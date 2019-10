Die Krankheit des Liberalismus in der arabischen Welt Von Joseph Massad Middleeasteye

Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die schnelle Übersendung seines neuen Artikels, um ihn auf meiner Seite zu veröffentlichen.

Die Krankheit des Liberalismus in der arabischen Welt

Von Joseph Massad 24. Oktober 2019



Die neoliberalen Regime, die von liberalen Intellektuellen unterstützt wurden, haben die politische Demokratie abgeschaltet, die Korruption verbreitet und alle früheren wirtschaftlichen Erfolge rückgängig gemacht.

Die größten Kämpfe in der heutigen arabischen Welt – im Libanon, im Irak, in Jordanien, Ägypten, Algerien, Tunesien, Sudan, Marokko und anderswo – sind Kämpfe gegen die neoliberale Wirtschaft und die Armut und Unterdrückung, die sie hervorgerufen hat.

Das sind Kämpfe für die Wirtschaftsdemokratie und gegen die Wirtschaftsdiktatur, um Menschen zu befreien und sie aus der Armut zu befreien. Dies verheißt ein schlechtes Vorzeichen für die politischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten, die dieses System auf Kosten der Mehrheit der arabischen Völker unterstützt und genutzt haben.

Wie ist die Situation in der arabischen Welt so entsetzlich geworden, insbesondere in den 1950er bis 1970er Jahren, als alle wichtigen Wirtschaftsindikatoren enorme Erfolge zeigten, die sich inzwischen aufgelöst haben?

Wirtschaftliche Unabhängigkeit

Während diese frühe Periode von den fortschrittlichen Idealen und Politiken der nationalen Befreiung dominiert wurde, ist der heutige dominante Diskurs der des Liberalismus. Sowohl Befreiung als auch Liberalismus ergeben sich aus dem Wort Freiheit, aber in der kolonialen und postkolonialen arabischen Welt wie anderswo haben die beiden Begriffe unterschiedliche Geschichten, Ziele und Errungenschaften.

Man könnte ihre intellektuellen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen zwischen den Perioden unmittelbar nach der Unabhängigkeit in den 1940er Jahren bis Mitte bis Ende der 1970er Jahre und der Zeit zwischen den 1980er Jahren und der Gegenwart aufteilen.

Die erste Periode wurde von den Idealen der nationalen Befreiung geprägt, die populäre politische Bewegungen und intellektuelle Elitetrends dominierten, während die Ideale des Liberalismus die zweite Periode prägen und die Bereiche der intellektuellen Elitenproduktion und des politischen Aktivismus dominieren.

Die Prinzipien der nationalen Befreiung wurden zugunsten einer neuen, vom Liberalismus geprägten Sprache delegitimiert.

Von den 1950er bis 1970er Jahren unterstützten arabische Intellektuelle und politische Bewegungen das Projekt der Befreiung vom Kolonialismus und die Erreichung nicht nur der politischen, sondern auch der wirtschaftlichen Unabhängigkeit.

Die Sprache der nationalen Befreiung wurde zum Sammelbegriff der jüngsten Entkolonialisierung, angeführt vom ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der sowohl Syrien als auch den Irak umfasste und selbst konservative Regime in Tunesien und Jordanien überholte, sowie antikoloniale Bewegungen von Algerien über Palästina nach Oman und den Rest der Golfregion.

Das Ziel der Wirtschaftsdemokratie, das als Teilumverteilung des Reichtums und staatlich gesteuerte Entwicklung zur Schließung der Einkommenslücke und zur Beendigung der Armut angesehen wird, war in diesem Zeitraum von größter Bedeutung.

Nach dem Krieg von 1967 und zunehmend bis Mitte und Ende der 70er Jahre wurden die Prinzipien der nationalen Befreiung zugunsten einer neuen, vom Liberalismus geprägten Sprache delegitimiert, in der die Liberalen die nationale Befreiung als repressiv darstellten, was darauf hindeutet, dass sie nur politische Diktatur sowie Wirtschafts-und Militärkatastrophen hervorgebracht hatten.

Persönliche Freiheit

Der Liberalismus hingegen versprach, durch „freie“ Wahlen persönliche Freiheit, regionalen Frieden und individuellen Wohlstand sowie politische Demokratie zu schaffen.

Als diese Phase des arabischen Liberalismus mit dem Beginn der neoliberalen Ökonomie begann, lehnten die arabischen Liberalen der 70er Jahre, wie auch die Liberalen anderswo, die Wirtschaftsdemokratie als entgegengesetzt zur „Befreiung“ von Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung ab, auch wenn einige die Exzesse der neoliberalen Ökonomie kritisierten und versuchten, ihre Auswirkungen abzumildern.

