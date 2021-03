Die Kontrollverlust Kanzlerin: Es reicht, Frau Merkel! Von Jürgen Todenhöfer

ES REICHT, FRAU MERKEL!

Wie bei der Flüchtlingskrise vor 5 Jahren hat die Bundesregierung bei Corona völlig die Kontrolle verloren. Wie damals herrscht Chaos pur. Guter Wille reicht nun mal nicht. Unsere Kanzlerin hat unser Land 16 Jahre lang in vielen Dingen gut vertreten. Aber Krise kann sie nicht.

Die Bevölkerung zahlt dafür erneut einen hohen Preis. Auch dafür, dass Merkel von Chaoten wie Spahn und Altmaier umgeben ist, die einen Fehler nach dem anderen begehen. Die beiden müssten längst zum Rücktritt gezwungen werden. Nicht einmal dazu hat Merkel die Kraft.

Die deutsche Bevölkerung hat einen Anspruch auf eine handlungsfähige Regierung. Der Kleinunternehmer, der gerade seine Existenz verliert, der Kulturschaffende, dessen Lebenswerk zerbricht, das kleine schwer MS- und Lungen-kranke Mädchen, das verzweifelt auf einen Impftermin wartet, wir alle.

Es wird Zeit, dass die Bundestagswahl kommt und diese Regierung zum Teufel jagt. Diese Regierung hat fertig. Man sollte bald den Stecker ziehen.

Diese Regierung hat vom Alltag ihrer Bürger keine Ahnung. Ein Beispiel: In der mit Milliarden Euro Steuergeldern subventionierten Lufthansa sitzen die Menschen – anders als in den edlen Regierungsmaschinen – eng wie die Heringe nebeneinander. Sechs Personen in einer Reihe. Beim Essen und Trinken bekommen die Passagiere den feuchten Atem ihres Nachbarn voll ins Gesicht. Und unsere Regierungs-Chaoten wundern sich, dass sie Corona nicht unter Kontrolle bekommen. Das ist die schlechteste Regierung der letzten 70 Jahre.

Euer JT