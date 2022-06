Alle europäischen Staatschefs die nach Kiew pilgern, wie aktuell Scholz und dort dem Möchtegern Präsidenten Versprechungen auf unsere Kosten machen, sollten endlich diesen kalten Hauch des Realismus inhalieren und akzeptieren das Russland nicht besiegt werden wird. Nicht Russland wird ruiniert (Baerbock) sondern Deutschland an erster Stelle. Wie lange lassen sich deutsche und europäische Bürger noch von unseren “Zeitenwendern” in den US-geführten Ampel Abgrund führen?

Evelyn Hecht-Galinski

"Möglicherweise weht ein kalter Hauch von Realismus durch das Washingtoner Establishment, dass Russland die Schlacht im Donbass gewinnt und ein endgültiger russischer Militärsieg über die Ukraine sogar im Bereich des Möglichen liegt."

Die nächsten 100 Tage des Ukraine-Krieges

Von M. K. BHADRAKUMAR



via Indian Punchline



15. Juni 2022

Die Zahl der ukrainischen Opfer in diesem Konflikt liegt laut Guardian zwischen 600 und 1.000 pro Tag.

Der in New York ansässige Council on Foreign Relations veranstaltete am 31. Mai eine Videokonferenz mit dem Titel Russia’s War in Ukraine: How does it end? Der Präsident der Denkfabrik, Richard Haas, leitete die Diskussionsrunde mit den hochkarätigen Teilnehmern Stephen Hadley, Prof. Charles Kupchan, Alina Polyakova und Generalleutnant a.D. Stephen Twitty. Es war eine großartige Diskussion, die von der liberalen internationalistischen Strömung dominiert wurde, die bisher das nationale Sicherheitsteam von Präsident Biden geleitet hat, das die Ukraine in einem langen Krieg gegen Russland unterstützen will.

Das Bemerkenswerte an der Diskussion war, dass ein ehemaliger General, der tatsächlich in Kriegen gekämpft hatte, offen zugab, dass Russland in der Ukraine auf keinen Fall besiegt werden kann, und dass daher Klarheit über das erklärte Endspiel zur “Schwächung” Russlands herrschen muss. Die düstere Prognose lautete, dass die europäische Einigkeit in Bezug auf den Krieg nicht länger Bestand hat.

Drittens wäre ein plausibles Szenario, dass Russland die Ukraine in einen “eingefrorenen Konflikt” verwandelt, sobald die aktuelle Phase des Krieges die administrativen Grenzen des Donbass erreicht, den Donbas mit der Krim verbindet und Cherson einbezieht, und eine “strategische Pause und ein Patt in nicht allzu ferner Zukunft” die Tür für die Diplomatie öffnen könnte.

Möglicherweise weht ein kalter Hauch von Realismus durch das Washingtoner Establishment, dass Russland die Schlacht im Donbass gewinnt und ein endgültiger russischer Militärsieg über die Ukraine sogar im Bereich des Möglichen liegt. Vor allem Prof. Kupchan, Mitglied der Georgetown-Fakultät, gab eine kräftige Dosis Realismus ab:

“Je länger dieser [Krieg] andauert, desto stärker werden die negativen Auswirkungen in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, auch hier in den Vereinigten Staaten, wo die Inflation wirklich … Biden in eine schwierige Lage bringt”;

“Wir müssen dieses Narrativ ändern [dass jeder, der über eine territoriale Lösung spricht, ein Beschwichtiger ist] und ein Gespräch mit der Ukraine und letztendlich mit Russland darüber beginnen, wie dieser Krieg eher früher als später beendet werden kann;

“Es bleibt abzuwarten, wo die Frontlinie endet und wie viel Territorium die Ukrainer zurückerobern können”;

“Ich glaube, dass der Aspekt des heißen Krieges gefährlicher ist, als viele Menschen es wahrnehmen, nicht nur wegen der Eskalation, sondern auch wegen der Rückwirkungen”;

“Ich glaube, wir sehen langsam Risse im Westen… es wird ein Wiederaufleben des ‘America-first’-Republikanismus geben, wenn wir uns den Zwischenwahlen nähern”;

“All dies führt mich zu der Überzeugung, dass wir auf die Beendigung des Krieges drängen und danach ein ernsthaftes Gespräch über eine territoriale Aufteilung führen sollten.

Keiner der Diskussionsteilnehmer behauptete, dass der Krieg gewonnen werden muss oder noch gewonnen werden kann. Aber auch keiner erkannte die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands an. General Twitty warnte, dass die Ukraine möglicherweise kurz vor der militärischen Erschöpfung stehe; Russland habe die maritime Kontrolle über das Schwarze Meer erlangt – und dennoch, “wenn man sich die DIME-Kategorien – diplomatisch, informativ, militärisch und wirtschaftlich – anschaut, fehlt uns der diplomatische Teil dieser Angelegenheit. Wie man sieht, gibt es überhaupt keine Diplomatie, um zu einer Art von Verhandlungen zu kommen.”

Die liberalen Internationalisten glauben fälschlicherweise, die NATO sei der Eckpfeiler der nationalen Sicherheit der USA. Trotz des Scheiterns von Bidens rücksichtsloser Entscheidung, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen, sind die USA auf die NATO fixiert und nicht bereit, ein Sicherheitsabkommen mit Moskau in Betracht zu ziehen.

Ging es früher in Washington darum, den Krieg zu gewinnen, so träumt man heute von “Partisanenaktivitäten gegen die russischen Besatzungstruppen”. Natürlich lässt sich dieses Narrativ noch weniger von unabhängiger Seite verifizieren als die großen Behauptungen zuvor.

