In der deutschen Propagandawelt ist kein Platz für ukrainische Kriegsverbrechen und Terror. Dieser Platz ist allein Russland und Putins “Vernichtungskrieg”(!) vorbehalten. Evelyn Hecht-Galinski

Warum bombardiert das Regime in Kiew Zivilisten im Donbass, statt die russischen Streitkräfte zu beschießen? Die Logik dahinter: Terror und Angst schüren in der Bevölkerung des Donbass. Die Menschen im Donbass kennen das seit fast einem Jahrzehnt. Warum kann man die Bombardements nicht stoppen?

Von Wladislaw Ugolni

Wenn Einwohner von Donezk gefragt werden, warum die ukrainischen Streitkräfte weiterhin Zivilisten angreifen, haben die Menschen normalerweise keine andere Erklärung als den Wunsch der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Militärs, den Donbass und seine Bevölkerung zu zerstören. Dies wird durch eine massive Kampagne zur Entmenschlichung der Anwohner und eine Reihe von hasserfüllten Äußerungen ukrainischer Politiker unterstützt. “Wir werden sie mit Atomwaffen töten”, drohte die frühere Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, während Ex-Präsident Pjotr Poroschenko versprach:

“Unsere Kinder werden zur Schule gehen, während ihre Kinder in Kellern sitzen bleiben. So werden wir diesen Krieg gewinnen.”

Ukrainische Streitkräfte bombardieren weiterhin den Donbass, obwohl beide Seiten des Konflikts Mangel an Granaten haben. Während Russland dieses Problem aber lösen kann, indem es seinen militärisch-industriellen Komplex aktiviert, ist die Ukraine vollständig von ausländischen Lieferungen abhängig.

Für die Ukraine sollte es weit sinnvoller sein, die knappe Munition gegen militärische Ziele einzusetzen anstatt auf friedliche Wohngebiete.

Die ukrainische Seite behauptet, die Angriffe auf Zivilisten seien “selbst verschuldet” – was bedeuten würde, dass die russische Armee zu Propagandazwecken Städte unter ihrer eigenen Kontrolle angreift. Angeblich um die ukrainischen Streitkräfte zu beschuldigen und sie in den Augen der Bevölkerung zu dämonisieren. Diese Art der Post-Wahrheit hat im Westen zu einem ganzen Bereich der Faktenprüfung geführt, in dem Journalisten mit Open-Source-Geheimdiensten zusammenarbeiten, um die Flugbahn der Artillerieschläge zu berechnen.

Für die Bewohner des Donbass ist all dies äußerst schmerzhaft. Nach Meinung der Einheimischen im Donbass greifen die Ukrainer Donezk weiter an, einfach, weil sie es können. Währenddessen versuchen die Menschen nur zu überleben und warten darauf, dass sich die Front aus dem Gebiet entfernt.

Dies ist jedoch eine verzerrte Sicht auf die Situation. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass der regelmäßige Beschuss von Städten im Donbass Teil der ukrainischen Strategie ist und einer militärischen Logik folgt. Offenbar hat Kiews Militärdoktrin in der Ära des “hybriden Krieges” terroristische Methoden gegen unbewaffnete Frauen, Kinder oder Ältere übernommen. Was bringen der Ukraine also diese Angriffe auf die Zivilbevölkerung?

Psychologischer Druck

Nehmen wir ein klares Beispiel. Im Juni 2022 wurden die Einheiten des ersten Korps der Volksmiliz der DVR wegen der Schlacht um Lissitschansk von ihren ständigen Standorten vertrieben. Sie mussten einen riesigen Frontabschnitt von Popasnaja bis Werchnekamenka stürmen und sich von Süden nach Norden bewegen. Den russischen Streitkräften mangelte es dann an Personal und sie mussten Truppen aus Donezk einsetzen. Die Ukraine verstärkte die Angriffe auf die Stadt, um die Führung zu zwingen, die Einheiten an ihre Standorte zurückzubringen.

Ähnliches passiert jetzt. Einige Gebiete stehen unter Druck – insbesondere durch die Kämpfer der Wagner-Gruppe in Soledar und Artjomowsk (in der Ukraine als Bachmut bekannt). Sie rücken unterstützt von der Artillerie der russischen Streitkräfte vor. Die Ukrainer nutzen Angriffe auf die zivilen Bereiche, um Politiker zu provozieren. In der Hoffnung, dass sie das Militär beeinflussen und die Pläne der Armee stören werden. Im Juni scheiterte dieser Plan zwar, aber die Ukrainer nutzten das Fehlen eines Gegenbatteriefeuers in der Region Donezk aus und begingen eine Reihe von Gräueltaten.

Warum die Armee den Köder nicht geschluckt hat, erläuterte ein Kämpfer in einem privaten Gespräch:

“Normalerweise leidet kein Soldat – vom einfachen Soldaten bis zum General –, wenn der Feind die Stadt angreift. Das klingt hart, aber es ist besser für den Feind, die Stadt anzugreifen, als die Soldaten der gegnerischen Armee. Das wäre die übliche militärische Logik, aber es gibt ein wichtiges Detail: 95 Prozent unserer Korps bestehen aus Anwohnern, die sich Sorgen um ihre Städte machen. Nach Abschluss der Mission in Lissitschansk waren unsere Soldaten sehr wütend, als sie nach Donezk zurückkehrten.”

