Die mit Gott sprechen und das Judentum politisch instrumentalisieren Mondoweiss

Die mit Gott sprechen und das Judentum politisch instrumentalisieren

Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass US-Botschafter David Friedman bei einer Zeremonie in Jerusalem am Dienstag sagt, dass Israel „auf der Seite Gottes steht“, wie die New York Times berichtete.

Der religiöse Charakter von Friedmans Ausführungen ging weit über diese Aussage hinaus. Friedman verglich die US-israelische Beziehung mit dem „Altar“ des ursprünglichen jüdischen Tempels in Jerusalem und nannte die Botschaft einen „Schrein“, für den die Menschen zu Gott beten und ihm danken. Die USA und Israel müssen sich in den kommenden Monaten noch näher kommen, sagte Friedman, und sich auf eine noch größere „Heiligkeit“ zubewegen.

Friedman sprach bei einer Veranstaltung am 14. Mai, die den ersten Jahrestag der Eröffnung der US-Botschaft in der Stadt markiert, dem Tag im Jahr 2018, an dem mehr als 60 palästinensische Demonstranten in Gaza getötet wurden.

Hier sind religiöse Auszüge aus Friedmans Rede.

Ich denke, wir haben etwas getan, was seit einiger Zeit nicht mehr getan wurde, wir haben einen neuen Schrein in der alten Stadt Jerusalem geschaffen und wir sind sehr stolz darauf. Was ich vielleicht die größte Befriedigung erhalte von….. Die Touristen, die die Botschaft besuchen kommen… Ich scherze nicht, die Leute knieten sich hin und beteten zu Gott, dass sie diesen Tag gesehen hatten, dass dieser Tag aufgetaucht war… Sie machten Fotos, es gab Menschen unter Tränen, es gab Menschen in tiefen Momenten des Gebets. Die Reaktionen waren offen gesagt atemberaubend und bewegend, und ich kann nicht genug davon bekommen.

Wenn die Leute sagen, dass der Botschafterzug „nur symbolisch“ war, ist Friedman anderer Meinung.

Das kann einfach nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Umzug der Botschaft war eine Bestätigung durch die stärkste Nation der Welt, nicht nur militärisch stark, wirtschaftlich stark, sondern moralisch stark, ethisch stark, mit einem Fundament jüdisch-christlicher Werte, die die Bindung jedes Bürgers an dieses Land bestimmen. Dieses Land erkannte die unzertrennliche, historische, wahrheitsgemäße Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und der Stadt Jerusalem. Das ist nicht symbolisch. Das ist das Weiteste vom Symbolischen.

Friedman deutete dann an, dass die USA weiter gehen und die israelische Souveränität in Teilen des Westjordanlandes anerkennen würden.

Reicht das jetzt? Sollten wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen?…. Ich denke, die Antwort ist Nein. Mit dieser Regierung von Mike Pence und Mike Pompeo und John Bolton und Jared Kusher, Jason[Greenblatt] und mir… Einige sagen, unser wichtigster Verbündeter in der Region, würde ich das Wort Region herausnehmen. Neue und mutige Ideen der Zusammenarbeit einbringen, um diese Beziehung einfach stärker und stärker und stärker und stärker zu machen.

Hier ist der Hinweis auf das göttliche Israel.

Wird Israel stärker? Schau, Israel wird aus zwei Gründen stärker. Erstens, die objektive Messgröße, an der sich Israel selbst misst, die wichtigste ist, wie stark seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sind und auf wie vielen Ebenen. Und das wächst und wächst und wird immer stärker und stärker und stärker und stärker.

Und die zweite ist, Israel hat eine Geheimwaffe, die nicht viele Länder haben. Israel steht auf der Seite Gottes, und das unterschätzen wir nicht.

