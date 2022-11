Dank an meinen Freund für die schnelle Zusendung seines neuen lehrreichen und brisanten Artikel für die Leser der Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski

Die Milliardäre Sheldon Adelson (links) und Haim Saban (rechts), abgebildet im Jahr 2014, gehören zu den wohlhabenden pro-zionistischen Juden, die die israelische Kolonialisierung finanziert haben. Ihre Rolle ist vergleichbar mit den europäischen christlichen Unternehmen und Staaten, die die Kolonisierung in Algerien, Südafrika, Kenia, Neuseeland oder sogar Israel finanziert haben. Shahar Azran Polaris/Newscom

Die Last, die westliche Liberale nur den Palästinensern auferlegen Von Joseph Massad

Die elektronische Intifada

9. November 2022 Seit Beginn der zionistisch-jüdischen Kolonisierung ihres Landes in den 1880er Jahren werden die Palästinenser aufgefordert, eine doppelte Last zu tragen: Sie sollen die jüdischen rassistischen Kolonisten abwehren und gleichzeitig ihre Kolonialisten gegen den antijüdischen europäischen christlichen Rassismus verteidigen. Kein anderes kolonisiertes Volk wurde gezwungen, eine solche Doppelbelastung zu tragen. Nicht einmal die afrikanischen Ureinwohner Liberias wurden aufgefordert, ihre eigenen schwarzen rassistischen Kolonialisten, die sie verachteten, gegen den europäischen und US-amerikanischen anti-Schwarzen Rassismus zu verteidigen, der sich gegen die schwarzen Kolonialisten richtete. Ebenso wenig wurden schwarze Südafrikaner jemals aufgefordert, ihre afrikanischen Unterdrücker gegen die Briten zu verteidigen, die die Afrikaner unterdrückten und sie sogar in Konzentrationslager steckten. Und niemand hat jemals von den indigenen Völkern verlangt, ihre weißen Kolonialherren gegen die religiöse Verfolgung zu verteidigen, der sie in Europa ausgesetzt waren und die sie angeblich zur Kolonisierung Nordamerikas veranlasste. Wenn diese verschiedenen kolonisierten Völker die Unterdrückung durch ihre Kolonialherren und deren suprematistische und ausbeuterische Verbrechen angriffen, schien niemand besorgt darüber zu sein, dass eine solche Kritik von den ehemaligen Unterdrückern der Kolonisten gegen sie verwendet werden könnte, oder dass die Kolonisierten kein Recht hätten, ihre Unterdrücker zu verurteilen. Im Gegensatz dazu lautet die allgemeine Forderung, die viele europäische Christen und Juden sowie die kolonisierenden europäischen Juden an die Palästinenser stellen, dass die Palästinenser ihr Heimatland freiwillig an die europäischen Juden hätten abtreten und ihre Sympathie mit der Notlage der europäischen Juden gegenüber dem europäischen Antisemitismus zum Ausdruck bringen sollen. Andernfalls würden die europäischen Christen und die europäischen kolonisierenden Juden darauf bestehen, dass der anti-koloniale Kampf der Palästinenser gegen die jüdische Kolonisierung “antisemitisch” ist, was bedeutet, dass die Palästinenser nicht prinzipiell gegen die Kolonisierung ihres Heimatlandes sind, sondern nur gegen das Recht der Juden, es zu kolonisieren, aber nicht gegen das anderer Völker. Hätten Christen, Muslime oder Hindus Palästina kolonisiert, hätten die Palästinenser nach dieser Logik ihre Heimat bereitwillig aufgegeben, aber sie weigern sich, dies im Falle der Juden zu tun, einfach weil sie Antisemiten sind.