Das alles passiert für die Kämpfer aus dem Donbass ganz in der Nähe ihrer Heimat. Im Falle eines schnelllebigen Konflikts ohne stabile Frontlinie hätten solche Angriffe die Soldaten motiviert, indem sie sie wütend gemacht hätten. Vielleicht erklärt dies das nahezu vollständige Schweigen der ukrainischen Artillerie im ersten Monat des russischen Feldzugs. In jenen Tagen, als die Frontlinie beweglich war, war es besser, den Feind nicht noch weiter zu motivieren.

Im Stellungskrieg sind sich die Kämpfer jedoch einer permanenten Bedrohung ihrer Angehörigen und anderer Zivilisten in ihren Heimatstädten bewusst. Motivierte Krieger, die sich als “Verteidiger” bezeichnen, haben das Gefühl, nicht genug Kraft zu haben, um das zu verhindern. Dies wirkt entmutigend. Die Sorge um diejenigen, die nicht an der Front stehen, führt den Soldaten in sein anderes Leben hinter der Front zurück und lenkt ihn vom Kampf ab. An sich bricht dies zwar nicht die Moral. Aber auch Soldaten leiden unter ständigen Adrenalinausschüttungen, unter der Todes- oder Verletzungsgefahr für sich oder ihre Mitstreiter, der Kälte und Nässe, der Monotonie ihrer Arbeit (ein Soldat gräbt beispielsweise öfter als er schießt) und zahlreichen anderen Faktoren.

Russland hat keine starke Erinnerung an den Ersten Weltkrieg – sie wurde durch die des Zweiten Weltkriegs verdrängt. Die aktuellen Kämpfe ähneln jedoch den Grabenkämpfen des frühen 20. Jahrhunderts. Mit der Möglichkeit, mit chinesischen Drohnen zu schießen, und der Möglichkeit, im Internet nach Reparaturmöglichkeiten für die militärische Ausrüstung zu suchen. Der Rest – Schlamm, Gräben, die eingefrorene Frontlinie – ist wie der Erste Weltkrieg, einschließlich der Politiker, die eine groß angelegte und ehrgeizige Offensive fordern.

Warum können die Bombardierungen nicht gestoppt werden?

Ende Juli 2022 begann eine großangelegte Unternehmung in der Region Donezk. Ihr Hauptziel war es, die Stadt von Artillerieangriffen zu befreien. Das Donezker Korps war mehrere Tage erfolgreich, steckte dann aber in Stellungskämpfen fest. Bis Ende Januar, sechs Monate nach Beginn der Operation, war die Armee kaum 10 km (6 Meilen) vorgerückt.

Die Kämpfer waren nicht in der Lage, die vorher festgelegte Verteidigungslinie zu durchbrechen. Den Streitkräften gelang es lediglich, die drei Befestigungslinien in der Nähe der Dörfer Wodjanoje und Opitnoje nördlich des Flughafens Donezk zu verkeilen und langsam zu durchbrechen. Die Soldaten dürfen jedoch nicht aufhören, diese Befestigungen zu stürmen – die Schläge auf Donezk und Makejewka müssen endgültig beendet werden.

Infolgedessen gab es Anzeichen für einen aufkommenden Widerspruch. Auf der einen Seite Militärführer, die daran interessiert sind, militärische Ziele zu erreichen und Arbeitskräfte einzusparen. Auf der anderen Seite Politiker, die die Interessen der Zivilbevölkerung vertreten und dem Artillerie-Terror ein schnelles Ende bereiten wollen. Politiker wollen, dass die Öffentlichkeit sie mag. Sie wollen sich nicht mit den Folgen der Feindseligkeiten auseinandersetzen. Und sie hoffen, dass sich die Dinge wieder normalisieren, damit sie Mittel für den Wiederaufbau der betroffenen Regionen erhalten können. Deshalb sehen sie die Lage ganz anders als die Militärs.

Durch Manipulation, Propaganda und informatorische sowie psychologische Einflussnahme haben die Ukrainer die Unterschiede zwischen zivilen und militärischen Interessen geschickt ausgenutzt. Dies läuft auf eine groteske Wahl hinaus zwischen “der Tötung der Armee in Awdejewka” und “den ukrainischen Streitkräften zu erlauben, Donezk vom Antlitz der Erde zu tilgen.” Wenn Politiker die Armee dazu drängen, den Angriff zu erzwingen, wird letztere mehr Fehler machen, was ihre Macht schmälern wird. Das wiederum begünstigt Kiew.

Vielleicht ist es sinnlos, nach rationalen Gründen für die Artillerieangriffe im Donbass zu suchen – vielleicht ist es nur die Manifestation der Wut der ukrainischen Nationalisten. Fragt man sich jedoch: “Wem nützt das?”, so schleicht sich der Verdacht ein, dass die Terrorisierung der Bevölkerung mit NATO-Munition eine Strategie der ukrainischen Militärspitze ist. Erstens binden diese Angriffe die Kräfte der russischen Armee und lenken sie davon ab, sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Zweitens wirken sie sich negativ auf den Kampfgeist der Soldaten aus dem Donbass aus. Und schließlich erlauben sie es politischen Faktoren, in die Militärstrategie einzugreifen, was der Qualität dieser Strategie einen schweren Schlag versetzt.

Übersetzung aus dem Englischen.

Wladislaw Ugolni ist russischer Journalist im Donbass.



