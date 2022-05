https://www.counterpunch.org/2022/05/20/taking-aim-at-criminalizing-russia-stephen-cohen-challenges-a-rampant-mania/



Die Kriminalisierung Russlands ins Visier nehmen: Stephen Cohen fordert einen zügellosen Wahn heraus



von Michael Welton

20. Mai 2022

Die Öffentlichkeit zu verwirren, bereitet sie darauf vor, diejenigen zu bombardieren, die wir dämonisieren

Am 25. April 2018 schrieb Stephen Cohen, ein hervorragender Enthüller von Mythen, einen Artikel über die “Kriminalisierung Russlands” in The Nation (wiederveröffentlicht in War with Russia: from Putin to Ukraine to Trump an Russiagate [2022]). Wir sind uns zunehmend bewusst, dass die Verblödung der Bürger sie auf die darauf folgenden Bombardierungen vorbereitet. Wir wissen auch, dass diejenigen, die wir bombardieren, verstümmeln und zerstören, zunächst dämonisiert werden. Noam Chomsky (in Who rules the world? [2016]) informiert seine Leser, dass die israelische Regierung die Grausamkeit der Palästinenser bedauerte, indem sie sie als “zweiköpfige Bestien” (Premierminister Menachem Begin), “betäubte Kakerlaken, die in einer Flasche herumkrabbeln” (Generalstabschef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte Raful Eitan) bezeichnete, “wie Heuschrecken im Vergleich zu uns”, deren Köpfe “gegen Felsen und Mauern geschlagen werden sollten” (Premierminister Yitzhak Shamir) – oder, was noch häufiger vorkommt, einfach “Araboushim”, das umgangssprachliche Gegenstück zu “kike” oder “Nigger” (S. 24-25).

Cohen stellt kühn fest, dass das “US-amerikanische Politik- und Medien-Establishment den russischen Staat und seine Führung seit mehr als einem Jahrzehnt zunehmend dämonisiert, delegitimiert und jetzt kriminalisiert hat.” Es begann, so der mutige Stephen, mit “persönlicher Verunglimpfung von Präsident Putin und hat sich zu einer allgemeinen Anklage gegen Russland als Nation ausgeweitet” (S. 176). Der gegenwärtige Russland-Ukraine-Konflikt hat sowohl die Verunglimpfung Putins als auch die Verbannung Russlands aus der Gesellschaft der Nationen verschärft. “Raus hier, ihr Russen!” Wir werden die Romane von Dostojewski und Tolstoi verbrennen, die Gedichte von Turgenjew schreddern, die Ballette von Kirow und Bolschoi von unseren Bühnen verbannen, Valery Gergiev den Dirigentenstab entziehen und Anna Netrebko als Opernsängerin entlassen, die Musik von Tschaikowsky, Igor Strawinsky oder Dimitri Schoschtakowitsch verbieten, Russen verbieten, in Wimbledon zu spielen oder an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

In seinem wunderbaren Buch “Rückkehr nach Moskau” (2017) widerspricht Tony Kevin, ehemaliger Diplomat in Russland und Polen, der antirussischen Manie. Er bewundert die beständige Ernsthaftigkeit Russlands. Es ist ein Land, das bereit ist, sich großen Fragen zu stellen. Es ist kein triviales, oberflächliches oder kleinkariertes Land. Die russische Sprache selbst ist ein wunderbares Instrument, eine sehr schöne und subtile Sprache mit den feinsten Bedeutungsabstufungen, vor allem bei den Verben der Gefühle. Und die Musik, die Kunst, die Literatur – wie könnte man dieses Land nicht lieben, je mehr man es kennt?” (p. 35).

Wo endet diese Verbannung? Cohen stellt unverblümt fest, dass Präsident Obamas “ehemalige Geheimdienstchefs John Brennan und James Clapper und andere US-Behörden uns gesagt haben, dass jeder Russe, der mit dem Kreml, dem Moskauer Beamtentum im Allgemeinen, ‘Oligarchen’ oder bestimmten Merkmalen verbunden ist, von Natur aus verdächtig ist” (S. 177). Es liegt in der Natur des Menschen, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Kolonisatoren trauen denjenigen nicht, die sie unterjochen. Niemals.

Die Verbrechen Russlands

“Verbrechen”, so Cohen, “die der heutige Kreml begangen haben soll, von Amerika über das Vereinigte Königreich bis nach Syrien, haben die Anklage über die Anschuldigungen hinaus erweitert, die einst gegen Sowjetrussland erhoben wurden” (ebd.). Stephen hat viele Möglichkeiten, um diese Form der Idiotie zu illustrieren. Der Kolumnist der Washington Post, Joe Scarborough, hat seinen Lesern eine Kolumne gewidmet, in der er mehrfach davor warnt, dass “unsere Demokratie von den Russen angegriffen wird”. Wie Washington klagte auch der kanadische Außenminister Russland für sein “bösartiges Verhalten in all seinen Erscheinungsformen an … sei es Cyberkrieg, sei es Desinformation, Mordversuche, was auch immer es sein mag” (ebd.). Das trifft es ziemlich genau.