Bedingte Sympathie In den letzten 50 Jahren haben westliche christliche und jüdische Liberale, die mit den Palästinensern als Opfer der israelischen Unterdrückung, nicht aber als antikolonialen Widerstandskämpfern sympathisieren, darauf bestanden, dass jede palästinensische Kritik an Israel sorgfältig abgewogen werden muss, damit sie von den Europäern nicht als Antisemitismus wahrgenommen wird. Im gleichen Zeitraum haben die Israelis und ihre westlichen Unterstützer jedoch eine groß angelegte Kampagne mit dem Argument geführt, dass jede Kritik am Zionismus und an Israel “antisemitisch” sei. Diese Kampagne gipfelte darin, dass die europäischen Länder und die USA vor kurzem die von der in Europa ansässigen International Holocaust Remembrance Alliance ausgearbeitete Definition von Antisemitismus übernommen haben. Diese Anschuldigungen stützen sich auf mehrere verdächtige Argumente, die viele westliche Befürworter der Palästinenser als Opfer, aber nicht als Widerstandskämpfer, den Palästinensern vorenthalten wollen. Die Zionisten und westlichen Liberalen argumentieren, dass es antisemitisch sei, wenn die Palästinenser das Recht der Juden angreifen, ihr Land zu kolonisieren, denn wenn sie den europäischen Juden das Recht absprechen, Kolonisten zu sein, würden die Palästinenser ihr angebliches “Recht” auf Selbstbestimmung verweigern. Oder schlimmer noch, die Palästinenser würden die rassistische Verbindung leugnen, die protestantische Europäer seit dem 16. Jahrhundert heraufbeschworen haben, nämlich dass die europäischen Juden auf fantastische Weise irgendwie die Nachkommen der alten Hebräer Palästinas sind (was in europäischen jüdischen Überlieferungen auch manchmal behauptet wird) und nicht spätere europäische Konvertiten zum Judentum! Nach dieser Logik argumentieren die Zionisten, dass die Palästinenser in Wirklichkeit die Kolonisten Palästinas sind, während die europäisch-jüdischen Kolonisten die wahren Ureinwohner Palästinas waren, die in die Heimat ihrer angeblichen Vorfahren zurückkehrten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts betrachteten sich viele europäische Philhellenisten als Nachfahren der alten Griechen und sahen die einheimischen Griechen als “christianisierte Slawen” an, die in den Süden des alten Griechenlands eingewandert waren und eher mit den Türken verwandt waren. Da aber letztlich kein Siedlerkolonialprojekt für Griechenland geplant war, wurde das Thema zugunsten der griechischen “Unabhängigkeit” von den Osmanen und der Zugehörigkeit Griechenlands zu Europa und nicht zum östlichen Mittelmeerraum fallen gelassen. Die Zionisten waren noch nie originelle Denker, da die meisten ihrer Argumente von anderen europäischen Kolonialisten abgeleitet sind. Es waren die Franzosen und später die Italiener, die argumentierten, dass ihre Kolonisierung Nordafrikas nichts anderes als die Rückkehr zum alten Land des Römischen Reiches sei und dass die einheimischen Araber die eigentlichen Kolonisten seien! In der Tat bestanden westliche rassistische Koryphäen wie Albert Camus darauf, dass die algerischen Araber fremde Kolonisten seien, während sie gleichzeitig behaupteten, dass “die Franzosen in Algerien ebenfalls Eingeborene sind, im wahrsten Sinne des Wortes”.

