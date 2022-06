“Die moderne Gesellschaft ist nicht wirklich viel rationaler als die des Mittelalters. Der Mythos ist immer noch extrem mächtig. Nur die Mittel zur Verbreitung von Mythen sind ausgefeilter.”

Craig Murray: The Power of Lies The press has been neither humiliated nor found out because most of the country still believes the lies they were told and have not seen corrected. By Craig Murray CraigMurray.org.uk The comments on Peter Oborne’s excellent article on Julian Assange in The Guardian on May 20 are a damning ind

Die Presse wurde weder gedemütigt noch entlarvt, weil der größte Teil des Landes die Lügen, die ihnen erzählt wurden, immer noch glaubt und sich nicht korrigieren lässt.

Die Macht der Lügen



Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk



2. Juni 2022

Die Kommentare zu Peter Obornes ausgezeichnetem Artikel über Julian Assange im Guardian vom 20. Mai sind eine vernichtende Anklage gegen die Fähigkeit der Medien, “Fakten”, die leicht als Lügen zu entlarven sind, nahezu allgemein zu akzeptieren.

Der Guardian wählte einen Kommentar voller dieser völlig unwahren Behauptungen als “Guardian pick” aus, um die Rubrik anzuführen:

Wenn man sich alle Kommentare ansieht, wiederholen sie immer wieder, dass Wikileaks ungeschwärzte Dokumente, einschließlich der Namen von US-Agenten, veröffentlicht hat, die Leben in Gefahr bringen. Die gesamte Grundlage der meisten Kommentare ist einfach unwahr – und keiner der Leser scheint irgendwelche Informationen zu haben, die ihnen widersprechen.

Julian Assange hat nie gesagt, dass Regierungen keine Geheimnisse haben sollten. Das wäre ein lächerlicher Standpunkt, und es ist klar, dass einige Informationen, die sich im Besitz von Regierungen befinden, zu Recht vertraulich sind. Er hat gesagt, dass die Regierungen der Öffentlichkeit gegenüber sehr viel offener sein sollten und dass die meisten Regierungsgeheimnisse ungerechtfertigt sind.

Auch hat Wikileaks niemals Daten ungelesen und unbearbeitet ins Internet gestellt. Der Kommentator hat Recht, wenn er sagt, dass Wikileaks die Verantwortung für die Bearbeitung mit Organisationen wie The Guardian und The New York Times geteilt hat. Das liegt genau daran, dass das Material bearbeitet werden muss, um zu vermeiden, dass unangemessenes Material enthüllt wird, und um journalistische Entscheidungen darüber zu treffen, worüber berichtet werden soll.

Die Behauptung, Assange sei “faul” gewesen, weil er nicht das gesamte Material gelesen und selbst redigiert habe, ist natürlich lächerlich. Allein die US-Diplomatenkabel und die Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle umfassten über 600.000 Dokumente. Es war für Assange schlicht unmöglich, sie alle persönlich zu lesen. Er war der Herausgeber von Wikileaks. Das ist so, als würde man Katherine Viner dafür kritisieren, dass sie nicht jeden einzelnen Artikel im Guardian persönlich geschrieben hat.

Bei der Auslieferungsanhörung von Julian Assange sagten zahlreiche hochprofessionelle und angesehene Journalisten aus, wie rigoros Wikileaks bei der Entfernung von Namen vorgeht. Hier ist ein Auszug aus meiner Berichterstattung über den Prozess:

“John Goetz war der erste Zeuge an diesem Morgen. Er ist seit 2011 leitender Investigationsredakteur beim NDR und war von 2007-11 beim Spiegel. Er hatte eine Reihe von Artikeln über die deutsche Beteiligung am Afghanistankrieg veröffentlicht, darunter einen über einen Bombenangriff auf Kundus, bei dem Zivilisten massakriert wurden, für den er mit dem höchsten deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet worden war. Im Juni 2010 reiste er nach London, um sich mit Wikileaks und dem Guardian zu treffen und an den Protokollen zum Afghanistan-Krieg zu arbeiten.

Bei einer Reihe von Treffen im “Bunker” des Guardian mit der NYT und den anderen großen Medienpartnern wurde eine Partnerschaft gegründet, bei der alle ihre Anstrengungen bei der Recherche der afghanischen Kriegstagebücher bündeln, aber jeder seine eigenen Geschichten auswählen und veröffentlichen würde. Diese Kooperation zwischen fünf großen Nachrichtenorganisationen – normalerweise Rivalen – war zu dieser Zeit einzigartig.

