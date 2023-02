https://kurtnimmo.substack.com/p/crimea-and-the-final-war?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=102908797&isFreemail=true&utm_medium=email



Kurt Nimmo über Geopolitik

Eine selbstmörderische oligarchische Elite, die sich von ihren eigenen Lügen, Propaganda und eigennützigen Mythen täuschen lässt.

Die Krim und der letzte Krieg

von Kurt Nimmo

14. Februar 2023

Im Januar veröffentlichte Foreign Affairs, das Sprachrohr des Council on Foreign Relations, den Artikel “The Case for Taking Crimea: Why Ukraine Can-and Should-Liberate the Province”.

Der Originalartikel ist hinter einer Bezahlschranke eingeschlossen. Im “kollektiven Westen” ist Kriegspropaganda, wie alles andere auch, käuflich. Lügen und Verzerrungen müssen nun gekauft werden.

Der Artikel wurde jedoch vom “Center for Defense Strategies in Ukraine” erneut veröffentlicht, einer Regierungsbürokratie nach dem Putsch, in der der ehemalige US-General Wesley Clark und Phil Jones vom britischen Verteidigungsministerium Vorstandsmitglieder sind.

Im Kern geht es in dem Beitrag um Geschichtsrevisionismus und die Behauptung, die Krim sei schon immer ein Teil der Ukraine gewesen. Nach Ansicht der CFR-Globalisten ist es daher völlig legitim, dass Neonazis und verrückte Anhänger des ethnischen Säuberers Stepan Bandera nach dem Maidan-Putsch die mehrheitlich russischstämmigen Krimbewohner töten.

Der CFR hat das natürlich nicht so formuliert. “Die westlichen Staaten sind sich einig, dass die Annexion der Krim im Jahr 2014 inakzeptabel war und ist. Aber die Vereinigten Staaten und ihre Partner sind zimperlich, wenn es darum geht, Pläne zu unterstützen, die die Krim an die Ukraine zurückgeben würden”, schreibt Andriy Zagorodnyuk, Vorsitzender des Center for Defense Strategies.

Für die globale Elite ist es “inakzeptabel”, Folter, Vergewaltigung und Mord an ethnischen Russen zu verhindern. Der Wunsch der Krimbewohner, sich von den Buch- und Volksverbrennenden Neonazis abzuspalten, ist dagegen nicht akzeptabel.

Zagorodnyuk, ein ehemaliger “Verteidigungsminister”, ist ein “distinguished fellow” am Eurasia Center des Atlantic Council.

Der Atlantic Council ist eine “Denkfabrik”, die Einfluss auf die NATO ausübt und auf der Gehaltsliste des US-Außenministeriums steht.

Er erhält auch Geld von der US-Mission bei der NATO, “Ihrer [jetzt Seiner] Majestäts Regierung”, dem Pentagon, der Open Society Foundation, Twitter, Facebook, Google, Palantir, Todeshändlern (Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman), Bankstern (JP Morgan, Bank of America, BlackRock) und der Rockefeller Foundation.

Der Atlantic Council und seine Unterstützer propagieren eine Rückkehr zur waghalsigen Politik des Kalten Krieges und eine künstliche Feindseligkeit gegenüber Konkurrenten.

“Washington und seine Verbündeten sollten eine Verteidigungsstrategie entwickeln, die in der Lage ist, Russland und China abzuschrecken und, wenn nötig, gleichzeitig zu besiegen”, lautet eines der irrationalen und äußerst gefährlichen Zitate, die aus dem Kriegsrat dieses Milliardärs stammen, wie aus einem Artikel in Foreign Policy vom Februar 2022 hervorgeht.

Der CFR-Artikel ist voll von Lügen. Zum Beispiel: Die Krim gehört nicht zu Russland. Dies lässt die Tatsache außer Acht, dass mehr als 60 Prozent der Krimbewohner ethnische Russen sind.

Die CFR-Kriegspropagandisten behaupten, die Krim sei schon immer Teil der Ukraine gewesen. Tatsächlich hat die Krim in ihrer langen Geschichte eindringende Nomaden erlebt, darunter die Taurier, Kimmerier, Skythen, Sarmaten, Krimgoten, Alanen, Bulgaren, Hunnen, Chasaren, Kiptschaken und Mongolen. Die Kiewer Rus’, der kulturelle Vorfahre der ethnischen Russen, übte seit dem zehnten Jahrhundert die Kontrolle über die Krim aus.

Eine ehrliche Bewertung der Geschichte macht deutlich, dass die Krim Teil der Ukraine und nicht Russlands sein sollte. Sie ist rechtlich anerkannt und wird von der ganzen Welt als ukrainisches Gebiet akzeptiert – bis 2014 auch von Russland. Die Krim wird seit 60 der letzten 70 Jahre von Kiew aus regiert, so dass die meisten Bewohner sie in erster Linie als ukrainische Halbinsel kennen.

Die obige Einschätzung ist vorhersehbar. Dem CFR und dem Atlantic Council geht es um das Primat eines Weltordnungsstaates und die Aufrechterhaltung der Herrschaft von installierten Klientelregimen. Der Wunsch der Krimbewohner ist nicht wichtig. Die Schwächung Russlands ist das oberste Ziel, egal wie viele Unschuldige einen grausamen Tod erleiden müssen.

