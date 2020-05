Die Muslime von Auschwitz: Geschichten von Tragödie und Heldentum 75 Jahre danach

Ein Großteil der Forschungen über muslimische KZ-Häftlinge wurde von dem inzwischen verstorbenen deutschen Historiker Gerhard Hopp durchgeführt, der 2005 in seinem Buch Deutschland und der Nahe Osten: 1871-1945 darüber schrieb. Hopps Forschung schätzt, dass mindestens 1.000 Muslime vom Nazi-Regime inhaftiert waren. Mindestens zwei Männer, die als Muslime beschrieben wurden, Said Bemab und Mendel Flajszer, wurden im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen-Gusen in Österreich festgehalten und sind wahrscheinlich dort gestorben.

Ein Großteil der Forschungen über muslimische KZ-Häftlinge wurde von dem inzwischen verstorbenen deutschen Historiker Gerhard Hopp durchgeführt, der 2005 in seinem Buch Deutschland und der Nahe Osten: 1871-1945 darüber schrieb. Hopps Forschung schätzt, dass mindestens 1.000 Muslime vom Nazi-Regime inhaftiert waren. Mindestens zwei Männer, die als Muslime beschrieben wurden, Said Bemab und Mendel Flajszer, wurden im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen-Gusen in Österreich festgehalten und sind wahrscheinlich dort gestorben.