Goetz war beeindruckt von der Besessenheit Julian Assanges, was die Sicherheit des Materials anging. Er bestand darauf, dass alles verschlüsselt war und strenge Protokolle für den Umgang mit dem Material existierten. Für die Journalisten war dies Neuland. Die New York Times wurde beauftragt, mit dem Weißen Haus, dem Verteidigungsministerium und dem Außenministerium in Fragen des Umgangs mit dem Material in Verbindung zu treten.

Auf die Frage von Mark Summers, wie er die afghanischen Kriegstagebücher charakterisieren würde, sagte Goetz, es handele sich um faszinierendes Material aus erster Hand mit Berichten auf niedriger Ebene über tatsächliche Operationen. Es handele sich um Material von Augenzeugen, dem manchmal der größere Überblick fehle. Es gebe eine Fülle von Beweisen für Kriegsverbrechen aus erster Hand. Er habe mit Nick Davies vom Guardian an der Geschichte der Task Force 373 gearbeitet.

Julian Assange hatte sich sehr darum bemüht, die Namen in den Papieren zu finden. Er habe viel Zeit damit verbracht, technische Wege zu finden, um Namen in den Zehntausenden von Dokumenten zu identifizieren. Mark Summers fragte, ob er die Namen zum Zweck der Schwärzung gesucht habe, und Goetz bestätigte, dass dies zum Zweck der Schwärzung geschehen sei. Er hatte Assange zu dem Schadensminimierungsprogramm der Operation befragt.

Im Namen der Gruppe hatte Eric Schmitt von der NYT mit dem Weißen Haus gesprochen und eine E-Mail geschickt, in der 15.000 Dokumente aufgeführt waren, die das Weiße Haus nicht veröffentlicht haben wollte, um Schaden von Einzelpersonen oder amerikanischen Interessen abzuwenden. Es wurde vereinbart, diese Dokumente nicht zu veröffentlichen, und sie wurden auch nicht veröffentlicht. Summers fragte Goetz, ob er von irgendwelchen Namen wisse, die durchgerutscht seien, und er antwortete, nein.

Goetz war aus familiären Gründen nicht so involviert, als das Konsortium den gleichen Prozess mit den Protokollen des Irak-Krieges durchlief. Er wusste jedoch, dass Wikileaks bei der Freigabe einer großen Anzahl von Protokollen in den USA im Rahmen eines FOIA-Antrags die freigegebenen Protokolle stärker redigiert hatte als das Verteidigungsministerium. Goetz erinnerte sich an eine E-Mail von David Leigh vom Guardian, in der es hieß, dass sich die Veröffentlichung einiger Berichte verzögert habe, weil Wikileaks so viel Zeit in den Schwärzungsprozess investiert habe, um das ‘schlechte Material’ zu beseitigen”.

Weitere sehr detaillierte Beweise zu diesem Punkt wurden von Professor John Sloboda, Nicky Hager und Professor Christian Grothoff vorgelegt.

Dennoch ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass dieser sorgfältige Bearbeitungs- und Schwärzungsprozess überhaupt stattgefunden hat. Das geht aus den Kommentaren unter dem Guardian-Artikel hervor. Das liegt daran, dass die Menschen einfach die Propaganda nachplappern, die sie von den Medien erhalten haben.

Mein Blog war praktisch die einzige Quelle für ausführliche Berichte über die Assange-Anhörungen, die von den Mainstream-Medien nahezu ignoriert wurden. [Consortium News hatte jeden Tag Zugang zum Gerichtssaal und berichtete täglich schriftlich und per Video.]

Dies war eine bewusste Entscheidung – die Informationen waren für die Mainstream-Medien frei zugänglich. So berichtete zum Beispiel die Nachrichtenagentur Reuters, die sie alle abonniert haben, über die Beweise von Dr. Goetz:

“WikiLeaks’ Assange war vorsichtig, um Informanten zu schützen, Gericht hört

Von Reuters-Mitarbeitern

LONDON, 16. Sept. (Reuters) – WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat sorgfältig darauf geachtet, dass die Namen von Informanten in Hunderttausenden von geleakten geheimen US-Regierungsdokumenten nie veröffentlicht werden, hieß es am Mittwoch bei seiner Auslieferungsanhörung in London.

Der in Australien geborene 49-jährige Assange wehrt sich gegen seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo er wegen Verschwörung zum Hacken von Regierungscomputern und Verstoßes gegen ein Spionagegesetz im Zusammenhang mit der Veröffentlichung vertraulicher Dokumente durch WikiLeaks in den Jahren 2010-2011 angeklagt ist.