Vom Libanon bis zum Irak, der arabische Frühling endete nie, er wird nur noch größer.

Mehr erfahren “

Basierte das Projekt der nationalen Befreiung auf dem Konzept der populären, plebiszitären politischen Demokratie als Begleiter der Wirtschaftsdemokratie, so besteht der Liberalismus nun auf einer Wahlbereiten „repräsentativen“ Demokratie, die die wirtschaftliche Diktatur sicherstellt, insofern als der Markt die Wirtschaftspolitik und nicht die sie vertretenden Menschen oder staatlichen Institutionen bestimmen sollte.

Die politischen Ziele der nationalen Befreiung waren nicht nur für die arabische Welt bestimmt. Sie wurden von den 1950er bis Ende der 1970er Jahre mit vielen der dekolonisierenden Länder in Asien und Afrika geteilt. Auch die Übernahme der Werte des westlichen Liberalismus, der ab Ende der 1970er Jahre die arabische Welt zu dominieren begann, war kein isoliertes Phänomen, sondern ein Phänomen, das nach 1990 auch in Asien, Afrika und Lateinamerika, geschweige denn in Osteuropa verbreitet wurde.

Das Aufkommen der nationalen Befreiung und des Sozialismus in der arabischen Welt fiel mit der Einberufung der Afroasiatischen Konferenz in Bandung Mitte der 1950er Jahre und der Gründung der Nicht-Ausgerichteten Bewegung kurz darauf zusammen, gefolgt von der Drei-kontinentalen Konferenz in Kuba Mitte der 1960er Jahre, die diesen Kampf gegen Kolonial- und Neokolonialmächte globalisierte.

Das Projekt im arabischen Kontext führte zu einem Versuch der Einheit und zu Föderationen zwischen arabischen Ländern – Versuche, die auch zwischen den afrikanischen Ländern südlich der Sahara unter der Führung Ghanas und den kürzlich entkolonialisierten karibischen Nationen auf Westindien stattfanden.

Imperiale Machenschaften

Während das Projekt für Föderation und Einheit von den USA vehement bekämpft und 1963 durch eine Kombination aus imperialen und internen Faktoren in allen drei Kontexten besiegt wurde, ging die Einführung des „arabischen Sozialismus“ mit beeindruckenden wirtschaftlichen und politischen Ergebnissen voran, die darauf abzielten, die lokale Wirtschaft von den imperialen Machenschaften zu trennen.

Die Präsenz des Ostblocks war sehr hilfreich, um für eine Weile Versuche der kaiserlichen Wiederherstellung des Status quo ante abzuwehren. Die Abwehr würde jedoch letztendlich scheitern.

Beginnend mit dem Anti-Mosaddegh-Coup und der Wiederherstellung des Schahs im Iran 1953, dem Sturz von Präsident Jacobo Arbenz in Guatemala 1954 und der Absetzung von Premierminister Suleiman Nabulsi von Jordanien 1957, stürzten kaiserliche Putsche in den 1960er Jahren unter anderem Indonesiens Sukarno, Ghanas Kwame Nkrumah, das kongolesische Patrice Lumba und Brasiliens Joao Goulart.

Im Gegensatz zum arabischen Sozialismus artikulieren der neue Liberalismus und Neoliberalismus ihre Ziele in Form von individuellen, nicht kollektiven Identitäten.

Der Versuch, Nasser zu verdrängen, scheiterte, obwohl Israel auf Geheiß der USA seinem Regime mit der Invasion und Niederlage der ägyptischen Armee im Jahr 1967 den Staatsstreich bescherte. Sein Tod 1970 markierte den Beginn des Endes der Ära der Unabhängigkeit und nationalen Befreiung.

In den 1950er, 60er und 70er Jahren stiegen nicht nur die arabischen „sozialistischen“ Volkswirtschaften auf ein beispielloses Niveau, sondern die Säuglingssterblichkeit ging messbar zurück, die sozialisierte Gesundheitsversorgung der gesamten Bevölkerung wurde verfügbar, die Lebenserwartung stieg und die Einkommensverteilung wurde gleichmäßiger, und Landreformprogramme und Investitionen in die Schwerindustrie veränderten die lokale Wirtschaft in beispielloser Weise.

Diese Errungenschaften wurden, wie der Autor Ali Kadri gezeigt hat, trotz der anhaltenden imperialistischen Bedrohung und der Kriegsspannungen mit Israel erzielt, die zu großen Militärbudgets führten, die die sozialen und wirtschaftlichen Ziele begrenzten, aber nicht opferten.

