Was für eine erfreuliche Nachricht, schließlich muss diese wichtige Widerstandsorganisation für die Freiheit Palästinas, die in so vielen Ländern vertreten ist,gestärkt und unterstützt werden.



“Die Russen betrachten die Hisbollah nicht als eine libanesische Organisation. Vielmehr ist sie eine Partei, die in vielen Ländern der Region präsent ist”, heißt es in dem Artikel.



Bildquelle: Russian special envoy and Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov (L) meets with Hezbollah member of parliament Mohammad Raad in Beirut on April 26, 2013 [Mousa Housseini/AFP via Getty Images]

Lebanon’s Hezbollah may open representative office in Russia Lebanon’s Hezbollah movement is reportedly considering opening a representative office in the Russian capital Moscow, according to a report published yesterday by Lebanese newspaper Al-Akhbar . The development follows a high-level meeting between Russian officials and a delegation from the movement last month.

Die libanesische Hisbollah-Bewegung erwägt Berichten zufolge die Eröffnung einer Repräsentanz in der russischen Hauptstadt Moskau, so ein gestern veröffentlichter Bericht der libanesischen Zeitung Al-Akhbar.

Die Entwicklung folgt auf ein hochrangiges Treffen zwischen russischen Beamten und einer Delegation der Bewegung im vergangenen Monat.

Die Delegation, die vom russischen Außenminister Sergej Lawrow empfangen wurde, stand unter der Leitung von Mohammad Raad, dem Chef des Blocks “Loyalität zum Widerstand”, der den politischen Flügel der Hisbollah umfasst und einen Teil des libanesischen Parlaments bildet.

Raads letzter Besuch in Moskau war im Oktober 2011 und war der erste offizielle Besuch der Hisbollah in Russland auf Einladung des russischen Parlaments.

Die Situation im Jemen, Irak, Syrien, Palästina und anderen Ländern wurde bei dem Treffen besprochen, wobei beide Seiten die Notwendigkeit betonten, “die Kommunikationsmittel zwischen ihnen zu stärken und direkte Kommunikationskanäle zwischen der Partei und Moskau anzunehmen, während die Möglichkeit der Einrichtung eines Repräsentationsbüros für die Partei in der russischen Hauptstadt untersucht wird.”

Das Treffen am 15. März war insofern bemerkenswert, als Moskau zwei Tage nach der Ankunft der Hisbollah-Delegation auch den israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi empfing.

Die Gespräche fanden auch am selben Tag statt, an dem sich zwei russische Vize-Außenminister mit dem stellvertretenden Generaldirektor des israelischen Außenministeriums trafen.

Seth Frantzman von der Jerusalem Post meinte, dass die Entwicklung dazu führen könnte, dass die Hisbollah in den Händen Russlands mehr politische Legitimität erlangt, und hinterfragte das Timing des Berichts, der einen Monat nach den Treffen auftaucht, was “so gestaltet sein könnte, dass es mit der Reise des iranischen Außenministers nach Zentralasien und dem Besuch des Chefs der IRGC Quds Force im Irak zusammenpasst.” Übersetzt mit Deepl.com