Ein Anwalt der Vereinigten Staaten teilte dem Gericht letzte Woche mit, dass sie die Auslieferung von Assange wegen der Veröffentlichung der Namen von Informanten und nicht wegen des Umgangs mit durchgesickerten Dokumenten beantragen.

John Goetz, ein investigativer Reporter, der für das deutsche Magazin Spiegel an der ersten Veröffentlichung der Dokumente gearbeitet hat, sagte, das US-Außenministerium sei an einer Telefonkonferenz beteiligt gewesen, in der Schwärzungen vorgeschlagen wurden, und WikiLeaks habe zugestimmt, etwa 15.000 Dokumente zur Veröffentlichung zurückzuhalten.

“Es gab eine Sensibilität und es war eines der Dinge, über die ständig gesprochen wurde”, sagte Goetz vor Gericht. Assange war besorgt, dass die Medien Maßnahmen ergreifen sollten, “damit niemand geschädigt wird”, sagte er.

Goetz sagte, WikiLeaks sei später frustriert gewesen, als ein Passwort, das den Zugriff auf das vollständige, unredigierte Material ermöglichte, in einem Buch von Guardian-Reportern im Februar 2011 veröffentlicht wurde.

Assange machte 2010 internationale Schlagzeilen, als WikiLeaks ein Video des US-Militärs veröffentlichte, das einen Angriff von Apache-Hubschraubern in Bagdad im Jahr 2007 zeigt, bei dem ein Dutzend Menschen getötet wurden, darunter zwei Reuters-Mitarbeiter.”

Ich kann keine Beweise dafür finden, dass irgendein Mainstream-Medium diesen Bericht von Reuters verwendet hat, oder überhaupt irgendeine der täglichen Nachrichten von Reuters, die die wichtigsten Punkte für die Verteidigung abdeckten. Die BBC hat es geschafft, die falsche Behauptung, die ins öffentliche Bewusstsein gedrungen ist, an prominenter Stelle zu berichten:

Sie konnte jedoch keinen Platz für einen der Zeugen finden, die diese Behauptung widerlegten.

Dies ist natürlich ein sehr heikles Thema für den Guardian, dessen Journalisten David Leigh und Luke Harding tatsächlich für die Veröffentlichung des nicht redigierten Materials im Netz verantwortlich waren. Das Gericht hörte dazu zahlreiche Zeugen, von denen Professor Christian Grothoff die detailliertesten Angaben machte:

“Summers fragte dann Professor Grothoff, ob David Leigh das Passwort freigegeben habe. Grothoff antwortete, dass Luke Harding und David Leigh den Verschlüsselungscode in ihrem im Februar 2011 erschienenen Buch über Wikileaks veröffentlicht hätten. Sie hatten ihn als Kapitelüberschrift verwendet, und im Text war ausdrücklich angegeben, worum es sich handelte. Die Kopien der verschlüsselten Datei auf einigen Spiegelservern waren unbrauchbar, bis David Leigh diesen Schlüssel veröffentlichte.

Summers Nachdem David Leigh den Verschlüsselungscode veröffentlicht hatte, lag es also in der Macht von Wikileaks, die Spiegelserver abzuschalten?

Grothoff Nein.

Summers Konnten sie den Verschlüsselungscode auf diesen Kopien ändern?

Grothoff Nein.

Summers Gab es irgendetwas, was sie tun konnten?

Grothoff Nichts außer ablenken und verzögern.

Grothoff fuhr fort zu erklären, dass die Zeitschrift Der Freitag am 25. August 2011 die Geschichte veröffentlicht hatte, in der erklärt wurde, was passiert war. Sie gab weder das Passwort noch den Ort des Caches preis, aber sie machte den Leuten klar, dass dies möglich war, insbesondere denjenigen, die entweder den Schlüssel oder eine Kopie der Datei bereits identifiziert hatten. Das nächste Glied in der Kette der Ereignisse war, dass nigelparry.com einen Blogartikel veröffentlichte, in dem der Speicherort einer Kopie der verschlüsselten Datei angegeben wurde. Da sich der Schlüssel in David Leighs Buch befand, war das Material nun tatsächlich in Umlauf. Dies führte innerhalb weniger Stunden zur Erstellung von Torrents und dann zur Veröffentlichung des gesamten Archivs, unverschlüsselt und unredigiert, auf Cryptome.org.