Krieg und Frieden

Mit dem Aufkommen des Neoliberalismus in den 1970er Jahren und seiner Konsolidierung in den 1980er Jahren änderte sich all dies wirtschaftlich, aber auch politisch und kulturell. Dass die Abkommen von Camp David diese Transformation formalisierten, war kein Zufall.

In diesem Zusammenhang und mit dem schwindenden Einfluss und der anschließenden Auflösung der Sowjetunion wechselten dieselben politischen Kräfte, die in der Vorperiode eine progressive Rolle bei der nationalen Befreiung und der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit gespielt hatten, die Bündnisse zu den neuen lokalen Wirtschaftseliten – eine neue Klasse liberaler Intellektueller und ihrer imperialen Sponsoren, die sich alle für soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Diktatur einsetzen.

Zunehmende Armut für die Mehrheit und immenser Reichtum für die Eliten waren die unmittelbaren und nachhaltigen Ergebnisse.

In der Zeit nach dem Krieg von 1967 argumentierten Liberale, dass der Kriegszustand mit Israel staatliche Ressourcen erschöpfte, während der Frieden alle Ägypter, ja alle Araber bereichern würde.

Die ägyptische Muslimbruderschaft, deren liberale Transformation und Verleugnung von Gewalt in den 1970er Jahren einen Platz am Tisch von Präsident Anwar Sadat erlaubte, schloss sich dem politischen Wettstreit der liberalen Säkularisten gegen das Nasseristische politische und wirtschaftliche Erbe und für den neoliberalen Kapitalismus an.

Ende der 1980er Jahre wurde die politische und wirtschaftliche Linie, die das ägyptische Regime und die ägyptischen Liberalen vorantreiben, von einer neuen Klasse arabischer Intellektueller übernommen. Liberale und neoliberale palästinensische Intellektuelle und Politiker versprachen, dass der von den USA unterstützte „Friedensprozess“ das Westjordanland und den Gazastreifen in ein neues „Singapur“ verwandeln würde.

Jordanische Liberale und Neoliberale wiederum prognostizierten einen immensen Reichtum als Folge des Friedens mit Israel, der 1994 mit einer neuen neoliberalen Wirtschaftspolitik abgeschlossen wurde. In beiden Fällen, wie in Ägypten geschehen, waren zunehmende Armut für die Mehrheit und immenser Reichtum für die Eliten die unmittelbaren und dauerhaften Ergebnisse.

Verbreitung von Korruption

Im Gegensatz zum arabischen Sozialismus artikulieren der neue Liberalismus und Neoliberalismus ihre Ziele in Form von individuellen, nicht kollektiven Identitäten, in individuellen politischen Rechten, nicht kollektiven wirtschaftlichen Rechten und in der Verurteilung der Geschichte der Vergangenheit und ihrer Neuinterpretation als liberales politisches und wirtschaftliches Versagen und nicht als Grundlage für eine wirtschaftlichere und politisch demokratischere Zukunft.

Wie der arabische Staat zur Tötungsmaschine wurde

Während die nationalen Befreiungskämpfer ihre Versprechen einer kostenlosen allgemeinen Bildung und Gesundheitsversorgung, einer teilweisen Umverteilung des Reichtums und einer höheren Produktivität beibehielten, haben die neoliberalen Regime, die von den liberalen Intellektuellen unterstützt oder mit verwirklicht wurden, die politische Demokratie abgeschaltet, die Korruption verbreitet und alle früheren wirtschaftlichen Errungenschaften rückgängig gemacht.

Der Streit zwischen säkularen und islamistischen Liberalen ging nicht um Fragen der Wirtschaftsdemokratie, des Rechts auf Bildung und kostenlose Gesundheitsversorgung oder der Umverteilung von Reichtum, sondern um politische Macht im Dienste der neoliberalen Ökonomie und um Kulturpolitik.

Heute hat die Mehrheit der Menschen in der Region die meisten ihrer wirtschaftlichen Rechte verloren und hat durch den Verrat an der politischen Demokratie durch die weltlichen Liberalen, die Putsche gegen islamistische Liberale in Algerien, im Westjordanland und in Ägypten unterstützten, in der Zwischenzeit keine politischen Rechte oder „Menschenrechte“ erlangt.

Während die nationale Befreiung unter dem „arabischen Sozialismus“ – trotz der Unterdrückung liberaler politischer Rechte – die Menschen von Wirtschaftsdiktatur, Armut, Analphabetismus und Krankheit befreit hatte, haben die neuen neoliberalen Regime und ihre liberale Intelligenz die arabischen Völker nur vom arabischen Sozialismus und einem angemessenen Lebensstandard befreit.Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

