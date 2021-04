Bild: Palestinian President, Mahmoud Abbas (R) signs the decree for holding parliamentary, presidential elections on 22 May and 31 July, in Ramallah, West Bank on 15 January 2021 [Palestinian Presidency / Handout/Anadolu Agency]

Die Möglichkeit, dass die palästinensischen Wahlen verschoben werden, wächst

Von Oraib Al-Rantawi

21. April 2021

Die Möglichkeit, dass die für nächsten Monat angesetzten palästinensischen Parlamentswahlen verschoben werden könnten, dominiert die Nachrichten über die internen Debatten. Die Chancen für ein solches Szenario steigen täglich mit Andeutungen, dass der “entscheidende Moment” in einer Woche oder spätestens in zehn Tagen bevorstehen könnte.

Mit jeder “Initiative” oder “Erklärung” wird deutlicher, dass die Entscheidung über die Verschiebung, wenn sie denn getroffen wird, der eigenen Situation der Fatah und den Befürchtungen innerhalb ihrer Führung geschuldet sein wird, dass ihr die Wahl und der neue Legislativrat aus den Händen gleiten werden. Selbst wenn die “nationale Bewegung” die Mehrheit der Sitze gewinnt und die Chancen der “islamischen Bewegung” auf einen Erdrutschsieg, der das Szenario von 2006 reproduziert, gering werden, wird die Fähigkeit der Führung, ihre Kontrolle über die Komponenten der “nationalen Bewegung” zu festigen, nicht dieselbe sein. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit neuer Instrumente und Ansätze für die Regierungsführung und Kontrolle sowie für die Bildung und Überwachung von Regierungen und die Überprüfung ihrer Entscheidungen, Politik und Gesetzgebung.

Wenn es der Palästinensischen Autonomiebehörde gelingt, die “Arroganz” der Europäischen Union und ihren Wunsch, den Verlauf der Wahl zu beeinflussen, einzudämmen, was der palästinensische Außenminister jetzt in europäischen Hauptstädten versucht, wird sie kein Problem damit haben, die Wahlurnen unter Verschluss zu halten. Weder die arabischen Nachbarn in Ägypten, Jordanien und am Golf, noch die USA werden ein Problem mit einer Verschiebung haben. Die Hauptsorge der Biden-Administration ist eine Regierung in Ramallah, die Israel anerkennt, sich an frühere Vereinbarungen hält und der Gewalt abschwört.

Ich schließe nicht aus, dass die Palästinensische Autonomiebehörde und die Fatah Hintertürchen nutzen, um mit der Hamas einen “Deal” zur Verschiebung der Parlamentswahlen und anderer Wahlen auszuloten. Das ist etwas, was die Hamas nicht unbedingt will, aber nicht ablehnen wird, wenn sie verlockende Angebote von ihrem Rivalen erhält, entweder in Bezug auf die Versöhnungsregierung oder den Status der Hamas im Gazastreifen, zusammen mit der Liste der bekannten Forderungen in Bezug auf Mitarbeiter, Machtteilung, Reform der Palästinensischen Befreiungsorganisation und so weiter.

Wenn die Verschiebung wegen der Weigerung Israels, palästinensische Wahlen in Jerusalem stattfinden zu lassen, weitergeht, werden sie vielleicht für viele Jahre nicht stattfinden, solange die PA und einige Fraktionen zustimmen, der religiösen rechtsextremen und neofaschistischen Regierung in Israel ein Vetorecht einzuräumen. Diese Art von Entscheidung wird Frustration und Verzweiflung unter den Palästinensern verbreiten und die Erosion der Legitimität der PA, die Ausbreitung von Sorglosigkeit und die Alterung der Institutionen fortsetzen.

Es gibt zwei Dinge, die Misstrauen und Zweifel am Verhalten und der Leistung der PA aufkommen lassen. Erstens verhält sie sich so, als sei sie von Israels Weigerung, Wahlen in der besetzten heiligen Stadt abzuhalten, überrascht worden. Außerdem verlässt sie sich auf die Gefangenenbewegung, um ihren Wunsch nach einer Verschiebung der Wahlen zu unterstützen.

Alle möglichen Szenarien für die palästinensischen Wähler Jerusalems hätten geprüft werden sollen, bevor das Dekret für die Präsidentschaftswahlen erlassen wurde, aber das ist nicht geschehen. Es wurde nur allgemein davon gesprochen, die Jerusalem-Frage in einen Kampf zur Verteidigung der Hauptstadt Palästinas zu verwandeln. Diejenigen, die die Initiative der Gefangenen formulierten, hätten das Hauptziel des Verschiebungsvorschlags besser verbergen sollen, denn die Bedingungen der Initiative selbst enthüllten, dass sie als Ergebnis der Spaltungen innerhalb der Fatah kam und nicht wegen Israels Weigerung, Wahlen in Jerusalem stattfinden zu lassen. Das Hauptanliegen der Initiatoren ist es, die Einheit der Bewegung wiederherzustellen, insbesondere unter Einbeziehung von Marwan Barghouti und Nasser Al-Qudwa, und sie schlagen vor, die palästinensischen Wahlen im amerikanischen Stil abzuhalten, mit Abbas als Präsident und Barghouti, der als sein Vizepräsident kandidiert, als ob die palästinensische Politik allein mit der Fatah beginnt und endet.

Ich denke, dass die Entscheidung über die Verschiebung den Geist des palästinensischen Volkes töten wird, was durch die massive Beteiligung an der Wählerregistrierung – 93,3 Prozent – und die Anzahl der Kandidatenlisten (36) bewiesen wurde. Die Verschiebung wird das dynamische Interesse blockieren, das den stagnierenden Sumpf der palästinensischen “Dualität” stören könnte. Sie könnte auch die Hoffnung in den Seelen der palästinensischen Flüchtlinge und derer in der weiteren Diaspora auf eine baldige Wiederauferstehung der PLO zerstören.

Solange die alte Ordnung sich weigert zu gehen, wird die neue nicht entstehen können, was die palästinensische Situation auf weitere Stagnation zusteuern lässt, bis der Allmächtige offenbart, was für uns bestimmt ist. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Addustour am 20. April 2021