In diesem Zwielicht platzierte Präsident Putin seine spöttischen Bemerkungen am 9. Juni, indem er die historische Analogie zum 21-jährigen Großen Nordischen Krieg Peters des Großen zwischen 1700 und 1721 zog – Russlands erfolgreiche Anfechtung der Vormachtstellung des schwedischen Reiches in Nord-, Mittel- und Osteuropa. Nach der Teilnahme an einer Veranstaltung zum 350. Geburtstag des berühmten russischen Kaisers unterhielt sich Putin in Moskau mit einer Elitegruppe der besten und klügsten jungen Wissenschaftler.

Putin sagte: “Peter der Große hat 21 Jahre lang den Großen Nordischen Krieg geführt. Oberflächlich betrachtet befand er sich im Krieg mit Schweden, um diesem Land etwas wegzunehmen. Er hat nichts weggenommen, er hat etwas zurückgegeben. So war es… Er kehrte zurück und verstärkte das Land, das war es, was er tat… Jeder erkannte es als Teil Schwedens an. Aber seit jeher lebten dort die Slawen und die finno-ugrischen Völker, und dieses Gebiet war unter russischer Kontrolle”.

“Es ist klar, dass es unser Los war, dorthin zurückzukehren und es auch zu verstärken. Und wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass diese Grundwerte die Basis unserer Existenz sind, werden wir unsere Ziele sicher erreichen.”

Putin gab hier eine komplexe Botschaft über Russlands totale Ablehnung der NATO-Vorherrschaft. Egal, was es kostet, Russland wird sein Erbe zurückfordern. Das ist in erster Linie ein Versprechen an seine Landsleute, die sich hinter Putin versammeln, dessen Umfragewerte heute bei über 80 % liegen (im Vergleich zu 33 % für Biden).

Der Punkt ist, dass es auch unausgesprochene Bruchlinien gibt. Es ist kein Zufall, dass in russischen Reden gerne der Ausdruck “angelsächsisch” verwendet wird, um auf die Herausforderung an der Westgrenze des Landes hinzuweisen. Dort sind Dämonen entfesselt worden. Welchen Sinn hatte die Reise der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in den Vatikan zu einer Audienz bei Papst Franziskus zu diesem Zeitpunkt?

Der irische Professor Dr. Declan Hayes schrieb kürzlich einen Aufsatz mit dem Titel Heiliger Krieg in der Ukraine vor dem Hintergrund der gewalttätigen Übergriffe auf russisch-orthodoxe Priester in ihren Kirchen in der Stadt Stryi in der Region Lemberg und in der von Zelenski kontrollierten Ukraine im Allgemeinen. Er sah überall die Pfotenabdrücke der NATO, die sich aufteilen und erobern”. “Obwohl die faschistischen Angriffe auf verletzliche russische Priester vor ihren galizischen Gemeinden ein Zeichen dafür sind, dass die Geister der dunklen Vergangenheit der Ukraine wieder aufgetaucht sind, sind Wandgemälde, auf denen die Jungfrau Maria mit amerikanischen Javelin-Raketen posiert, ein anderes”, schrieb Prof. Hayes.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu verkündete letzte Woche, dass eine “Landbrücke” zur Krim, einem der wichtigsten Kriegsziele Moskaus, errichtet worden sei, und sie funktioniere! Dazu wurden Hunderte von Kilometern Eisenbahnstrecke repariert. Gleichzeitig berichteten die Medien, dass der Eisenbahnverkehr von der Ukraine zur russischen Grenze wiederhergestellt wurde und Lastwagen begonnen haben, Getreide aus den Getreidesilos in der Stadt Melitopol auf die Krim zu transportieren.

Schoigu versprach einen “umfassenden Verkehr” von und nach Russland nach Cherson und weiter auf die Krim. Daneben gab es in letzter Zeit immer wieder Berichte, dass die Integration der südlichen Regionen der Ukraine in Russland rasch voranschreitet – russische Staatsbürgerschaft, Autokennzeichen, Internet, Banken, Renten und Gehälter, russische Schulen und so weiter.

Letzte Woche zitierte die einflussreiche Zeitung Iswestija ungenannte Militärquellen, die behaupteten, dass jede Friedensregelung zum jetzigen Zeitpunkt neben dem Donbass und der Krim auch die Anerkennung von Cherson und Saporischschja als abtrünnige Regionen durch Kiew beinhalten sollte. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Kiew den eroberten Süden zurückerobern kann, sondern wie es Russlands “Landbrücke” daran hindern kann, weiter nach Westen bis nach Moldawien vorzudringen.

Andererseits könnte die Verweigerung von Friedensgesprächen dazu führen, dass Kiew zu einem späteren Zeitpunkt auch den Verlust von Odessa hinnehmen muss. Aber wer ist in Europa in der Lage, die Katze aus dem Sack zu lassen – mit Zelensky zu reden? Außerdem reitet auch Zelensky auf einem Tiger. Er lebt von der Unterstützung der Angelsachsen, und die Angelsachsen wiederum schwimmen oder gehen mit ihm unter.

Ein klares Ende dieses nahtlosen Krieges ist noch nicht in Sicht. Letztendlich fällt auf, dass Putin sein Vorgehen in Bezug auf die Ukraine mit der Rückgewinnung von verlorenem historischem und kulturellem Raum (und Land) für die slawischen Völker durch Peter den Großen während seines Krieges gegen Schweden im 18. Übersetzt mit Deepl.com

