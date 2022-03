Es gibt einen Staat,der eine “existenzelle” Bedrohung im Nahen Osten darstellt und das ist der “jüdische Staat”. Aber da sich alle Aufmerksamkeit und Interessen nur noch auf den Ukraine Konflikt gerichtet sind, hat das zionistische Regime freie Bahn, in der Verfolgung seiner Judaisierungspläne.

Bild: Palästinensische Kinder füllen Kanister mit Trinkwasser aus öffentlichen Wasserhähnen in einem Flüchtlingslager in Rafah im südlichen Gaza-Streifen am 30. Juli 2019 [SAID KHATIB/AFP/Getty Images]

Die nächste Krise in Gaza könnte schlimmer sein als alles, was wir je gesehen haben



Von Ramzy Baroud

29.März 2022



“Das Wasser ist zurück”, verkündete ein Familienmitglied in einer Mischung aus Aufregung und Panik, oft sehr spät in der Nacht. In dem Moment, in dem eine solche Ankündigung gemacht wurde, rannte meine ganze Familie los, um alle Tanks, Behälter oder Flaschen zu füllen, die sie finden konnten. Oftmals reichte der Wasservorrat nur für ein paar Minuten, so dass wir uns kollektiv geschlagen fühlten und uns Sorgen machten, ob wir überleben würden.

Das war unser Leben unter der israelischen Militärbesetzung in Gaza. Die Taktik, die Palästinenser als Geiseln der israelischen Wasser-“Wohltätigkeit” zu halten, war während der ersten palästinensischen Intifada (1987-1993) so weit verbreitet, dass die Verweigerung der Wasserversorgung von Flüchtlingslagern, Dörfern, Städten oder ganzen Regionen die erste Maßnahme der israelischen Besatzungstruppen war, um die rebellische einheimische Bevölkerung zu unterwerfen. Oft folgten militärische Razzien, Massenverhaftungen und tödliche Gewalt, aber fast immer begann es mit dem Abstellen der Wasserversorgung.

Israels Wasserkrieg gegen die Palästinenser hat sich seit diesen Tagen verändert, zumal der Klimawandel die Notwendigkeit für den Apartheidstaat verstärkt hat, sich auf düstere Zukunftsaussichten vorzubereiten. Natürlich gehen diese Vorbereitungen weitgehend auf Kosten der besetzten Palästinenser. Im Westjordanland zum Beispiel entwendet die israelische Regierung weiterhin palästinensische Wasserressourcen aus den wichtigsten Berg- und Küstengrundwasserleitern der Region. Enttäuschend ist, dass die israelische Wassergesellschaft Mekorot das gestohlene palästinensische Wasser dann zu überhöhten Preisen an palästinensische Dörfer und Städte, insbesondere im nördlichen Westjordanland, verkauft.

Abgesehen von der ständigen Profitmacherei durch Wasserdiebstahl setzt Israel Wasser im Westjordanland weiterhin als eine Form der kollektiven Bestrafung ein und verweigert den Palästinensern, vor allem im Gebiet C, häufig das Recht, neue Brunnen zu graben, um das Wassermonopol des kolonialen Besatzungsstaates zu umgehen.

Nach Angaben von Amnesty International verbrauchen die Palästinenser im besetzten Westjordanland im Durchschnitt 73 Liter Wasser pro Person und Tag. Zum Vergleich: Ein israelischer Bürger verbraucht etwa 240 Liter Wasser pro Person und Tag. Noch schlimmer ist der Verbrauch der illegalen israelischen jüdischen Siedler: über 300 Liter pro Person und Tag. Der den Palästinensern zugewiesene Anteil an Wasser liegt nicht nur weit unter dem Durchschnittsverbrauch der israelischen Bürger, sondern auch unter dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Mindestwert von 100 Litern pro Kopf und Tag.

So schwierig die Situation für die Palästinenser im Westjordanland auch ist, im Gazastreifen hat die humanitäre Katastrophe bereits schreckliche Auswirkungen. Anlässlich des Weltwassertages am 22. März warnte die Wasser- und Umweltqualitätsbehörde des Gazastreifens vor einer “massiven Krise”, sollten die Wasserquellen des belagerten Gebiets weiterhin in dem derzeitigen gefährlichen Tempo versiegen. Der Sprecher der Behörde, Mazen Al-Banna, erklärte gegenüber Reportern, dass 98 Prozent der Wasservorräte in Gaza nicht für den menschlichen Verzehr geeignet seien.

Die Folgen dieser erschreckenden Statistik sind den Palästinensern und auch der internationalen Gemeinschaft wohl bekannt. Im vergangenen Oktober erklärte Muhammed Shehada von der in Genf ansässigen Organisation Euro-Med Monitor auf der 48. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats, dass etwa ein Viertel aller Krankheiten im Gazastreifen durch Wasserverschmutzung verursacht werden und dass schätzungsweise zwölf Prozent der Todesfälle unter den Kindern im Gazastreifen auf Darminfektionen zurückzuführen sind, die mit verunreinigtem Wasser in Verbindung stehen”.

Es stellt sich die Frage, wie der Gazastreifen an diesen Punkt gekommen ist.