Am 20. April ging das Demokratische Nationale Komitee, das noch immer von seiner Niederlage im Jahr 2016 gezeichnet ist, noch einen Schritt weiter. Es strebt eine förmliche Anklage wegen ‘was auch immer’ an, indem es die russische Regierung verklagt, sich mit der Trump-Kampagne verschworen zu haben, um Hillary Clinton ihres rechtmäßigen Sieges bei den Präsidentschaftswahlen 2016 zu berauben. Als Hauptakteure dieses ‘beispiellosen Verrats’ werden ‘Personen genannt, von denen angenommen wird, dass sie mit Russland in Verbindung stehen'” (ebd.).

Fearless Stephen erklärt uns, dass Russland, sobald es als “Mafia-Staat” kriminalisiert ist, “nirgendwo legitime nationale Interessen haben kann, nicht an seinen eigenen Grenzen und nicht einmal im eigenen Land. Und aus einem solchen Staat folgt auch, dass es keine zivilen Beziehungen, einschließlich der Diplomatie, geben sollte, sondern nur kriegerische” (ibid.). Die ungestraft verhängten Sanktionen gegen Russland setzen vielleicht voraus, dass Kämpfen immer besser ist als Reden, denn Reden erfordert Vertrauen.

Cohen weist darauf hin: “In diesem Wahn geht verloren, wird vergessen oder negiert, warum Russland während des 40-jährigen Kalten Krieges allgemein als so wichtig für die nationale Sicherheit der USA angesehen wurde, dass das Ergebnis unzählige Formen wachsender und längerer Zusammenarbeit und sogar offizielle Entspannungsphasen waren. Die Gründe gelten auch für das heutige Russland” (ebd.). Warum die Zusammenarbeit? Sogar Mittelschüler vermuten, dass sie wissen, warum – “Wie die Vereinigten Staaten verfügt Russland über enorme Arsenale an Massenvernichtungswaffen, einschließlich Atomwaffen. Ein konventioneller amerikanisch-russischer Krieg – mit dem beide Seiten jetzt in Syrien liebäugeln und bald auch in der Ukraine oder im Baltikum – könnte früher in einen Atomkrieg abgleiten. Auf einer kürzlichen Tagung des hoch angesehenen Center for the National Interest in Washington waren mehrere gut informierte Experten der Meinung, dass die Chancen für einen Krieg mit Russland heute auf einer Skala von 1 bis 10 bei 5 bis 7 liegen” (S. 178). Während ich dies schreibe, wette ich, dass sie jetzt eher bei 8 oder 9 liegen.

Keine gute Idee, Russland zu isolieren

Als ich mich durch das wunderbare, aber entmutigende Buch Failed Crusade: America and the tragedy of post-communist Russia (2001) durchgelesen habe, weist Cohen mehrfach darauf hin, wie schwerwiegend der Zusammenbruch Russlands in Chaos, Unordnung und Plünderung während der 1990er Jahre angesichts des Atomwaffenarsenals der ehemaligen Sowjetunion war. Er erinnert seine Leser daran, dass es für die USA und ihre Verbündeten eine schreckliche Angelegenheit ist, Russland zu verfolgen: Terroristen haben es auf radioaktives Material für Anschläge abgesehen. Der Kreml wird gebraucht, um dies zu verhindern. Cohen fordert uns auf, uns wirklich mit Russlands Status in der geopolitischen Welt auseinanderzusetzen. Russland ist nach wie vor das “größte Flächenland der Welt. Es verfügt über einen unverhältnismäßig großen Anteil an den natürlichen Ressourcen des Planeten, von Energie, Eisenerz, Nickel, Holz, Diamanten und Gold bis hin zu Süßwasser. Außerdem liegt es genau zwischen Ost und West, deren Zivilisationen miteinander im Konflikt stehen, und ist Teil von beiden. Vor einigen Monaten habe ich die Möglichkeit angesprochen, dass Russland den Westen verlassen könnte, sei es durch den neuen Kalten Krieg oder aus freien Stücken. Ein hochrangiger Kremlberater und Ideologe hält diese Möglichkeit nun für unausweichlich” (ebd.). Ich habe den Eindruck (vier Jahre nachdem er diese Worte geschrieben hat), dass die USA/EU/NATO Russland aus der Euro-Sicherheitszone drängen. Russland möchte “seine eigenen Grenzen schützen” und hat sich nicht auf die amerikanischen Grenzen ausgedehnt.

Hier haben wir es – “das sanktionierte, kriminelle Russland ist ‘isoliert von der internationalen Gemeinschaft'” – eine Einbildung der westlichen Medien. “Putins Russland” und nicht-westliche Länder wie China, Iran, Indien und andere BRIC-Staaten blühen auf. Und dort befindet sich der größte Teil des weltweiten Territoriums, der Menschen, der Ressourcen und der wachsenden Märkte. Für sie ist Russland kein Verbrecher, sondern ein begehrter Partner” (ebd.). Cohen erinnert auch daran, dass es eine “militärische Parität” zwischen den USA und Russland gibt: “Der Weg zur nationalen Sicherheit der USA führt durch Moskau.” Aber leider “mag diese Notwendigkeit jetzt sinnlos erscheinen, da die politischen und medialen Eliten der USA Russland gedankenlos kriminalisieren” (ebd.). Dieses verwundete, schöne und mächtige Land braucht keine Kriminalisierung. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Welton ist von der Athabasca University in den Ruhestand gegangen. Zu seinen jüngsten Büchern gehören Unearthing Canada’s Hidden Past: a Short History of Adult Education und Adult Education a Precarious Age: The Hamburg Declaration revisited.