Zum Thema Fortschritt zitierte Friedman das jüdische Passahfest und das Lied „Dayenu“, was soviel wie „Genug“ bedeutet, über „all die schrittweisen Schritte, die Gott für das jüdische Volk getan hat“. Friedman listete alle Dinge auf, die Donald Trump für Israel getan hat, darunter die Anerkennung des Golan als souveränes Territorium, das Aufbrechen des Iran-Deals, die Verlegung der Botschaft, das persönliche Beten an der Westwand – jeder dieser Schritte wäre genug gewesen, sagte er. Aber:

Ich glaube nicht an genug. Das Gleichnis, das mir besser gefällt, ist die Geschichte vom Tempel in Jerusalem und vom Altar…. in Jerusalem. Wenn Sie sich ansehen, wie der Tempel gebaut wurde……. Der Altar ist auf einer Rampe gebaut. Wenn du nach oben gehst und stoppst, rutschst du zurück. Um die Stufe der Heiligkeit zu erreichen, die der Altar verlangt, müsst ihr weiter vorankommen, ihr müsst vorwärts und vorwärts gehen. Und es gibt Konsequenzen, wenn man aufhört. Wenn du aufhörst, wirst du nach hinten rutschen, und das ist etwas, was wir nicht tun wollen. Das ist meiner Meinung nach das Modell, das wir haben sollten.

Er schloss mit jüdisch-zentrischen Kommentaren und einem Hinweis auf den Altar der besonderen Beziehung.

Wir sind Teil eines 4.000 Jahre alten Kontinuums, einer 4.000 Jahre alten Geschichte. Die meisten dieser 4000 Jahre waren sehr schwierige Jahre, sehr unangenehme Jahre, für das jüdische Volk und für das nichtjüdische Volk…. Israel ist in einer Weise aufgeblüht, die niemand hätte erwarten können. Meine Großeltern, meine Urgroßeltern, konnten nicht davon träumen, was wir hier haben…. Wir müssen weitermachen, weiter die Rampe hinaufgehen, und ich denke, wenn wir das weiterhin tun, können wir die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel immer weiter verbessern.

Der Jewish News Service berichtet, dass Friedman gestern auf die Kontroverse über seine Bemerkungen reagiert hat, indem er die Religion verdoppelt hat:

„Die meisten der Prophezeiungen beziehen sich auf die Rückkehr der Nation Israel in ihr Land. Und es geschieht zu unseren Lebzeiten“, sagte Friedman und fügte hinzu, dass „das Alleinsein in diesem Raum ein Beweis dafür ist, dass die Prophezeiung von Hesekiel und anderen wahr geworden ist“.

„Also, was soll ich sagen, dass Gott auf der Seite Israels ist?“ fragte Friedman. „Die Tatsache, dass Gott seine Prophezeiungen erfüllt und das Volk Israel in ihr Land gebracht hat, ist nachweislich wahr.“

Ein weiterer Teil von Friedmans Dienstagsrede, die eine Beleidigung der Palästinenser war, war seine Behauptung, dass der Umzug der Botschaft keine wirklichen Folgen habe.

Alle Vorhersagen, selbst einige unserer eigenen Vorhersagen, über die Risiken, über die Gewalt, über die Finsternis und den Untergang – die Realität ist, dass an diesem Tag in der gesamten Stadt Jerusalem nicht mehr als 20 Menschen aufgestanden sind, um zu protestieren. Ich denke, mehr Menschen waren unzufrieden mit dem Essen, das sie in verschiedenen Restaurants aßen, als mit dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem. Natürlich gab es an diesem Tag Gewalt in Gaza. Einen Monat zuvor hatte es in Gaza Gewalt gegeben. Die Gewalt in Gaza hatte nichts mit der Eröffnung der Botschaft zu tun, sondern mit den Beziehungen zwischen der P.A. und der Hamas.

Das ist nicht wahr. Wie Allison Deger in einem Interview mit Protestführer Ahmed abu Artema berichtete, war der Umzug der Botschaft ein „Gamechanger“ für die Palästinenser in Gaza und ein Anstoß für die Proteste zum Großen Marsch der Rückkehr, bei denen über 250 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Übersetzt mit Deepl.com

Hier ist ein Video von Friedmans Rede, etwa gegen 1:31:00 Uhr Ortszeit