Ein Bild zeigt einen Blick auf das Wadi Gaza, ein Feuchtgebiet im Zentrum des Gazastreifens, am 9. Februar 2022. (MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

Am 25. Mai letzten Jahres, vier Tage nach dem Ende der jüngsten israelischen Militäroffensive gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen, gab die Hilfsorganisation Oxfam bekannt, dass 400.000 Menschen im Gazastreifen keinen Zugang zu einer regelmäßigen Wasserversorgung haben. Dies ist kaum verwunderlich, da israelische Militäroffensiven immer mit der Bombardierung palästinensischer Strom- und Wassernetze und anderer lebenswichtiger öffentlicher Infrastrukturen beginnen. Laut Oxfam haben elf Tage Bombardierung … die drei wichtigsten Entsalzungsanlagen in Gaza-Stadt schwer beschädigt”.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Wasserkrise in Gaza schon seit Jahren andauert und jeder Aspekt dieser langwierigen Krise mit Israel in Verbindung steht. Aufgrund der beschädigten oder maroden Infrastruktur hat ein Großteil des Wassers im Gazastreifen einen gefährlich hohen Salzgehalt und ist durch Abwässer und chemische Düngemittel, die aus israelischen Siedlungen ins Land gespült werden, verschmutzt.

Schon bevor Israel 2005 seine Streitkräfte verlegte und seine Siedler abzog, um die palästinensische Bevölkerung auf dem Land-, See- und Luftweg zu belagern, gab es in Gaza eine Wasserkrise. Die israelische Militärverwaltung kontrollierte das Grundwasser an der Küste vollständig und leitete qualitativ hochwertiges Wasser an die wenigen tausend jüdischen Siedler ab, während sie den damals 1,5 Millionen palästinensischen Einwohnern gelegentlich stark salzhaltiges Wasser zuteilte, solange die Palästinenser nicht protestierten oder sich in irgendeiner Weise gegen die israelische Besatzung wehrten.

Fast 17 Jahre später ist die Bevölkerung des Gazastreifens auf 2,1 Millionen Menschen angewachsen, und die ohnehin schon angeschlagene Grundwasserleitung befindet sich in einem weitaus schlechteren Zustand. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) berichtete, dass das Wasser aus dem Grundwasserleiter des Gazastreifens aufgrund von “übermäßiger Entnahme (weil die Menschen keine andere Wahl haben)” zur Neige geht.

UNICEF fügte hinzu: “Schlimmer noch, die Verschmutzung und der Zustrom von Meerwasser bedeuten, dass nur vier Prozent des Wassers aus dem Grundwasserleiter zum Trinken geeignet sind. Der Rest muss gereinigt und entsalzt werden, um es trinkbar zu machen”. Wenn die Stromversorgung häufig unterbrochen wird, ist dies ein langwieriger Prozess.

Mit anderen Worten: Das Problem des Gazastreifens ist nicht der fehlende Zugang zu den vorhandenen Süßwasserreserven, da diese einfach nicht vorhanden sind oder sich rasch erschöpfen, sondern der Mangel an Technologie und Treibstoff, der es den Palästinensern im Gazastreifen ermöglichen würde, ihr Wasser zumindest nominell trinkbar zu machen. Aber auch das ist keine langfristige Lösung, denn Israel setzt alles daran, die Möglichkeiten der Palästinenser zu zerstören, sich von dieser anhaltenden Krise zu erholen.

Darüber hinaus scheint Tel Aviv nur darauf bedacht zu sein, die Situation zu verschlimmern, um die palästinensischen Überlebenschancen zu gefährden. So warfen die Palästinenser Israel im vergangenen Jahr vor, absichtlich Tausende von Hektar Land im Gazastreifen zu überfluten, als es die Schleusen seiner südlichen Dämme öffnete, die der Staat zum Auffangen von Regenwasser nutzt. Dieses inzwischen fast alljährliche Ritual Israels verwüstet weiterhin die immer kleiner werdenden landwirtschaftlichen Flächen im Gazastreifen, die das Rückgrat der palästinensischen Überlebensbemühungen unter der hermetischen Belagerung Israels bilden.

Die internationale Gemeinschaft schenkt dem Gazastreifen in Zeiten israelischer Bombardements in der Regel zumindest etwas Aufmerksamkeit, aber selbst dann ist die Reaktion meist negativ, wobei die Palästinenser beschuldigt werden, Israel zu provozieren, damit es in “Selbstverteidigung” handelt. In Wahrheit führt Tel Aviv auch dann noch Krieg gegen die Bewohner des Gazastreifens, wenn die israelischen Militärkampagnen beendet sind und keine Bomben mehr auf palästinensische Zivilisten fallen.

Obwohl Israel militärisch sehr stark ist – schließlich ist es ein nuklear bewaffneter Staat – behauptet es, dass es im Nahen Osten einer “existenziellen Bedrohung” ausgesetzt ist. In der realen Welt jenseits der israelischen Propaganda ist es die Existenz der Menschen im besetzten Palästina, die bedroht ist. Wenn fast das gesamte Wasser des Gazastreifens aufgrund einer gezielten israelischen Strategie nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist, ist es leicht zu verstehen, warum die Palästinenser weiterhin Widerstand gegen die israelische Besatzung leisten, als hinge ihr Leben davon ab. Die einfache Wahrheit ist, dass ihr Leben tatsächlich davon abhängt. Ohne ausreichende Wasserversorgung werden sie sterben. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht aufsteht, aufmerksam wird und tatsächlich etwas für die Wasserversorgung im Gazastreifen tut, könnte die nächste Krise schlimmer sein als alles, was wir je erlebt haben. Übersetzt mit Deepl.com

-- Buchvorstellung von Ramzys Barouds neuestem Buch - Die letzte Erde: A Palestinian Story am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