Europäischer Antisemitismus auf Palästinenser projiziert Sollten die Palästinenser also die zionistische Erfindung, dass die europäischen Juden die Ureinwohner Palästinas und die eigentlichen Kolonisten sind, zugeben, damit sie nicht des Antisemitismus beschuldigt werden? Wenn Palästinenser behaupten, dass die westlichen und US-amerikanischen Medien schon immer pro-israelisch und rassistisch gegenüber den Palästinensern waren, befürchten ihre westlichen Unterstützer, dass dies als antisemitisch aufgefasst werden könnte, weil europäische und US-amerikanische Antisemiten traditionell die europäischen Juden beschuldigen, die westlichen Medien zu kontrollieren. Die palästinensische Behauptung unterscheidet sich jedoch nicht von der algerischen Behauptung, dass die westlichen Medien immer den französischen Kolonialismus in Algerien unterstützt haben, oder von der Behauptung der amerikanischen Ureinwohner, dass die westlichen Medien die Rechte der weißen Kolonisten in den Vereinigten Staaten unterstützen. Dass die westlichen Medien, die Medien der Kolonialherren und Kolonisten, den Kolonialismus unterstützen, zeugt von einer strukturellen, manchmal sogar verschwörerischen Voreingenommenheit gegenüber den indigenen Völkern. Das bedeutet nicht, dass Juden die westlichen Medien kontrollieren, wie die Antisemiten behaupten. Es bedeutet, dass europäische Kolonisten, Christen und Juden, und Pro-Kolonisten dies tun. Sollten Palästinenser dann nicht die verbreitete pro-israelische und anti-palästinensische Voreingenommenheit der westlichen Medien angreifen, damit sie nicht von Liberalen mit Antisemiten “verwechselt” werden? Palästinenser haben traditionell auch die enorme finanzielle und politische Macht identifiziert, die die zionistische Bewegung seit den 1880er Jahren mobilisiert hat, um ihren Plan zur Kolonisierung Palästinas zu verwirklichen, angefangen bei den Rothschilds, die die ersten europäischen jüdischen Kolonien in Palästina finanzierten. Wenn Palästinenser von reichen europäischen oder amerikanischen Juden, Geschäftsleuten und Bankiers sprechen, die den Zionismus und Israel unterstützen, Pläne zur Vertreibung der Palästinenser schmieden und versprechen, ihre Vertreibung zu finanzieren – wie der reiche amerikanisch-jüdische Zionist Edward A. Norman 1934 vorschlug – oder ihr Land zu stehlen, zucken westliche christliche und jüdische Liberale zurück, weil diese Argumente nach dem christlich-europäischen antisemitischen Vorwurf klingen, dass alle Juden reich sind und das gesamte Finanzsystem des Westens kontrollieren. Aber die Tatsache, dass reiche pro-zionistische Juden Israel unterstützen und die Kolonisten finanzieren, unterscheidet sich nicht von den Investitionen europäischer christlicher Unternehmen und Staaten in die Finanzierung der Kolonisierung Algeriens, Südafrikas, Kenias, Neuseelands oder sogar Israels. Die Bloßstellung reicher europäischer und US-amerikanischer Juden, die den Zionismus finanzieren, erfolgt aufgrund ihrer gewaltigen kolonialen Rolle und ihres Einflusses bei der Zerstörung der palästinensischen Gesellschaft und der Unterdrückung der Palästinenser. Das bedeutet nicht, wie uns die Antisemiten glauben machen wollen, dass alle Juden Banker sind, die das Leben der europäischen Christen bestimmen, oder dass alle Juden reich sind, was sie nicht sind – auch wenn die meisten europäischen und US-amerikanischen Juden die jüdische Kolonisierung in Palästina seit dem Zweiten Weltkrieg mehrheitlich unterstützt haben und weiterhin unterstützen, so wie die Mehrheit der französischen und britischen Christen die Kolonisierung in Afrika unterstützt hat. Sollten die Palästinenser also über den Einfluss der zionistischen europäischen und US-amerikanischen Juden, die zu ihrer Unterdrückung beitragen, schweigen, damit sie nicht für Antisemiten gehalten werden?