Die unbestreitbare Tatsache, dass ethnische Russen, die Mehrheit auf der Krim, die von der US-Regierung 2014 installierten banderistischen Nazis fürchten, wird dabei außer Acht gelassen. Die Ultranationalisten haben sowohl in Worten als auch in Taten ihren Hass auf alles Russische unter Beweis gestellt. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Ultranationalisten in Kiew entschlossen sind, ethnische Russen ethnisch zu säubern und, wenn es nicht anders geht, jeden Russen auf der Krim, in Donezk, Luhansk, Cherson, Mykolaiv und Saporischschja zu töten.

Biden, seine Neocons und die “humanitären Interventionisten”, die auf Geheiß des CFR, des WEF und “supranationaler Institutionen” wie der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds handeln, kümmern sich nicht um das Schicksal von ein paar Millionen Russen, die früher Opfer einer nazifizierten Ukraine waren. Die Anbeter des Banderismus werden freie Hand haben, ethnische Russen zu foltern, zu vergewaltigen, zu demütigen und zu töten, wenn der Plan zur Rückeroberung der Krim, des Donbass usw. umgesetzt wird.

Im Anschluss an die Europatournee von Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche kündigte der britische Staat an, er wolle Harpoon- und Storm Shadow-Raketen an die ethnischen Säuberer und Banderisten in Kiew schicken.

Beim Überwinden der Paywall der Financial Times mit einer 12-Fuß-Leiter stieß ich auf den Artikel “Crimea could be Putin’s tipping point in a game of nuclear chicken” (Die Krim könnte Putins Kipppunkt in einem Spiel mit nuklearem Hühnchen sein), einen leichtsinnigen Artikel, der einen Atomkrieg als Antwort auf Russlands Drohung, im Falle einer existenziellen Bedrohung nuklear zu werden, in Aussicht stellt. Die gleiche Logik gilt für die nationale Sicherheit der USA.

Putins fadenscheinige nukleare Drohungen der letzten Monate haben allmählich ihre Wirkung verloren. Um glaubwürdig zu sein, müsste Russland deutlich machen, dass eine Invasion der Krim eine rote Linie darstellt. Angesichts des drohenden Verlusts der Krim könnte Putin dies als ein lohnendes Risiko betrachten, da er davon ausgeht, dass die Ukraine (mit westlicher Unterstützung) als erstes einlenken würde. Dies wäre ein äußerst gefährlicher Moment.

Wie idiotisch – und auffallend propagandistisch.

Die Financial Times ist, zumindest vordergründig, eine britische Publikation (die FT gehört dem staatlich kontrollierten japanischen Medienunternehmen Nikkei). Die redaktionelle Ausrichtung der Zeitschrift wird als “konservativer Liberalismus” beschrieben, d. h. als Neokon-Liberalismus. Es handelt sich um eine weitere abonnementpflichtige, durch eine Paywall geschützte offizielle Propagandazeitschrift.

Nur die US-Regierung unter dem Gründer des nationalen Sicherheitsstaates (NSC, CIA, Pentagon), Präsident Harry Truman, warf Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab und tötete Tausende unschuldiger japanischer Zivilisten.

Truman, im Grunde ein Atomterrorist, wollte damit eine Botschaft an Stalin und die Sowjetunion senden. Wie auch in den folgenden Jahren wurde das Leben von nicht kämpfenden Männern, Frauen und Kindern für die neoliberalen außenpolitischen Ziele der US-Regierung geopfert. Die Gesamtzahl der bisherigen Toten geht in die Millionen.

Winston Churchill, der früher ein Fan des Einsatzes von Giftgas gegen unruhige Kurden in Mesopotamien war, drängte Truman, Moskau mit Atomwaffen zu bombardieren.

Die herrschende Bankster-, Konzern- und erbliche Adelselite und die dazugehörigen Propagandakanäle – FT, Foreign Affairs des CFR, die New York Times, die Washington Post der CIA und andere – treiben aggressiv einen endgültigen Krieg gegen den neuen Hitler, Wladimir Putin, voran.

Die oligarchische Elite lässt sich von ihren eigenen Lügen, Propaganda und eigennützigen Mythen täuschen, vor allem von der arroganten Behauptung, die USA seien eine einsame “außergewöhnliche Nation”, ein Leuchtturm der Demokratie, wobei letzteres eine Illusion ist, die eine unerbittlich propagierte Öffentlichkeit in Atem hält.

Dieser Tweet ist nicht schwer zu übersetzen: Nach der Logik von Psychopathen wird die Tötung von Unschuldigen auf der Krim mit bodengestützten Bomben kleinen Durchmessers (Teil des jüngsten “Hilfspakets” der US-Regierung in Höhe von 2,17 Milliarden Dollar) Moskau dazu zwingen, seine Souveränität und nationale Sicherheit zu verteidigen. Wenn Russland zu dem Schluss kommt, dass es sich einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht, wird es zu Atomwaffen greifen, so wie es die US-Regierung in einer ähnlichen Situation tun würde.Übersetzt mit Deepl.com

