im Westjordanland führten zivile Demonstrationen auf der Straße durch, um diese Konferenz, die in ihrem Wesen eine Auktion ist, und die Teilnehmer daran zu verurteilen. Auch Gaza hat seine Ablehnung mit einem Generalstreik gezeigt. Die palästinensische Führung erklärte, dass diese Konferenz bedeutungslos ist, da sie gegen den Willen der Palästinenser verstößt und das Tor zur Unterbewertung der palästinensischen Sache öffnet. Am 63. Freitag des Großen Rückkehrmarsches protestierten die Palästinenser unter dem Motto „Land ist nicht zu verkaufen“.

Die Macht bleibt beim Volk. Die Zivilgesellschaft in den teilnehmenden Ländern muss gegen die Beteiligung ihrer Regierungen protestieren. Die Palästinenser verlassen sich auf das gewissenhafte Volk, um ihrem Aufruf der Boykott-, Entziehungs- und Sanktionsbewegung, bekannt als BDS, zu folgen, die darauf abzielt, Israel von der Welt zu isolieren, bis es seine Menschenrechtsverletzungen beendet und sich an das Völkerrecht hält. Es sind die Palästinenser, die die Form der Solidarität mit ihnen bestimmen, da sie die Unterdrückten sind. Die Palästinenser streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit.

Wieder einmal weicht Kushner mit einer dekorierten Sprache der Tatsache aus, dass sein Plan darauf abzielt, die palästinensische Sache ein für allemal zu liquidieren, indem er die Flüchtlingsfrage auslöscht. Wenn sich die USA wirklich ein wenig um den wirtschaftlichen Status der Palästinenser gekümmert hätten, hätten sie nicht versucht, die UNRWA zu schließen oder ihre Hilfe überhaupt einzustellen! Noch deutlicher wird das Bild durch den israelischen UN-Botschafter Danny Danon, der die Palästinenser auffordert, sich zu ergeben und sich nach dem verstorbenen ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat sehnt, der sich 1978 mit der Unterzeichnung der Camp-David-Behandlung offiziell mit Israel normalisierte.

Dieser Deal ist nur für Israel von Vorteil. Schließlich streben Trump und Kushner danach, die Sicherheit Israels aufrechtzuerhalten, als ob Israel die nicht die eigentliche Bedrohung im Nahen Osten wäre. Vor kurzem sagte der US-Botschafter David M. Friedman, dass „Israel das Recht hat, einige, aber unwahrscheinliche Teile des Westjordanlandes zu behalten“.

Die Osloer Abkommen bilden offensichtlich einen fruchtbaren Boden für den „Deal of the Century“. Als Oslo 1993 unterzeichnet wurde, setzte er die Hoffnung in die Tat um, innerhalb von 5 Jahren Wohlstand in Palästina zu schaffen und es nach Singapur zu verlagern. Nach einem halben Jahrhundert eines sinnlosen und erfolglosen Friedensprozesses verschlechtert sich die Lage der Palästinenser. Jerusalem ist verschwunden, das Westjordanland ist annektiert, und der Gazastreifen ist zum größten Konzentrationslager und zum größten Freiheitsgefängnis der Welt geworden. Und die Palästinenser ärgern die Welt, indem sie nicht im Stillen sterben. Weil sie immer wieder gegen den Tank schlagen!

Was Kushner nicht versteht, ist, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit und Würde Rechte sind, die man nicht kaufen kann. Der große verstorbene ägyptische Dichter Amal Donqol hat diesen Fall in seinen Versen gut beschrieben. Übersetzt mit Deepl.com

“ Versöhnen Sie sich nicht.

auch wenn sie dir Gold geben.

Ich frage mich

wenn ich dir die Augen ausmeißeln würde.

und ersetzen Sie sie durch zwei Edelsteine.

würdest du es sehen?

Diese Dinge sind unbezahlbar.“