Koloniale Begegnung Da die Palästinenser keine Europäer sind, sind sie den Juden seit den 1880er Jahren hauptsächlich als bewaffnete Kolonisten begegnet, die ihnen ihr Land stehlen und sie aus ihrem Land vertreiben wollten. Es stimmt zwar, dass einige palästinensische Politiker versucht haben, die europäische antisemitische Rhetorik gegen ihre europäisch-jüdischen Kolonisatoren zu verwenden, um sich gegen die zionistische Kolonisierung zu wehren, aber die meisten palästinensischen Führer haben oft genau das Gegenteil getan und mehrere zionistische koloniale und rassistische Behauptungen zugegeben, wie der Schriftsteller und Intellektuelle Yusuf al-Khalidi vor über einem Jahrhundert, Yasser Arafat im Jahr 2002 und Mahmoud Abbas auch heute. Al-Khalidi, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien lebte, protestierte gegen die Wahl Palästinas als Standort eines künftigen Staates für die europäischen Juden, da es die Heimat der einheimischen palästinensischen Araber sei. Auf die Behauptungen von Theodor Herzl, dem Gründer der zionistischen Bewegung, an den er 1899 einen Brief schickte, antwortete er wie folgt: “Mit welchem Recht beanspruchen die Juden es für sich?” Seltsamerweise übernahm al-Khalidi die rassistischen und antisemitischen Behauptungen der Zionisten, dass die europäischen Juden direkte biologische Nachkommen der alten Hebräer seien, und bekräftigte, wahrscheinlich aufgrund seiner in Europa erworbenen kolonialen Bildung, dass “der Zionismus theoretisch eine völlig natürliche und gerechte Idee zur Lösung der jüdischen Frage ist”, und in der Tat, “wer kann die Rechte der Juden in Palästina in Frage stellen? Guter Gott, historisch gesehen ist es wirklich ihr Land”. Im Interesse des Friedens schlug al-Khalidi jedoch vor, die zionistische Bewegung solle sich nach anderen “unbewohnten Ländern umsehen, in denen Millionen von armen Juden vielleicht glücklich werden und dort ein sicheres Leben als Volk finden können”. “Das wäre vielleicht die beste, die vernünftigste Lösung der Judenfrage”, argumentierte er. “Aber in Gottes Namen soll Palästina in Frieden gelassen werden.” Auch nach al-Khalidi fallen viele Palästinenser auf diese Scheinargumente der Zionisten herein.

Die Belohnungen des anti-palästinensischen Rassismus Die Ironie liegt in der Tatsache, dass die westlichen liberalen Kritiker der Palästinenser und diejenigen, die die Palästinenser als Opfer unterstützen, die Zionisten und Pro-Zionisten nur selten für ihre unaufhörlichen rassistischen Ausbrüche gegen die Palästinenser und andere Araber zur Rechenschaft ziehen, sowie für ihren Einsatz des traditionellen europäischen und weißen amerikanischen anti-arabischen Rassismus, der zur Ermordung von Millionen Arabern von Algerien bis Libyen durch die Europäer während der anti-kolonialen Kämpfe und im Irak durch die Amerikaner seit 1991 führte. Der amerikanisch-jüdische Journalist Jeffrey Goldberg schwelgt in seinen Veröffentlichungen beispielsweise darin, dass er Kolonist in Israel war, der israelischen Armee beitrat und in ihren Reihen als Gefängniswärter von Palästinensern diente, die wegen ihres Widerstands gegen die jüdische Kolonisierung inhaftiert waren (er war auch ein Befürworter der US-Invasion im Irak). Dennoch wird Goldberg gefeiert, respektiert und erhält Redaktionsposten in den renommiertesten liberalen US-Magazinen sowie Journalistenpreise, trotz seiner bedauerlichen Ansichten über die Palästinenser und Iraker, ganz zu schweigen von seiner direkten Rolle bei Verfolgungshandlungen als Gefängniswärter. Wenn dagegen eine palästinensische Journalistin entdeckt wird, dass sie in ihrer unreifen und schlecht informierten Jugend abscheuliche Ansichten zur Unterstützung des europäischen Antisemitismus geäußert hat, und zwar nicht in einer veröffentlichten Arbeit, sondern auf Facebook – Ansichten, die sie in flagranter Weise als Teil eines legitimen Ausdrucks von Wut gegen ihre Unterdrücker ansah -, wird sie sogar von einem pro-palästinensischen Medienunternehmen entlassen. Darüber hinaus wird ihr zur Zufriedenheit westlicher Liberaler ein Journalistenpreis aberkannt, auch wenn sich ihr jugendlicher Verstoß während ihrer journalistischen Laufbahn nicht wiederholt hat. In der Zwischenzeit setzt der ehemalige israelische Gefängniswärter seine anti-arabische und anti-palästinensische journalistische Rhetorik und seine ständigen Angriffe auf diejenigen Palästinenser, die ihr Volk gegen den Kolonialismus verteidigen, als Antisemiten fort. Ein anderer prominenter amerikanisch-jüdischer Journalist, Ben Shapiro, hat zur Massenvertreibung von Palästinensern aufgerufen und die Tötung von palästinensischen und afghanischen Zivilisten gebilligt. Shapiro erklärte einmal, dass “Israelis gerne bauen”, während “Araber gerne Scheiße bombardieren und in offenen Abwässern leben”. Diese und andere rassistische Äußerungen hielten die New York Times jedoch nicht davon ab, Shapiro als “provokanten Gladiator” und “Preisboxer” zu feiern, während sie gleichzeitig feststellte, dass er Zielscheibe von Antisemitismus war. Natürlich wurden und werden weiße amerikanische und europäische christliche Journalisten wie John F. Burns von der New York Times, die US-Invasionen im Ausland unterstützen und über diese glühend berichten, immer gefeiert.