Summers fragte, ob Cryptome eine unbedeutende Website sei. Grothoff antwortete, nein, es sei eine seit langem etablierte Plattform für durchgesickertes oder vertrauliches Material und werde vor allem von Journalisten genutzt.

Es ist bezeichnend, dass in The Guardian selbst eine Vielzahl von Kommentaren zu Obornes Artikel auf die Freigabe von ungeschwärzten Dateien verweisen, aber niemand scheint zu wissen, dass es The Guardian war, der tatsächlich verantwortlich war, oder besser gesagt, massiv unverantwortlich. Die Kluft zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der Wahrheit ist äußerst beunruhigend.

In diesem Zusammenhang hat die Redaktion des Wall Street Journal einen Artikel mit dieser Zuschreibung über den “Russiagate”-Schwindel rund um die Wahl 2016 veröffentlicht, der verblüffend ist:

“Die Russland-Trump-Geschichte, die Clinton sanktioniert hat, hat dem Land enormen Schaden zugefügt. Sie brachte das FBI in Verruf, demütigte die Presse und schickte das Land auf eine dreijährige Untersuchung ins Leere. Putin hat nie auch nur annähernd so viel Schaden durch Desinformation angerichtet.”

Das Problem ist, dass sich das Wall Street Journal in einem Punkt irrt. Die Presse wird nicht gedemütigt – wie Boris Johnson ist sie völlig unverfroren und hat keine Fähigkeit zur Demütigung. Die Presse wurde nicht enttarnt, weil der größte Teil des Landes immer noch die Lügen glaubt, die ihnen erzählt wurden und die nicht korrigiert wurden.

Hillarys Wahlkampfmanager von 2016 hat erklärt, “Russiagate” sei eine von Hillary wissentlich platzierte Lüge. Mueller konnte keine stichhaltigen Beweise für russisches Hacking finden, und der CEO von CrowdStrike, der von Clinton beauftragten Firma, die die ursprüngliche Behauptung aufgestellt hatte, sagte vor dem Kongress aus, es gebe “keine stichhaltigen Beweise”.

Weder das FBI noch Mueller haben die DNC-Server überhaupt untersucht. Das “Peegate”-Dossier von Christopher Steele hat sich in Luft aufgelöst und ist nur noch eine lächerliche Angelegenheit. Roger Stone wurde wegen falscher Beweise gegenüber dem FBI inhaftiert – die darin bestanden, dass er eine Verbindung zwischen Wikileaks und Trump zum Zwecke der Selbstverherrlichung erfand. Die Manafort/Assange-Geschichte war die ungeheuerlichste Pressefälschung seit dem Sinowjew-Brief.

Aber die Medien, die all diese falschen Geschichten verbreitet haben, sind nie davon abgerückt.

Mein liebstes Beispiel für eine fast gänzlich unkommentierte Nachricht war die Abweisung der Klage des Demokratischen Nationalkomitees gegen Trump und den Staat Russland wegen der Wahlen 2016 durch den New Yorker Bundesrichter John Koeltl. Richter Koeltl entschied, dass keinerlei Beweise vorgelegt worden seien, die der Beweislast genügten.

Die westlichen neoliberalen Gesellschaften befinden sich eindeutig in einer Krise. Das Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich ist so extrem geworden, dass es unerträglich ist, und selbst in den wohlhabendsten Ländern der Welt haben die Menschen, die Arbeit haben, Mühe, eine angemessene Unterkunft, Heizung und Nahrung zu bekommen. Der von Milliardären kontrollierte Staat und die Medien haben es geschafft, sowohl Jeremy Corbyn als auch Bernie Sanders zu kastrieren, die versucht haben, ein wenig soziale Gerechtigkeit herzustellen.

Infolgedessen wurde die unvermeidliche öffentliche Unzufriedenheit in populistische Richtungen kanalisiert – Brexit, Trump, Johnson -, die ihrerseits das Establishment beunruhigen, wenn auch weniger als Sanders und Corbyn es taten. Es gibt einen Raum für beruhigende Fiktionen, um den sozialen Schock zu erklären.

So wird die populistische Welle nicht mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung über das extreme wirtschaftliche Ungleichgewicht des modernen Neoliberalismus erklärt, sondern mit dem Deus Ex Machina des Hackings oder Cambridge Analytica, was wiederum auf den designierten Teufel Putin zurückgeführt wird.

Die moderne Gesellschaft ist nicht wirklich viel rationaler als die des Mittelalters. Der Mythos ist immer noch extrem mächtig. Nur die Mittel zur Verbreitung von Mythen sind ausgefeilter.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...