Auch jüdische Journalisten werden bestraft Jüdische Journalisten, die Israel kritisieren, werden jedoch von liberalen westlichen Medien entlassen, wie im Fall von Emily Wilder, die 2021 von der Associated Press entlassen wurde, und kürzlich von Katie Halper, die von The Hill gefeuert wurde. Im Fall von Wilder war laut Medienberichten ihr “Aktivismus im College das eigentliche Problem”, das zu ihrer Entlassung führte. Vergleichen Sie ihren Fall mit den westlichen Mainstream-Medien, die den Bericht des israelischen Gefängniswärters über seine Begegnung mit Palästinensern in den israelischen Kerkern als Grund für seine Beförderung und nicht für seine Ächtung oder Entlassung feierten! Was die europäischen und amerikanischen Liberalen wollen, ist, dass die Palästinenser zu den internationalen Mechanismen, die die jüdische Siedlerkolonie unterstützen und verteidigen, schweigen, dass die Palästinenser sich nur gegen die Unterdrückung wehren, der sie durch ihre jüdischen Kolonisten ausgesetzt sind, nicht aber gegen das Recht der jüdischen Kolonisten, sie zu kolonisieren; dass die Palästinenser ihre jüdischen Kolonisten gegen europäische Antisemiten verteidigen müssen; und dass die Palästinenser sich mit den Kolonisten als Opfern solidarisieren, während die Palästinenser unter den Militärstiefeln der Kolonisten zerquetscht werden. In der Zwischenzeit ist die aktive Kollaboration mit den Israelis bei der Unterdrückung der Palästinenser, ganz zu schweigen von den regelmäßigen israelischen und pro-israelischen Äußerungen des anti-palästinensischen Rassismus, nicht einmal dann zu tadeln, wenn sie von Israelis oder ihren westlichen Anhängern geäußert werden. Wenn eine Mehrheit der palästinensischen politischen und intellektuellen Klasse den Aufrufen westlicher Liberaler folgt, Juden gegen Antisemitismus zu verteidigen, wie es die Palästinensische Befreiungsorganisation seit den 1970er Jahren bei der Ehrung der jüdischen Opfer des Holocausts getan hat, sind weder Israel noch seine Anhänger zufrieden. Ihr Ziel ist es nicht, die Palästinenser über die Geschichte der europäischen Juden als Opfer von Unterdrückung zu unterrichten, sondern ihnen beizubringen, warum die europäischen Juden als Unterdrücker jedes Recht hatten und haben, sie zu kolonisieren und ihnen ihr Land wegzunehmen. Übersetzt mit Deepl.com Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Sein jüngstes Buch ist Islam in Liberalism (University of Chicago Press, 2015).

